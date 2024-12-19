Хлебунов Михаил
Хлебунов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 4
|Ланит - Artezio - Артезио 81 1
|Comindware - Колловэар 154 1
|Телеком Биржа 18 1
|Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|C/C++ - Язык программирования 755 1
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
|Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
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