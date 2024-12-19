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Хлебунов Михаил



19.12.2024 Решения Servicepipe защитят Frank Media от DDoS-атак и парсинга  1
25.11.2024 DDoS-атаки изучат в лаборатории. Компания Servicepipe анонсировала создание нового подразделения 1
07.10.2024 Облачные сервисы становятся ключевым элементом безопасности корпоративной инфраструктуры 1
04.09.2024 Компания Servicepipe запускает образовательный проект в школах, колледжах и вузах 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Хлебунов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 4
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
Comindware - Колловэар 154 1
Телеком Биржа 18 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 172 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Часы - Watch 941 1
IP-транзит 32 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 350 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 335 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
Плуготаренко Сергей 79 1
Денщиков Дмитрий 1 1
Мантуров Максим 11 1
Кашпоров Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Образование в России 2191 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Frank Media - Фрэнк Медиа 3 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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