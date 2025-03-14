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Неводуев Константин
|14.03.2025
|Участники дискуссионного клуба «Атриум» обсудили развитие информационных технологий 1
Неводуев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
|МКБ - Московский кредитный банк 566 1
|Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра 6 1
|Хлебунов Михаил 10 1
|Цыганков Константин 9 1
|Бондаренко Наталья 4 1
|Калемберг Денис 31 1
|Ульянов Николай 113 1
|Рахманкулов Рамиль 9 1
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