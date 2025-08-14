Разделы

Минсельхоз РФ Депинформатизации Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Агропромцифра Агропромышленный центр цифровизации

Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации

АО «Агропромышленный центр цифровизации» (АО «Агропромцифра») – единый центр компетенций цифровых решений агропромышленной отрасли РФ, созданный в 2023 году по директиве Правительства РФ.

АО «Агропромцифра» является единственным поставщиком для Минсельхоза России в части:

  • развития государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных «Единое окно»,
  • развития системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности РФ,
  • развития автоматизированной информационной системы реестров, регистров и нормативно-справочной информации,
  • эксплуатации информационных систем специальной деятельности Минсельхоза России,
  • обеспечения импортозамещения компонентов иностранного производства в инфраструктуре Минсельхоза России,
  • реализации мероприятий по информационной безопасности и импортозамещению,
  • сопровождения информационного обеспечения деятельности Минсельхоза России в части искусственного интеллекта.
 

УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 «Агропромцифра» и Ruseed создают защищенную цифровую экосистему для аграрной науки 4
04.06.2025 Предприятия АПК ждут готовые решения для актуальных задач 1
04.06.2025 R-Style Softlab и «Агропромцифра» подписали соглашение о партнерстве 3
04.06.2025 АО «Агропромцифра» и Arenadata заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации АПК 6
14.03.2025 Участники дискуссионного клуба «Атриум» обсудили развитие информационных технологий 1
24.11.2023 ИТ-системы Минсельхоза России будет защищать MaxPatrol O2 3
23.06.2023 В России «уничтожена» ГИС за 1,5 миллиарда. Эксперты прогнозируют уголовные дела 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1

Публикаций - 10, упоминаний - 22

Минсельхоз РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 3
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 131 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1369 1
ФОРС - Центр разработки 659 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 61 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 363 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 52 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 71 1
SafeTech - СэйфТек 99 1
Регион ГК - Регион БК 19 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 303 1
VideoMatrix - ВидеоМатрикс 14 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1256 1
МКБ - Московский кредитный банк 600 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Русагро Группа Компаний 317 1
АгроТерра 8 1
Комос Групп 21 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 510 1
Венчурная студия 8 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 244 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3029 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6165 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1954 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 882 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 388 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12357 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 274 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 160 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 432 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5643 1
Судебная власть - Judicial power 2358 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4600 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Агропромышленный комплекс 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5135 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21659 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2338 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8318 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30036 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 553 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2326 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13036 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1547 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1813 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32713 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5554 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16064 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1557 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25143 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5972 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 773 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1118 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1891 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5676 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 831 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5695 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6005 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 829 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7071 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3148 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 133 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5247 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1360 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1463 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3274 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 467 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 598 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1937 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5591 2
Минсельхоз РФ - Зерно ФГИС - ГИС контроля качества и прослеживаемости зерна 4 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 396 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 142 1
VideoMatrix - Vmx SILA 5 1
Акимов Максим 189 3
Лысенко Эдуард 310 3
Матвеева Татьяна 105 3
Шипов Савва 102 3
Паршин Максим 320 3
Зрюмов Евгений 9 3
Ципорин Павел 102 3
Турчак Евгений 24 3
Рымар Максим 50 3
Попов Михаил 54 3
Шинкарук Елена 28 3
Скляр Алексей 53 3
Семенов Алексей 83 3
Раков Ярослав 51 3
Малков Павел 51 3
Песчанских Георгий 38 3
Ганиева Ирина 3 3
Иванов Алексей 146 2
Кудрин Алексей 124 2
Петрушин Андрей 110 2
Лачугина Алена 2 2
Рахманкулов Рамиль 10 2
Чибис Андрей 31 1
Осипова Александра 18 1
Калина Роман 62 1
Бутенко Юрий 65 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Текслер Алексей 30 1
Мажарин Дмитрий 2 1
Чамара Денис 59 1
Стюгин Михаил 20 1
Моложавский Александр 3 1
Неводуев Константин 1 1
Хлебунов Михаил 26 1
Ульянов Николай 141 1
Калемберг Денис 31 1
Бондаренко Наталья 4 1
Цыганков Константин 9 1
Милек Татьяна 10 1
Вяликова Анастасия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44759 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1269 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1366 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7873 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1271 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 942 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4148 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3060 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19690 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6227 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30848 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 229 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6047 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1843 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2216 1
Энергетика - Energy - Energetically 5356 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2943 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3283 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7180 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3616 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 449 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1067 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1003 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9570 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9306 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2850 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6137 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5339 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2617 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1151 1
Зоология - наука о животных 2732 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1939 1
Ботаника - Растения - Plantae 1093 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 539 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 527 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 141 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 503 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2084 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
