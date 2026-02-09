МКБ - Московский кредитный банк

ITFB Group обеспечивает интеграцию CRM-системы «Модус» для МКБ ITFB Group приступила к реализации проекта по переводу «Московского кредитного банка» (МКБ) на отечественную CRM-платформу «Модус» разработки компани

МКБ внедряет отечественную CRM-платформу «Модус» ИТ-холдинга «Т1» «Московский кредитный банк» (МКБ) переходит на CRM-платформу «Модус», разработанную вендором НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1

«Группа Астра» и Московский кредитный банк (МКБ) подписали соглашение о сотрудничестве «Группа Астра» сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с Московским кредитным банком (МКБ). На церемонии подписания документа стороны представляли генеральный директор ИТ-разработ

МКБ вместе с группой Rubytech формируют новую технологическую платформу для банковских систем оны подписали меморандум, определяющий ключевые направления партнерства. Первым шагом стал запуск в МКБ программно-аппаратных комплексов динамической инфраструктуры Скала^р в рамках стратегичес

Arenadata и МКБ стали стратегическими партнерами в сфере управления данными авления данными, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с «Московским кредитным банком» (МКБ). Партнерство направлено на совместное развитие компетенций в области администрирования д

МКБ и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Московский кредитный банк» (МКБ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на повышени

Как привлечь и удержать ИТ-специалистов? Пять основных способов раскрыл зампред правления Московского кредитного банка их стало меньше на 20%. В своем выступлении на CNews FORUM Кейсы заместитель председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Николай Ульянов раскрыл детали комплексной стратегии по пр

МКБ выходит на новый уровень защиты разработки с Kaspersky Container Security этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». В условиях стремительной цифровизации МКБ активно применяет технологии контейнеризации. Для обеспечения безопасности в этой области

Безопасность в приоритете: МКБ вознаграждает белых хакеров за найденные уязвимости ные гарантии защиты», — отметил Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности МКБ. «Мы рады, что все больше компаний из финансово сектора запускают свои программы. Выход н

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут рактер: это могли быть конкурентные войны или своего рода месть. Если сейчас взглянуть на архив новостей того времени, сообщения о DDoS-атаках будут появляться от силы дважды в год. Вячеслав Касимов, МКБ: Одной «чудо-железки», то есть программно-аппаратного комплекса, при серьезной атаке может быть недостаточно CNews: Но все же атаки были. И защита от атак у крупных игроков наверняка была.

Николай Ульянов возглавил ИТ-блок МКБ Николай Ульянов возглавил ИТ-блок МКБ. В этой должности Николай Ульянов будет отвечать за создание и реализацию новой долгосрочной стратегии развития ИТ, направленной на повышение операционной эффективности, в том числе в рамка

В МКБ назначен новый глава ИТ-направления Новый ИТ-лидер МКБ С 20 января 2025 г. в Московском кредитном банке (МКБ) приступил к работе новый ру

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании дать конфиденциальную информацию, запустить вредоносное ПО. Вячеслав Касимов, директор департамента ИБ МКБ: Важно соблюсти принципы целесообразности и экономической эффективности при нахождении

МКБ перевел все банкоматы на российское ПО м, то есть поддерживает ATM-оборудование любого производителя. Об этом CNews сообщили представители МКБ. Отечественная разработка позволяет обеспечить качественный прием карт любых платежных си

МКБ защитил сеть банкоматов российским решением SoftControl TPSecure ие защищаемых процессов и приложений. «Обеспечение безопасности финансовых операций через банкоматы МКБ является залогом повышения уровня доверия наших клиентов. Отмечу, что гибкость настроек,

МКБ внедрил систему управления клиентскими данными «Московский кредитный банк» (МКБ) внедрил систему управления клиентскими данными CDI (Customer Data Integration) и упорядо

МКБ внедрил контроль качества данных Для поддержки процессов контроля качества данных «Московский кредитный банк» (МКБ) запустил Data Quality (DQ)-платформу. Это внедрение позволит оптимизировать работу банка

Сергей Путятинский - Сергей Путятинский, МКБ: Законодательство позволяет отказаться от 99,9% расходуемой бумаги итария, с 2015 г. — член правления. 2019 г. — настоящее время — заместитель председателя правления «Московского Кредитного Банка» (МКБ). подробнее Конечно, мы занимаемся автоматическим распозна

МКБ и VK начали сотрудничество в сфере финтеха «Московский кредитный банк» (МКБ) и VK подписали меморандум о развитии стратегического сотрудничества в сфере информационн

МКБ и холдинг «Т1» договорились о сотрудничестве в ИТ-среде Московский кредитный банк (МКБ) и холдинг «Т1» сосредоточат усилия на анализе технологического ландшафта и развитии плат

МКБ завершит установку новых банкоматов на российском ПО в 2023 году До конца 2023 г. «Московский кредитный банк» (МКБ) заменит банкоматы на современные устройства с сенсорным экраном и российским программным

МКБ улучшает клиентский путь с помощью видеоаналитики от VisionLabs «Московский кредитный банк» (МКБ) реализовал экспериментальную систему видеоаналитики на основе компьютерного зрения от ко

Ivitech и МКБ предоставят финансирование для развития отечественных таксопарков без привлечения оборотного капитала. Альтернативная скоринговая модель Ivitech минимизирует риски «Московского кредитного банка». Она прогнозирует платежеспособность и потенциальный риск дефол

МКБ внедрил онлайн-инструмент для мониторинга доступности систем «Московский кредитный банк» (МКБ) внедрил новый сервис для мониторинга — российскую систему «Ключ-Астром», которая позволя

Российская платформа «Плюс7 формИТ» обеспечит интеграцию данных в МКБ «Московский кредитный банк» (МКБ) начал переход на российское ETL-решение «Плюс7 формИТ», которое обеспечит оптимальное на

Приложение «МКБ онлайн» можно будет установить на iPhone в офисах банка Клиенты «Московского кредитного банка» (МКБ) смогут установить мобильное приложение на iPhone в офисах

МКБ запустил цифровые банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн» «Московский кредитный банк» (МКБ) присоединился к сервису «Цифровые банковские гарантии» (ЦБГ), который работает на блокче

МКБ внедрил технологию Smart Engines для распознавания номеров телефонов «Московский кредитный банк» (МКБ) внедрил технологию распознавание телефонных номеров, разработанную российской компанией

One Day Offer в МКБ седования за один день, и если случился мэтч, приглашают на работу. Такой формат найма стал популярен в последние пару лет в топовых ИТ-компаний России, и мы решили протестировать его эффективность в МКБ. 25 июня 2022 г. приглашаем ИТ-специалистов грейда middle и senior пройти fast-интервью, познакомиться с командой и проектами, пройти небольшое тестовое задание и получить оффер в тот же де

МКБ оптимизирует процессы с помощью интеграции данных «Московский кредитный банк» (МКБ) совместно с DIS Group реализовал проект по внедрению ETL-платформы. Новая интеграционная

МКБ подключился к сервису «СБПэй» «Московский кредитный банк» (МКБ) запустил сервис «СБПэй» Системы быстрых платежей для безналичной оплаты покупок без испо

Кейс МКБ: модернизация контактного центра с переходом на новую платформу С чего все начиналось На фоне роста бизнеса и появления новых технологий для удаленного обслуживания клиентов в МКБ назрела необходимость модернизации контактного центра. «Мы искали универсальное современное решение для обновления и развития контактного центра, чтобы соответствовать текущим требованиям б

МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир» «Московский кредитный банк» (МКБ) запустил Apple Pay для держателей карт платежной системы «Мир». Apple Pay – безопасный,

В МКБ назначен первый вице-президент по цифровизации и инновациям «Московский кредитный банк» (МКБ) объявил о назначении Андрея Макарова первым вице-президентом по цифровизации и инновация

МКБ и «Автоdom» запустили сервис оплаты по QR-коду «Московский кредитный банк» (МКБ) совместно с ГК «Автоdom» запустили сервис приема оплаты по QR-коду через Систему быстрых

МКБ реализовал международный факторинг в рамках FCI для «Снежной королевы» Московский кредитный банк (МКБ) реализовал сделку международного импортного факторинга в рамках Международной факторинго

МКБ внедрил Web application firewall Московский кредитный банк (МКБ) в целях повышения уровня защищенности интернет-приложений, используемых как в самом М

МКБ запустил маркетплейс для автомобилистов в мобильном приложении «Московский кредитный банк» (МКБ) в мобильном приложении запустил сервис «Автомобили» – набор услуг для автомобилистов-кли

МКБ запустил новое мобильное приложение «МКБ бизнес» Московский кредитный банк (МКБ) выпустил новое мобильное приложение для корпоративных клиентов банка, которое позволит у