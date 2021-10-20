Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46346
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

МКБ
Московский кредитный банк


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
12.10.2021 МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир» 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 3
30.09.2021 В МКБ назначен первый вице-президент по цифровизации и инновациям 2
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
07.09.2021 В России массово закрываются отделения банков 1
17.08.2021 МКБ и «Автоdom» запустили сервис оплаты по QR-коду 1
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков 1
13.08.2021 МКБ реализовал международный факторинг в рамках FCI для «Снежной королевы» 2
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
05.08.2021 CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021" 1
05.08.2021 МКБ внедрил Web application firewall 2
04.08.2021 Удостоверяющий центр «Ростеха» получил статус доверенного лица ФНС 1
21.07.2021 Удостоверяющий центр «Ростеха» расширит сеть до 350 филиалов по стране 1
20.07.2021 «Элекснет» внедрил сервис по погашению кредитов банков с отозванной лицензией 1
28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 3
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
15.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
04.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
21.05.2021 МКБ запустил маркетплейс для автомобилистов в мобильном приложении 2
20.05.2021 МКБ запустил новое мобильное приложение «МКБ бизнес» 2
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 2
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
21.04.2021 Речевая аналитика группы ЦРТ внедрена в контактном центре МКБ 3
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
15.04.2021 C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay 1
09.04.2021 ЦБ рассказал все про цифровой рубль: форму выпуска, способы обращения и сроки обкатки 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 2
23.03.2021 Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa 1
19.03.2021 ПО Smart Engines для распознавания банковских карт, баркодов и типовых документов внесено в реестр российского софта 1

Публикаций - 268, упоминаний - 473

МКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 24
Diasoft - Диасофт 353 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 12
Программный продукт ГК 92 10
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 8
Cinimex - Синимекс 160 8
Ланит ГК 1154 7
Schneider Electric 408 7
SAP SE 3207 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
Samsung Electronics 5627 6
Inline Group - Инлайн Груп 60 6
Veeam Software 250 5
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 5
Selectel - Селектел 137 5
Элекснет ГК - Elecsnet 7 4
Huawei 2723 3
Финтех Лаб - Fintech Lab 7 3
Dynatrace 46 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Deloitte - Делойт 186 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Google LLC 7124 3
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 22 3
Telegram Group 702 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Калуга Астрал 41 3
Oracle Siebel 130 3
Arista Networks 15 3
СКБ Контур 416 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
МаксимаТелеком 102 2
Xiaomi 904 2
Lenovo Group 1635 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 37
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 33
Газпромбанк - ГПБ 692 33
ПСБ - Промсвязьбанк 613 30
Альфа-Банк 1122 30
Открытие ФК 538 29
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 28
РЖД - Российские железные дороги 1081 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 24
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 22
Уралсиб Банк 389 21
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 18
МТС банк 254 16
Почта Банк 289 15
Почта России ПАО 1570 15
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 14
РСХБ - Россельхозбанк 183 14
Банк Зенит 131 14
Ингосстрах СПАО 210 13
X5 Group 599 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 11
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
СКБ-банк 86 11
OTP Group - ОТП Банк 125 10
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 10
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 10
Тракторные заводы Концерн 24 10
Русский стандарт Банк 302 10
Ак Барс Банк 173 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 9
Citibank - Ситибанк 170 9
Фаберлик - Faberlic 63 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
Visa International 1343 9
Бинбанк 184 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 5
Федеральное казначейство России 766 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
Правительство Москвы 649 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Правительство РФ 2198 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 7 1
Фонд Росконгресс 4 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
Роснано 456 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 8 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
OpenChain 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 30
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 19
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 10
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 8
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 4
Big Data - Большие данные 1136 4
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
ARM64 - Архитектура процессора 1017 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 2
Фишинг - Phishing 95 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 2
Google Android 10750 23
Apple iOS 5741 18
МКБ Онлайн 22 11
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 8
Microsoft Windows 10 6602 7
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Linux OS 4236 6
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 6
Smart Engines - Smart Code Engine 9 5
Smart Engines GreenOCR 17 5
Smart Engines - Smart Document Engine 8 4
МКБ Ваш Банк онлайн 4 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 4
Intel x86 - Архитектура процессора 990 4
Apple macOS 921 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Samsung Pay 238 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
МКБ Banktech - акселерационная программа 3 3
Ред ОС 239 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Купибилет - Kupibilet 13 3
MasterCard Maestro 112 2
Microsoft Office 1916 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
Google Flutter 15 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 2
SafeTech - PayControl 23 2
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 2
Visa Instant Issue 5 2
Dashboard Systems Boardmaps 12 2
МКБ Инвестиции 2 2
React - JavaScript фреймворк 24 2
Чаркин Евгений 182 18
Путятинский Сергей 53 16
Натрусов Артем 121 16
Аитов Тимур 47 15
Кучугин Илья 41 12
Сотин Денис 102 12
Карпунин Алексей 16 11
Дьяченко Валерий 66 11
Бычков Александр 39 11
Касимов Вячеслав 16 11
Валчев Стоян 44 11
Белоусов Максим 59 10
Глазков Александр 57 10
Клепиков Алексей 77 10
Сологуб Денис 16 10
Бурилов Андрей 25 10
Андрианов Павел 31 9
Залманов Андрей 29 9
Лагунов Андрей 10 9
Калиновский Александр 14 9
Харитонов Денис 12 9
Hope Paul - Хоуп Пол 13 9
Бижан Михаил 10 9
Кузин Вадим 34 9
Емельченков Сергей 83 9
Гришин Дмитрий 148 9
Кудашев Константин 11 9
Марковский Роман 16 9
Марова Юлия 10 9
Дворкович Аркадий 169 9
Нагаев Олег 30 9
Ступин Евгений 18 9
Суворов Антон 20 9
Трояновский Владимир 40 9
Казанцев Сергей 11 9
Хасин Михаил 26 8
Айвазов Армен 449 8
Потапкин Михаил 26 7
Воронин Петр 35 7
Ушацкий Андрей 100 7
Россия - Российская федерация - РФ 57124 125
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 13
Восточная Европа 1667 9
Украина 3344 9
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 7
Казахстан - Республика 2618 6
Франция - Французская Республика 2109 6
Грузия 687 6
Монголия 172 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 5
Германия - Федеративная Республика 3606 5
Япония 2752 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 4
Бельгия - Королевство 395 3
Европа 3725 3
Африка 1480 3
Ближний Восток 1466 3
Италия - Итальянская Республика 1363 3
Бразилия - Федеративная Республика 1120 3
Испания - Королевство 1248 3
Узбекистан - Республика 820 3
Южная Корея - Республика 1448 2
Финляндия - Финляндская Республика 811 2
Сингапур - Республика 808 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 2
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 2
Швеция - Королевство 747 2
Индия - Республика 2156 2
Канада 1290 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 2
Турция - Турецкая республика 950 2
Болгария - Республика 306 2
Нидерланды 969 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 27
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 12
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 4
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 2
Private Banking 16 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Образование в России 328 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Человеческий фактор 126 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 8
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 3
Банки.ру - Banki.ru 28 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 91 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Радио России - радиостанция 30 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 15 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Forbes - Форбс 441 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
НТВ - Телекомпания 163 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Россия 24 - телеканал 86 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Известия ИД 59 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Врачи РФ 1 1
CNews Инновация года - награда 26 9
CNews Analytics 1988 4
Gartner 2187 3
Forrester Research 385 3
IDC - International Data Corporation 2708 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
BCG - Boston Consulting Group 43 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
Strategy Analytics 173 1
Forbes Global 2000 15 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 2 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
Открытое образование 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 20
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 17
CNews Баттл 34 10
CNews FORUM Кейсы 44 9
CNews AWARDS 291 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754851, в очереди разбора - 658541.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще