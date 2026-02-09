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МКБ Московский кредитный банк

МКБ - Московский кредитный банк

ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий  спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. МКБ был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев.

 

"Какие экосистемы нужны банкам?" Дмитрий Сыцко,  ИТ Бизнес-партнер, МКБ на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва

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Всего 99 дел, на cумму 556 697 170 633 ₽*

Судебные дела (99) на сумму 556 697 170 633 ₽*
в качестве истца (67) на сумму 71 356 131 789 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 12 569 325 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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09.02.2026 ITFB Group обеспечивает интеграцию CRM-системы «Модус» для МКБ

ITFB Group приступила к реализации проекта по переводу «Московского кредитного банка» (МКБ) на отечественную CRM-платформу «Модус» разработки компани
09.12.2025 МКБ внедряет отечественную CRM-платформу «Модус» ИТ-холдинга «Т1»

«Московский кредитный банк» (МКБ) переходит на CRM-платформу «Модус», разработанную вендором НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1
22.10.2025 «Группа Астра» и Московский кредитный банк (МКБ) подписали соглашение о сотрудничестве

«Группа Астра» сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с Московским кредитным банком (МКБ). На церемонии подписания документа стороны представляли генеральный директор ИТ-разработ
08.10.2025 МКБ вместе с группой Rubytech формируют новую технологическую платформу для банковских систем

оны подписали меморандум, определяющий ключевые направления партнерства. Первым шагом стал запуск в МКБ программно-аппаратных комплексов динамической инфраструктуры Скала^р в рамках стратегичес
08.10.2025 Arenadata и МКБ стали стратегическими партнерами в сфере управления данными

авления данными, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с «Московским кредитным банком» (МКБ). Партнерство направлено на совместное развитие компетенций в области администрирования д
08.10.2025 МКБ и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Московский кредитный банк» (МКБ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на повышени
27.08.2025 Как привлечь и удержать ИТ-специалистов? Пять основных способов раскрыл зампред правления Московского кредитного банка

их стало меньше на 20%. В своем выступлении на CNews FORUM Кейсы заместитель председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Николай Ульянов раскрыл детали комплексной стратегии по пр
10.03.2025 МКБ выходит на новый уровень защиты разработки с Kaspersky Container Security

этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». В условиях стремительной цифровизации МКБ активно применяет технологии контейнеризации. Для обеспечения безопасности в этой области
06.03.2025 Безопасность в приоритете: МКБ вознаграждает белых хакеров за найденные уязвимости

ные гарантии защиты», — отметил Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности МКБ. «Мы рады, что все больше компаний из финансово сектора запускают свои программы. Выход н
10.02.2025 Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

рактер: это могли быть конкурентные войны или своего рода месть. Если сейчас взглянуть на архив новостей того времени, сообщения о DDoS-атаках будут появляться от силы дважды в год. Вячеслав Касимов, МКБ: Одной «чудо-железки», то есть программно-аппаратного комплекса, при серьезной атаке может быть недостаточно CNews: Но все же атаки были. И защита от атак у крупных игроков наверняка была.

20.01.2025 Николай Ульянов возглавил ИТ-блок МКБ

Николай Ульянов возглавил ИТ-блок МКБ. В этой должности Николай Ульянов будет отвечать за создание и реализацию новой долгосрочной стратегии развития ИТ, направленной на повышение операционной эффективности, в том числе в рамка
20.01.2025 В МКБ назначен новый глава ИТ-направления

Новый ИТ-лидер МКБ С 20 января 2025 г. в Московском кредитном банке (МКБ) приступил к работе новый ру
26.12.2024 Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

дать конфиденциальную информацию, запустить вредоносное ПО. Вячеслав Касимов, директор департамента ИБ МКБ: Важно соблюсти принципы целесообразности и экономической эффективности при нахождении
07.03.2024 МКБ перевел все банкоматы на российское ПО

м, то есть поддерживает ATM-оборудование любого производителя. Об этом CNews сообщили представители МКБ. Отечественная разработка позволяет обеспечить качественный прием карт любых платежных си
18.12.2023 МКБ защитил сеть банкоматов российским решением SoftControl TPSecure

ие защищаемых процессов и приложений. «Обеспечение безопасности финансовых операций через банкоматы МКБ является залогом повышения уровня доверия наших клиентов. Отмечу, что гибкость настроек,

12.12.2023 МКБ внедрил систему управления клиентскими данными

«Московский кредитный банк» (МКБ) внедрил систему управления клиентскими данными CDI (Customer Data Integration) и упорядо
03.08.2023 МКБ внедрил контроль качества данных

Для поддержки процессов контроля качества данных «Московский кредитный банк» (МКБ) запустил Data Quality (DQ)-платформу. Это внедрение позволит оптимизировать работу банка
22.06.2023 Сергей Путятинский -

Сергей Путятинский, МКБ: Законодательство позволяет отказаться от 99,9% расходуемой бумаги

итария, с 2015 г. — член правления. 2019 г. — настоящее время — заместитель председателя правления «Московского Кредитного Банка» (МКБ). подробнее Конечно, мы занимаемся автоматическим распозна
16.06.2023 МКБ и VK начали сотрудничество в сфере финтеха

«Московский кредитный банк» (МКБ) и VK подписали меморандум о развитии стратегического сотрудничества в сфере информационн
14.06.2023 МКБ и холдинг «Т1» договорились о сотрудничестве в ИТ-среде

Московский кредитный банк (МКБ) и холдинг «Т1» сосредоточат усилия на анализе технологического ландшафта и развитии плат
08.06.2023 МКБ завершит установку новых банкоматов на российском ПО в 2023 году

До конца 2023 г. «Московский кредитный банк» (МКБ) заменит банкоматы на современные устройства с сенсорным экраном и российским программным
23.05.2023 МКБ улучшает клиентский путь с помощью видеоаналитики от VisionLabs

«Московский кредитный банк» (МКБ) реализовал экспериментальную систему видеоаналитики на основе компьютерного зрения от ко
29.03.2023 Ivitech и МКБ предоставят финансирование для развития отечественных таксопарков

без привлечения оборотного капитала. Альтернативная скоринговая модель Ivitech минимизирует риски «Московского кредитного банка». Она прогнозирует платежеспособность и потенциальный риск дефол
22.03.2023 МКБ внедрил онлайн-инструмент для мониторинга доступности систем

«Московский кредитный банк» (МКБ) внедрил новый сервис для мониторинга — российскую систему «Ключ-Астром», которая позволя
13.03.2023 Российская платформа «Плюс7 формИТ» обеспечит интеграцию данных в МКБ

«Московский кредитный банк» (МКБ) начал переход на российское ETL-решение «Плюс7 формИТ», которое обеспечит оптимальное на
20.01.2023 Приложение «МКБ онлайн» можно будет установить на iPhone в офисах банка

Клиенты «Московского кредитного банка» (МКБ) смогут установить мобильное приложение на iPhone в офисах
28.11.2022 МКБ запустил цифровые банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн»

«Московский кредитный банк» (МКБ) присоединился к сервису «Цифровые банковские гарантии» (ЦБГ), который работает на блокче
04.07.2022 МКБ внедрил технологию Smart Engines для распознавания номеров телефонов

«Московский кредитный банк» (МКБ) внедрил технологию распознавание телефонных номеров, разработанную российской компанией

22.06.2022 One Day Offer в МКБ

седования за один день, и если случился мэтч, приглашают на работу. Такой формат найма стал популярен в последние пару лет в топовых ИТ-компаний России, и мы решили протестировать его эффективность в МКБ. 25 июня 2022 г. приглашаем ИТ-специалистов грейда middle и senior пройти fast-интервью, познакомиться с командой и проектами, пройти небольшое тестовое задание и получить оффер в тот же де
14.04.2022 МКБ оптимизирует процессы с помощью интеграции данных

«Московский кредитный банк» (МКБ) совместно с DIS Group реализовал проект по внедрению ETL-платформы. Новая интеграционная
01.04.2022 МКБ подключился к сервису «СБПэй»

«Московский кредитный банк» (МКБ) запустил сервис «СБПэй» Системы быстрых платежей для безналичной оплаты покупок без испо
01.12.2021 Кейс МКБ: модернизация контактного центра с переходом на новую платформу

С чего все начиналось На фоне роста бизнеса и появления новых технологий для удаленного обслуживания клиентов в МКБ назрела необходимость модернизации контактного центра. «Мы искали универсальное современное решение для обновления и развития контактного центра, чтобы соответствовать текущим требованиям б
12.10.2021 МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир»

«Московский кредитный банк» (МКБ) запустил Apple Pay для держателей карт платежной системы «Мир». Apple Pay – безопасный,

30.09.2021 В МКБ назначен первый вице-президент по цифровизации и инновациям

«Московский кредитный банк» (МКБ) объявил о назначении Андрея Макарова первым вице-президентом по цифровизации и инновация
17.08.2021 МКБ и «Автоdom» запустили сервис оплаты по QR-коду

«Московский кредитный банк» (МКБ) совместно с ГК «Автоdom» запустили сервис приема оплаты по QR-коду через Систему быстрых
13.08.2021 МКБ реализовал международный факторинг в рамках FCI для «Снежной королевы»

Московский кредитный банк (МКБ) реализовал сделку международного импортного факторинга в рамках Международной факторинго
05.08.2021 МКБ внедрил Web application firewall

Московский кредитный банк (МКБ) в целях повышения уровня защищенности интернет-приложений, используемых как в самом М
21.05.2021 МКБ запустил маркетплейс для автомобилистов в мобильном приложении

«Московский кредитный банк» (МКБ) в мобильном приложении запустил сервис «Автомобили» – набор услуг для автомобилистов-кли
20.05.2021 МКБ запустил новое мобильное приложение «МКБ бизнес»

Московский кредитный банк (МКБ) выпустил новое мобильное приложение для корпоративных клиентов банка, которое позволит у
21.04.2021 Речевая аналитика группы ЦРТ внедрена в контактном центре МКБ

Группа компаний ЦРТ и Московский кредитный банк (МКБ) подводят первые результаты внедрения речевой аналитики для контроля качества обслуживани

Публикаций - 657, упоминаний - 993

МКБ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 120
МегаФон 10742 61
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 59
Ростелеком 10948 52
9594 50
Diasoft - Диасофт 1144 42
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 38
Rimini Street 77 35
SimbirSoft - СимбирСофт 124 33
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 33
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 32
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 29
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 29
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 28
Программный Продукт ГК 104 28
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 28
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 27
Yandex - Яндекс 9215 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Luxms 120 24
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 22
Schneider Electric 614 21
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 21
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 20
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 20
SAP SE 5601 19
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 18
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 18
Veeam Software 345 18
Oracle Corporation 7074 18
ТОП-Сервис 22 17
Directum - Директум 1268 16
Naumen - Наумен 752 16
Такском - Taxcom 256 16
InfoWatch - Инфовотч 1185 16
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 15
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 15
Dynatrace 59 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 163
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 144
ГПБ - Газпромбанк 1273 144
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 137
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 130
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 125
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 122
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 113
Альфа-Банк 1979 112
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 99
ПСБ - Промсвязьбанк 963 97
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 87
Почта России ПАО 2370 85
РЖД - Российские железные дороги 2096 84
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 83
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 81
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 72
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 69
Ингосстрах СПАО 478 66
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 56
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 55
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 55
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 55
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 54
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 53
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 53
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 53
Русагро Группа Компаний 379 52
ВТБ - Почта Банк 514 51
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 49
НСПК - Национальная система платежных карт 948 49
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 47
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 46
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 46
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 45
Абсолют Банк 249 44
Силовые машины 166 43
Северсталь ПАО - Severstal 629 40
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 39
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 139
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 73
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 70
Федеральное казначейство России 1949 65
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 51
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 46
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 33
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 30
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 23
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 22
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 15
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 15
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 15
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 15
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 15
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Федеральное собрание Российской Федерации 318 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 18
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 11
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
OpenChain 1 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
Электрокабель 13 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 298
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 277
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 222
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 207
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 205
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 181
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 177
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 151
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 144
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 119
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 110
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 108
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 105
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 93
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 70
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 65
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 63
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 62
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 62
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 61
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 60
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 58
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 53
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 53
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 49
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 49
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 48
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 48
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 47
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 47
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 46
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 45
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 45
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 45
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 44
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 44
Google Android 15243 35
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 30
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 29
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 29
Московская Биржа - Финуслуги 64 29
Apple iOS 8583 29
МКБ Онлайн 27 27
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 26
Luxms BI 119 24
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 22
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
Linux OS 11533 21
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 19
1С:ERP Управление предприятием 841 18
НКТ - Р7-Офис 543 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 17
Linx Cloud 92 17
Microsoft Windows 16882 16
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 14
ПравоТех АО - Manage.one 38 14
UseTech - UseBus 31 14
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 14
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 58 13
БИС - ITQuick - Jumse 52 12
Axiom JDK СЗИ 175 11
Юниверс дата - Юниверс MDM 43 11
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 38 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 11
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 10
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 10
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 9
Apple iPhone 6 4861 9
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 9
Smart Engines - GreenOCR 45 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 9
Натрусов Артем 313 81
Шадаев Максут 1210 76
Путятинский Сергей 112 76
Бурилов Андрей 117 71
Ульянов Николай 176 71
Сотин Денис 216 67
Чаркин Евгений 317 65
Сергеев Сергей 179 58
Лигачев Глеб 120 57
Меденцев Константин 106 53
Дьяченко Валерий 96 46
Белоусов Максим 109 46
Сологуб Денис 75 44
Клепиков Алексей 121 43
Граденко Михаил 56 43
Чудинов Дмитрий 103 43
Соболев Роман 48 43
Абакумов Евгений 227 40
Круглов Виктор 43 40
Суровец Дмитрий 115 38
Сирота Юрий 67 38
Андрианов Павел 86 38
Галкин Николай 140 38
Лагунов Андрей 43 38
Алешкин Сергей 65 38
Албычев Александр 168 37
Копысов Виталий 64 36
Каримов Руслан 66 36
Шойтов Александр 116 36
Козак Николай 209 35
Трошина Елена 39 35
Демидов Сергей 129 33
Тараторин Александр 58 33
Аксаков Анатолий 163 33
Казарин Станислав 175 32
Валчев Стоян 48 32
Гаранин Евгений 53 32
Пчелин Юрий 41 32
Гимранов Ринат 126 31
Михалев Евгений 98 30
Россия - РФ - Российская федерация 166164 500
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 308
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 97
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 40
Европа 24963 37
Европа Восточная 3138 33
Украина 7928 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 29
Беларусь - Белоруссия 6289 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 25
Казахстан - Республика 6047 25
Грузия 1332 22
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 18
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 15
Азия - Азиатский регион 5920 13
Франция - Французская Республика 8177 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 9
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 9
Япония 13807 9
Индия - Bharat 5869 8
Африка - Африканский регион 3640 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Монголия 382 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 7
Канада 5081 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 7
Ближний Восток 3154 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
Испания - Королевство 3839 6
Узбекистан - Республика 2005 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 522
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 234
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 218
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 180
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 82
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 82
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 81
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 77
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 76
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 73
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 51
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 32
Экономический эффект 1342 31
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 29
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 29
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Bloomberg 1627 2
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Москва 24 - Телеканал 9 2
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Deloitte Technology Fast 16 1
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RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 9
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
РЭШ - Российская электронная школа 31 2
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
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Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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