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МКБ Московский кредитный банк
ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. МКБ был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев.
"Какие экосистемы нужны банкам?" Дмитрий Сыцко, ИТ Бизнес-партнер, МКБ на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
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СОБЫТИЯ
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|09.02.2026
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ITFB Group обеспечивает интеграцию CRM-системы «Модус» для МКБ
ITFB Group приступила к реализации проекта по переводу «Московского кредитного банка» (МКБ) на отечественную CRM-платформу «Модус» разработки компани
|09.12.2025
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МКБ внедряет отечественную CRM-платформу «Модус» ИТ-холдинга «Т1»
«Московский кредитный банк» (МКБ) переходит на CRM-платформу «Модус», разработанную вендором НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1
|22.10.2025
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«Группа Астра» и Московский кредитный банк (МКБ) подписали соглашение о сотрудничестве
«Группа Астра» сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с Московским кредитным банком (МКБ). На церемонии подписания документа стороны представляли генеральный директор ИТ-разработ
|08.10.2025
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МКБ вместе с группой Rubytech формируют новую технологическую платформу для банковских систем
оны подписали меморандум, определяющий ключевые направления партнерства. Первым шагом стал запуск в МКБ программно-аппаратных комплексов динамической инфраструктуры Скала^р в рамках стратегичес
|08.10.2025
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Arenadata и МКБ стали стратегическими партнерами в сфере управления данными
авления данными, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с «Московским кредитным банком» (МКБ). Партнерство направлено на совместное развитие компетенций в области администрирования д
|08.10.2025
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МКБ и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Московский кредитный банк» (МКБ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на повышени
|27.08.2025
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Как привлечь и удержать ИТ-специалистов? Пять основных способов раскрыл зампред правления Московского кредитного банка
их стало меньше на 20%. В своем выступлении на CNews FORUM Кейсы заместитель председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Николай Ульянов раскрыл детали комплексной стратегии по пр
|10.03.2025
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МКБ выходит на новый уровень защиты разработки с Kaspersky Container Security
этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». В условиях стремительной цифровизации МКБ активно применяет технологии контейнеризации. Для обеспечения безопасности в этой области
|06.03.2025
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Безопасность в приоритете: МКБ вознаграждает белых хакеров за найденные уязвимости
ные гарантии защиты», — отметил Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности МКБ. «Мы рады, что все больше компаний из финансово сектора запускают свои программы. Выход н
|10.02.2025
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Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут
рактер: это могли быть конкурентные войны или своего рода месть. Если сейчас взглянуть на архив новостей того времени, сообщения о DDoS-атаках будут появляться от силы дважды в год. Вячеслав Касимов, МКБ: Одной «чудо-железки», то есть программно-аппаратного комплекса, при серьезной атаке может быть недостаточно CNews: Но все же атаки были. И защита от атак у крупных игроков наверняка была.
|20.01.2025
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Николай Ульянов возглавил ИТ-блок МКБ
Николай Ульянов возглавил ИТ-блок МКБ. В этой должности Николай Ульянов будет отвечать за создание и реализацию новой долгосрочной стратегии развития ИТ, направленной на повышение операционной эффективности, в том числе в рамка
|20.01.2025
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В МКБ назначен новый глава ИТ-направления
Новый ИТ-лидер МКБ С 20 января 2025 г. в Московском кредитном банке (МКБ) приступил к работе новый ру
|26.12.2024
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Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании
дать конфиденциальную информацию, запустить вредоносное ПО. Вячеслав Касимов, директор департамента ИБ МКБ: Важно соблюсти принципы целесообразности и экономической эффективности при нахождении
|07.03.2024
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МКБ перевел все банкоматы на российское ПО
м, то есть поддерживает ATM-оборудование любого производителя. Об этом CNews сообщили представители МКБ. Отечественная разработка позволяет обеспечить качественный прием карт любых платежных си
|18.12.2023
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МКБ защитил сеть банкоматов российским решением SoftControl TPSecure
ие защищаемых процессов и приложений. «Обеспечение безопасности финансовых операций через банкоматы МКБ является залогом повышения уровня доверия наших клиентов. Отмечу, что гибкость настроек,
|12.12.2023
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МКБ внедрил систему управления клиентскими данными
«Московский кредитный банк» (МКБ) внедрил систему управления клиентскими данными CDI (Customer Data Integration) и упорядо
|03.08.2023
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МКБ внедрил контроль качества данных
Для поддержки процессов контроля качества данных «Московский кредитный банк» (МКБ) запустил Data Quality (DQ)-платформу. Это внедрение позволит оптимизировать работу банка
|22.06.2023
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Сергей Путятинский -
Сергей Путятинский, МКБ: Законодательство позволяет отказаться от 99,9% расходуемой бумаги
итария, с 2015 г. — член правления. 2019 г. — настоящее время — заместитель председателя правления «Московского Кредитного Банка» (МКБ). подробнее Конечно, мы занимаемся автоматическим распозна
|16.06.2023
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МКБ и VK начали сотрудничество в сфере финтеха
«Московский кредитный банк» (МКБ) и VK подписали меморандум о развитии стратегического сотрудничества в сфере информационн
|14.06.2023
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МКБ и холдинг «Т1» договорились о сотрудничестве в ИТ-среде
Московский кредитный банк (МКБ) и холдинг «Т1» сосредоточат усилия на анализе технологического ландшафта и развитии плат
|08.06.2023
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МКБ завершит установку новых банкоматов на российском ПО в 2023 году
До конца 2023 г. «Московский кредитный банк» (МКБ) заменит банкоматы на современные устройства с сенсорным экраном и российским программным
|23.05.2023
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МКБ улучшает клиентский путь с помощью видеоаналитики от VisionLabs
«Московский кредитный банк» (МКБ) реализовал экспериментальную систему видеоаналитики на основе компьютерного зрения от ко
|29.03.2023
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Ivitech и МКБ предоставят финансирование для развития отечественных таксопарков
без привлечения оборотного капитала. Альтернативная скоринговая модель Ivitech минимизирует риски «Московского кредитного банка». Она прогнозирует платежеспособность и потенциальный риск дефол
|22.03.2023
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МКБ внедрил онлайн-инструмент для мониторинга доступности систем
«Московский кредитный банк» (МКБ) внедрил новый сервис для мониторинга — российскую систему «Ключ-Астром», которая позволя
|13.03.2023
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Российская платформа «Плюс7 формИТ» обеспечит интеграцию данных в МКБ
«Московский кредитный банк» (МКБ) начал переход на российское ETL-решение «Плюс7 формИТ», которое обеспечит оптимальное на
|20.01.2023
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Приложение «МКБ онлайн» можно будет установить на iPhone в офисах банка
Клиенты «Московского кредитного банка» (МКБ) смогут установить мобильное приложение на iPhone в офисах
|28.11.2022
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МКБ запустил цифровые банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн»
«Московский кредитный банк» (МКБ) присоединился к сервису «Цифровые банковские гарантии» (ЦБГ), который работает на блокче
|04.07.2022
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МКБ внедрил технологию Smart Engines для распознавания номеров телефонов
«Московский кредитный банк» (МКБ) внедрил технологию распознавание телефонных номеров, разработанную российской компанией
|22.06.2022
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One Day Offer в МКБ
седования за один день, и если случился мэтч, приглашают на работу. Такой формат найма стал популярен в последние пару лет в топовых ИТ-компаний России, и мы решили протестировать его эффективность в МКБ. 25 июня 2022 г. приглашаем ИТ-специалистов грейда middle и senior пройти fast-интервью, познакомиться с командой и проектами, пройти небольшое тестовое задание и получить оффер в тот же де
|14.04.2022
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МКБ оптимизирует процессы с помощью интеграции данных
«Московский кредитный банк» (МКБ) совместно с DIS Group реализовал проект по внедрению ETL-платформы. Новая интеграционная
|01.04.2022
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МКБ подключился к сервису «СБПэй»
«Московский кредитный банк» (МКБ) запустил сервис «СБПэй» Системы быстрых платежей для безналичной оплаты покупок без испо
|01.12.2021
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Кейс МКБ: модернизация контактного центра с переходом на новую платформу
С чего все начиналось На фоне роста бизнеса и появления новых технологий для удаленного обслуживания клиентов в МКБ назрела необходимость модернизации контактного центра. «Мы искали универсальное современное решение для обновления и развития контактного центра, чтобы соответствовать текущим требованиям б
|12.10.2021
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МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир»
«Московский кредитный банк» (МКБ) запустил Apple Pay для держателей карт платежной системы «Мир». Apple Pay – безопасный,
|30.09.2021
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В МКБ назначен первый вице-президент по цифровизации и инновациям
«Московский кредитный банк» (МКБ) объявил о назначении Андрея Макарова первым вице-президентом по цифровизации и инновация
|17.08.2021
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МКБ и «Автоdom» запустили сервис оплаты по QR-коду
«Московский кредитный банк» (МКБ) совместно с ГК «Автоdom» запустили сервис приема оплаты по QR-коду через Систему быстрых
|13.08.2021
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МКБ реализовал международный факторинг в рамках FCI для «Снежной королевы»
Московский кредитный банк (МКБ) реализовал сделку международного импортного факторинга в рамках Международной факторинго
|05.08.2021
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МКБ внедрил Web application firewall
Московский кредитный банк (МКБ) в целях повышения уровня защищенности интернет-приложений, используемых как в самом М
|21.05.2021
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МКБ запустил маркетплейс для автомобилистов в мобильном приложении
«Московский кредитный банк» (МКБ) в мобильном приложении запустил сервис «Автомобили» – набор услуг для автомобилистов-кли
|20.05.2021
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МКБ запустил новое мобильное приложение «МКБ бизнес»
Московский кредитный банк (МКБ) выпустил новое мобильное приложение для корпоративных клиентов банка, которое позволит у
|21.04.2021
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Речевая аналитика группы ЦРТ внедрена в контактном центре МКБ
Группа компаний ЦРТ и Московский кредитный банк (МКБ) подводят первые результаты внедрения речевой аналитики для контроля качества обслуживани
МКБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 81
|Шадаев Максут 1210 76
|Путятинский Сергей 112 76
|Бурилов Андрей 117 71
|Ульянов Николай 176 71
|Сотин Денис 216 67
|Чаркин Евгений 317 65
|Сергеев Сергей 179 58
|Лигачев Глеб 120 57
|Меденцев Константин 106 53
|Дьяченко Валерий 96 46
|Белоусов Максим 109 46
|Сологуб Денис 75 44
|Клепиков Алексей 121 43
|Граденко Михаил 56 43
|Чудинов Дмитрий 103 43
|Соболев Роман 48 43
|Абакумов Евгений 227 40
|Круглов Виктор 43 40
|Суровец Дмитрий 115 38
|Сирота Юрий 67 38
|Андрианов Павел 86 38
|Галкин Николай 140 38
|Лагунов Андрей 43 38
|Алешкин Сергей 65 38
|Албычев Александр 168 37
|Копысов Виталий 64 36
|Каримов Руслан 66 36
|Шойтов Александр 116 36
|Козак Николай 209 35
|Трошина Елена 39 35
|Демидов Сергей 129 33
|Тараторин Александр 58 33
|Аксаков Анатолий 163 33
|Казарин Станислав 175 32
|Валчев Стоян 48 32
|Гаранин Евгений 53 32
|Пчелин Юрий 41 32
|Гимранов Ринат 126 31
|Михалев Евгений 98 30
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