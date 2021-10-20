Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МКБ
Московский кредитный банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 268, упоминаний - 473
МКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 18
|Путятинский Сергей 53 16
|Натрусов Артем 121 16
|Аитов Тимур 47 15
|Кучугин Илья 41 12
|Сотин Денис 102 12
|Карпунин Алексей 16 11
|Дьяченко Валерий 66 11
|Бычков Александр 39 11
|Касимов Вячеслав 16 11
|Валчев Стоян 44 11
|Белоусов Максим 59 10
|Глазков Александр 57 10
|Клепиков Алексей 77 10
|Сологуб Денис 16 10
|Бурилов Андрей 25 10
|Андрианов Павел 31 9
|Залманов Андрей 29 9
|Лагунов Андрей 10 9
|Калиновский Александр 14 9
|Харитонов Денис 12 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 9
|Бижан Михаил 10 9
|Кузин Вадим 34 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Гришин Дмитрий 148 9
|Кудашев Константин 11 9
|Марковский Роман 16 9
|Марова Юлия 10 9
|Дворкович Аркадий 169 9
|Нагаев Олег 30 9
|Ступин Евгений 18 9
|Суворов Антон 20 9
|Трояновский Владимир 40 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Хасин Михаил 26 8
|Айвазов Армен 449 8
|Потапкин Михаил 26 7
|Воронин Петр 35 7
|Ушацкий Андрей 100 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754851, в очереди разбора - 658541.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754851, в очереди разбора - 658541.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru