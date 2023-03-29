Ivitech и МКБ предоставят финансирование для развития отечественных таксопарков

Финтех-стартап Ivitech и «Московский кредитный банк» (МКБ) предоставят финансирование для развития отечественных таксопарков. Об этом CNews сообщил представитель Ivitech.

Сотрудничество Ivitech и МКБ направлено на поддержку таксомоторной отрасли. За год компании планируют профинансировать более 1 тыс. таксопарков по всей стране.

Многие сегменты МСБ, в частности таксомоторная отрасль, не могут претендовать на системное финансирование со стороны банков из-за особенностей оценки их рисков. Ivitech использует высокотехнологичную скоринговую систему и закрывает финансовые потребности таксопарков. Клиенты могут оформить ОСАГО, поменять шины или получить помощь в расширении парка автомобилей в рассрочку.

Партнерство Ivitech и МКБ также поддерживает инициативу Правительства РФ по переводу российского автопарка на газомоторное топливо, экологичную альтернативу дизеля и бензина. С помощью Ivitech таксопарки могут заменить и установить газобаллонное оборудование без привлечения оборотного капитала.

Альтернативная скоринговая модель Ivitech минимизирует риски «Московского кредитного банка». Она прогнозирует платежеспособность и потенциальный риск дефолтности клиента. В основе модели лежат альтернативные источники данных: ride-hailing-платформы, маркетплейсы и другие. Автоматизированный процесс онбординга на платформе Ivitech позволяет таксопаркам оперативно получать финансирование, а банку сократить свои операционные расходы.

На рынке сохраняется проблематика с доступностью приобретения новых автомобилей, поэтому в дальнейшем программа будет распространяться и на приобретение подержанных машин.

«Партнерство с «Московским кредитным банком» — важный шаг для масштабирования бизнеса. Объединение экспертизы позволяет развивать рынок альтернативного финансирования в России и за рубежом. Мы планируем расширять список отраслей, для которых оно будет доступно, и уже в этом году мы откроем новое направление для логистических компаний. Таким образом, еще большее число предприятий малого и среднего бизнеса получат необходимые ресурсы на развитие», — сказал Артем Москалев, сооснователь FinTech-стартапа Ivitech.