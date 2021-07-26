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Индексная книга CNews*
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Страхование Автострахование ОСАГО Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств


26.07.2021 «Билайн» и «Сравни.ру» запустили электронное ОСАГО
25.06.2021 ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну
15.03.2021 «Инфосистемы джет» отвечает за работу комплекса ИТ-систем в основе АИС ОСАГО
19.01.2021 У «Сбера» появилось автокаско
27.11.2020 ВТБ начал онлайн-продажи полисов ОСАГО
02.11.2020 «Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО
22.10.2020 РСА и «Инфосистемы джет» обеспечили круглосуточную защиту новой АИС ОСАГО
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО
13.08.2020 Центробанк обвинили в краже первого в России суперсервиса у разработчика
12.08.2020 «Сравни.ру» поможет оформить ОСАГО прямо в «Яндекс.навигаторе»
16.07.2020 Появился бесплатный сервис для быстрого оформления ОСАГО, который «не навязывает дополнительные услуги»
29.06.2020 В России заработала инфосистема автостраховщиков, переписанная за 2 миллиарда «с нуля»
27.06.2019 За российскими водителями устроят тотальную слежку, чтобы изменить цены на ОСАГО
09.01.2019 Сервис автозаполнения обработал 1,6 млн документов владельцев еОСАГО от «АльфаСтрахование»
07.11.2018 «Настоящий Электронный Полис» внедрила Smart IDReader для оформления полисов ОСАГО через интернет
17.07.2018 «Альфастрахование»: россияне стали активно заявлять убытки по ОСАГО через интернет
24.04.2017 IBS Datafort помогает «ELT-Поиску» выдавать 5 тыс. полисов ОСАГО в день
03.08.2016 Центробанк запретил продавцам ОСАГО уходить в офлайн
02.12.2015 Технологии в страховании: преобладают бумага и шариковая ручка
01.10.2015 Страховая группа «Уралсиб» запустила онлайн-продажи полисов ОСАГО
03.07.2015 «ИСК Евро-Полис» запустит онлайн-продажу полисов ОСАГО с помощью IBS
24.04.2015 Центробанк лишил водителей-новичков права оформлять ОСАГО в интернете
08.09.2014 Дмитрий Лаврентьев - Рост ИТ-инвестиций сдерживает убыточность ОСАГО
08.09.2014 «Ланит» разработал сервис для проверки сведений о договорах ОСАГО через сайт «Российского Союза Автостраховщиков»
22.09.2009 «Росно» вывезла call-центр и ОСАГО из Москвы
03.08.2009 «Альфа-Банк» разрешил покупать ОСАГО онлайн
17.10.2003 Straxa.net - новый магазин полисов ОСАГО
02.10.2003 Cognitive облегчает процесс оформления ОСАГО
26.09.2003 ИНЭК представил новый продукт для нового вида страхования
15.09.2003 Полис ОСАГО – не отходя от компьютера

Публикаций - 218, упоминаний - 237

Страхование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 805 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 12
Yandex - Яндекс 5015 12
Microsoft Corporation 22497 11
Apple Inc 10683 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 9
Программный продукт ГК 3960 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 7
Oracle Corporation 6035 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
Крок - Croc 1616 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Google LLC 10352 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
SAS Institute 854 4
Технологии Распознавания 455 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 4
НЭП - Настоящий Электронный Полис 7 3
6072 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
Samsung Electronics 9333 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 3
Сравни.ру 8 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 3
1С-Битрикс - Bitrix 443 2
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 2
Red Hat 1183 2
АФК Система ПАО 1638 2
Huawei 3222 2
РТИ Микрон - Micron 851 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 2
VMware 2025 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 17
Ингосстрах СПАО 301 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 12
АльфаСтрахование СГ 241 10
Ренессанс Страхование 83 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 6
Альфа-Банк 1476 5
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 4
Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 25 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 117 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 3
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 3
Яндекс.Такси 304 3
Связной ГК 1190 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 55 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 3
Совкомбанк ПАО 171 3
Ак Барс Банк 212 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 90 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 22 2
Skoda - Škoda Auto 38 2
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 2
ВТБ Лизинг 47 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 20 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 2
РЕСО-Гарантия СК 29 2
Ситимобил - Служба такси 136 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 2
РОСНО СК - Страховая компания 171 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
BMW Group 392 2
Благосостояние НПФ 33 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 40
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 11
Президент Российской Федерации 3770 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 75 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 2
Федеральное казначейство России 1345 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 25
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 2
ЛДПР 98 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 30
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 28
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 20
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 17
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 9
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 4
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Apple iOS 6422 13
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 149 10
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WhatsApp Messenger 745 7
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Linux OS 7669 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 10 3
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Oracle Java - язык программирования 2554 3
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 3
Red Hat OpenShift 95 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 153 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 40 2
Microsoft Azure 1276 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 2
Microsoft SQL Server 1416 2
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Акимов Максим 170 3
Лаврентьев Дмитрий 11 3
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Чугунов Никита 59 3
Попов Дмитрий 25 3
Тюлькин Евгений 2 2
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Медведев Дмитрий 1604 2
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Скоробогатова Ольга 35 2
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Тер-Степанов Дмитрий 21 1
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Скляр Алексей 51 1
Краснов Александр 51 1
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ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 11
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 9
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 8
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 6
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Автокод (портал) 31 1
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Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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