Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

РСА представил рейтинг регионов, где электронное ОСАГО пользуется наибольшей популярностью Среди итогов 2025 г. в сегменте ОСАГО традиционно выделяется количество электронных договоров. Согласно данным «Российского союза автостраховщиков» (РСА), в прошедшем году было продано 39,9 млн полисов е-ОСАГО, что на

Запущен новый механизм борьбы с недобросовестными таксистами й-информационный центр Минтранса России и АО «Национальная страховая информационная система» (АО НСИС) завершили техническую интеграцию ФГИС «Такси» и базы данных страховщиков АИС страхования в части ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители Ситуационно-информационного центра Минтранса России. Наличие полиса ОСАГО – обязательное условие для осуществления перевозок легковым такси. Е

НСИС завершила интеграцию с ФГИС «Такси» Национальная страховая информационная система (НСИС, дочерняя компания ЦБ РФ) завершила интеграцию с Минтрансом и ФГИС «Такси», что позволяет получать информацию о наличии полиса ОСАГО у данной категории водителей в любой момент времени. «Во-первых, это позволяет избежать ошибок, и во-вторых - не задействовать людей с обеих сторон и обеспечить оперативный режим проверки

НСИС завершит интеграцию с ФГИС такси до конца года овая информационная система (НСИС) до конца текущей недели завершит интеграцию с Минтрансом и с ФГИС такси, которая позволит в режиме реального времени ФГИС такси получать информацию о наличии полиса ОСАГО у этой категории водителей в любой момент времени. Об этом CNews сообщил представитель НСИС. «Без отправки писем с приложением длинных списков транспортных средств, просто интеграция двух

Бумажные водительские права, студбилеты, ОСАГО в России станут не нужны. Цифровая замена почти готова В скором будущем QR-код может заменить собой удостоверение многодетной семьи, свидетельство о рождении, удостоверение инвалида, студенческий билет. Российские водители смогут не возить с собой полис ОСАГО, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и даже водительские права. Впрочем, полис ОСАГО, оформленный электронно, тоже можно не распечатывать – достаточно показать

На маркетплейсе Сбербанка средняя стоимость ОСАГО с начала года снизилась на 5% За прошедший год средняя стоимость полиса ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка снизилась на 5% и, по данным на 1 ноября 2025 г., составила 5,8 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Стоимость полиса ОСАГО определяе

На маркетплейсе ОСАГО Сбербанка водители экономят в среднем 20% от стоимости полиса При оформлении договора ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка автовладельцы экономят в среднем 1,3 тыс. руб., заявил президент Сбербанка Герман Греф. Таким образом при средней стоимости ОСАГО в размере 5,8 тыс. руб.

НСИС подводит итоги деятельности АИС страхования за 10 месяцев 2025 года За 10 месяцев 2025 г. заключено 42,685 млн договоров ОСАГО со средней страховой премией 6,287 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

Искусственный интеллект поможет продлевать ОСАГО в разы быстрее СберБанк Онлайн». ИИ-агент на базе нейросетевой модели «ГигаЧат» отслеживает срок действия договора ОСАГО, оформленного на маркетплейсе банка, и предупреждает, когда его надо продлить. После эт

Bi.Zone предостерегает: за предложениями «помочь с ОСАГО» могут скрываться мошенники В сентябре 2025 г. специалисты Bi.Zone Brand Protection обнаружили на цифровых досках объявлений и онлайн-платформах более 5000 объявлений, где пользователям предлагают помощь с оформлением ОСАГО. Авторы обещали оформить полис удаленно и прислать готовый документ на электронную почту. От заказчика требовалось внести оплату и указать свои данные. Кроме того, встречались обещания оф

«Яндекс Забота» запустила агрегатор предложений ОСАГО Страховой сервис «Яндекс Забота» представил новый продукт — агрегатор ОСАГО. Теперь пользователи могут выбрать и оформить полис по лучшей цене среди предложений крупнейших страховых компаний России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Продукт уже дост

«Ингосстрах» в партнерстве с GlowByte выявил потенциал в ускорении процессов по договорам ОСАГО с помощью инструментов Process Mining и Task Mining «Ингосстрах» совместно с интегратором GlowByte реализовал проект по анализу операционных процессов урегулирования убытков и прекращения договоров ОСАГО с использованием технологий Process Mining и Task Mining. Команда GlowByte провела комплексный анализ бизнес-процессов страховой компании, географически охватив филиалы на всей территории

ОСАГО для юрлиц от «АльфаСтрахование» теперь можно оформить полностью онлайн «АльфаСтрахование» запустила полный цикл оформления ОСАГО онлайн для юрлиц. Оформить полис теперь можно по ссылке на сайте компании. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование». Для приобретения ОСАГО понадобится минимум данны

В «Почте Mail» стало доступно автострахование наиболее подходящие условия В «Почте Mail» теперь доступна покупка полиса автострахования — КАСКО и ОСАГО. Новый сервис в партнерстве с финтех-интегратором «Инсап» позволит сравнить предложения

Полис ОСАГО уходит в «цифру» В I квартале 2025 г. «Российский Союз Автостраховщиков» (РСА) заказал около 200 тыс. бумажных бланков ОСАГО. Основной массив продаж полисов в «автогражданке» продолжает реализовываться в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители «ОСАГО: общественная экспертиза». Общая цифров

«М.Видео-Эльдорадо» начало оформление полисов ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки в мобильном приложении до» совместно с финансовым маркетплейсом «Банки.ру» запустила сервис онлайн-оформления страховых полисов в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо». Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки от 20 страховых компаний России. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Новый сервис автоматически подбирает наиболее выгодные предложения

АО НСИС обозначило статус реализации совместных инициатив с «Госуслугами» Благодаря интеграции между порталом «Госуслуг» и АИС страхования с первого апреля 2024 г. для граждан доступна информация по действующему полису ОСАГО. Там же можно скачать визуализацию полиса ОСАГО, подписанную ЭЦП Национальной страховой информационной системы (НСИС), оператором АИС страхования. Об этом CNews сообщили представит

«Авито Авто»: 53% автовладельцев считают существенными расходы на ОСАГО ть как на регулярных, так и на экстренных затратах на машину. Сейчас такую возможность предлагает «Авито Авто», где при покупке автомобиля в «Селекте» пользователю может быть компенсирована стоимость ОСАГО — эту статью расходов на машину считают существенной 53% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным опроса, в среднем регулярные траты автовладельцев в 2024 г. со

Клиенты Т2 могут оформить полис ОСАГО в мобильном приложении оператора T2, российский оператор мобильной связи, запустил возможность оформления полиса ОСАГО в мобильном приложении. Заявка абонента отправится сразу в 20 страховых компаний, а за успешное оформление Т2 предлагает кешбэк на связь до 10%. Т2 продолжает развивать финансовые инновац

НСИС поэтапно доработает АИС страхования для введения обновленных тарифов по ОСАГО С сегодняшнего дня начинает вступать в силу новый порядок расчёта тарифов в ОСАГО. Он коснется территориальных коэффициентов в ряде регионов и принципов расчёта цены полиса для мотоциклистов. Об этом CNews сообщили представители НСИС. Со стороны АО «Национальная страхо

НСИС доработает АИС страхования для введения обновленных тарифов по ОСАГО НСИС доработает АИС страхования для введения обновленных тарифов по ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители НСИС. Глава НСИС Николай Галушин: «Со стороны НСИС после выхода нормативных изменений будут произведены соответствующие корректировки в АИС страхован

НСИС подвела итоги продаж полисов с момента запуска АИС страхования траховая информационная система (НСИС, оператор АИС страхования) подвела итоги продаж полисов с момента запуска АИС страхования: за IV квартал 2024 г. заключено через АИС страхования 12,4 млн полисов ОСАГО, без учета краткосрочных — 11,7 млн полисов ОСАГО. Также было загружено договоров по страхованию КАСКО транспортных средств – 2,6 млн штук, договоров по страхованию жилья граждан –

Клиенты «СберСтрахования» могут урегулировать убытки по ОСАГО онлайн У россиян появилась возможность подавать заявление о страховом случае по полису ОСАГО в онлайн-режиме: через мобильное приложение или личный кабинет на сайте компании «СберСтрахование». Эта возможность стала доступна водителям досрочно в декабре 2024 г., до вступления в си

«Связь.ON» и финансовый маркетплейс «Сравни» запустили оформление страховых полисов волит провести быстрый расчет условий от разных страховых компаний, выбрать оптимальные условия и оформить договор на сайте www.svyazon.ru и в мультицентрах «Связь.ON». Для оформления доступны полисы ОСАГО, страхования недвижимости, путешественников и ипотеки, а также страховки от несчастного случая. Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON». «Сегодня клиенты ожидают, что максимум жиз

НСИС готова к расширению ОСАГО на Белоруссию Национальная страховая информационная система (НСИС, 100-процентная дочерняя структура Банка России, оператор АИС страхования) готова к расширению ОСАГО на Белоруссию. Об этом CNews сообщили представители НСИС. В личном кабинете на сайте НСИС уже имеется поле «Расширение действия договора на территорию Республики Беларусь» с ответом - «Да

«АльфаСтрахование» урегулирует до 70% убытков в ОСАГО с помощью ИИ Почти 60% страховых случаев по ОСАГО «АльфаСтрахование» урегулирует без участия человека. В Московском регионе доля убытков, решение по которым принимает искусственный интеллект, достигло уже почти 70%, сказал генеральный ди

«СберСтрахование» начала урегулировать страховые случаи по ОСАГО для юрлиц онлайн «СберСтрахование» одной из первых на рынке начала урегулировать страховые случаи по ОСАГО для юридических лиц онлайн. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Теперь, чтобы получить выплату, клиенту нужно направить заявление через свой личный кабинет юридического лица н

Водители оформили 534 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка в первом полугодии Посетители маркетплейса Сбербанка оформили 534 тыс. полисов ОСАГО за первое полугодие 2024 г. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. На сервисе представлено несколько страховых компаний, вклю

Россияне оформили 220 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка с начала года Водители оформили 220 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка в I квартале 2024 г. Это на 33% больше, чем за аналогичный пе

Определены дальнейшие этапы запуска АИС страхования нформационной системы страхования (АИС страхования), оператором которой выступает АО «НСИС» — созданная 13 апреля 2023 г. дочерняя организация Банка России. Система объединит данные по обязательному (ОСАГО) и добровольному (каско, ДСАГО) автострахованию, а также по страхованию жилья от ЧС. Физлица смогут получить сведения, содержащиеся в этой системе, через портал «Госуслуги», а через некот

Маркетплейс «Сбера» по ОСАГО интегрировался с госуслугами Маркетплейс ОСАГО «Сбера» и портал госуслуг теперь могут напрямую обмениваться данными. В анкете на маркетплейсе клиенту достаточно указать номер автомобиля, а информация о водительском удостоверении и ста

Оформить компенсацию по ОСАГО теперь можно онлайн и оформлении автоматически подтягиваются из личного кабинета «Госуслуг». Что потребуется добавить при оформлении: документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство; данные полиса ОСАГО; номер извещения о ДТП. Если европротокол был оформлен на бумаге, то к заявлению нужно прикрепить его скан или фото и внести вручную недостающие сведения; банковские реквизиты или адрес п

Власти всерьез взялись за проект ОСАГО для ИТ-сферы. Придумано название, намечен план работ ейкин. Как будет устроен продукт, пока непонятно, в Совфеде будут разрабатывать идею осенью 2023 г. ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. Решение о том, что необ

Автовладельцы в 2022 г. оформили 700 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе «Сбера» Автовладельцы в 2022 г. оформили почти 700 тыс. полисов ОСАГО на специальном маркетплейсе «Сбера», что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Совокупная страховая премия по заключенным договорам превысила 4 млрд руб. Об этом CNews сообщили представител

ОСАГО в Telegram: «Альфастрахование» запустила бот, который облегчит жизнь автомобилистам «Альфастрахование» запустила бота в Telegram, который позволяет мгновенно рассчитать стоимость ОСАГО без документов. В ближайшее время его функционал также будет расширен на КАСКО. Об этом CNews сообщили представители компании «Альфастрахование». Для предварительного расчета стоимости

Искусственный интеллект оценит ущерб по ОСАГО за три минуты «Альфастрахование» совместно с компанией Audatex (группа Solera) внедрила искусственный интеллект в процесс оценки убытков по ОСАГО для расчета стоимости восстановительного ремонта. Об этом CNews сообщили представители компании «Альфастрахование». Осмотр автомобиля проводится через специально созданное приложение. Сис

Более 30% полисов ОСАГО продаются через цифровые каналы Россияне все чаще приобретают ОСАГО через онлайн каналы продаж – к такому выводу пришли аналитики страхового дома ВСК. Так, с января по октябрь 2022 г. доля продаж в ВСК через цифровые сервисы, в частности мобильное приложе

«Сбер» запустил маркетплейс ОСАГО для юрлиц и ИП «Сбер» запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО для юридических лиц сегмента малого и микробизнеса. Оформить полис можно в одной из 12 страховых компаний — партнеров сервиса, в том числе в «Сберстраховании». Об этом CNews сообщили пред

В 2022 г. еще больше извещений о ДТП было оформлено онлайн Приложение «Помощник ОСАГО», разработанное Банком России (ЦБ РФ) и Российским союзом автостраховщиков (РСА) в 2019 г., пользуется популярностью у автолюбителей. Об этом говорит статистика с января по июль 2022 г.,