Индексная книга CNews*
Страхование Автострахование ОСАГО Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Публикаций - 218, упоминаний - 237
Страхование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 9
|Арлазаров Владимир 136 7
|Паршин Максим 200 4
|Акимов Максим 170 3
|Лаврентьев Дмитрий 11 3
|Дуров Павел 230 3
|Чугунов Никита 59 3
|Попов Дмитрий 25 3
|Тюлькин Евгений 2 2
|Серова Елена 317 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Алымова Наталья 6 2
|Скоробогатова Ольга 35 2
|Юргенс Игорь 5 2
|Алешкин Сергей 8 2
|Моисеев Алексей 31 2
|Попов Алексей 329 2
|Ванин Степан 7 2
|Косачев Антон 6 2
|Носков Константин 221 2
|Нилов Ярослав 10 1
|Корнеев Глеб 0 1
|Демидов Евгений 1 1
|Семенов Алексей 70 1
|Следков Максим 8 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Тер-Степанов Дмитрий 21 1
|Шамолин Михаил 119 1
|Шашлов Дмитрий 3 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Семчук Иван 12 1
|Макин Алексей 10 1
|Скляр Алексей 51 1
|Краснов Александр 51 1
|Клепиков Алексей 80 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Аксаков Анатолий 104 1
|Никифоров Николай 1161 1
|Шадаев Максут 460 1
|Лагода Георгий 59 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202277, в очереди разбора - 919556.
Создано именных указателей - 95410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202277, в очереди разбора - 919556.
Создано именных указателей - 95410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.