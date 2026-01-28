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Страхование Автострахование ОСАГО Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
  • ОСАГО – это страхование автогражданской ответственности водителя, а не самого имущества (авто). Поэтому если транспортное средство было повреждено в результате ливней, ураганов, града и т.д. – полис не поможет в получении компенсации. Однако получить денежную выплату все же можно, но редко и без участия страховщика. Рассмотрим типовой кейс – дерево упало на автомобиль во время ураганного ветра во дворе жилого дома. Собственник авто может обратиться в суд для получения выплаты с управляющей компании, обслуживающей данный участок. Если выяснится, что дерево было до падения в аварийном состоянии – решение будет принято в пользу автомобилиста. В противном случае в получении выплаты со стороны коммунальщиков будет отказано. Также рассчитывать на возмещение ущерба из-за природных катаклизмов не стоит при объявлении режима ЧС – в таком случае действуют обстоятельства непреодолимой силы, и УК также не будет компенсировать стоимость ремонта авто.
  • Автоматизированная информационная система ОСАГО
  • КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона
  • ДТП

 

Госстрах поможет автовладельцу! (Неизвестный художник) 1989 год Госстрах поможет автовладельцу! (Неизвестный художник) 1989 год
Страхование транспортных средств. (Неизвестный художник) 1950 год Страхование транспортных средств. (Неизвестный художник) 1950 год

СОБЫТИЯ


28.01.2026 РСА представил рейтинг регионов, где электронное ОСАГО пользуется наибольшей популярностью

Среди итогов 2025 г. в сегменте ОСАГО традиционно выделяется количество электронных договоров. Согласно данным «Российского союза автостраховщиков» (РСА), в прошедшем году было продано 39,9 млн полисов е-ОСАГО, что на

27.01.2026 Запущен новый механизм борьбы с недобросовестными таксистами

й-информационный центр Минтранса России и АО «Национальная страховая информационная система» (АО НСИС) завершили техническую интеграцию ФГИС «Такси» и базы данных страховщиков АИС страхования в части ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители Ситуационно-информационного центра Минтранса России. Наличие полиса ОСАГО – обязательное условие для осуществления перевозок легковым такси. Е
29.12.2025 НСИС завершила интеграцию с ФГИС «Такси»

Национальная страховая информационная система (НСИС, дочерняя компания ЦБ РФ) завершила интеграцию с Минтрансом и ФГИС «Такси», что позволяет получать информацию о наличии полиса ОСАГО у данной категории водителей в любой момент времени. «Во-первых, это позволяет избежать ошибок, и во-вторых - не задействовать людей с обеих сторон и обеспечить оперативный режим проверки
18.12.2025 НСИС завершит интеграцию с ФГИС такси до конца года

овая информационная система (НСИС) до конца текущей недели завершит интеграцию с Минтрансом и с ФГИС такси, которая позволит в режиме реального времени ФГИС такси получать информацию о наличии полиса ОСАГО у этой категории водителей в любой момент времени. Об этом CNews сообщил представитель НСИС. «Без отправки писем с приложением длинных списков транспортных средств, просто интеграция двух
09.12.2025 Бумажные водительские права, студбилеты, ОСАГО в России станут не нужны. Цифровая замена почти готова

В скором будущем QR-код может заменить собой удостоверение многодетной семьи, свидетельство о рождении, удостоверение инвалида, студенческий билет. Российские водители смогут не возить с собой полис ОСАГО, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и даже водительские права. Впрочем, полис ОСАГО, оформленный электронно, тоже можно не распечатывать – достаточно показать
04.12.2025 На маркетплейсе Сбербанка средняя стоимость ОСАГО с начала года снизилась на 5%

За прошедший год средняя стоимость полиса ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка снизилась на 5% и, по данным на 1 ноября 2025 г., составила 5,8 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Стоимость полиса ОСАГО определяе
18.11.2025 На маркетплейсе ОСАГО Сбербанка водители экономят в среднем 20% от стоимости полиса

При оформлении договора ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка автовладельцы экономят в среднем 1,3 тыс. руб., заявил президент Сбербанка Герман Греф. Таким образом при средней стоимости ОСАГО в размере 5,8 тыс. руб.

17.11.2025 НСИС подводит итоги деятельности АИС страхования за 10 месяцев 2025 года

За 10 месяцев 2025 г. заключено 42,685 млн договоров ОСАГО со средней страховой премией 6,287 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители НСИС.
13.11.2025 Искусственный интеллект поможет продлевать ОСАГО в разы быстрее

СберБанк Онлайн». ИИ-агент на базе нейросетевой модели «ГигаЧат» отслеживает срок действия договора ОСАГО, оформленного на маркетплейсе банка, и предупреждает, когда его надо продлить. После эт
06.10.2025 Bi.Zone предостерегает: за предложениями «помочь с ОСАГО» могут скрываться мошенники

В сентябре 2025 г. специалисты Bi.Zone Brand Protection обнаружили на цифровых досках объявлений и онлайн-платформах более 5000 объявлений, где пользователям предлагают помощь с оформлением ОСАГО. Авторы обещали оформить полис удаленно и прислать готовый документ на электронную почту. От заказчика требовалось внести оплату и указать свои данные. Кроме того, встречались обещания оф
12.09.2025 «Яндекс Забота» запустила агрегатор предложений ОСАГО

Страховой сервис «Яндекс Забота» представил новый продукт — агрегатор ОСАГО. Теперь пользователи могут выбрать и оформить полис по лучшей цене среди предложений крупнейших страховых компаний России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Продукт уже дост
08.08.2025 «Ингосстрах» в партнерстве с GlowByte выявил потенциал в ускорении процессов по договорам ОСАГО с помощью инструментов Process Mining и Task Mining

«Ингосстрах» совместно с интегратором GlowByte реализовал проект по анализу операционных процессов урегулирования убытков и прекращения договоров ОСАГО с использованием технологий Process Mining и Task Mining. Команда GlowByte провела комплексный анализ бизнес-процессов страховой компании, географически охватив филиалы на всей территории
29.07.2025 ОСАГО для юрлиц от «АльфаСтрахование» теперь можно оформить полностью онлайн

«АльфаСтрахование» запустила полный цикл оформления ОСАГО онлайн для юрлиц. Оформить полис теперь можно по ссылке на сайте компании. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование». Для приобретения ОСАГО понадобится минимум данны
23.07.2025 В «Почте Mail» стало доступно автострахование

наиболее подходящие условия В «Почте Mail» теперь доступна покупка полиса автострахования — КАСКО и ОСАГО. Новый сервис в партнерстве с финтех-интегратором «Инсап» позволит сравнить предложения
26.06.2025 Полис ОСАГО уходит в «цифру»

В I квартале 2025 г. «Российский Союз Автостраховщиков» (РСА) заказал около 200 тыс. бумажных бланков ОСАГО. Основной массив продаж полисов в «автогражданке» продолжает реализовываться в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители «ОСАГО: общественная экспертиза». Общая цифров
19.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начало оформление полисов ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки в мобильном приложении

до» совместно с финансовым маркетплейсом «Банки.ру» запустила сервис онлайн-оформления страховых полисов в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо». Клиенты получили возможность оформлять полисы ОСАГО, КАСКО и страхование ипотеки от 20 страховых компаний России. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Новый сервис автоматически подбирает наиболее выгодные предложения

17.03.2025 АО НСИС обозначило статус реализации совместных инициатив с «Госуслугами»

Благодаря интеграции между порталом «Госуслуг» и АИС страхования с первого апреля 2024 г. для граждан доступна информация по действующему полису ОСАГО. Там же можно скачать визуализацию полиса ОСАГО, подписанную ЭЦП Национальной страховой информационной системы (НСИС), оператором АИС страхования. Об этом CNews сообщили представит
31.01.2025 «Авито Авто»: 53% автовладельцев считают существенными расходы на ОСАГО

ть как на регулярных, так и на экстренных затратах на машину. Сейчас такую возможность предлагает «Авито Авто», где при покупке автомобиля в «Селекте» пользователю может быть компенсирована стоимость ОСАГО — эту статью расходов на машину считают существенной 53% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным опроса, в среднем регулярные траты автовладельцев в 2024 г. со
31.01.2025 Клиенты Т2 могут оформить полис ОСАГО в мобильном приложении оператора

T2, российский оператор мобильной связи, запустил возможность оформления полиса ОСАГО в мобильном приложении. Заявка абонента отправится сразу в 20 страховых компаний, а за успешное оформление Т2 предлагает кешбэк на связь до 10%. Т2 продолжает развивать финансовые инновац
27.01.2025 НСИС поэтапно доработает АИС страхования для введения обновленных тарифов по ОСАГО

С сегодняшнего дня начинает вступать в силу новый порядок расчёта тарифов в ОСАГО. Он коснется территориальных коэффициентов в ряде регионов и принципов расчёта цены полиса для мотоциклистов. Об этом CNews сообщили представители НСИС. Со стороны АО «Национальная страхо
16.01.2025 НСИС доработает АИС страхования для введения обновленных тарифов по ОСАГО

НСИС доработает АИС страхования для введения обновленных тарифов по ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители НСИС. Глава НСИС Николай Галушин: «Со стороны НСИС после выхода нормативных изменений будут произведены соответствующие корректировки в АИС страхован
13.01.2025 НСИС подвела итоги продаж полисов с момента запуска АИС страхования

траховая информационная система (НСИС, оператор АИС страхования) подвела итоги продаж полисов с момента запуска АИС страхования: за IV квартал 2024 г. заключено через АИС страхования 12,4 млн полисов ОСАГО, без учета краткосрочных — 11,7 млн полисов ОСАГО. Также было загружено договоров по страхованию КАСКО транспортных средств – 2,6 млн штук, договоров по страхованию жилья граждан –
20.12.2024 Клиенты «СберСтрахования» могут урегулировать убытки по ОСАГО онлайн

У россиян появилась возможность подавать заявление о страховом случае по полису ОСАГО в онлайн-режиме: через мобильное приложение или личный кабинет на сайте компании «СберСтрахование». Эта возможность стала доступна водителям досрочно в декабре 2024 г., до вступления в си
08.11.2024 «Связь.ON» и финансовый маркетплейс «Сравни» запустили оформление страховых полисов

волит провести быстрый расчет условий от разных страховых компаний, выбрать оптимальные условия и оформить договор на сайте www.svyazon.ru и в мультицентрах «Связь.ON». Для оформления доступны полисы ОСАГО, страхования недвижимости, путешественников и ипотеки, а также страховки от несчастного случая. Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON». «Сегодня клиенты ожидают, что максимум жиз
29.10.2024 НСИС готова к расширению ОСАГО на Белоруссию

Национальная страховая информационная система (НСИС, 100-процентная дочерняя структура Банка России, оператор АИС страхования) готова к расширению ОСАГО на Белоруссию. Об этом CNews сообщили представители НСИС. В личном кабинете на сайте НСИС уже имеется поле «Расширение действия договора на территорию Республики Беларусь» с ответом - «Да
17.10.2024 «АльфаСтрахование» урегулирует до 70% убытков в ОСАГО с помощью ИИ

Почти 60% страховых случаев по ОСАГО «АльфаСтрахование» урегулирует без участия человека. В Московском регионе доля убытков, решение по которым принимает искусственный интеллект, достигло уже почти 70%, сказал генеральный ди
18.09.2024 «СберСтрахование» начала урегулировать страховые случаи по ОСАГО для юрлиц онлайн

«СберСтрахование» одной из первых на рынке начала урегулировать страховые случаи по ОСАГО для юридических лиц онлайн. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Теперь, чтобы получить выплату, клиенту нужно направить заявление через свой личный кабинет юридического лица н
25.07.2024 Водители оформили 534 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка в первом полугодии

Посетители маркетплейса Сбербанка оформили 534 тыс. полисов ОСАГО за первое полугодие 2024 г. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. На сервисе представлено несколько страховых компаний, вклю
26.04.2024 Россияне оформили 220 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка с начала года

Водители оформили 220 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка в I квартале 2024 г. Это на 33% больше, чем за аналогичный пе
05.04.2024 Определены дальнейшие этапы запуска АИС страхования

нформационной системы страхования (АИС страхования), оператором которой выступает АО «НСИС» — созданная 13 апреля 2023 г. дочерняя организация Банка России. Система объединит данные по обязательному (ОСАГО) и добровольному (каско, ДСАГО) автострахованию, а также по страхованию жилья от ЧС. Физлица смогут получить сведения, содержащиеся в этой системе, через портал «Госуслуги», а через некот
15.02.2024 Маркетплейс «Сбера» по ОСАГО интегрировался с госуслугами

Маркетплейс ОСАГО «Сбера» и портал госуслуг теперь могут напрямую обмениваться данными. В анкете на маркетплейсе клиенту достаточно указать номер автомобиля, а информация о водительском удостоверении и ста
26.07.2023 Оформить компенсацию по ОСАГО теперь можно онлайн

и оформлении автоматически подтягиваются из личного кабинета «Госуслуг». Что потребуется добавить при оформлении: документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство; данные полиса ОСАГО; номер извещения о ДТП. Если европротокол был оформлен на бумаге, то к заявлению нужно прикрепить его скан или фото и внести вручную недостающие сведения; банковские реквизиты или адрес п
25.07.2023 Власти всерьез взялись за проект ОСАГО для ИТ-сферы. Придумано название, намечен план работ

ейкин. Как будет устроен продукт, пока непонятно, в Совфеде будут разрабатывать идею осенью 2023 г. ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. Решение о том, что необ
27.01.2023 Автовладельцы в 2022 г. оформили 700 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе «Сбера»

Автовладельцы в 2022 г. оформили почти 700 тыс. полисов ОСАГО на специальном маркетплейсе «Сбера», что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Совокупная страховая премия по заключенным договорам превысила 4 млрд руб. Об этом CNews сообщили представител
19.12.2022 ОСАГО в Telegram: «Альфастрахование» запустила бот, который облегчит жизнь автомобилистам

«Альфастрахование» запустила бота в Telegram, который позволяет мгновенно рассчитать стоимость ОСАГО без документов. В ближайшее время его функционал также будет расширен на КАСКО. Об этом CNews сообщили представители компании «Альфастрахование». Для предварительного расчета стоимости

30.11.2022 Искусственный интеллект оценит ущерб по ОСАГО за три минуты

«Альфастрахование» совместно с компанией Audatex (группа Solera) внедрила искусственный интеллект в процесс оценки убытков по ОСАГО для расчета стоимости восстановительного ремонта. Об этом CNews сообщили представители компании «Альфастрахование». Осмотр автомобиля проводится через специально созданное приложение. Сис
07.11.2022 Более 30% полисов ОСАГО продаются через цифровые каналы

Россияне все чаще приобретают ОСАГО через онлайн каналы продаж – к такому выводу пришли аналитики страхового дома ВСК. Так, с января по октябрь 2022 г. доля продаж в ВСК через цифровые сервисы, в частности мобильное приложе
05.09.2022 «Сбер» запустил маркетплейс ОСАГО для юрлиц и ИП

«Сбер» запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО для юридических лиц сегмента малого и микробизнеса. Оформить полис можно в одной из 12 страховых компаний — партнеров сервиса, в том числе в «Сберстраховании». Об этом CNews сообщили пред
24.08.2022 В 2022 г. еще больше извещений о ДТП было оформлено онлайн

Приложение «Помощник ОСАГО», разработанное Банком России (ЦБ РФ) и Российским союзом автостраховщиков (РСА) в 2019 г., пользуется популярностью у автолюбителей. Об этом говорит статистика с января по июль 2022 г.,

10.06.2022 «Ингосстрах» внедряет распознавание документов при оформлении ОСАГО на сайте

«Ингосстрах» совместно с Smart Engines и NVI Solutions внедряет систему распознавания документов при оформлении полисов ОСАГО на сайте. Эта мера позволит предотвратить случаи мошенничества и позволит обработать до 2 млн комплектов документов в год. Система распознавания документов работает полностью в автоматиче

Публикаций - 451, упоминаний - 491

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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 73
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 13
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
ГосИнформСистемы 160 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 135
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 118
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 94
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 68
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 46
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 43
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 38
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 38
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 34
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 34
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 32
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 32
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 32
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 32
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 31
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 28
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 28
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 26
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 26
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
Оповещение и уведомление - Notification 5943 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 23
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 22
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 60
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 72 53
Google Android 15243 22
Apple iOS 8583 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 21
Apple - App Store 3109 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 40 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
РСА - ЕАИС БСИ - Бюро страховых историй 12 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 10
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 10
Rakuten Viber 665 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Microsoft Azure 1526 9
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 9
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 24 8
РСА - Помощник ОСАГО 11 8
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 7
Московская Биржа - Финуслуги 64 7
Apple iPhone 6 4861 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 25 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Volkswagen Polo 15 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
FreePik 1841 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 4
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Mafin - Эл Си Системс - страховая онлайн-платформа 5 4
Галушин Николай 23 13
Путин Владимир 3454 12
Арлазаров Владимир 290 10
Медведев Дмитрий 1665 6
Жаров Александр 183 6
Кулин Филипп 53 5
Уфимцев Евгений 6 5
Чугунов Никита 81 5
Паршин Максим 323 4
Алутин Игорь 16 4
Юрко Вадим 9 4
Шихалиев Фрэнк 7 4
Шадаев Максут 1210 4
Дуров Павел 329 4
Скоробогатова Ольга 60 3
Иванов Сергей 405 3
Скворцов Владимир 14 3
Гурко Александр 139 3
Попов Алексей 339 3
Свинцов Андрей 55 3
Кириллов Михаил 15 3
Попов Дмитрий 39 3
Алымова Наталья 6 3
Кузьмин Денис 10 3
Кузовкин Алексей 155 3
Куканов Александр 20 3
Лаврентьев Дмитрий 11 3
Алешкин Сергей 65 3
Йордан Борис 10 3
Юргенс Игорь 5 3
Евгенов Никита 8 3
Мусиенко Денис 4 3
Вестеровский Руслан 19 3
Кирюшкин Дмитрий 48 3
Бери Светлана 9 3
Акимов Максим 192 3
Мишустин Михаил 787 3
Никифоров Николай 1138 3
Клепиков Алексей 121 2
Краснов Александр 91 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 307
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 111
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 43
Европа 24964 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 12
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 6
Япония 13807 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 5
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 4
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
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Атлас страхования 14 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
РИА Новости 1033 5
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 4
Ведомости 1466 4
Известия ИД 770 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Sputnik 59 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Парламентская газета 32 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Российская газета 290 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 4
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 4
Gartner - Гартнер 3658 4
Автостат 55 2
Агентство цифрового аудита SDI360 7 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Microsoft Research 144 1
Frost & Sullivan 207 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
ITResearch 123 1
Mobile Research Group 87 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Mount Onyx 1 1
MForum Analytics 20 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
Ptolemus Consulting Group 4 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
TIBURON Research - Тибурон 5 1
ПрессИндекс 4 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
TED Talks 36 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РШУ - Русская школа управления 46 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Loughborough University - Университет Лафборо 9 1
СГЮА - Саратовская государственная юридическая академия - Саратовская государственная академия права - Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского 5 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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