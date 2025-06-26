Полис ОСАГО уходит в «цифру»

В I квартале 2025 г. «Российский Союз Автостраховщиков» (РСА) заказал около 200 тыс. бумажных бланков ОСАГО. Основной массив продаж полисов в «автогражданке» продолжает реализовываться в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители «ОСАГО: общественная экспертиза».

Общая цифровизация государственных секторов, в том числе и рынка страхования, стимулировала участников продавать страховые продукты с помощью электронных сервисов. Впечатляющих результатов удалось достичь в сегменте электронного ОСАГО (e-ОСАГО). Только в январе-феврале 2025 г. в России было продано 4,6 млн электронных полисов ОСАГО, что на 25,8% превышает показатели аналогичного периода 2024 г. Доля электронных полисов в общей доле продаж ОСАГО за этот период составила 70% от общего числа проданных полисов. Высокий спрос на электронные полисы эксперты связывают с удобством сервиса. Это подтверждают и сами автовладельцы. Как показывают результаты опроса исследовательского центра «РОМИР», проведенного в конце 2024 г., 71% россиян выбирают электронный полис из-за скорости его оформления.

Несмотря на значительный рост продаж электронных полисов, бумажный полис продолжает оставаться актуальным. Страховщики продолжают предоставлять автовладельцам выбор.

«Сегодня в России нет ни одной страховой компании, которая продает, к примеру, только бумажные полисы ОСАГО. Внедряя цифровые технологии, страховщики получают возможность оптимизировать собственные бизнес-процессы и быть ближе к своему клиенту», – отметил Николай Галушин, генеральный директор АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС).

Снижение интереса со стороны автовладельцев к бумажным полисам отмечают и в Российском Союзе Автостраховщиков (РСА).

«Интерес к бумажному полису ОСАГО продолжает падать. Сейчас в квартал мы заказываем всего порядка 200 тыс. бумажных бланков, основной массив продаж ушел в электронные полисы. Мы видим, что покупка полисов онлайн значительно упрощает клиентский путь, делает этот продукт страхования гораздо удобнее», - сказал Евгений Уфимцев, глава РСА.

С 1 января 2025 г. в России в полном объеме стало действовать обязательное электронное урегулирование убытков по ОСАГО. Сейчас, благодаря сервису, страхователи могут обратиться с заявлением о возмещении по ОСАГО (по ДТП как в рамках Европротокола, так и оформленному сотрудниками полиции) через мобильное приложение или сайт своей страховой компании. До введения этой опции, чтобы получить страховую выплату автовладельцы были вынуждены обращаться непосредственно в офис своей страховой компании и заполнять документы в бумажном виде.