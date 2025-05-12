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InsurTech E-полис Электронная страховка Электронный страховой полис

InsurTech - E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис


12.05.2025 Россияне под ударом. В интернете появился новый способ кражи данных для опустошения банковских счетов 1
08.11.2024 «Связь.ON» и финансовый маркетплейс «Сравни» запустили оформление страховых полисов 1
07.08.2024 Генеральный директор «Сравни» Сергей Леонидов стал председателем Совета директоров компании 1
01.11.2023 Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 1
07.03.2023 Иметь в телефоне цифровое удостоверение личности хотел бы только один из четырех россиян 1
27.02.2023 Минцифры: иностранные граждане могут оформить полис ДМС на «Госуслугах» 1
07.02.2023 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за январь 2023 года 1
09.01.2023 Все сервисы ОМС стали доступны на «Госуслугах» 1
05.09.2022 «Сбер» запустил маркетплейс ОСАГО для юрлиц и ИП 1
19.01.2021 «Абсолют банк» запустил онлайн-сервис по оформлению ОСАГО 1
07.11.2018 «Настоящий Электронный Полис» внедрила Smart IDReader для оформления полисов ОСАГО через интернет 1
29.10.2018 Владимир Арлазаров -

Мы умеем распознавать 700 типов документов 165 стран

 1
31.07.2018 ЭДО-проект «Корус Консалтинг СНГ» стартовал с площадки Loginet 1
12.02.2018 Медведев подтвердил выводы CNews: Государство не в состоянии закупить российскую микроэлектронику 1
24.04.2017 IBS Datafort помогает «ELT-Поиску» выдавать 5 тыс. полисов ОСАГО в день 1
07.02.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2017 года 1
01.02.2017 Цена Linux-компьютеров для Москвы упала разом на миллиард 1
13.01.2017 Москва закупает на 2 млрд руб. компьютеры на ALT Linux и ROSA Linux 1
06.10.2015 Моторное (транспортное) страховое бюро Украины запустит систему «Электронный полис» с помощью De Novo 1
21.07.2015 «УЭК» запустила онлайн-сервис оформления страховых полисов 1
11.12.2014 Универсальные электронные карты оформили более 10 тыс. жителей Красноярского края 1
13.11.2014 Страховые компании готовятся развивать онлайн-продажи 1
05.11.2014 Сергей Быков - Страхование развивается в сторону онлайн-сервисов 1
18.12.2013 Регионы почувствовали преимущества сервисов УЭК 1
13.09.2013 Роман Решетников - Основные факторы влияния – единая база автовладельцев и электронная подпись 1
06.09.2013 Михаил Кондратьев - Электронный полис изменит ИТ-инфраструктуру страховых компаний 1
23.07.2013 Румыния вводит электронные страховые полисы 1
04.04.2013 Клиенты «ВТБ Страхование» теперь смогут хранить электронные полисы в смартфоне 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

InsurTech и организации, системы, технологии, персоны:

НЭП - Настоящий Электронный Полис 6 7
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 879 2
Базальт СПО - BaseALT 691 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 234 2
Росплатформа - Р-Платформа 86 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 229 1
De Novo - Де Ново 44 1
Корус Консалтинг ГК 1250 1
Ростелеком 9892 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 645 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1032 1
8436 1
Oracle Corporation 6754 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 384 1
RedSys - РедСис 74 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1645 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Питерская группа связистов 435 1
Программы и технологии 14 1
Oracle Siebel Systems 512 1
ELT-Поиск 1 1
Apple Inc 12251 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 1
Inventive Retail Group 76 1
ONYX International 147 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 47 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 3 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 278 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Playtox - Плэйтокс 3 1
Meta Platforms - Facebook 4462 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1276 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 4
Ренессанс Страхование 164 3
АльфаСтрахование СГ 329 3
Ингосстрах СПАО 433 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 524 2
Связной ГК 1373 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1227 2
ВТБ Страхование 61 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 100 2
Loginet - Логинет Рус 7 1
МТСБУ - Моторно транспортное страховое бюро Украины 3 1
Альфа-Банк 1793 1
Почта России ПАО 2153 1
Абсолют Банк 235 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Croyton 4 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв - ВТБК ПР 2 1
Почта Румынии - Poşta Română 1 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 6 1
Superjob - Суперджоб 591 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1424 1
LEGO 247 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 368 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 49 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
Балтийский берег ТД 3 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 457 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1064 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
РЕСО-Гарантия СК 45 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
StickPeek 1 1
ПСБ Лизинг - ПСБЛ 5 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 811 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1928 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 124 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3325 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3034 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5559 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3404 1
Мосгортранс ГУП 122 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 1
Правительство Румынии 8 1
Администрация Краснодарского края 61 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1405 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2808 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3030 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3204 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Администрация города Иваново 6 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 4
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4120 2
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2527 2
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5963 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5417 6
Linux OS 10196 3
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 58 3
Google Android 14221 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 209 2
Apple iOS 7944 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 495 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3287 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 244 2
Минцифры РФ - Госключ 158 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 33 2
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple macOS 2104 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 946 1
Intel x86 - архитектура процессора 1898 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 130 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 856 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 998 1
Microsoft Windows 15870 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 129 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
ELT-Поиск - UnicusWeb 1 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 133 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 704 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 299 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 482 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 99 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Wiseadvice - EmplDocs 6 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 271 1
VK HR Tek 41 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги культура 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 447 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 60 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - TN Life 1 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 33 1
Туровский Юрий 4 5
Моносов Александр 19 4
Ведехин Игорь 30 3
Попов Алексей 336 2
Чеглаков Андрей 57 2
Коркин Сергей 1 1
Строкова Анастасия 14 1
Юматова Алена 1 1
Агеев Максим 33 1
Кривенко Виталий 23 1
Журавлев Дмитрий 13 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Рубанов Владимир 75 1
Арлазаров Владимир 238 1
Лантух Владислав 21 1
Попов Анатолий 130 1
Арсентьев Андрей 69 1
Шумейко Анна 20 1
Емелин Александр 45 1
Быков Сергей 21 1
Нестеров Андрей 20 1
Макаров Владимир 73 1
Капленков Павел 1 1
Басов Александр 3 1
Синиборов Игорь 1 1
Яскевич Сергей 6 1
Лобан Олег 7 1
Решетников Роман 2 1
Кондратьев Михаил 4 1
Нечушкин Андрей 2 1
Ишутинов Денис 1 1
Ковалева Елена 6 1
Хаба Виктория 4 1
Юпашевская Зульфия 2 1
Мелузов Антон 3 1
Григорян Александр 12 1
Мурыгина Татьяна 1 1
Мартинсон Дмитрий 1 1
Курбатова Екатерина 2 1
Сорочан Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 3
Европа 21900 3
Украина 7660 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1434 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1708 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Румыния 734 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1248 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1853 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2501 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 326 1
Индия - Bharat 5530 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 840 1
Россия - ЦФО - Калужская область 997 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 524 1
Россия - ДФО - Амурская область 771 1
Россия - ЮФО - Севастополь 544 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 926 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1267 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 817 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2915 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 572 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 681 1
Россия - ПФО - Пензенская область 603 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 411 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 48 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Испания - Королевство 3735 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8197 7
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3230 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6149 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4226 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5575 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6084 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1106 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7900 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2166 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 351 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2982 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2446 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7137 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2939 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 136 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1005 1
Technavio 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 716 1
Forrester Research 823 1
Mount Onyx 1 1
РАН - Российская академия наук 1923 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 875 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1136 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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