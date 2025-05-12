Получите все материалы CNews по ключевому слову
InsurTech E-полис Электронная страховка Электронный страховой полис
InsurTech и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 4
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
|Туровский Юрий 4 5
|Моносов Александр 19 4
|Ведехин Игорь 30 3
|Попов Алексей 336 2
|Чеглаков Андрей 57 2
|Коркин Сергей 1 1
|Строкова Анастасия 14 1
|Юматова Алена 1 1
|Агеев Максим 33 1
|Кривенко Виталий 23 1
|Журавлев Дмитрий 13 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Арлазаров Владимир 238 1
|Лантух Владислав 21 1
|Попов Анатолий 130 1
|Арсентьев Андрей 69 1
|Шумейко Анна 20 1
|Емелин Александр 45 1
|Быков Сергей 21 1
|Нестеров Андрей 20 1
|Макаров Владимир 73 1
|Капленков Павел 1 1
|Басов Александр 3 1
|Синиборов Игорь 1 1
|Яскевич Сергей 6 1
|Лобан Олег 7 1
|Решетников Роман 2 1
|Кондратьев Михаил 4 1
|Нечушкин Андрей 2 1
|Ишутинов Денис 1 1
|Ковалева Елена 6 1
|Хаба Виктория 4 1
|Юпашевская Зульфия 2 1
|Мелузов Антон 3 1
|Григорян Александр 12 1
|Мурыгина Татьяна 1 1
|Мартинсон Дмитрий 1 1
|Курбатова Екатерина 2 1
|Сорочан Елена 1 1
|РАН - Российская академия наук 1923 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 875 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
|Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.