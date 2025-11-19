Получите все материалы CNews по ключевому слову
Панасюк Иосиф
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 380 2
|Шестаков Александр 39 2
|Леушев Андрей 75 2
|Патрин Максим 32 2
|Бахвалов Андрей 18 2
|Гришин Александр 25 2
|Мурафетова Анастасия 2 2
|Соловьев Алексей 93 2
|Сотин Денис 216 2
|Вагизов Руслан 25 2
|Федечкин Эдуард 55 2
|Кузнецов Андрей 89 2
|Илюхин Олег 17 2
|Алексеева Марина 25 2
|Журавлёва Надежда 9 1
|Исаков Довар 4 1
|Хрисанфова Анастасия 2 1
|Панасюк Анастасия 1 1
|Юпашевская Зульфия 2 1
|Мелузов Антон 4 1
|Григорян Александр 14 1
|Мурыгина Татьяна 1 1
|Мартинсон Дмитрий 1 1
|Курбатова Екатерина 2 1
|Сорочан Елена 1 1
|Трясунова Юлия 2 1
|Ковалева Елена 6 1
|Хаба Виктория 4 1
|Гуренков Михаил 41 1
|Димитриади Георгий 2 1
|Семичастнова Наталья 13 1
|Кирьянова Александра 144 1
|Попова Мария 141 1
|Делицын Леонид 133 1
|Орлов Александр 12 1
|Калаев Дмитрий 24 1
|Давыдов Владимир 12 1
|Александрова Екатерина 6 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 424 2
|Ведомости 1208 1
