Self-Service portal Web Self-Service Веб-портал самообслуживания

Self-service BI-система: почему все ее хотят ные решения. Она предоставляет инструменты для сбора, обработки, визуализации и анализа информации, а также позволяет создавать отчеты и делиться ими с коллегами в режиме самообслуживания Зачем нужен Self-Service BI? Прежде всего, Self-Service BI позволяет существенно сократить время. Если у вас много пользователей, но небольшая команда BI-специалистов, BI-система с простым пользоват