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Self-Service portal Web Self-Service Веб-портал самообслуживания

Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания


15.01.2024 Self-service BI-система: почему все ее хотят

ные решения. Она предоставляет инструменты для сбора, обработки, визуализации и анализа информации, а также позволяет создавать отчеты и делиться ими с коллегами в режиме самообслуживания Зачем нужен Self-Service BI? Прежде всего, Self-Service BI позволяет существенно сократить время. Если у вас много пользователей, но небольшая команда BI-специалистов, BI-система с простым пользоват
05.12.2023 На что нынче спрос в бизнес-аналитике: 5 основных запросов

Self-service Self-Service BI — подход к анализу и визуализации данных, который позволяет пользователям самостоятельно собирать, исследовать и делиться информацией без необходимости привлечения ИT-специалист
27.06.2023 Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня

АО «БАРС Груп» в статусе спонсора секции «ИТ в госсекторе» представила российскую self-service BI-систему Analytic Workspace 20 июня в Москве на конференции CNews FORUM Кейсы 2023. Был показан реальный опыт применения системы для аналитики здравоохранения региона на примере

11.11.2021 Navicon помог «Леруа Мерлен» создать инструменты self-service аналитики на базе Tableau

удалось создать не просто отчетность, а разработать удобные и эффективные инструменты управления определенными показателями. В дальнейшем мы планируем предоставить пользователям больше возможностей к self-service и ad hoc анализу», — сказал Николай Павлов.
22.12.2006 NetSuite открыла портал самообслуживания для работы с кадрами

NetSuite, компания-провайдер софтверных сервисов, открыла портал самообслуживания с набором приложений для управления кадрами. Продукт входит в «Центр NetSuite по работе с сотрудниками», NetSuite Employee Centre, состоящий также из систем планирования

Публикаций - 275, упоминаний - 278

Self-Service portal и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24000 30
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Telegram Group 1411 8
Terrasoft - Террасофт 199 8
Softline - Polymatica - Полиматика 105 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 348 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10622 7
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Kaspersky - ForPeople - Фопипл 26 6
ServiceNow 69 6
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ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 458 8
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Интеррос - Росбанк АКБ 582 5
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Почта России ПАО 1990 4
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Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 281 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго 175 3
Сургутнефтегаз - СНГ 256 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 358 3
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OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 196 3
Силовые машины 88 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 173 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1405 3
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СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 195 3
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Газпром ПАО 1221 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15224 20
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2019 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16611 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 5371 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2923 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10300 11
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1821 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5611 11
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2451 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8898 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4325 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2105 9
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5266 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6070 9
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1730 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1076 8
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 982 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4610 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2197 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11082 3
TAdviser - Центр выбора технологий 345 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5830 2
Ведомости 742 1
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IDC Semiannual Software Tracker 5 1
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Current Analysis 24 1
Dimensional Research 13 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 114 1
Markets&Markets Research 109 1
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Fortune Global 500 285 1
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РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 52 1
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 66 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 528 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 112 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 136 1
МЭИ - Московский энергетический институт 107 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 318 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
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