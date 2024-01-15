Self-Service portal Web Self-Service Веб-портал самообслуживания
- SCO - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning - Касса самообслуживания, КСО - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры
- ЕФС - Единая фронтальная систем
|15.01.2024
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Self-service BI-система: почему все ее хотят
ные решения. Она предоставляет инструменты для сбора, обработки, визуализации и анализа информации, а также позволяет создавать отчеты и делиться ими с коллегами в режиме самообслуживания Зачем нужен Self-Service BI? Прежде всего, Self-Service BI позволяет существенно сократить время. Если у вас много пользователей, но небольшая команда BI-специалистов, BI-система с простым пользоват
|05.12.2023
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На что нынче спрос в бизнес-аналитике: 5 основных запросов
Self-service Self-Service BI — подход к анализу и визуализации данных, который позволяет пользователям самостоятельно собирать, исследовать и делиться информацией без необходимости привлечения ИT-специалист
|27.06.2023
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Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня
АО «БАРС Груп» в статусе спонсора секции «ИТ в госсекторе» представила российскую self-service BI-систему Analytic Workspace 20 июня в Москве на конференции CNews FORUM Кейсы 2023. Был показан реальный опыт применения системы для аналитики здравоохранения региона на примере
|11.11.2021
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Navicon помог «Леруа Мерлен» создать инструменты self-service аналитики на базе Tableau
удалось создать не просто отчетность, а разработать удобные и эффективные инструменты управления определенными показателями. В дальнейшем мы планируем предоставить пользователям больше возможностей к self-service и ad hoc анализу», — сказал Николай Павлов.
|22.12.2006
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NetSuite открыла портал самообслуживания для работы с кадрами
NetSuite, компания-провайдер софтверных сервисов, открыла портал самообслуживания с набором приложений для управления кадрами. Продукт входит в «Центр NetSuite по работе с сотрудниками», NetSuite Employee Centre, состоящий также из систем планирования
Self-Service portal и организации, системы, технологии, персоны:
|Рубин Дмитрий 50 10
|Березин Максим 94 7
|Сотин Денис 189 6
|Аверина Мария 24 5
|Шадаев Максут 808 5
|Мерещенко Сергей 5 5
|Натрусов Артем 247 5
|Гуренков Михаил 14 4
|Благов Арсен 18 4
|Рустамов Рустам 316 4
|Булгаков Кирилл 73 3
|Стоянов Алексей 25 3
|Сирота Юрий 66 3
|Тютюнник Александр 35 3
|Кузнецов Ян 4 3
|Воронин Павел 99 3
|Маркова Светлана 16 3
|Семенов Александр 126 3
|Добровинский Александр 19 3
|Спирин Антон 28 3
|Ганин Егор 54 3
|Нелькин Михаил 7 3
|Воротынцев Григорий 9 3
|Долгов Александр 17 3
|Алешкин Сергей 64 3
|Федулов Кирилл 41 3
|Климов Андрей 40 3
|Чурсин Дмитрий 45 3
|Андрианов Павел 83 3
|Ульянов Николай 75 3
|Евдокимов Игорь 29 3
|Александров Александр 51 3
|Леонов Алексей 52 3
|Ульянычев Матвей 19 3
|Гузовский Денис 47 3
|Гимранов Ринат 114 3
|Гаврилов Евгений 25 3
|Сивцев Илья 96 3
|Тятюшев Максим 47 3
|Бурилов Андрей 82 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
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