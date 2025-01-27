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Navicon Дельта BI

Navicon - Дельта BI

«Дельта BI» – это аналитическая платформа, объединяющая в одном решении инструменты Business Analytics, Data Preparation и Data Science. Система помогает бизнесу сохранить привычный уровень аналитики в процессе миграции с решений от мировых вендоров – Microsoft, QlikTech, Tableau. Платформа использует для обогащения данных как внутренние, так и сторонние источники. Бизнес может учитывать в процессе анализа различные изменения на рынке, например, перестроение логистических цепочек, волатильность валют, скачки цен на комплектующие, а также другие факторы, необходимые для принятия управленческих решений. Все это – практически в режиме реального времени.


27.01.2025 Выручка Navicon увеличилась за 2024 г на 15% 1
19.08.2024 «Достависта» переходит на платформу бизнес-аналитики «Дельта BI» 1
02.07.2024 Компания H&N при поддержке RNT Group запустила импортонезависимую BI-платформу 1
16.05.2024 Вышло обновление системы расширенной аналитики «Дельта BI» 1
19.12.2023 «Дельта BI» вошла в топ-5 платформ бизнес-аналитики по версии CNews Analytics 1
14.12.2023 Вышла новая версия системы расширенной аналитики «Дельта BI» 1
16.08.2023 «Дельта BI» запустила партнерскую программу 1
02.08.2023 TeamIdea предложит рынку платформу бизнес-аналитики «Дельта BI» 2
27.06.2023 Модернизирована импортонезависимая система расширенной аналитики «Дельта BI» 1
31.05.2023 GlowByte предложит бизнесу отечественную платформу бизнес-аналитики «Дельта BI» 1
17.04.2023 Axenix и Navicon будут развивать отечественный софт бизнес-аналитики 1
02.02.2023 Navicon внедрил аналитическую платформу «Дельта BI» 1
28.12.2022 Прогноз Navicon: рынок аналитики стабилизируется в 2023 году 1
28.06.2022 Рынок отечественных систем аналитики вырастет 10-12% в 2022 году 1
19.05.2022 Navicon импортозаместит западные аналитические платформы 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Navicon и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce.com - Tableau Software 110 10
Qlik - QlikTech 160 10
Navicon - Навикон 286 5
Microsoft Corporation 24632 4
Accenture plc 682 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 15 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 1
TeamIdea - Тимидея Групп 23 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4679 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13412 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 8
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 331 8
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5319 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 624 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24145 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1020 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1141 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30720 4
Data Preparation - подготовка данных 10 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11366 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 3
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 55 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6228 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9193 2
Decision Intelligence - Аналитика принятия решений 8 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3850 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1253 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12027 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 2
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9385 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15730 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6776 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27440 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2123 1
Script - Скрипт 489 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1161 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 6
Microsoft Office 3737 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 140 2
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 12 2
OpenAI ChatGPT 343 1
Microsoft Office Excel 1198 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 246 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 1
Аверина Мария 24 4
Хорин Максим 4 4
Хачапуридзе Татьяна 4 3
Приходченко Роман 2 1
Остапенко Анастасия 1 1
Петров Сергей 60 1
Ивахнова Елена 1 1
Таныгина Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14338 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8401 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6974 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13517 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48036 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16307 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4997 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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