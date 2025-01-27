Navicon Дельта BI
«Дельта BI» – это аналитическая платформа, объединяющая в одном решении инструменты Business Analytics, Data Preparation и Data Science. Система помогает бизнесу сохранить привычный уровень аналитики в процессе миграции с решений от мировых вендоров – Microsoft, QlikTech, Tableau. Платформа использует для обогащения данных как внутренние, так и сторонние источники. Бизнес может учитывать в процессе анализа различные изменения на рынке, например, перестроение логистических цепочек, волатильность валют, скачки цен на комплектующие, а также другие факторы, необходимые для принятия управленческих решений. Все это – практически в режиме реального времени.
Navicon и организации, системы, технологии, персоны:
|Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
|Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 1
|Аверина Мария 24 4
|Хорин Максим 4 4
|Хачапуридзе Татьяна 4 3
|Приходченко Роман 2 1
|Остапенко Анастасия 1 1
|Петров Сергей 60 1
|Ивахнова Елена 1 1
|Таныгина Елена 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144387 13
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 2
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