Navicon - Дельта BI

«Дельта BI» – это аналитическая платформа, объединяющая в одном решении инструменты Business Analytics, Data Preparation и Data Science. Система помогает бизнесу сохранить привычный уровень аналитики в процессе миграции с решений от мировых вендоров – Microsoft, QlikTech, Tableau. Платформа использует для обогащения данных как внутренние, так и сторонние источники. Бизнес может учитывать в процессе анализа различные изменения на рынке, например, перестроение логистических цепочек, волатильность валют, скачки цен на комплектующие, а также другие факторы, необходимые для принятия управленческих решений. Все это – практически в режиме реального времени.