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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167920
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Жуков Андрей



06.02.2025 «МегаФон» импортозаместил обработку данных 1
29.10.2024 «Группа Астра» и группа Arenadata подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
11.05.2023 ОТП Банк строит платформу данных с использованием Arenadata DB 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Жуков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
ТехЛАБ 26 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 234 2
Samsung Electronics 10273 1
Intel Corporation 12207 1
Корус Консалтинг ГК 1219 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
TeamViewer 119 1
Ланит Интеграция 190 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 31 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
Schneider Electric 575 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Biocad - Биокад 79 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 1
Broadcom - VMware - Greenplum 98 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Северсталь ПАО - Severstal 482 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 2
РЖД - Российские железные дороги 1906 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 119 1
Boeing 1009 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Ford 412 1
Coca-Cola Company 254 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 63 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
ЭФКО ГК 22 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 46 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
Транснефть 300 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Группа Самолет 73 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1909 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5375 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5790 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1084 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13538 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15764 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4698 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10227 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11982 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8480 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2959 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 886 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1237 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 92 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1243 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12565 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3018 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4416 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3872 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24195 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1743 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1565 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 534 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11019 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 625 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24207 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3171 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16168 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3432 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10149 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 778 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 928 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 101 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 17 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 1
TeamViewer Assist AR 3 1
TeamViewer IoT - TeamViewer Frontline 3 1
Linux OS 9983 1
Ежов Василий 42 3
Вахнин Павел 53 2
Колесников Андрей 86 2
Лукашкин Сергей 26 2
Исаев Иван 2 2
Колупаев Денис 6 2
Руденко Владимир 5 1
Гребельный Антон 21 1
Урбанский Владимир 27 1
Ткаченко Сергей 16 1
Меркулов Сергей 32 1
Логинов Станислав 31 1
Иссинский Ярослав 2 1
Макеев Дмитрий 18 1
Ульихин Павел 33 1
Ракович Дмитрий 7 1
Бакуменко Андрей 2 1
Жестеров Максим 3 1
Гришкин Вячеслав 2 1
Наумов Владимир 17 1
Чаплинская Светлана 8 1
Любимов Александр 14 1
Панферов Сергей 5 1
Волкова Наталья 5 1
Данилова Ольга 1 1
Юсупов Аркадий 4 1
Соколов Павел 14 1
Теплов Павел 17 1
Чиков Сергей 18 1
Дмитров Станислав 1 1
Семион Кирилл 27 1
Варич Станислав 4 1
Дёмкин Владимир 10 1
Валиуллин Адель 11 1
Андрианов Павел 84 1
Попов Павел 20 1
Бимаев Олег 8 1
Турчановский Дмитрий 12 1
Якоб Дмитрий 15 1
Заянц Илья 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52170 1
Германия - Федеративная Республика 12697 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
Европа 21786 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18569 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8479 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5668 1
Ergonomics - Эргономика 1599 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2819 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13563 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10969 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8703 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6992 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5377 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Экономический эффект 1068 1
Энергетика - Energy - Energetically 5098 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1207 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3169 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51209 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1271 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 365 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1636 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2413 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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