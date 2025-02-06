Жуков Андрей
Жуков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
|Ежов Василий 42 3
|Вахнин Павел 53 2
|Колесников Андрей 86 2
|Лукашкин Сергей 26 2
|Исаев Иван 2 2
|Колупаев Денис 6 2
|Руденко Владимир 5 1
|Гребельный Антон 21 1
|Урбанский Владимир 27 1
|Ткаченко Сергей 16 1
|Меркулов Сергей 32 1
|Логинов Станислав 31 1
|Иссинский Ярослав 2 1
|Макеев Дмитрий 18 1
|Ульихин Павел 33 1
|Ракович Дмитрий 7 1
|Бакуменко Андрей 2 1
|Жестеров Максим 3 1
|Гришкин Вячеслав 2 1
|Наумов Владимир 17 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Любимов Александр 14 1
|Панферов Сергей 5 1
|Волкова Наталья 5 1
|Данилова Ольга 1 1
|Юсупов Аркадий 4 1
|Соколов Павел 14 1
|Теплов Павел 17 1
|Чиков Сергей 18 1
|Дмитров Станислав 1 1
|Семион Кирилл 27 1
|Варич Станислав 4 1
|Дёмкин Владимир 10 1
|Валиуллин Адель 11 1
|Андрианов Павел 84 1
|Попов Павел 20 1
|Бимаев Олег 8 1
|Турчановский Дмитрий 12 1
|Якоб Дмитрий 15 1
|Заянц Илья 46 1
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