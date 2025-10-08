«Сравни» и Arenadata объявили о совместных проектах в сфере управления данными

Группа Arenadata, российский разработчик программного обеспечения в сфере систем управления и обработки данных, и финансовый маркетплейс «Сравни» объявили о заключении стратегического соглашения о сотрудничестве.

Сотрудничество направлено на внедрение современных методик управления данными и применение передовых технологий для повышения операционной эффективности и открытия новых точек роста. Компании создают совместную дата‑стратегию, что позволяет систематизировать процессы обработки данных, выбрать оптимальные решения и обеспечить стабильное развитие информационной экосистемы для роста бизнеса.

«Мы высоко ценим возможность сотрудничества со «Сравни» как с одним из технологических лидеров финансового рынка. Партнерство позволяет объединить наши компетенции в области управления данными с глубоким пониманием специфики финтеха. Оно открывает перспективы для развития современных подходов к работе с информационными активами в финансовой отрасли», — отметил Андрей Жуков, коммерческий директор группы Arenadata.

«Сравни» — это технологический финансовый маркетплейс, который строит свой бизнес на передовых ИТ-решениях и стратегическом партнерстве с ведущими вендорами. Партнерство с группой Arenadata позволит нам предлагать клиентам инновационные и надёжные продукты, а также оперативно адаптироваться к изменениям на рынке. Наша цель — не просто предоставлять технологии, а создавать долгосрочные ценности для бизнеса и общества через цифровые решения, которые меняют подход к работе и взаимодействию с клиентами», — отметил Магомед Гамзаев, директор по развитию финансовых продуктов «Сравни».

Дата‑платформа группы Arenadata охватывает полный цикл работы с большими данными — от хранения и трансформации до аналитики и поддержки бизнес‑процессов. Решения компании отличаются высокой производительностью, отказоустойчивостью и возможностью интеграции с различными источниками данных, обеспечивая масштабируемость и надёжность ИТ‑инфраструктуры заказчиков.

В экосистему входят MPP-СУБД Arenadata DB (ADB) на базе Greengage (ех-Greenplum), аналитическая СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM) для real‑time-OLAP‑обработки, гибридный сервис Arenadata Hyperwave (ADH) для Data Lake и Lakehouse, система Arenadata Streaming (ADS), транзакционная СУБД Arenadata Posperity (ADP) для OLTP, а также универсальная платформа Arenadata One (AD.ONE) для контейнерных и S3‑совместимых хранилищ.