Arenadata Streaming — масштабируемая отказоустойчивая система для потоковой обработки данных в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Open Source технологий Apache Kafka и Apache Nifi. Продукт включает систему мониторинга и управления, поддержку расширенной безопасности, а также ряд дополнительных инструментов для реализации репликации, проверки качества данных и других необходимых для продуктовой эксплуатации функций.