ГПБ ГС-инвест Arenadata Streaming (Kafka) ADS Arenadata Streaming Control ADSC
Arenadata Streaming — масштабируемая отказоустойчивая система для потоковой обработки данных в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Open Source технологий Apache Kafka и Apache Nifi. Продукт включает систему мониторинга и управления, поддержку расширенной безопасности, а также ряд дополнительных инструментов для реализации репликации, проверки качества данных и других необходимых для продуктовой эксплуатации функций.
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермаков Александр 29 3
|Анисимов Александр 10 3
|Гонтарев Павел 94 2
|Баланова Светлана 33 2
|Большаков Александр 4 2
|Власюк Максим 8 2
|Шабанин Игорь 10 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Бутмалай Дмитрий 13 1
|Бусыгин Александр 1 1
|Трандин Сергей 91 1
|Мёрзлая Александра 1 1
|Володько Ольга 1 1
|Гуров Алексей 11 1
|Герасимов Сергей 11 1
|Гаркунов Михаил 1 1
|Гасратов Мансур 2 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Кошелева Наталья 2 1
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