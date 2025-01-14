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ГПБ ГС-инвест Arenadata Streaming (Kafka) ADS Arenadata Streaming Control ADSC


Arenadata Streaming — масштабируемая отказоустойчивая система для потоковой обработки данных в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Open Source технологий Apache Kafka и Apache Nifi. Продукт включает систему мониторинга и управления, поддержку расширенной безопасности, а также ряд дополнительных инструментов для реализации репликации, проверки качества данных и других необходимых для продуктовой эксплуатации функций.


14.01.2025 Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга 1
26.11.2024 Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata 1
21.11.2024 «Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами 1
01.11.2024 K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
29.10.2024 «Группа Астра» и группа Arenadata подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
24.10.2024 Вышел релиз Arenadata Streaming с поддержкой Java 17 и новыми функциями безопасности 2
19.08.2024 «Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata 1
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных 1
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных 1
11.07.2024 «Северсталь» строит хранилище данных на стеке продуктов Arenadata 1
07.05.2024 Студенты платформы OTUS изучат создание хранилищ данных на основе продуктов Arenadata 1
01.11.2023 Вышла новая версия Arenadata Streaming, поддерживающая «РЕД ОС» 1
10.08.2023 Новая версия Arenadata Streaming поддерживает Astra Linux 1
11.01.2023 Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами 2
01.12.2022 Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП» 1
23.05.2022 OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata 1
24.02.2022 Arenadata добавила Kerberos Active Directory для трёх продуктов 1
12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане 1
Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру 1
11.11.2019 Mail.ru Group и IBS займутся совместной разработкой технологий для бизнеса 1
11.11.2019 Mail.ru Group и IBS подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки технологий для бизнеса 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 20
Broadcom - VMware - Greenplum 94 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Oracle Corporation 6687 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
SAP SE 5276 2
Diasoft - Диасофт 870 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Teradata 210 1
Vertica 38 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 9 1
Северсталь Инфоком 63 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Газпром нефть 618 1
Ак Барс Банк 272 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 12
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 10
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 10
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 8
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 16 7
Apache Hadoop 427 5
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 5
Apache NiFi 18 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 21 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 12 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 2
Linux OS 9936 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 2
Diasoft Flextera BI 17 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 15 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata LogSearch - ADLS 2 1
Amazon OpenSearch 23 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 12 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 1
Apache Knox 1 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Ермаков Александр 29 3
Анисимов Александр 10 3
Гонтарев Павел 94 2
Баланова Светлана 33 2
Большаков Александр 4 2
Власюк Максим 8 2
Шабанин Игорь 10 1
Рудычева Наталья 95 1
Бутмалай Дмитрий 13 1
Бусыгин Александр 1 1
Трандин Сергей 91 1
Мёрзлая Александра 1 1
Володько Ольга 1 1
Гуров Алексей 11 1
Герасимов Сергей 11 1
Гаркунов Михаил 1 1
Гасратов Мансур 2 1
Зинкевич Сергей 55 1
Кошелева Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 15
Казахстан - Республика 5525 1
Узбекистан - Республика 1726 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заполярный 11 1
Россия - ДФО - Приморский край - Надеждинский район - Вольно-Надеждинское 17 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Иридий - Iridium - химический элемент 17 1
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Металлы - Медь - Copper 791 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
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AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
ИнфоКом 102 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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