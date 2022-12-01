Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП»

Российские компании Arenadata и «Базальт СПО» обеспечили совместимость всех компонентов платформы Arenadata EDP с сертифицированной ФСТЭК операционной системой «Альт СП» («Альт 8 СП»). Результаты тестирования показали, что все продукты Arenadata корректно работают с российской ОС «Альт 8 СП» на платформе х86_64. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Совместимость программных продуктов подтверждена двусторонними сертификатами.

Новый программный комплекс Arenadata и «Базальт СПО» даст возможность государственным и коммерческим организациям перевести на российское ПО процессы сбора, хранения и обработки больших объемов информации.

«Продукты Arenadata лежат в основе решения множества аналитических задач: от подготовки отчетности до обработки сложных специализированных запросов. Многие из таких задач критично важны для наших заказчиков, поэтому при составлении Roadmap мы стараемся учитывать их актуальные “боли” и потребности. И конечно, одним из наиболее острых запросов сегодня является возможность строить ИТ-архитектуру заказчика полностью на базе импортонезависимого стека. Интеграция нашей платформы с отечественной операционной системой “Альт 8 СП” — очень важный шаг в этом направлении», — сказал Александр Большаков, директор департамента управления продуктами Arenadata.

Совместимые с ОС «Альт 8 СП» продукты Arenadata будут особенно актуальны для организаций, которые обязаны использовать только отечественное ПО из Единого реестра или готовятся к аттестации используемых информационных систем во ФСТЭК. Сценарии использования программного обеспечения Arenadata предполагают различные направления работы с данными: построение корпоративных хранилищ, озер или фабрик данных, обработка данных в режиме реального времени, разработка решений в области IoT, ML, AI и др.

«Корпоративные данные — критически важный ресурс, поэтому хранить и обрабатывать их необходимо в хорошо защищенной цифровой среде, свободной от санкционных рисков. Решения “Базальт СПО” и Arenadata обеспечивают построение именно такой среды — безопасной и производительной», — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

«Альт СП» — операционная система для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированная ФСТЭК России. Сертификация ФСТЭК удостоверяет, что продукт соответствует требованиям информационной безопасности и предназначен для работы с данными в защищенной цифровой среде. Дистрибутив «Альт СП» («Альт 8 СП») включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. ОС «Альт СП cервер» предназначена для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры любого масштаба и сложности, включает набор прикладного ПО для системных администраторов.

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Поддержка ОС «Альт СП» доступна в enterprise-лицензиях ПО Arenadata, начиная со следующих версий: Arenadata DB — версия 6.22.0_arenadata38 (релиз от 20.10.2022); Arenadata Hadoop — версия 2.1.6_b1-1 (релиз от 06.09.2022); Arenadata QuickMarts — версия 22.3.2.2_arenadata1_b1 (релиз от 26.05.2022); Arenadata Postgres — версия 14.3_arenadata1_b1-1 (релиз от 30.06.2022); Arenadata Streaming — версия 1.7.1_b1 (релиз от 17.10.2022).

В дальнейшем Arenadata планирует расширять перечень российских и свободных программных продуктов, совместимых с платформой Arenadata EDP. Так в ближайших планах компании значится интеграция с FreeIPA в качестве потенциальной альтернативы Active Directory. ***

Arenadata — российский разработчик платформы данных корпоративного уровня на базе технологий с открытым кодом Arenadata EDP. Arenadata специализируется на разработке продуктов на базе Open Source для построения корпоративных хранилищ, фабрик и озер данных в крупных организациях. Решения компании используются в таких сферах, как ретейл, нефтегазовая отрасль, государственный сектор, телекоммуникации, банковский сектор и не только. Компоненты платформы Arenadata EDP замещают многие СУБД мировых производителей, а также legacy-решения в современной ИТ-инфраструктуре. Платформа является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения и обработки данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и AI.

«Базальт СПО» — разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр рос-сийского ПО и позволяют создавать информационные системы любого масштаба. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения.