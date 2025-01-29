ГПБ ГС-инвест Arenadata Postgres ADPG
Универсальная СУБД для работы с нагрузкой разного профиля (в первую очередь для OLTP — Online Transaction Processing, то есть для обработки транзакций в реальном времени)
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартынов Антон 20 2
|Кудрявцева Юлия 17 1
|Струченко Алексей 8 1
|Тамбовский Андрей 16 1
|Обелов Евгений 9 1
|Трандин Сергей 91 1
|Большаков Александр 4 1
|Аверина Мария 24 1
|Близгарев Юрий 6 1
|Кириленко Татьяна 1 1
|Усачев Сергей 3 1
|Верстелле Дарья 3 1
|Власюк Максим 9 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 10
|Казахстан - Республика 5533 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.