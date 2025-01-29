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ГПБ ГС-инвест Arenadata Postgres ADPG


Универсальная СУБД для работы с нагрузкой разного профиля (в первую очередь для OLTP — Online Transaction Processing, то есть для обработки транзакций в реальном времени)  


29.01.2025 Релиз Arenadata Postgres 16.3.2: поддержка «Ред ОС 7.3» и улучшенная процедура обновления 2
26.11.2024 Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata 2
21.11.2024 «Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами 2
01.11.2024 K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве 2
24.11.2023 Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata 1
01.03.2023 Система управления НСИ «Гармония MDM» включена в реестр отечественного ПО 1
01.12.2022 Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП» 1
29.11.2022 Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL 2
07.11.2022 Navicon обеспечил совместимость Navicon MDM с СУБД Postgres 1
01.11.2022 «Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata 3
29.06.2022 «Форсайт» и Arenadata расширяют сотрудничество 1
27.06.2022 Arenadata выпустила продукт на базе PostgreSQL 2
23.05.2022 OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata 1

Публикаций - 13, упоминаний - 21

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 227 12
Microsoft Corporation 24639 2
Базальт СПО - BaseALT 657 2
Broadcom - VMware - Greenplum 94 2
Navicon - Навикон 286 2
Открытые технологии 701 2
ФОРС - Центр разработки 638 1
Газинформсервис - ГИС 275 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 383 1
Ред Софт - Red Soft 709 1
Oracle Corporation 6694 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 452 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
ФОРС Технологии 2 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
Квантом 6 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 1
Газпром нефть 620 1
Ак Барс Банк 272 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5784 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4683 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 3
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 107 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2130 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 177 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5011 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10098 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 459 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 483 2
СУБД Реляционная - NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 32 2
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 121 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1895 2
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20812 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 261 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7591 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16152 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2479 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6236 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 98 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1256 7
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 691 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 21 5
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 140 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 17 3
Apache Hadoop 427 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Linux OS 9967 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 21 2
Navicon - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 19 2
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 982 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 1
Python - высокоуровневый язык программирования 934 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1327 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 324 1
Apache NiFi 18 1
PostgreSQL - PostGIS 11 1
Форсайт Аналитическая платформа 11 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2276 1
C/C++ - Язык программирования 756 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 62 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata LogSearch - ADLS 2 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 264 1
Квантом - Квант-гибрид СУБД 4 1
Amazon OpenSearch 23 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 13 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 108 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 79 1
Мартынов Антон 20 2
Кудрявцева Юлия 17 1
Струченко Алексей 8 1
Тамбовский Андрей 16 1
Обелов Евгений 9 1
Трандин Сергей 91 1
Большаков Александр 4 1
Аверина Мария 24 1
Близгарев Юрий 6 1
Кириленко Татьяна 1 1
Усачев Сергей 3 1
Верстелле Дарья 3 1
Власюк Максим 9 1
Зинкевич Сергей 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 10
Казахстан - Республика 5533 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 37 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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