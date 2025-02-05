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Близгарёв Антон



05.02.2025 30% российских компаний планируют увеличить инвестиции в развитие big data проектов 1
01.11.2024 K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
21.10.2024 Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат 1
16.09.2024 МТС Web Services запустила подкаст о данных и искусственном интеллекте 1
23.07.2024 Продукты Arenadata дополнят облачные сервисы хранения и обработки данных Oxygen 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Близгарёв Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 231 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12665 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 78 1
Yandex - Яндекс 7373 1
8241 1
Microsoft Corporation 24645 1
Broadcom - VMware - Greenplum 98 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 35 1
Amazon Inc - Amazon.com 3003 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4121 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21195 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13519 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11395 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15755 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66311 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6585 3
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 726 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10221 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50659 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5028 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 509 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15939 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5728 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4693 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1561 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2138 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 524 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27555 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19439 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1196 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 94 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9404 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4140 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6794 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 173 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3728 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1600 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6110 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29766 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20831 1
Podcasts - Подкастинг 256 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7111 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10122 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2484 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1539 1
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 54 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 259 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 160 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 39 1
Orion soft - Nova Container Platform 39 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 99 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1263 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 141 1
Apple Podcasts 6 1
Microsoft Azure 1409 1
МТС Big Data 269 1
Google Cloud Platform - GCP 309 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 14 1
Сучков Павел 2 1
Зинкевич Сергей 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 144756 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3956 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14384 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6990 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4019 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 792 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10969 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8462 1
Английский язык 6641 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51187 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Gartner - Гартнер 3558 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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