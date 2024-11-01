K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве

Облачный провайдер K2 Cloud и Arenadata подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого продукты вендора будут доступны клиентам облака. Благодаря комплексному партнерству заказчики K2 Cloud смогут удобно и быстро управлять своими данными с помощью решений Arenadata в облаке.

Сотрудничество K2 Cloud и Arenadata позволит заказчикам использовать вычислительную и программную инфраструктуру без капитальных затрат прямо в облаке. Кроме того, каждый продукт может быть гибко адаптирован под задачи клиента. Многолетний опыт работы с Big Data сотрудников K2 Cloud и техническая поддержка в режиме одного окна также станут дополнительным преимуществом для пользователей продуктов Arenadata в облаке.

В рамках сотрудничества клиентам K2 Cloud станет доступна серия решений для управления и работы с данными. Наиболее популярны предложенные системы в банковском и страховом секторах, страховании, телекоммуникациях, государственных органах, промышленных предприятиях, розничной торговле, логистике и других сферах бизнеса. Все решения Arenadata в облаке K2 Cloud входят в единый реестр отечественного ПО.

Благодаря партнерству клиентам K2 Cloud доступен комплекс решений по работе с данными на всех этапах — от обработки и хранения до аналитики и управления сложными системами, а также пакет сервисов по планированию, установке, аудиту. Всего в облаке K2 Cloud представлены пять продуктов Arenadata:

Доступность решений Arenadata на платформе K2 Cloud позволяет быстро разворачивать базу данных для обработки и хранения больших объемов информации. Например, Arenadata DB обеспечивает на 20% более высокую производительность по сравнению с другими системами управления базами данных. Также продукт легко дорабатывается и кастомизируется под потребности заказчика специалистами K2 Cloud.

Важным аспектом партнерства Arenadata с K2 Cloud является надежность хранения информации и защита целостности данных, что подтверждает 4 уровень доверия ФСТЭК у трех из пяти доступных решений — ADB, ADQM, ADH. Подобный уровень безопасности делает решения подходящими для критически важных систем, где потеря данных неприемлема.

«Благодаря сотрудничеству K2 Cloud с Arenadata наши заказчики получают проверенный качественный сервис, постоянную поддержку и кастомизированный настраиваемый продукт. Особенно ценно, что решение позволяет сократить расходы на содержание on-premise инфраструктуры», — прокомментировал Сергей Зинкевич, директор K2 Cloud.

«Облачный провайдер K2 Cloud выступает надежным проверенным партнером с качественным технологическим сервисом, которому мы с уверенностью доверяем обслуживание наших клиентов. Это пример взаимодействия сильных игроков рынка ИТ, где профессиональная поддержка и надежная техническая база позволяет заказчикам быть уверенными в решении своих задач», — заявил Антон Близгарев, директор по развитию облачного бизнеса Arenadata.