Корпоративный дистрибутив Arenadata Hadoop предназначен для хранения и обработки слабоструктурированных и неструктурированных данных. На Arenadata Hadoop получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Продукт включён в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.