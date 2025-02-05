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ГПБ ГС-инвест Arenadata DH ADH Arenadata Hadoop


Корпоративный дистрибутив Arenadata Hadoop предназначен для хранения и обработки слабоструктурированных и неструктурированных данных. На Arenadata Hadoop получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Продукт включён в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 


05.02.2025 Выручка группы Arenadata превысила 6 млрд руб. в 2024 году 1
11.12.2024 ИТ-интегратор «Гринатом» существенно увеличит число специалистов на курсах Arenadata 1
09.12.2024 Новая версия Arenadata Hadoop позволяет контролировать шифрование данных для сервисов кластера 2
03.12.2024 РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata 2
28.11.2024 Вышла новая версия Arenadata DB, поддерживающая Ред ОС 2
26.11.2024 Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata 2
21.11.2024 «Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами 2
01.11.2024 K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве 2
28.08.2024 Arenadata реализовала поддержку ACID-транзакций в Arenadata Hadoop 4
19.08.2024 «Норникель» построил Data-платформу «Озеро данных» на продуктах Arenadata 2
30.07.2024 АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata 1
25.07.2024 Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным 2
08.07.2024 СУБД Arenadata DB и Arenadata QuickMarts сертифицированы по 4 уровню доверия ФСТЭК 2
26.06.2024 Arenadata Hadoop сертифицирован по 4-му уровню доверия ФСТЭК 2
16.05.2024 Arenadata Catalog расширяет возможности управления данными в экосистеме Arenadata Hadoop 2
08.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» развивает технологии работы с данными, используя Arenadata Hadoop 2
07.05.2024 Студенты платформы OTUS изучат создание хранилищ данных на основе продуктов Arenadata 1
02.04.2024 Arenadata усилила Arenadata Hadoop инструментом для асинхронной репликации и оптимизации хранения данных 2
16.01.2024 В Samsung Innovation Campus студенты обучаются работе с большими данными на продуктах Arenadata 2
15.12.2023 ВТБ импортозаместил собственную аналитическую платформу больших данных 1
24.11.2023 Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata 1
25.10.2023 Arenadata Hadoop теперь обрабатывает данные с кратно большей производительностью 2
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 2
24.01.2023 Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper 2
01.12.2022 Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП» 1
01.11.2022 «Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata 2
29.06.2022 «Форсайт» и Arenadata расширяют сотрудничество 1
23.05.2022 OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata 1
24.02.2022 Arenadata добавила Kerberos Active Directory для трёх продуктов 2
01.02.2022 В России строят цифровую платформу государственного аудита за 1,78 миллиарда 1
12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане 2
22.07.2021 Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark 1
21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata 2
Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру 2
20.05.2021 «Иннодата» и Arenadata объявили о старте сотрудничества 1
25.02.2020 Arenadata выпустила Arenadata Hadoop 2.1.2 2
11.11.2019 Mail.ru Group и IBS займутся совместной разработкой технологий для бизнеса 1
11.11.2019 Mail.ru Group и IBS подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки технологий для бизнеса 1
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными 1

Публикаций - 39, упоминаний - 65

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 231 36
Broadcom - VMware - Greenplum 98 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 340 4
VK - Mail.ru Group 3456 3
Oracle Corporation 6700 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1406 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 239 2
Teradata 212 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1898 2
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Иннодата - Innodata 22 2
Diasoft - Диасофт 876 2
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ФОРС - Центр разработки 638 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 127 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
ФОРС Технологии 2 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Корус Консалтинг ГК 1219 1
Сбер - СберАналитика 30 1
BI Consult - Би Ай Консалт 15 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
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Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 1
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Русагро Группа Компаний 277 1
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Unilever - Юнилевер Русь 152 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
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Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 26 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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