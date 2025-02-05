ГПБ ГС-инвест Arenadata DH ADH Arenadata Hadoop
Корпоративный дистрибутив Arenadata Hadoop предназначен для хранения и обработки слабоструктурированных и неструктурированных данных. На Arenadata Hadoop получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Продукт включён в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 4
|Ермаков Александр 29 5
|Баланова Светлана 33 3
|Мартынов Антон 21 3
|Анисимов Александр 10 3
|Власюк Максим 9 3
|Гонтарев Павел 94 2
|Большаков Александр 4 2
|Ульяшова Екатерина 2 2
|Бутмалай Дмитрий 13 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Плужников Дмитрий 4 1
|Бусыгин Александр 1 1
|Кильдиев Рустам 1 1
|Петров Сергей 60 1
|Шабанин Игорь 10 1
|Лазаренко Дмитрий 51 1
|Сергиенко Александр 13 1
|Фатеев Олег 7 1
|Петров Михаил 138 1
|Трандин Сергей 92 1
|Штырь Владимир 2 1
|Кудрявцева Юлия 17 1
|Струченко Алексей 8 1
|Тамбовский Андрей 16 1
|Рожков Михаил 9 1
|Вронская Светлана 21 1
|Балагаев Антон 4 1
|Данилов Александр 20 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Гуркина Ангелина 4 1
|Близгарев Юрий 6 1
|Коновалихин Максим 17 1
|Рыбченко Никита 15 1
|Кириленко Татьяна 1 1
|Усачев Сергей 3 1
|Габдулгазиев Станислав 1 1
|Мёрзлая Александра 1 1
|Тимчур Александр 2 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Певнев Сергей 19 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 1
|Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 11 1
|ЮФУ - Южный федеральный университет 63 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
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