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Кошелева Наталья

СОБЫТИЯ


23.10.2026 «СКБ Контур» и бизнес-омбудсмен Приморского края договорились о сотрудничестве для развития предпринимательства 1
07.05.2024 Студенты платформы OTUS изучат создание хранилищ данных на основе продуктов Arenadata 1
11.03.2005 В Oracle СНГ назначен директор по маркетингу 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кошелева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 19 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16236 1
Oracle Corporation 7118 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 438 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Протек - Центр внедрений 63 1
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг - Метадинеа - Metadynea 14 1
Ингосстрах СПАО 487 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8807 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36963 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4510 1
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 125 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 226 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2951 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 559 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5760 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 61 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 43 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 24 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1347 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1239 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 215 1
Гуров Алексей 11 1
Кутуков Константин 7 1
Сердюкова Ольга 2 1
Сердюк Ольга 1 1
Аширова Валерия 1 1
Мёрзлая Александра 1 1
Володько Ольга 1 1
Гаркунов Михаил 1 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Россия - РФ - Российская федерация 169137 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48245 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2796 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34442 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8598 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481337, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203104.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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