Студенты платформы OTUS изучат создание хранилищ данных на основе продуктов Arenadata

Образовательная онлайн-платформа OTUS запускает курс «DWH на основе Arenadata». Обучение поможет освоить базовые навыки для успешной работы на проектах по созданию и развитию хранилищ данных и систематизировать уже имеющиеся знания. Программа подойдет для системных, BI- и аналитиков данных, а также для специалистов из других областей, которые хотят найти работу DWH-аналитика или инженера данных.

Основными фокусами внимания курса станут применение языков SQL и Python для анализа данных, проектирование архитектуры DWH, создание и автоматизация ETL-пайплайнов. Обучение проведут профессиональные преподаватели: Алексей Гуров, ведущий аналитик DWH Сбербанка и руководитель курса, Александра Мёрзлая, Team Lead DWH Тинькофф, и Михаил Гаркунов, руководитель направления маркетинговой аналитики.

Рынок работы с данными остро нуждается в квалифицированных кадрах, которые способны решать сложные задачи на всех этапах управления данными.

«Новый курс онлайн-платформы OTUS крайне актуален для изучения начинающим специалистам и для усиления экспертизы и компетенций опытных сотрудников. За четыре месяца обучения студенты на примерах смогут научиться применять продукты Arenadata: Arenadata DB, Arenadata Hadoop, Arenadata Streaming, Arenadata Cluster Manager. Лабораторные работы, основанные на реальных кейсах из индустрии, позволят студентам применить полученные знания на практике и углубить понимание», — комментирует Ольга Володько, руководитель учебного центра Arenadata.

Онлайн-формат обучения позволит участникам изучать материалы и проходить курс в удобном для них режиме. Помимо теоретической части, студенты посетят живые вебинары, где смогут задать вопросы экспертам, получат практические навыки и пополнят портфолио сильными проектами построения хранилищ данных.

Наталия Кошелева, руководитель отдела создания новых продуктов в компании OTUS, говорит: «Преимущества нашего курса — в совместной экспертизе с компанией Arenadata. Длительность курса составляет четыре месяца, и мы делаем большой упор на практику благодаря тому, что Arenadata предоставляет нам программное обеспечение».