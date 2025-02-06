OTUS — это более 130 авторских курсов для IT-специалистов из разных направлений, таких как программирование, тестирование, инфраструктура, информационная безопасность, управление и Data Science. У компании есть программы для разных уровней подготовки — от новичков до профессионалов, которые хотят освоить продвинутые навыки.