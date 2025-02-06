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OTUS Отус Онлайн-Образование образовательная онлайн-платформа


OTUS — это более 130 авторских курсов для IT-специалистов из разных направлений, таких как программирование, тестирование, инфраструктура, информационная безопасность, управление и Data Science. У компании есть программы для разных уровней подготовки — от новичков до профессионалов, которые хотят освоить продвинутые навыки.


06.02.2025 Otus Kids запускает обучение искусственному интеллекту для детей и подростков, включая DeepSeek 1
10.09.2024 Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024 1
07.05.2024 Студенты платформы OTUS изучат создание хранилищ данных на основе продуктов Arenadata 1
26.03.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и компания Angara Security провели опрос среди профильных студентов по теме информационной безопасности 1
30.06.2023 «Купить или создать свое?»: компания «Флант» озадачила этим вопросом посетителей форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» и рассказала о стратегиях построения контейнерной разработки на базе Kubernetes 1
28.06.2023 Исследование State of DevOps Report 2023: 29% российских компаний отмечают, что облака повышают соответствие требованиям в области защиты персональных данных 1
15.03.2023 Пользователи Yandex Cloud нарастили потребление облачных сервисов в более чем два раза 1
02.02.2023 Тренды и прогнозы развития Data Governance в 2023 году 1
25.08.2022 «Сбер» представил образовательную онлайн-платформу Edutoria 1
03.08.2022 Пользователи Yandex Cloud удвоили потребление облачных сервисов 1
26.10.2021 IT-стартап Qameta Software заключил стратегическое партнерство с OTUS 2
19.01.2021 Сооснователь Otus.ru Дмитрий Волошин стал венчурным партнером Fort Ross Ventures 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

OTUS и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7378 4
Flant - Флант 97 3
Flant - Express 42 - Экспресс 42 10 3
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 1
МегаФон 8888 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
Ростелеком 9720 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 128 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 1
Haulmont - Хоулмонт 109 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 234 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 1
Сонет 169 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Qameta Software - Инструменты тестирования 13 1
РКЦ - QApp - КуАпп 20 1
Phishman - Фишман 14 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
SmartUp Technologу - Смартап Технолоджи 3 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 72 1
Avito Tech - Авито Тех 6 1
DeepSeek - ДипСик 7 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
Абсолют Банк 230 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
БСО имени П. И. Чайковского - Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского 1 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 833 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 21 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 722 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50701 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30818 5
DevOps - Development и Operations 870 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 901 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1755 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2130 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13539 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27589 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5039 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2819 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13177 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12058 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19456 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4147 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 2
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3736 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 472 5
Yandex DataLens 37 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 92 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 13 2
Python - высокоуровневый язык программирования 940 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 985 1
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ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 41 1
Qameta Software - Allure TestOps - ТестОпс 14 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 22 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 17 1
Red Hat Ansible 105 1
Linux OS 9986 1
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Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 157 1
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Docker Swarm 15 1
SUSE Rancher 23 1
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Хабаров Виталий 2 2
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Галушкин Олег 182 1
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Сидоров Евгений 14 1
Федосеев Владимир 1 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5378 1
Энергетика - Energy - Energetically 5098 1
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Инди - independent 53 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 63 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 442 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 531 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 373 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 42 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2431 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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