OTUS Отус Онлайн-Образование образовательная онлайн-платформа
OTUS — это более 130 авторских курсов для IT-специалистов из разных направлений, таких как программирование, тестирование, инфраструктура, информационная безопасность, управление и Data Science. У компании есть программы для разных уровней подготовки — от новичков до профессионалов, которые хотят освоить продвинутые навыки.
OTUS и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 722 1
|Башкеев Алексей 17 2
|Черников Александр 22 2
|Хабаров Виталий 2 2
|Путин Владимир 3182 1
|Галушкин Олег 182 1
|Гуров Алексей 11 1
|Черепенников Валерий 13 1
|Баталов Александр 25 1
|Бутман Игорь 8 1
|Журавлева Наталья 5 1
|Короткова Елена 1 1
|Московских Екатерина 1 1
|Сидоров Евгений 14 1
|Федосеев Владимир 1 1
|Атрепьев Григорий 27 1
|Оськина Инга 2 1
|Прахт Илья 1 1
|Мёрзлая Александра 1 1
|Володько Ольга 1 1
|Гаркунов Михаил 1 1
|Кошелева Наталья 2 1
|Цискаридзе Николай 2 1
|Орловский Виктор 380 1
|Титов Александр 25 1
|Волошин Дмитрий 18 1
|Голунцова Мария 1 1
|Антонов Алексей 1 1
|Егорушков Антон 1 1
|Гаевский Дмитрий 1 1
|Талабирчук Андрей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144835 7
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
|Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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