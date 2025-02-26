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OTUS Kids подготовил специализированных преподавателей для обучения подростков ИИ

Образовательная платформа OTUS в рамках направления OTUS Kids подготовила преподавателей для обучения подростков программированию, компьютерной грамотности и работе с искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители OTUS.

Действующие специалисты российских ИT-компаний, прошедшие дополнительное обучение по работе с детьми, будут обучать подростков основам нейросетей, включая работе с DeepSeek, анализу данных и программированию.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул важность подготовки специалистов в области искусственного интеллекта для образовательного сегмента: «Нужно уделить, конечно, особое внимание подготовке специалистов для школ и для колледжей, и техникумов, потому что это сегмент, который выпадает, к сожалению. Я имею в виду специалистов в области, прежде всего, использования искусственного интеллекта, ну, и, конечно, других технологий подобного рода».

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Цифровизация

OTUS Kids делает шаг в этом направлении, привлекая действующих специалистов российских ИT-компаний и адаптируя передовые методики обучения ИИ для подростков.

Владислав Мелихов, руководитель направления OTUS Kids: «OTUS накопил огромный опыт в подготовке ИT-специалистов для бизнеса, и теперь мы переносим эту экспертность в детское образование. Наши преподаватели помогут подросткам освоить технологии будущего и заложить прочный фундамент для успешной карьеры в цифровом мире».

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