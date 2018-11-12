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Технологии Будущего
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.11.2018
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Узнайте на Oracle Cloud Day 2018 в Москве: как внедрить технологии будущего в российскую практику
, снижение затрат, повышение надежности – это потенциальные преимущества облака, которые делают его ключевым компонентом в любых бизнес-стратегиях. Oracle Cloud Day 2018 пройдет под девизом «Внедряем технологии будущего», что подчеркивает практическую направленность конференции. В программе - новости с крупнейшей конференции Oracle Open World 2018 в Сан-Франциско, которая завершилась всего
|18.11.2015
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«Технологии Будущего» поставили терминалы электронной очереди и светодиодные табло в МФЦ г. Уфы
Компания «Технологии Будущего» выполнила поставку аппаратных компонентов собственного производства в МФЦ республики Башкортостан. Комплект оборудования включает в себя терминалы электронной очереди, а та
|26.08.2015
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«Технологии Будущего» установили систему электронной очереди в налоговых инспекциях Москвы
Компания «Технологии Будущего» выполнила установку системы управления очередью в инспекциях ФНС №2 и №8 по г. Москве. Как сообщили CNews в «Технологиях Будущего», оснащенный объект имеет определенную спе
|05.08.2015
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«Технологии Будущего» оснастили системой электронной очереди еще один офис «Инвитро»
В диагностической лаборатории «Инвитро» (м. Каширская) установлена система электронной очереди Neuroniq. Об этом CNews сообщили в компании «Технологии Будущего», разработчике системы. Оснащение электронной очередью Neuroniq медицинского офиса на Каширской является продолжением сотрудничества «Технологий Будущего» с компанией «Инвит
|01.11.2006
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Партнеры осваивают информационные технологии будущего
Целый ряд мероприятий под общим лозунгом «Информационные технологии будущего» прошел в Красноярске, Иркутске и Улан-Удэ с 16 по 23 октября в рамках всероссийской выставки «Инфоком-2006». Конференции и обучающие мероприятия для клиентов и партнеров бы
Технологии Будущего и организации, системы, технологии, персоны:
|Гвоздев Дмитрий 145 25
|Татаринов Тарас 14 10
|Черешнев Евгений 23 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Иванченко Алексей 9 3
|Богомолов Алексей 14 3
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
|Малыхин Михаил 5 2
|Путин Владимир 3454 2
|Натрусов Артем 313 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Лысенко Эдуард 317 2
|Бойко Елена 152 2
|Касперский Евгений 337 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Богачев Игорь 183 2
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
|Гольцов Александр 84 2
|Елистратов Николай 90 2
|Рогалев Николай 32 2
|Бетсис Павел 101 2
|Чекель Павел 15 1
|Сафронов Юрий 68 1
|Леоничев Алексей 14 1
|Румянцева Ольга 62 1
|Муравлев Александр 15 1
|Тищенко Юрий 15 1
|Игнатов Виктор 12 1
|Пшиченко Дмитрий 49 1
|Базалей Наталья 15 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Тихонов Андрей 43 1
|Марич Игорь 18 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Староверов Денис 14 1
|Воробьев Артем 26 1
|Николаев Евгений 19 1
|Клеев Владимир 9 1
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