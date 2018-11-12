Узнайте на Oracle Cloud Day 2018 в Москве: как внедрить технологии будущего в российскую практику , снижение затрат, повышение надежности – это потенциальные преимущества облака, которые делают его ключевым компонентом в любых бизнес-стратегиях. Oracle Cloud Day 2018 пройдет под девизом «Внедряем технологии будущего», что подчеркивает практическую направленность конференции. В программе - новости с крупнейшей конференции Oracle Open World 2018 в Сан-Франциско, которая завершилась всего

«Технологии Будущего» поставили терминалы электронной очереди и светодиодные табло в МФЦ г. Уфы Компания «Технологии Будущего» выполнила поставку аппаратных компонентов собственного производства в МФЦ республики Башкортостан. Комплект оборудования включает в себя терминалы электронной очереди, а та

«Технологии Будущего» установили систему электронной очереди в налоговых инспекциях Москвы Компания «Технологии Будущего» выполнила установку системы управления очередью в инспекциях ФНС №2 и №8 по г. Москве. Как сообщили CNews в «Технологиях Будущего», оснащенный объект имеет определенную спе

«Технологии Будущего» оснастили системой электронной очереди еще один офис «Инвитро» В диагностической лаборатории «Инвитро» (м. Каширская) установлена система электронной очереди Neuroniq. Об этом CNews сообщили в компании «Технологии Будущего», разработчике системы. Оснащение электронной очередью Neuroniq медицинского офиса на Каширской является продолжением сотрудничества «Технологий Будущего» с компанией «Инвит