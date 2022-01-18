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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Технологии Будущего



18.01.2022 «ЕАЕ консалт» провела ребрендинг 1
17.02.2021 18 февраля состоится виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего» 1
09.02.2021 Виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего!» состоится 18 февраля 1
16.12.2020 «Связной»: первая партия motorola razr 5G была выкуплена за первые пять дней со старта предзаказа 1
27.11.2020 Программный сервер VMware позволяет перехватывать контроль над ОС Windows и Linux 1
30.06.2020 Америка объявила войну мифическому чипированию людей 1
10.04.2020 Пандемия коронавируса приведет к снижению трат на ИТ во всем мире 1
06.03.2020 Власти Москвы рассказали о возможностях платформы i.moscow для изобретателей, бизнесменов и инвесторов 1
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ 1
28.11.2019 «Русский» троян научился просачиваться через защиту Microsoft и Symantec 1
15.11.2019 ABB построит умную энергосистему для нового культурного центра 1
10.09.2019 В Axis назначен новый региональный директор по Восточной Европе, России и СНГ 1
26.08.2019 Россияне придумали замену полупроводникам, которая ускорит компьютеры в десятки раз 1
02.08.2019 В системе реального времени VxWorks 13 лет живут шесть «дыр». В опасности миллиарды устройств по всему миру 1
19.04.2019 Объявлены победители премии «ПРО ЭДО» 1
15.04.2019 Citrix представила сетевые решения на базе Google Cloud Platform 1
03.12.2018 Хакер выманил у разработчика популярнейшую JavaScript-библиотеку, чтобы с ее помощью воровать биткоины 1
30.11.2018 Symantec и ESET отбиваются от обвинений в сговоре 1
28.11.2018 Россияне нашли ПО для майнинга, которое убивает антивирусы и майнеров-конкурентов 1
12.11.2018 Узнайте на Oracle Cloud Day 2018 в Москве: как внедрить технологии будущего в российскую практику 1
23.10.2018 Впервые найден способ отследить напечатанное на 3D-принтере оружие 1
10.10.2018 Intel мелким шрифтом заявила, что в новых процессорах есть защита от «чипокалипсиса» 1
28.09.2018 Red Hat, CentOS и Debian десять лет разрешали нелегально стать администратором 1
19.09.2018 iPhone, iPad и MacBook отправляются в перезагрузку простым кодом, который можно внедрить куда угодно 1
09.08.2018 Найден простой способ взлома сетей Wi-Fi 1
01.08.2018 Москвичи поделятся видением будущего мегаполиса 1
26.04.2018 В США оценили утраченную приватность пользователей в 7 центов на человека 1
29.03.2018 В Магадане «Открытое Правительство» стало мобильным 1
05.03.2018 Touch Bank запустил платежный сервис Google Pay в России 1
17.01.2018 Хакеры научились «ломать» Linux-сервера, чтобы добывать криптовалюту 1
15.01.2018 Ядерная война может начаться из-за древних ИТ-дыр в оружии 1
11.01.2017 «Пулково Карго» внедрил внедрил систему управления очередью 1
21.12.2016 На флагманском складе «Перекрестка» внедрена система электронной очереди Neuroniq 1
27.10.2016 Единая система электронных очередей на базе Neuroniq охватила более 150 лечебно-профилактических учреждений Татарстана 1
30.08.2016 «Уфимское моторостроительное производственное объединение» выбрало электронную очередь Neuroniq 1
20.06.2016 Торговый дом «Перекресток» установил электронную очередь Neuroniq 1
08.06.2016 Центр господдержки предпринимателей Татарстана использует электронную очередь Neuroniq 1
02.06.2016 Главное Бюро медико-социальной экспертизы Татарстана обновило систему управления обслуживанием 1
02.06.2016 Главное Бюро медико-социальной экспертизы республики Татарстан обновило систему управления обслуживанием 1
01.06.2016 Беларусбанк с помощью «Технологий Будущего» развивает сеть отделений с системой управления очередью 1

Публикаций - 61, упоминаний - 71

Технологии Будущего упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ИТБ - Информационные технологии будущего 31 15
5028 3
Сервис Плюс 159 3
Red Hat 1126 3
Барс груп 430 2
IBM - International Business Machines Corp 8706 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 2
Apple Inc 10164 2
Biolink.Tech 4 2
GitHub 455 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 1
TietoEVRY - Tieto 126 1
Alibaba Group 339 1
Dr.Web - Доктор Веб 1171 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1063 1
Intel Corporation 10797 1
Accenture - Аксенчер 782 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2245 1
IXIA 14 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 3 1
Wind River Systems 27 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 1
Oracle Corporation 5809 1
Элемент ГК - Elementec 75 1
NtechLab - НтехЛаб 83 1
Yahoo! 3484 1
Verizon 829 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 27 1
Qualys 45 1
NSS Labs 30 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
CrowdStrike Holdings 14 1
Softline - Софтлайн 1773 1
iriver 152 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1517 1
Samsung Electronics 8963 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3765 1
LG Electronics 3138 1
HTC Corporation 1375 1
X5 Group - Перекресток 258 2
X5 Group 650 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 490 1
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 19 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1622 1
Visa International 1640 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 15 1
Skellefteå Kraft 1 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 97 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 1
Инвитро - Invitro 42 1
Северсталь ПАО 276 1
Газпром нефть 402 1
Дикси - Сеть магазинов 94 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 337 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 110 1
X5 Group - Пятерочка 290 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
Правительство Москвы 935 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2032 1
Федеральная разведывательная служба Германии (ФРГ) - Bundesnachrichtendienst - BND 1 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 379 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 307 1
МИК - Московский инновационный кластер 65 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 401 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7436 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 59 1
ПФР Департамент информационных технологий 118 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 158 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4749 9
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 319 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12397 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 441 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10156 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13384 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1549 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 345 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 115 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 72 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2646 2
НИР - Научно-исследовательская работа 174 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1821 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2069 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4261 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 1091 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1079 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 557 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 502 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 184 1
ARM64 - Архитектура процессора 1211 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3488 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 753 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 825 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 667 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 310 1
URGENT/11 - серия уязвимостей 1 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 107 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 67 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 85 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 217 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 210 1
Spectre V2 - группа аппаратных уязвимостей микропроцессоров 3 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 264 1
3D печать 273 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 142 1
PMKID - Pairwise Master Key Identifier - идентификатор спаренных мастер-ключей 1 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 128 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 537 6
Linux OS 7262 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 281 3
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 37 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 198 2
Google Android 11572 2
IBM Storage 10 2
Microsoft Windows 10 10119 2
JavaScript - Язык программирования 931 1
Oracle WebLogic 98 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 238 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 194 1
Apple macOS 1237 1
Microsoft Windows 7 1755 1
Apple iOS 6249 1
Google Chrome - браузер 1174 1
Microsoft Edge - браузер 1782 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 372 1
Ruby on Rails - фреймворк 19 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
Oracle Cloud Platform 153 1
Apple Safari - Браузер 729 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 151 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 79 1
Oracle Management Cloud 17 1
Node.js - программная платформа 62 1
Oracle Integration Cloud 11 1
Oracle Autonomous Database Cloud 9 1
Oracle Analytics 4 1
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 1
Oracle Ravello Cloud Service 4 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Oracle Data Visualization 1 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 6 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 98 1
Linux - Debian GNU 318 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 52 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 50 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1473 1
Гвоздев Дмитрий 86 8
Татаринов Тарас 14 8
Иванченко Алексей 9 2
Богомолов Алексей 11 2
Черешнев Евгений 12 2
Peterson Mats - Петерсон Матс 1 1
Терентьев Константин 18 1
Подлеснова Мария 1 1
Израйлит Сергей 4 1
Назаров Сергей 55 1
Иванов Михаил 78 1
Ермолаев Артем 343 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 1
Жижикин Игорь 24 1
Можаев Сергей 2 1
Zederfeld Magnus - Зедерфельд Магнус 1 1
Minahan Tim - Минахан Тим 4 1
Jonsson Fredrik - Йонссон Фредрик 1 1
Сергунина Наталья 191 1
Minton Stephen - Минтон Стивен 4 1
Josephson Brian - Джозефсон Брайан 2 1
Хагелин Борис 1 1
Урывская Лидия 5 1
Форсберг Анна 4 1
Рязанов Валерий 3 1
Минниханов Рустам 100 1
Фурсин Алексей 119 1
Лысенко Эдуард 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 84575 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34385 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 589 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27118 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 837 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1997 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1693 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1622 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 595 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12042 2
Россия - ПФО - Казань 1894 2
Германия - Федеративная Республика 7790 1
США - Мичиган 164 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 1
Иран - Исламская Республика Иран 923 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 567 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 412 1
Европа Северная - Скандинавия 451 1
Северный полярный круг 34 1
Аргентина - Аргентинская Республика 474 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1115 1
Ватикан - Государство-город 49 1
Россия - ДФО - Магаданская область 299 1
Китай - Тайвань 1590 1
Того - Тоголезская Республика 297 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 66 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1335 1
Малайзия - Куала-Лумпур 48 1
Беларусь - Минск 534 1
Беларусь - Белоруссия 3214 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3913 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 355 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 150 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 158 1
Прибалтика - Балтия 1200 1
Грузия 1032 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1468 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 35 1
Русский язык 1740 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4349 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2755 2
Венчурные инвестиции 103 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 61 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1280 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 654 1
Вторая мировая война 505 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
Холодная война 62 1
Человеческий фактор 234 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 32 1
Федеральное законодательство 503 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
Wired - Издание 206 1
The Washington Post 289 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 1
Rusbase 15 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 1
ABC News 50 1
IDC - International Data Corporation 4538 2
Gartner 3201 2
IBM Research 104 2
Forrester Research 788 1
РАН - Российская академия наук 985 1
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 18 1
Oracle OpenWorld 58 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
СКБ Контур ПРО ЭДО - премия 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
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