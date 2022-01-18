Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Технологии Будущего
Публикаций - 61, упоминаний - 71
Технологии Будущего упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
|AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
|Wired - Издание 206 1
|The Washington Post 289 1
|CNews - ZOOM.CNews 1330 1
|Rusbase 15 1
|ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 1
|ABC News 50 1
|IDC - International Data Corporation 4538 2
|Gartner 3201 2
|IBM Research 104 2
|Forrester Research 788 1
|РАН - Российская академия наук 985 1
|ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
|UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru