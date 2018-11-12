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Индексная книга (каталог) CNews*
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Технологии Будущего

Технологии Будущего

СОБЫТИЯ

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12.11.2018 Узнайте на Oracle Cloud Day 2018 в Москве: как внедрить технологии будущего в российскую практику

, снижение затрат, повышение надежности – это потенциальные преимущества облака, которые делают его ключевым компонентом в любых бизнес-стратегиях. Oracle Cloud Day 2018 пройдет под девизом «Внедряем технологии будущего», что подчеркивает практическую направленность конференции. В программе - новости с крупнейшей конференции Oracle Open World 2018 в Сан-Франциско, которая завершилась всего

18.11.2015 «Технологии Будущего» поставили терминалы электронной очереди и светодиодные табло в МФЦ г. Уфы

Компания «Технологии Будущего» выполнила поставку аппаратных компонентов собственного производства в МФЦ республики Башкортостан. Комплект оборудования включает в себя терминалы электронной очереди, а та
26.08.2015 «Технологии Будущего» установили систему электронной очереди в налоговых инспекциях Москвы

Компания «Технологии Будущего» выполнила установку системы управления очередью в инспекциях ФНС №2 и №8 по г. Москве. Как сообщили CNews в «Технологиях Будущего», оснащенный объект имеет определенную спе
05.08.2015 «Технологии Будущего» оснастили системой электронной очереди еще один офис «Инвитро»

В диагностической лаборатории «Инвитро» (м. Каширская) установлена система электронной очереди Neuroniq. Об этом CNews сообщили в компании «Технологии Будущего», разработчике системы. Оснащение электронной очередью Neuroniq медицинского офиса на Каширской является продолжением сотрудничества «Технологий Будущего» с компанией «Инвит
01.11.2006 Партнеры осваивают информационные технологии будущего

Целый ряд мероприятий под общим лозунгом «Информационные технологии будущего» прошел в Красноярске, Иркутске и Улан-Удэ с 16 по 23 октября в рамках всероссийской выставки «Инфоком-2006». Конференции и обучающие мероприятия для клиентов и партнеров бы

Публикаций - 169, упоминаний - 169

Технологии Будущего и организации, системы, технологии, персоны:

ИТБ - Информационные технологии будущего 109 37
Microsoft Corporation 25775 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 12
9594 10
Intel Corporation 12811 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Yandex - Яндекс 9216 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Apple Inc 13154 6
Сервис Плюс 187 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Softline - Софтлайн 3743 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Samsung Electronics 11064 4
Ростелеком 10948 4
МегаФон 10742 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Fujitsu 2105 4
Red Hat 1378 4
Совзонд - Sovzond 123 3
Biolink.Tech 5 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
LG Electronics 3735 3
Oracle Corporation 7074 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Citrix Systems 868 3
Крок - Croc 1964 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Sony 6739 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Google LLC 12688 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 2
BlackBerry - QNX Software Systems 49 2
Datamax 13 2
Broadcom - VMware 2610 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
X5 Group - Перекрёсток 640 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Беларусбанк АСБ 19 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 17 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 30 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Miele - Миле 139 2
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
Автобан ДСК ГК 20 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Swarovski AG 74 1
Bosch - Gaggenau 36 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
Bugatti 17 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Федеральное казначейство России 1949 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
СФР - ФСС РФ - Региональные отделения фонда социального страхования 14 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 367 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 10
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 8
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 30 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 15
Linux OS 11533 11
Google Android 15243 7
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 6
Apple iOS 8583 6
Microsoft Windows 16882 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 3
Сервис Плюс АРТ 32 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Intel Itanium 649 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
IBM Storage - IBM System Storage 46 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Google DeepMind - AlphaCode - AlphaFold - AlphaTensor - AlphaGo 10 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
Apple macOS 2419 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Office 4170 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
Microsoft Azure 1526 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 2
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 2
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - одна инструкция, много данных - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 70 2
Гвоздев Дмитрий 145 25
Татаринов Тарас 14 10
Черешнев Евгений 23 3
Шадаев Максут 1210 3
Ермолаев Артем 379 3
Иванченко Алексей 9 3
Богомолов Алексей 14 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
Малыхин Михаил 5 2
Путин Владимир 3454 2
Натрусов Артем 313 2
Чаркин Евгений 317 2
Лысенко Эдуард 317 2
Бойко Елена 152 2
Касперский Евгений 337 2
Нестеров Алексей 175 2
Богачев Игорь 183 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Гольцов Александр 84 2
Елистратов Николай 90 2
Рогалев Николай 32 2
Бетсис Павел 101 2
Чекель Павел 15 1
Сафронов Юрий 68 1
Леоничев Алексей 14 1
Румянцева Ольга 62 1
Муравлев Александр 15 1
Тищенко Юрий 15 1
Игнатов Виктор 12 1
Пшиченко Дмитрий 49 1
Базалей Наталья 15 1
Алябьев Андрей 27 1
Тихонов Андрей 43 1
Марич Игорь 18 1
Врацкий Андрей 175 1
Атанесов Саргис 13 1
Староверов Денис 14 1
Воробьев Артем 26 1
Николаев Евгений 19 1
Клеев Владимир 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
Европа 24964 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 6
Япония 13807 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Канада 5081 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 4
Швеция - Королевство 3782 4
Индия - Bharat 5869 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Китай - Тайвань 4245 3
Украина 7928 3
США - Калифорния 4829 3
Россия - ДФО - Магаданская область 533 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 3
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
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