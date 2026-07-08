Индексная книга (каталог) CNews*
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ИКС Yadro AI School
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 785 4
|ИКС 538 3
|Технологии Будущего 169 1
|ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 1
|ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 87 2
|ИКС - Yadro Импульс 3 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
|Черкасов Дмитрий 44 2
|Клепинин Павел 19 2
|Максимов Евгений 18 1
|Корняков Кирилл 1 1
|Михайлова Елена 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.