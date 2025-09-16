Разделы

ИКС Yadro Импульс


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 YADRO запускает новый сезон практических курсов 1
10.09.2024 Yadro и университет ИТМО запускают образовательную программу по искусственному интеллекту и машинному обучению 1
14.05.2024 Подведены итоги инженерного хакатона SoC Design Challenge 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 585 2
Технологии Будущего 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14380 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11927 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3979 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5621 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16505 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1065 1
Корняков Кирилл 1 1
Максимов Евгений 15 1
Переверзев Алексей 8 1
Михайлова Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 1
Беларусь - Минск 665 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18245 1
Беларусь - Белоруссия 5947 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3106 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31098 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19847 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5238 1
ИКС - Yadro AI School 1 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 271 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 495 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 350 1
