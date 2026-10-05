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Переверзев Алексей

СОБЫТИЯ


05.10.2026 В России будут искать закладки в промышленных контроллерах 1
14.05.2024 Подведены итоги инженерного хакатона SoC Design Challenge 1
23.04.2024 8 задач, чтобы перезапустить инженерную школу в России 1
31.07.2023 В России создадут государственные полигоны для испытаний оборудования по выпуску микроэлектроники 1
13.02.2023 Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов 1
01.11.2022 Алексей Переверзев, проректор МИЭТ, в интервью CNews — о том, как решить проблему с кадрами в микроэлектронике 1
25.08.2020 Программы создания квантового компьютера с облачным доступом и сенсорных доверенных систем выполнят к 2022 году 1
05.06.2020 ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы» 1
01.06.2020 В России создадут доверенную платформу сбора и обработки сенсорной информации 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Переверзев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 812 4
Сенсорные Системы 79 3
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5723 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 311 3
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 194 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 86 3
Завод Протон Зеленоград 14 2
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1714 2
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Wemake - Мы сделаем 1 1
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 36 1
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 973 1
МегаФон 10940 1
Yandex - Яндекс 9374 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3477 1
Huawei 4719 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16132 1
Intel Corporation 12870 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
9704 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2405 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 961 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 68 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1455 1
Lenovo Motorola 3573 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 124 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 75 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1474 1
Moxa - Моха 34 1
РВК - Российская венчурная компания 572 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1302 2
Возрождение - Коммерческий банк 360 2
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9056 1
Superjob - Суперджоб 900 1
Синара ГК - Sinara Group 125 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2371 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4025 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13883 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1565 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6685 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2897 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4984 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 787 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 186 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26373 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16683 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54774 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2787 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1982 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4862 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26868 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 606 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6475 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2098 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23815 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7599 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1205 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18355 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28567 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17110 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3016 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36768 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3461 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24740 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 532 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1742 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2775 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле - SoIC - System on Integrated Chips - Вертикальное объединение чиплетов различных типов 690 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4921 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 153 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23187 1
Стандартизация - Standardization 2356 1
Intelligent Streaming - Streaming Analytics - Потоковая аналитика 14 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1888 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5085 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6525 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35845 1
Оцифровка - Digitization 5268 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3228 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 706 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1791 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7321 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6707 1
АИК ССИ - Автоматизированная информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации 2 2
F6 - F6 XDR - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 50 1
FreePik 1884 1
ИКС - Yadro Импульс 3 1
Microsoft Azure 1532 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6393 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
Ковалев Анатолий 19 2
Максимов Евгений 19 2
Золотых Николай 3 1
Петрова Ольга 11 1
Старожук Евгений 2 1
Микушев Сергей 4 1
Дробинцев Павел 1 1
Путилов Александр 1 1
Мисурагин Виталий 3 1
Путин Владимир 3472 1
Мишустин Михаил 794 1
Шадаев Максут 1228 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Федоров Алексей 143 1
Наквасин Сергей 20 1
Янкин Андрей 54 1
Шпак Василий 283 1
Райгородский Андрей 52 1
Ендовицкий Дмитрий 5 1
Зуев Евгений 4 1
Покровский Иван 138 1
Брыкин Арсений 57 1
Урусов Виктор 159 1
Дубенсков Пётр 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 168405 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19766 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 991 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19366 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1062 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55078 1
Европа 25026 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3509 1
Япония 13850 1
Беларусь - Белоруссия 6355 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3162 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 697 1
Франция - Французская Республика 8203 1
Китай - Тайвань 4289 1
Беларусь - Минск 708 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1573 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 141 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34294 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58433 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4468 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6868 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16348 3
Энергетика - Energy - Energetically 5958 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22021 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3201 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54082 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6814 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1715 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1152 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4609 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 472 2
Образование в России 2977 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4010 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10541 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2356 2
ЦКП - Центр коллективного проектирования 33 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Физика - Physics - область естествознания 2969 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1378 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 934 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2312 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8979 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6229 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 739 1
Экзамены 525 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1034 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1585 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 688 1
Информатика - computer science - informatique 1213 1
Здравоохранение - Реабилитация 457 1
Материаловедение - Materials Science 213 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 699 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 243 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5555 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3095 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9158 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 128 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2488 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8676 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 319 9
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 281 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 606 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1259 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 758 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 99 2
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 115 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 331 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1743 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1538 1
VK - Skillbox - Скилбокс 149 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 342 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 503 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 311 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 62 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 173 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 81 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 183 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 135 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 63 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 119 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 405 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 663 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2693 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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