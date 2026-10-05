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Переверзев Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Переверзев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ковалев Анатолий 19 2
|Максимов Евгений 19 2
|Золотых Николай 3 1
|Петрова Ольга 11 1
|Старожук Евгений 2 1
|Микушев Сергей 4 1
|Дробинцев Павел 1 1
|Путилов Александр 1 1
|Мисурагин Виталий 3 1
|Путин Владимир 3472 1
|Мишустин Михаил 794 1
|Шадаев Максут 1228 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Федоров Алексей 143 1
|Наквасин Сергей 20 1
|Янкин Андрей 54 1
|Шпак Василий 283 1
|Райгородский Андрей 52 1
|Ендовицкий Дмитрий 5 1
|Зуев Евгений 4 1
|Покровский Иван 138 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Урусов Виктор 159 1
|Дубенсков Пётр 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477066, в очереди разбора - 724137.
Создано именных указателей - 202346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477066, в очереди разбора - 724137.
Создано именных указателей - 202346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.