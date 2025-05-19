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Intelligent Streaming Streaming Analytics Потоковая аналитика


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 «Битрикс24» выпустил релиз Невесомость с новым интерфейсом, персональным помощником «Марта AI» и защищенным мессенджером 1
30.08.2021 Какие преимущества дает технология потоковой аналитики для решения задач по обеспечению безопасности 1
29.10.2020 IDC: 89% российских компаний внедрят технологию потоковой обработки данных из-за возросшей конкуренции 1
11.08.2020 WaveAccess завершила разработку сервисов мониторинга для госплатформы сбора данных 1
01.06.2020 В России создадут доверенную платформу сбора и обработки сенсорной информации 1
20.01.2020 Аналитика в режиме реального времени 1
23.07.2019 Deutsche Telekom и Software AG создадут глобальную платформу «Облако вещей» 2
26.06.2019 Цифровизация на основе данных: российский бизнес идет в аналитику 1
18.06.2019 Ulbrich Stainless Steel использует встроенное ИИ-решение SAS для работы с данными IoT 1
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 1
22.09.2017 DIS Group представила в России Informatica Intelligent Data Platform 10.2 1
28.03.2017 Oracle Stream Analytics: платформа для анализа возможностей бизнеса «на лету» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Intelligent Streaming и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 989 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5023 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 151 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 813 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 56 1
Завод Протон Зеленоград 9 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
Deutsche Telekom 911 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 15 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
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Сенсорные Системы 67 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Восход ФГБУ НИИ 657 1
Microsoft Corporation 24836 1
Huawei 4016 1
Qualcomm Technologies 1850 1
Xiaomi 1813 1
Meta Platforms - Facebook 4464 1
Oracle Corporation 6757 1
GitHub 870 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Hitachi - Хитачи 1470 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
Neoflex - Неофлекс 228 1
DJI 75 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 41 1
Простые решения 1 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Лента - Сеть розничной торговли 2140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5870 8
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4130 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 175 2
Microsoft Azure 1427 2
Apache Hadoop 437 1
Informatica Axon 2 1
АИК ССИ - Автоматизированная информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации 2 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 84 1
Software AG Cumulocity IoT 6 1
HPE Intelligent Data Platform - HPE Data Management Framework 6 1
Informatica Data Quality 7 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7164 1
Apple iPad 3880 1
Python - высокоуровневый язык программирования 997 1
Google Android 14241 1
Apple iOS 7952 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1180 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 16 1
Microsoft Windows 10 1804 1
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Microsoft Windows 15892 1
Microsoft Cortana 174 1
Oracle Java - язык программирования 3132 1
Microsoft Edge - браузер 2001 1
JavaScript - JS - язык программирования 1225 1
Microsoft Teams - MS Teams 574 1
Microsoft Office 365 954 1
Microsoft Outlook 1407 1
Microsoft Azure Stack 74 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 345 1
Microsoft Hololens 74 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 1
Microsoft Visual Studio 412 1
Microsoft Azure IoT 30 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Microsoft Graph 12 1
Microsoft Azure DevOps 18 1
React JS - JavaScript фреймворк 93 1
SAS Event Stream Processing 9 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 18 1
Семеновская Елена 41 2
Переверзев Алексей 8 1
Комаров Михаил 22 1
Al-Saleh Adel - Аль-Салех Адель 2 1
Brahmawar Sanjay - Брахмавар Санджай 2 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 205 1
Назаров Александр 68 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 360 1
Аннюк Максим 2 1
Коняев Алексей 5 1
Волков Геннадий 7 1
Walia Amit - Валиа Амит 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 1
Германия - Федеративная Республика 12780 1
Европа 24370 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1000 1
Россия - УФО - Челябинская область 1273 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2796 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4027 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1727 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5743 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4122 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3088 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2520 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9029 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3617 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5696 1
Энергетика - Energy - Energetically 5218 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7149 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
Blacklist - Чёрный список 638 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 341 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8207 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1242 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2467 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10140 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7982 1
Торговля - FMCG&Retail - Подгузники - Diapers 18 1
Ars Technica 428 1
IDC - International Data Corporation 4918 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 81 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 257 1
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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