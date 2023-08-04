Разделы

Microsoft Cortana Microsoft Cortana Intelligence Suite

Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite

УПОМИНАНИЯ


04.08.2023 Microsoft «убила» в Windows 11 своего знаменитого голосового помощника Cortana

ае до релиза ближайшего крупного обновления Windows 11 23H2, который намечен на осень 2023 г. Фото: Microsoft Cortana перестанет существовать в качестве отдельного приложения для Windows 11 При
08.11.2018 Топ-менеджер ключевого направления уволился из Microsoft без объяснения причин

Cortana осталась без руководителя Глава подразделения Microsoft по разработке голосового помощника Cortana Хавьер Солтеро (Javier Soltero) подал в отставку. В компании он проработал четыре года. Свой пост он оставит в декабре 2018 г., и на данный момент замена ему не найдена. Солтеро пришел

14.06.2018 С помощью Cortana можно прочитать файлы и запускать ПО на заблокированном ПК под Windows 10

Уязвимость в Cortana С помощью голосового помощника Cortana хакер может запустить исполнение вредоносного кода на компьютере, даже если его экран заблокирован. Об этом сообщили исследователи безопасн
10.10.2017 Microsoft интегрировала виртуального помощника «Кортана» в Skype

Microsoft объявила о доступности виртуального помощника «Кортана» в Skype на платформах iOS и Android. Первыми новинку смогут опробовать жители США.Благодаря контекстному анализу сообщений в чате «Кортана» сможет предложить пользователю полезн
13.01.2017 В автомобили Nissan проникла Microsoft Cortana

альянса Nissan-Renault Карлос Гон (Carlos Ghosn) объявил о том, что входящий в альянс Nissan расширяет свое сотрудничество с Microsoft. В частности, Nissan намерен использовать виртуального помощника Cortana, создана Microsoft для операционной системы Windows 10. Cortana использует технологию искусственного интеллекта с целью изучения предпочтений водителя. Виртуальный помощник помож
31.03.2016 Microsoft представила идеологию искусственного интеллекта и новые функции Windows 10

пользователя, предприятия или отрасли. Наделла продемонстрировал улучшения персонального помощника Cortana и анонсировал выход предварительных версий новых облачных сервисов и наборов инструме
28.05.2015 Lenovo и Microsoft представили новый подход к выполнению поисковых запросов на ПК и планшетах под Windows 10

Компания Lenovo и корпорация Microsoft представили совместный проект, задействовавший платформы Cortana и REACHit, благодаря которому поисковые запросы стали носить новый, более индивидуальный характер. Об этом CNews сообщили в Lenovo. Утилита REACHit в целом расширяет возможности цифрово

Публикаций - 188, упоминаний - 214

