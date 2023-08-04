Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|04.08.2023
|
Microsoft «убила» в Windows 11 своего знаменитого голосового помощника Cortana
ае до релиза ближайшего крупного обновления Windows 11 23H2, который намечен на осень 2023 г. Фото: Microsoft Cortana перестанет существовать в качестве отдельного приложения для Windows 11 При
|08.11.2018
|
Топ-менеджер ключевого направления уволился из Microsoft без объяснения причин
Cortana осталась без руководителя Глава подразделения Microsoft по разработке голосового помощника Cortana Хавьер Солтеро (Javier Soltero) подал в отставку. В компании он проработал четыре года. Свой пост он оставит в декабре 2018 г., и на данный момент замена ему не найдена. Солтеро пришел
|14.06.2018
|
С помощью Cortana можно прочитать файлы и запускать ПО на заблокированном ПК под Windows 10
Уязвимость в Cortana С помощью голосового помощника Cortana хакер может запустить исполнение вредоносного кода на компьютере, даже если его экран заблокирован. Об этом сообщили исследователи безопасн
|10.10.2017
|
Microsoft интегрировала виртуального помощника «Кортана» в Skype
Microsoft объявила о доступности виртуального помощника «Кортана» в Skype на платформах iOS и Android. Первыми новинку смогут опробовать жители США.Благодаря контекстному анализу сообщений в чате «Кортана» сможет предложить пользователю полезн
|13.01.2017
|
В автомобили Nissan проникла Microsoft Cortana
альянса Nissan-Renault Карлос Гон (Carlos Ghosn) объявил о том, что входящий в альянс Nissan расширяет свое сотрудничество с Microsoft. В частности, Nissan намерен использовать виртуального помощника Cortana, создана Microsoft для операционной системы Windows 10. Cortana использует технологию искусственного интеллекта с целью изучения предпочтений водителя. Виртуальный помощник помож
|31.03.2016
|
Microsoft представила идеологию искусственного интеллекта и новые функции Windows 10
пользователя, предприятия или отрасли. Наделла продемонстрировал улучшения персонального помощника Cortana и анонсировал выход предварительных версий новых облачных сервисов и наборов инструме
|28.05.2015
|
Lenovo и Microsoft представили новый подход к выполнению поисковых запросов на ПК и планшетах под Windows 10
Компания Lenovo и корпорация Microsoft представили совместный проект, задействовавший платформы Cortana и REACHit, благодаря которому поисковые запросы стали носить новый, более индивидуальный характер. Об этом CNews сообщили в Lenovo. Утилита REACHit в целом расширяет возможности цифрово
