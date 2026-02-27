Получите все материалы CNews по ключевому слову
Жуков Роман
СОБЫТИЯ
Жуков Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Бурилов Андрей 117 2
|Суворов Дмитрий 5 2
|Ашманов Игорь 42 2
|Модяев Игорь 2 2
|Вавра Владимир 23 2
|Анисов Ян 35 2
|Стенюшкин Денис 2 2
|Касперская Наталья 305 2
|Натрусов Артем 312 2
|Шадаев Максут 1161 2
|Сотин Денис 216 2
|Колесов Александр 61 2
|Ашманов Станислав 17 2
|Сапунов Алексей 38 2
|Кирьянова Александра 160 1
|Добровинский Александр 47 1
|Бочкин Александр 50 1
|Климов Андрей 88 1
|Меденцев Константин 101 1
|Ульянов Николай 162 1
|Козак Николай 193 1
|Пономарёв Владимир 17 1
|Шкарин Антон 4 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Копысов Виталий 64 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Воронин Павел 183 1
|Сивцев Илья 166 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Першина Елена 2 1
|Александров Александр 85 1
|Ежов Василий 46 1
|Булгаков Кирилл 131 1
|Спирин Антон 87 1
|Тараторин Александр 58 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Сологуб Денис 75 1
|Стоянов Алексей 53 1
|Forbes - Форбс 933 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2225 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1120 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421952, в очереди разбора - 726666.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.