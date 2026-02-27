Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Жуков Роман


СОБЫТИЯ


27.02.2026 Порядка 4,5 тыс. руб. ежемесячно экономят арендаторы с помощью инструмента торга в сервисе «Яндекс Аренда» 1
01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
24.06.2025 Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других россиян выбирают для жизни и отдыха Сочи — исследование «Яндекс Аренды» и «Яндекс Путешествий» 1
15.11.2024 «Яндекс Аренда» начала работать еще в девяти городах 1
22.10.2024 «Яндекс Аренда» запустила новый инструмент по поиску жильцов – «Коннект» 1
11.09.2024 «Яндекс Аренда» запустила партнерскую программу для риелторов 1
01.08.2024 «Яндекс Аренда» расширяет географию и начинает работать еще в четырех городах 1
30.05.2024 «Яндекс Аренда»: самозанятые и индивидуальные предприниматели начали получать арендную плату на расчетный счет 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
11.04.2024 «Яндекс Аренда» добавила возможность снять квартиру одним кликом 1
04.08.2023 В «Яндекс аренде» появились отзывы о жильцах 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
15.09.2020 Российские корпорации получили новый способ автоматизации информационной и экономической безопасности 1
21.02.2020 Комплекс «Периметр» для защиты от DDoS-атак получил сертификат ФСТЭК 1
17.01.2020 «Ростелеком» обновил защиту клиентов от DDoS-атак 1
16.01.2020 «Ростелеком» обновил ПАК «Периметр» в инфраструктуре защиты клиентов от DDoS-атак 1
23.08.2019 Стартап сына Игоря Ашманова получит от государства 300 миллионов 1
21.11.2018 «Гарда Технологии» выпустила новую ИБ-платформу «Гарда Аналитика» 1
15.11.2018 Сын Игоря Ашманова разрабатывает «убийцу» «Алисы» и Amazon Alexa на блокчейне 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Жуков Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8652 10
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 191 5
ИКС 418 3
InfoWatch - Инфовотч 1115 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 111 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 2
Ростелеком 10451 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 2
9123 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 975 2
Biocad - Биокад 87 2
SimbirSoft - СимбирСофт 105 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 54 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 2
Nvidia Corp 3792 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 31 1
Ingenix Group 6 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 132 1
Luxms 104 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 23 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 413 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 113 1
Synaptics - Conexant Systems 58 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 48 1
Gelarm - Геларм 39 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 161 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 1
RDN Group - РДН Групп 9 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 310 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3169 1
МегаФон 10142 1
Amazon Inc - Amazon.com 3168 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14712 1
Intel Corporation 12594 1
Ред Софт - Red Soft 1067 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2624 1
Корус Консалтинг ГК 1377 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Directum - Директум 1187 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1819 4
Лента - Сеть розничной торговли 2301 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1138 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 3
Группа Самолет 101 2
Силовые машины 146 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 117 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 92 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8335 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 2
ГПБ - Газпромбанк 1194 2
Альфа-Банк 1894 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 519 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 265 1
МОСГАЗ 45 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 91 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
РВК - Российская венчурная компания 559 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3033 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
ВТБ - Почта Банк 505 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 411 1
МКБ - Московский кредитный банк 623 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1408 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 226 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 234 1
Газпром нефть 680 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 453 1
Спортмастер - Sportmaster 194 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 574 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5090 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3287 1
Федеральное казначейство России 1880 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74173 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34163 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57810 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6959 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1401 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3599 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23389 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5879 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3426 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3785 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18978 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11534 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27242 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6024 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5320 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4182 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12389 3
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 74 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2889 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1290 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1521 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5971 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4067 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13135 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1047 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1007 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22070 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4858 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1591 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7699 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7486 2
Оцифровка - Digitization 4951 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4632 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 675 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2853 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2468 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 164 2
Яндекс.Аренда 26 9
Microsoft Office 4011 3
Нейросети Ашманова - PuzzleLib Нейросетевая библиотека 4 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 2
Linux OS 11062 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1427 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 863 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 254 2
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 2
ИКС - Гарда Аналитика 6 2
Apple HomePod 35 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 107 1
Microsoft Invoke 1 1
Luxms BI 104 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 78 1
Qualcomm Dragonboard 1 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 485 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 126 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 264 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 45 1
UseTech - UseBus 31 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
Axiom JDK СЗИ 143 1
Ingenix Cost Manager - Ingenix Cost Evaluator 2 1
БИС - ITQuick - Jumse 51 1
Московская Биржа - Финуслуги 61 1
Google Android 14851 1
Apple iOS 8338 1
Apple macOS 2290 1
Microsoft Windows 16462 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 191 1
Oracle Java - язык программирования 3361 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 823 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2388 1
Apple Siri - Голосовой помощник 422 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 213 1
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 1
Бурилов Андрей 117 2
Суворов Дмитрий 5 2
Ашманов Игорь 42 2
Модяев Игорь 2 2
Вавра Владимир 23 2
Анисов Ян 35 2
Стенюшкин Денис 2 2
Касперская Наталья 305 2
Натрусов Артем 312 2
Шадаев Максут 1161 2
Сотин Денис 216 2
Колесов Александр 61 2
Ашманов Станислав 17 2
Сапунов Алексей 38 2
Кирьянова Александра 160 1
Добровинский Александр 47 1
Бочкин Александр 50 1
Климов Андрей 88 1
Меденцев Константин 101 1
Ульянов Николай 162 1
Козак Николай 193 1
Пономарёв Владимир 17 1
Шкарин Антон 4 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Прохоров Юрий 64 1
Бутерин Виталий 30 1
Копысов Виталий 64 1
Соломатин Евгений 9 1
Воронин Павел 183 1
Сивцев Илья 166 1
Евдокимов Игорь 61 1
Першина Елена 2 1
Александров Александр 85 1
Ежов Василий 46 1
Булгаков Кирилл 131 1
Спирин Антон 87 1
Тараторин Александр 58 1
Лагунов Андрей 43 1
Сологуб Денис 75 1
Стоянов Алексей 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 158931 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46210 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18856 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2727 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2452 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2253 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 3
Россия - СФО - Новосибирск 4725 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1700 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 1
Европа 24703 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1168 1
Земля - планета Солнечной системы 10705 1
Россия - УФО - Свердловская область 1802 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1844 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1935 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1227 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 968 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1637 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2127 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1078 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1259 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51498 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55238 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 630 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32089 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6388 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1445 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5351 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6308 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 490 3
Экономический эффект 1218 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1967 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4694 2
Английский язык 6903 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2717 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5525 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 210 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1825 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 162 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 232 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15316 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1019 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 210 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7025 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6986 1
Аренда 2585 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 693 1
Зоология - наука о животных 2796 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2973 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 1
Аудит - аудиторский услуги 3135 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
Forbes - Форбс 933 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 1
CNews Инновация года - награда 134 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1120 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
CNews FORUM Кейсы 281 2
CNews AWARDS - награда 557 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421952, в очереди разбора - 726666.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще