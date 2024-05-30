«Яндекс Аренда»: самозанятые и индивидуальные предприниматели начали получать арендную плату на расчетный счет

«Яндекс Аренда», сервис долгосрочной аренды жилья, внедрила новую опцию для собственников на сайте и в приложении: теперь пользователи могут выбрать способ начисления арендной платы на банковский счет. Функция доступна всем клиентам – как физическим лицам, так и самозанятым и индивидуальным предпринимателям (ИП). Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Аренды».

Ранее начисление ежемесячной выплаты происходило на карту арендодателя через Систему быстрых платежей (СБП), что позволяло клиентам сервиса мгновенно получать средства в любой день недели и время. Для удобства профессиональных рантье, клиентов со статусом индивидуального предпринимателя и самозанятого, «Яндекс Аренда» внедрила новый способ начисления выплат – напрямую на определенный расчетный счет в конкретном банке.

Новая функция дополнит уже существующие финансовые инструменты сервиса и упростит использование площадки профессионалам рынка. В частности опция оптимизирует для индивидуальных предпринимателей и самозанятых ведение отчетности, процесс уплаты налогов со сдачи недвижимости и позволит избежать дополнительных денежных комиссий банкам. Функция выбора способа начисления доступна зарегистрированным собственникам в главном меню в блоке «Выплаты».

«Мы стараемся делать «Яндекс Аренду» максимально удобной площадкой для всех пользователей, поэтому постоянно внедряем новые инструменты для автоматизации процесса долгосрочной аренды. Возможность начисления выплат на банковский счет – инструмент, доступный всем собственникам, – станет особенно актуален для профессиональных рантье, самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Мы видим, что значительную долю арендаторов составляет именно эта категория, и в ближайшем будущем число таких пользователей вырастет еще больше. Новый инструмент нацелен на упрощение выплаты налогов физическими и юридическими лицами и в целом на оптимизацию процесса сдачи недвижимости в долгосрочную аренду», – отметил Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

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«Яндекс Аренда» — это сервис долгосрочной аренды от «Яндекс Недвижимости». Работает в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Помогает найти арендаторов, сопровождает собственников и жильцов на каждом этапе сдачи и съема квартиры. Среднее время поиска жильца — четыре дня, а договор аренды заключается на срок 11 месяцев.

«Яндекс Аренда» берет на себя весь процесс сдачи квартиры — от экспертной оценки и создания виртуального тура квартиры до заключения договора и заселения жильцов. Собственнику остается только выбрать по подробным анкетам проверенных кандидатов. Для жильца это возможность снять квартиру быстро без комиссии риэлтору. Специалисты сервиса также поддерживают собственников и жильцов после сдачи квартиры — оплата квартиры, счетчиков и квитанций также проводится внутри приложения.