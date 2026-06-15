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Человеческие ресурсы Трудовые ресурсы Самозанятые Федеральный закон 422-ФЗ Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) Фрилансер Freelancer

Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer

СОБЫТИЯ


15.06.2026 Платформа для партнеров Mах стала доступна самозанятым

Более 16 млн российских предпринимателей, оформивших самозанятость, получили возможность присоединиться к платформе для партнеров Mах. С помощью и
25.05.2026 От платных нейросетей до пряжи: на что на самом деле тратят деньги российские фрилансеры

той порождает новую проблему — риск эмоционального истощения. Пытаясь воссоздать нарушенный баланс, фрилансеры формируют нетривиальные статьи расходов. Так, 11% опрошенных стали заметно больше

27.04.2026 «Моя смена»: число самозанятых, вовлеченных в платформенную занятость, выросло в 1,7 раза за год

Сервис по поиску подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme) зафиксировал заметный рост спроса соискателей и работодателей на платформенную занятость в I квартале 2026 г. Так, количество самозанятых, зарегистрированных на платформе, за год выросло на 76%. Число смен, предложенных компаниями внешним исполнителям, увеличилось на 19%. Сервис «Моя смена» подвел итоги I квартала 202
31.03.2026 Власти введут в России платную электронную почту. Закон почти готов

нию и превращению в полноценный закон. Создавать такие платные электронные ящики бизнесмены и новые самозанятые смогут с 1 сентября 2026 г., притом для последних наличие такого ящика станет обя
20.03.2026 Власти обяжут «Яндекс» и «Авито» блокировать компании, нанимающие «липовых» самозанятых. Айтишники попали в перечень

овых отношений гражданско-правовыми, сказал зданию представитель Минэкономразвития. Дело в том, что самозанятые платят 6% налога с доходов от юрлиц, а при трудовых отношениях работодатель плати
16.02.2026 Сервис «Моя смена» помогает «Азбуке вкуса» закрывать потребность во временном персонале

ресурсы на поиск внештатного персонала и наращивать укомплектованность в торговых точках. В 2025 г. самозанятые выходили в 139 магазинов сети и выполнили свыше 3,6 тыс. смен. Об этом CNews сооб
05.02.2026 В 2025 г. госзакупки у самозанятых обновили рекорд и превысили 48 млрд рублей

х специализированных работ, на 1,7 млрд руб. - услуги сухопутного и трубопроводного транспорта. Объем закупок профессиональных, научных и технических услуг у самозанятых составил более 1,6 млрд руб. «Самозанятые последовательно становятся важным элементом системы госзакупок, обеспечивая потребности крупнейших заказчиков. С 2019 по 2025 гг. общая сумма договоров с их участием уже превысила 7
23.01.2026 Услугами самозанятых пользуется каждая пятая компания

00 сотрудников эта практика распространена значительно реже — лишь 13% из них пользуются такими услугами. Таким образом, гибкие формы занятости более востребованы в секторе малого и среднего бизнеса. Самозанятые чаще всего выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянной штатной занятости. Контекстный анализ комментариев респондентов позволяет

05.12.2025 В сервисе «Сайн» от «Контура» можно заранее выявить риски сотрудничества с самозанятыми

На платформе «Фриланс» (дополнительное решение «Сайна» для работы с самозанятыми) появился новый модуль — «
28.11.2025 Исследование «Т-Банка»: аудитория самозанятых растет быстрее 40% в год, оборот — в шесть раз за два года

я сервиса заметно расширяется: за год она увеличилась примерно на 37%. С августа по октябрь 2025 г. самозанятые — пользователи сервиса «Т-Банка» оформили на 83% больше чеков, чем годом ранее. В
02.10.2025 GreenData запускает биржу разработчиков «GreenData Фриланс»

цифровой экосистеме. Новый сервис позволит малому и среднему бизнесу быстро запускать ИТ-проекты, а фрилансерам и студентам — находить перспективные заказы и создавать решения, которые могут вы
29.08.2025 «Авито Подработка»: творческий фриланс, офисные позиции и сборка заказов возглавили список самых популярных вариантов подработок на осень

вознаграждения высказали респонденты в возрасте 25-34 лет — они хотели бы получать в среднем 37,15 тыс. руб/мес. Главными фаворитами среди вариантов подработок на эту осень стали творческие проекты и фриланс — направления вроде дизайна, работы с текстами или соцсетями выбрали 24% россиян. Чуть меньше опрошенных (22%) отдали предпочтение офисным позициям — например, подработке в колл-центрах
25.08.2025 «Контур.Фокус» проверит легальность доходов чиновников ​

» проверит госслужащих на получение нелегального заработка. Она покажет, есть ли у чиновника статус самозанятости. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Статья 17 Федерального закона

21.08.2025 «Консоль»: самозанятые стали зарабатывать больше

щили представители платформы «Консоль». Средний чек в самых оплачиваемых сферах, в которых работают самозанятые Застройка выставок и рекламных конструкций. Средний доход в 2024 г. – 106 509 руб
07.08.2025 «Авито»: 43% ищущих подработку россиян уже стали самозанятыми или планируют это сделать

ны и получать выплаты после каждой завершенной смены в течение одного-двух дней. Налоговая нагрузка для самозанятых минимальна: 4% с доходов, полученных от физических лиц и 6% — от компаний. Та
30.07.2025 SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2025 года

ктивных профилей, размещенных на платформе: проектные специалисты, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff. Спрос и предложение За первые ш
02.06.2025 Рост в два раза за год: самозанятые и физлица осваивают электронный документооборот

Еще недавно самозанятые и физлица вели документооборот на бумаге, но теперь все чаще переходят в онлайн —
23.05.2025 Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

t img { max-height: 530px; } .ai-center { align-items: center; } @media (max-width: 640px) { .flex-wrap { flex-direction: column; align-items: center; } .ai-center { align-items: baseline; } } Дизайн Freelancer W8 очевидно имеет определенные отсылки к традициям игровых кресел, напоминающих космические интерьерные решения или же оборудование гоночных болидов. Но сочетание агрессивных граней

14.05.2025 «Авито Услуги»: россияне активно переходят на фриланс

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, в каких сферах фриланс стал наиболее востребован и как меняется рынок частных специалистов. 14 мая в России отмечается День фрилансера — профессиональный праздник тех, кто выбирает гибкую форму занятости. По

18.04.2025 Исследование «ЮKassa»: конкуренция в сегменте самозанятых растёт

Санкт-Петербург, однако наибольший рост их числа показывают регионы. Больше всего прибыли получают самозанятые, которые продают товары для дома и ремонта, одежду, а также услуги в сегменте раз
12.02.2025 Почти каждая пятая компания в России пользуется услугами самозанятых

Чаще всего самозанятые граждане привлекают к оказанию услуг в сфере строительства, ИT и транспортно-логи
23.01.2025 «СберКорус» представил обновление сервиса «Сфера Подписание» для обмена электронными документами между самозанятыми, ИП и юрлицами

пного и среднего бизнеса возможно интеграционное решение или кастомная доработка. Физические лица и самозанятые подписывают документы простой электронной подписью (ПЭП). Авторизация в сервисе п
23.12.2024 «Скилла Работа» представила ИТ-площадку по работе с самозанятыми

«Скилла Работа» представила на российском рынке ИТ-площадку по работе с самозанятыми. Компания обеспечивает юридическую безопасность, проводя через платформу необходимые платежи и исключая возможность налоговых претензий. Размер комиссии существенно ниже, чем при с
12.12.2024 В России аномальный рост ИТ-специалистов на фрилансе. За четыре года их число выросло в 20 раз с лишним

ь комфортный график и работать тогда, когда это удобно. «Также стоит отметить, что налоговая ставка для самозанятых составляет всего 6%, что ниже подоходного налога, который в стране составляет
22.11.2024 Замедление и блокировка интернета на корню губят всю ИТ-индустрию. Основной удар приходится на удаленщиков

и тем более полностью заблокированный интернет душит ИТ-индустрию всей страны, пишет The Register. Фрилансеры и колл-центры оказались в числе первых, кто уже ощутил на себе негативные последст
25.09.2024 «Заработай» - новый сервис для привлечения самозанятых исполнителей в ритейл

апуск на нескольких крупных трейд-маркетинговых проектах агентства Action. «Заработай» - сервис и мобильное приложение, помогающий обеспечивать бизнес-процессы В2В-сегмента, связывая задачи бизнеса с самозанятыми исполнителями по всей стране. В фокусе - линейные специалисты для ритейла. Об этом CNews сообщили представители Action. В основе сервиса - отраслевая экспертиза компании-разработчи
23.09.2024 Предприниматели, фрилансеры и небольшие команды смогут общаться в «Контур.Толке» бесплатно ​

В сервисе видеосвязи «Контур.Толк» появилась бесплатная версия. Она поможет представителям малого бизнеса и самозанятым работать откуда угодно и при этом оставаться на связи с коллегами и клиентами. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Можно проводить деловые встречи, онлайн-занятия, удале
11.09.2024 SpaceWeb подключил к партнёрской программе самозанятых

Хостинг-провайдер SpaceWeb открыл хостинговую партнёрскую программу для самозанятых. За первые два месяца доля самозанятых в программе составила 20%. Обновление

15.08.2024 Модуль для работы с самозанятыми от R-Style Softlab зарегистрирован в реестре российского ПО

азвития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о соответствии ПО «InterBank RS Модуль «Самозанятые» требованиям формирования и ведения единого реестра российского и евразийского пр
30.05.2024 «Яндекс Аренда»: самозанятые и индивидуальные предприниматели начали получать арендную плату на расчетный счет

ния арендной платы на банковский счет. Функция доступна всем клиентам – как физическим лицам, так и самозанятым и индивидуальным предпринимателям (ИП). Об этом CNews сообщили представители «Янд
24.05.2024 Аналитики узнали, сколько часов в неделю подрабатывают самозанятые

респондентов (24,1%) оформили самозанятость в 2023 году, 22,1% — в 2021 и 17% — в 2020. Опрошенные самозанятые подрабатывают в сферах доставки и такси (23,6%), маркетинга и дизайна (15,3%), ри
21.05.2024 Почти две трети самозанятых полностью ушли из найма

спондентов (24,1%) оформили самозанятость в 2023 г., 22,1% — в 2021 г. и 17% — в 2020 г. Опрошенные самозанятые подрабатывают в сферах доставки и такси (23,6%), маркетинга и дизайна (15,3%), ри
17.05.2024 Российские программисты массово бегут от работодателей. Они не хотят быть в штате и становятся самозанятыми

При этом компании не несут дополнительных расходов – например, никаких отчислений в пенсионный фонд для самозанятых им делать не нужно, поскольку они не числятся в их штате. Николай Комлев пола
26.04.2024 Тренды самозанятости: развитие в регионах и новые способы оплаты — исследование «ЮKassa»

вельев. Одежда и игровая индустрия — самые востребованные сферы Среди категорий, в которых работают самозанятые, больше всего вырос сегмент одежды для мужчин и женщин. За год оборот таких плате
04.04.2024 Самозанятые смогут зарабатывать в рекламной сети VK

НС России. Об этом CNews сообщили представители VK. Рекламная сеть VK объединяет сотни тысяч сайтов и приложений, на которых показываются объявления из платформ компании. С помощью нового инструмента самозанятые могут автоматически показывать рекламу на своих ресурсах и зарабатывать на ее просмотрах. Вознаграждение за показы начисляется в российских рублях. Кабинет рекламной сети интегриров
01.02.2024 Самозанятые граждане предоставили госкомпаниям товары и услуги на 7 млрд рублей

В 2023 г. самозанятые россияне предоставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд руб., расс
30.01.2024 В 2023 г. самозанятые предоставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд рублей

стать поставщиками крупнейших заказчиков. С 2019 г. в них приняли участие уже более 6 тыс. человек. Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на условиях для малого и среднего бизнеса

28.11.2023 Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым

м CNews сообщили представители VK. Воспользоваться программой и удвоить рекламный бюджет на продвижение товаров и услуг в «VK рекламе» смогут индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также самозанятые. Для этого им необходимо обратиться в центры «Мой бизнес» в любом регионе России до 30 апреля 2024 г. включительно, активировать специальный купон и внести на счет личного кабинета

21.11.2023 Компания R-Style Softlab представила рынку новый цифровой продукт «Модуль для работы с самозанятыми»

н для клиентов банка. Евгения Титова, владелец продукта RS:Self: «Можно с уверенностью сказать, что самозанятые сейчас формируют рынок новых банковских услуг. Для банков это новая активная, фин
22.06.2023 Дистанционное банковское обслуживание для самозанятых, биоэквайринг и кошелек цифрового рубля: РСХБ рассказывает о финтех-новинках

данных. Подобное киберпреступление попросту стало бы слишком дорогим. Также во втором полугодии 2023 года Россельхозбанк планирует запустить комплексный сервис дистанционного банковского обслуживания для самозанятых, а к концу года у клиентов появится возможность открыть кошелек цифрового рубля.

Публикаций - 699, упоминаний - 1017

Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 61
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 36
9594 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 22
Microsoft Corporation 25775 21
Telegram Group 2940 21
Google LLC 12688 15
МегаФон 10742 12
VK - Mail.ru Group 3602 12
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 11
SAP SE 5601 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Apple Inc 13154 9
Oracle Corporation 7074 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 9
Solar Staff - Солар Стафф Рус 14 8
Ростелеком 10948 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 8
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 7
Verme - Верме - Инвент консалтинг 42 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Intel Corporation 12811 6
Ventra - Вентра 50 5
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 66 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 5
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 5
X Corp - Twitter 2938 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 5
Adobe Systems 1597 5
OpenAI 541 5
Beorg - Биорг 130 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 4
Т-Банк - Т-Технологии - Just Look - Джамп! Финанс Групп - Jump.Finance КЭДО 6 4
Adobe Figma 73 4
Рунити 114 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 55
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 31
NanduQ - Qiwi 1013 21
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 20
Superjob - Суперджоб 858 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 15
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Альфа-Банк 1979 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Почта России ПАО 2370 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Visa International 1993 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 6
YouDo Web Technologies Limited 48 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 4
NanduQ - Qiwi - Таксиагрегатор 9 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
ВкусВилл - Избёнка 216 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
Ак Барс Банк 283 4
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 93
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 33
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 22
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 14
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 12
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ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
НГФ - Национальная гильдия фрилансеров 3 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 109
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 101
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 100
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 96
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 80
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 69
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 63
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 58
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 56
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 55
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Google Android 15243 45
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 41
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Apple iOS 8583 37
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Microsoft Windows 16882 18
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Linux OS 11533 14
Apple - App Store 3109 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
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AWG - SkillStaff 49 10
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 10
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Microsoft Office 4170 9
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
FreePik 1841 8
Verme - Моя смена - Биржа смен 30 8
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ Онлайн-акселератор - Онлайн-академия МБМ - Стартап-школа МБМ 9 8
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Microsoft Windows 2000 8678 6
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РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
МАОУ Саха Политехнический лицей городского округа город Якутск 2 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 1
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РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 8 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
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Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
Verme - Лаборатория производительности 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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