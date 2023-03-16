Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer

«Бланк» внедрил систему распознавания документов Smart Engines в сервис по работе с самозанятыми предпринимателей «Бланк» внедрил систему распознавания документов в собственный сервис по работе с самозанятыми. Решение разработала российская ИИ-компания Smart Engines. Осенью 2022 г. банк д

Ostrovok.ru начал работу с самозанятыми владельцами объектов размещения даленные уголки страны, которые не имеют достаточного количества отелей, апартаментов или хостелов. Для самозанятых работа с нами даст возможность выйти на крупнейшую площадку в России с многом

Самозанятые в «Юkassa» могут принимать оплату новым способом QR-код и подтвердить платёж в приложении банка. «Самозанятый может просто отправить клиенту ссылку на товар, который размещен на сайте или в соцсети, и покупатель оплатит его в несколько кликов. Ещё самозанятые могут подключить автоматическое формирование чеков, чтобы не создавать их вручную», — сказал руководитель отдела электронной коммерции «Юmoney» Никита Савельев. Самозанятые м

На «Цифровой платформе МСП.РФ» создан специальный раздел для самозанятых ых этапах предпринимательской деятельности получать доступ к информации, сервисам и мерам поддержки для самозанятых и тех, кто планирует ими стать. Всего на «Цифровой платформе» пользователям д

Стать самозанятым и найти заказчика за день: центр «Моя работа» заключил партнерство со «Сбермаркетом» го сервиса доставки. Сотрудники центра «Моя работа» объяснят соискателям, как за один день оформить самозанятость и стать партнерами «Сбермаркета». Об этом CNews сообщили представители «Сбермар

«Юkassa» запустила сервис автоматических чеков для самозанятых автоотправки чеков в размере 1% (+ НДС) удерживается за каждый отправленный чек. С помощью «Юkassa» самозанятые могут принимать онлайн-оплату разными способами. По данным аналитиков «Юkassa», c

В Москве расширили функционал цифровой экосистемы для самозанятых В Москве обновили функционал экосистемы «Все о самозанятости от А до Я». Ее разделили на три блока: для тех, кто уже работает сам на себя, д

Самозанятые смогут продавать и продвигать свои товары на «Яндекс маркете» — без комиссии до конца 2022 года Для них «Маркет» станет площадкой с самым широким набором инструментом для развития своего бизнеса. Самозанятые могут продавать на «Маркете» товары собственного производства: посуду, украшения,

«Сберкорус» зафиксировала рост интереса компаний к сервисам для работы с самозанятыми льше, чем в начале 2021 г. В 2022 г. эта цифра вырастет еще в два раза. Всего с начала эксперимента самозанятые задекларировали 745 млрд руб. В бюджеты субъектов поступило 15 млрд руб., в ФОМС

«МТС банк» запустил сервис по работе с персоналом и самозанятыми , закрывающие документы, уведомления для ГУВМ МВД России, оплачивать выполненные работы и услуги, а самозанятые – публиковать свои резюме и выбирать среди множества запросов о работе наиболее п

Банк «Точка» автоматизировал получение чеков самозанятых ссии 5 млн самозанятых, и каждый день в этом статусе регистрируются еще 8,5 тыс. человек. С 2019 г. самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 1,1 трлн руб. и уплатили налоги на 40 млрд руб.

Самозанятые могут встать на учет через «Госуслуги» й доход» Это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 г. Самозанятые могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке: 4% — при работе

ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог» ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог»: теперь самозанятые могут отправлять счета на оплату прямо из приложения. Это стало возможно благодар

Обновление электронного документооборота платформы «Самозанятые.рф» ускорит работу с фрилансерами на 20% Платформа «Самозанятые.рф» обновила систему электронного документооборота (ЭДО). Новая версия позволяет

В Telegram появился первый маркетплейс заданий для самозанятых производственных работников и т.д. Задания размещают компании, зарегистрированные на платформе «Мои самозанятые», которая позволяет полностью автоматизировать работу с независимыми исполнителям

«Сберкорус» снизил стоимость электронного документооборота с самозанятыми для компаний на 50% документооборот с самозанятыми и физическими лицами и оперативно получать закрывающие документы, а для самозанятых и физлиц наличие подписанных документов поможет в урегулировании спорных ситу

«Сберкорус» запустил сервис для работы компаний с самозанятыми и физлицами может настроить и запустить сервис. Компания получает демо-доступ, проводится демонстрация сервиса. Самозанятые подключаются к сервису по ссылке, которую формирует для них компания. Регистрация

«Почта банк» запустил сервис для самозанятых в мобильном приложении а учет и доходах; получать информацию о начисленных налогах, задолженности и пенях; оплатить налоги в один клик или провести любые другие платежи; сняться с учета в ФНС. Одно из важнейших преимуществ для самозанятых в «Почта банке» – получение статуса зарплатного клиента. При регулярном поступлении денег на счет (от 20 тыс. руб. ежемесячно в течение 3 месяцев) клиент получает все преимущест

«Тинькофф» приобрел сервис для автоматизации выплат физлицам и самозанятым Jump.Finance глашения не раскрываются. Jump.Finance — разработчик программного обеспечения для автоматизации выплат для таксопарков, автодилеров, ломозаготовителей, курьерских служб и компаний, которые работают с самозанятыми. Также сервис помогает автоматизировать документооборот с исполнителями, отчетность и управление заказами. Jump.Finance в экосистеме «Тинькофф бизнеса» усилит линейку отраслевых ре

ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых ВТБ запустил личный кабинет для самозанятых в приложении для бизнеса ВТБ Бизнес Lite и ВТБ Онлайн для физлиц. С помощью сервиса индивидуальные предприниматели и физические лица могут дистанционно оформить постановку на уч

YouDo и hh.ru запускают платформу для самозанятых развивать и предлагать клиентам дополнительные продукты, в том числе финансовые и страховые, чтобы самозанятые имели дополнительные социальные гарантии, не уступающие классической занятости. Г

«Контур» запустил сервис для электронного документооборота с самозанятыми и физлицами «Контур» запустил сервис для электронного документооборота с самозанятыми и физлицами «Контур.Подпись», который позволяет удалённо получить электронную подпись и обмениваться юридически значимыми документами. «Контур.Подпись» ускоряет обмен документами с

Банк Точка представил API для массовых выплат самозанятым ия вручную бывает трудно и требует много времени. «Закон не запрещает поменять юридический статус с самозанятости на другие формы, отказаться от него совсем. Из-за этого у компаний, которые раб

«Наймикс» улучшила сервис заказов для самозанятых с помощью технологий распознавания Smart Engines es мы значительно ускорили процесс прохождения регистрации в приложении и сделали его более удобным для самозанятых», — сказал генеральный директор компании «Наймикс» Виктор Емец. Мобильное при

Рекламная сеть «Яндекса» начала сотрудничать с самозанятыми ртнеры рекламной сети «Яндекса» из числа физических лиц получили возможность сотрудничать с ней как самозанятые и сохранять больше дохода за счет более низкой налоговой ставки. Для этого достат

«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный сервис моментальных выплат самозанятым трации самозанятых представителем банка, а также выдачу карт самозанятым в офисе клиента. Платежами для самозанятых можно управлять в личном кабинете клиента «Тинькофф Бизнеса» по аналогии с за

Wildberries запустил новые сервисы для самозанятых Российский онлайн-ритейлер Wildberries представил новые функции в приложении «WB партнеры», предлагающем комплексный сервис для самозанятых. Благодаря новым ИТ-сервисам планируется увеличить число самозанятых на онлайн-площадке в 100 раз до 200 тыс. Новый функционал в приложении «WB партнеры» для самозанятых

Ckassa привлечет до 300 млн рублей на развитие платежного приложения для самозанятых Российская финтех-компания Ckassa намерена привлечь за два года до 300 миллионов рублей для развития своего нового продукта для самозанятых и микробизнеса - приложения Ckassa Start. «Сейчас собственные инвестиции компании в развитие Ckassa Start составляют 50 миллионов рублей. Привлечённые средства мы планируем напр

Поправки в федеральный закон дадут самозанятым новые возможности участия в госзакупках нных с этой категорией поставщиков договоров», — пояснил он. В числе мер поддержки, которые получат самозанятые после приравнивая к субъектам малого и среднего предпринимательства, — обязательс

Сбербанк реализовал уплату налога для самозанятых Сбербанк запустил сервис «Оплата налога» для самозанятых. Теперь просто можно оплатить налог: не нужно даже вносить сумму налога на профессиональный доход и реквизиты для оплаты, достаточно зайти в раздел «Своё дело» — «Мои налоги» в

Qiwi объявила о партнерстве с сервисом «Рабочие руки» о рабочих, платежи которым начисляются с помощью Qiwi, составляет более 6 тыс. У Qiwi есть решения «Выплаты самозанятым» для юрлиц, которые работают с самозанятыми гражданами, и «Таксиагрегатор

Банк «Точка» упростил расчеты с самозанятыми нк «Точка» запустил продукт для компаний, которые работают с контрагентами, зарегистрированными как самозанятые. Раньше с самозанятыми приходилось рассчитываться по тарифу для физических лиц: т

МТС Банк запустил онлайн-сервис для самозанятых ». С помощью интерфейса приложения физические лица-плательщики налога на профессиональный доход или самозанятые смогут зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС), вести бизнес-отче

Qiwi запустила B2B-решение по выплатам самозанятым ут проверить статус человека в ФНС по ИНН, делать выплаты по платежным данным, которые предоставили самозанятые, и получать закрывающие документы по факту оплаты и оказания услуги. Люди же смог

«Яндекс.деньги» предложили самозанятым платежные сервисы чет. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.денег». Принимать платежи на электронный кошелек самозанятые могут из других кошельков в «Яндекс.деньгах» и с банковских карт. Сделать это мож

Самозанятые клиенты Альфа-Банка могут встать на учет в ФНС через приложение , Московской или Калужcкой областях и Республики Татарстан. С начала 2019 года вступил в силу новый Федеральный закон № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. об установлении специального налогового режима дл

Власти выпустили мобильное приложение для уплаты налогов самозанятыми налог» Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила мобильное приложение «Мой налог», через которое самозанятые граждане смогут платить налоги в автоматическом режиме, без сдачи отчетности и уп

В России запускают мобильное приложение для уплаты налогов По его словам, регистрация в этом приложении будет «не сложнее, чем в интернет-магазине». Кто такие самозанятые граждане Напомним, в июле 2017 г. Госдума приняла закон, определяющий правовой ст