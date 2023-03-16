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Человеческие ресурсы Трудовые ресурсы Самозанятые Федеральный закон 422-ФЗ Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) Фрилансер Freelancer

Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer


16.03.2023 «Бланк» внедрил систему распознавания документов Smart Engines в сервис по работе с самозанятыми

предпринимателей «Бланк» внедрил систему распознавания документов в собственный сервис по работе с самозанятыми. Решение разработала российская ИИ-компания Smart Engines. Осенью 2022 г. банк д
14.03.2023 Ostrovok.ru начал работу с самозанятыми владельцами объектов размещения

даленные уголки страны, которые не имеют достаточного количества отелей, апартаментов или хостелов. Для самозанятых работа с нами даст возможность выйти на крупнейшую площадку в России с многом
17.01.2023 Самозанятые в «Юkassa» могут принимать оплату новым способом

QR-код и подтвердить платёж в приложении банка. «Самозанятый может просто отправить клиенту ссылку на товар, который размещен на сайте или в соцсети, и покупатель оплатит его в несколько кликов. Ещё самозанятые могут подключить автоматическое формирование чеков, чтобы не создавать их вручную», — сказал руководитель отдела электронной коммерции «Юmoney» Никита Савельев. Самозанятые м
12.12.2022 На «Цифровой платформе МСП.РФ» создан специальный раздел для самозанятых

ых этапах предпринимательской деятельности получать доступ к информации, сервисам и мерам поддержки для самозанятых и тех, кто планирует ими стать. Всего на «Цифровой платформе» пользователям д
11.11.2022 Стать самозанятым и найти заказчика за день: центр «Моя работа» заключил партнерство со «Сбермаркетом»

го сервиса доставки. Сотрудники центра «Моя работа» объяснят соискателям, как за один день оформить самозанятость и стать партнерами «Сбермаркета». Об этом CNews сообщили представители «Сбермар
27.09.2022 «Юkassa» запустила сервис автоматических чеков для самозанятых

автоотправки чеков в размере 1% (+ НДС) удерживается за каждый отправленный чек. С помощью «Юkassa» самозанятые могут принимать онлайн-оплату разными способами. По данным аналитиков «Юkassa», c
23.09.2022 В Москве расширили функционал цифровой экосистемы для самозанятых

В Москве обновили функционал экосистемы «Все о самозанятости от А до Я». Ее разделили на три блока: для тех, кто уже работает сам на себя, д
15.09.2022 Самозанятые смогут продавать и продвигать свои товары на «Яндекс маркете» — без комиссии до конца 2022 года

Для них «Маркет» станет площадкой с самым широким набором инструментом для развития своего бизнеса. Самозанятые могут продавать на «Маркете» товары собственного производства: посуду, украшения,
07.09.2022 «Сберкорус» зафиксировала рост интереса компаний к сервисам для работы с самозанятыми

льше, чем в начале 2021 г. В 2022 г. эта цифра вырастет еще в два раза. Всего с начала эксперимента самозанятые задекларировали 745 млрд руб. В бюджеты субъектов поступило 15 млрд руб., в ФОМС

24.08.2022 «МТС банк» запустил сервис по работе с персоналом и самозанятыми

, закрывающие документы, уведомления для ГУВМ МВД России, оплачивать выполненные работы и услуги, а самозанятые – публиковать свои резюме и выбирать среди множества запросов о работе наиболее п
17.08.2022 Банк «Точка» автоматизировал получение чеков самозанятых

ссии 5 млн самозанятых, и каждый день в этом статусе регистрируются еще 8,5 тыс. человек. С 2019 г. самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 1,1 трлн руб. и уплатили налоги на 40 млрд руб.

12.08.2022 Самозанятые могут встать на учет через «Госуслуги»

й доход» Это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 г. Самозанятые могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке: 4% — при работе
04.08.2022 ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог»

ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог»: теперь самозанятые могут отправлять счета на оплату прямо из приложения. Это стало возможно благодар
20.07.2022 Обновление электронного документооборота платформы «Самозанятые.рф» ускорит работу с фрилансерами на 20%

Платформа «Самозанятые.рф» обновила систему электронного документооборота (ЭДО). Новая версия позволяет

20.06.2022 В Telegram появился первый маркетплейс заданий для самозанятых

производственных работников и т.д. Задания размещают компании, зарегистрированные на платформе «Мои самозанятые», которая позволяет полностью автоматизировать работу с независимыми исполнителям
15.06.2022 «Сберкорус» снизил стоимость электронного документооборота с самозанятыми для компаний на 50%

документооборот с самозанятыми и физическими лицами и оперативно получать закрывающие документы, а для самозанятых и физлиц наличие подписанных документов поможет в урегулировании спорных ситу
09.02.2022 «Сберкорус» запустил сервис для работы компаний с самозанятыми и физлицами

может настроить и запустить сервис. Компания получает демо-доступ, проводится демонстрация сервиса. Самозанятые подключаются к сервису по ссылке, которую формирует для них компания. Регистрация
09.12.2021 «Почта банк» запустил сервис для самозанятых в мобильном приложении

а учет и доходах; получать информацию о начисленных налогах, задолженности и пенях; оплатить налоги в один клик или провести любые другие платежи; сняться с учета в ФНС. Одно из важнейших преимуществ для самозанятых в «Почта банке» – получение статуса зарплатного клиента. При регулярном поступлении денег на счет (от 20 тыс. руб. ежемесячно в течение 3 месяцев) клиент получает все преимущест
26.11.2021 «Тинькофф» приобрел сервис для автоматизации выплат физлицам и самозанятым Jump.Finance

глашения не раскрываются. Jump.Finance — разработчик программного обеспечения для автоматизации выплат для таксопарков, автодилеров, ломозаготовителей, курьерских служб и компаний, которые работают с самозанятыми. Также сервис помогает автоматизировать документооборот с исполнителями, отчетность и управление заказами. Jump.Finance в экосистеме «Тинькофф бизнеса» усилит линейку отраслевых ре
16.08.2021 ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых

ВТБ запустил личный кабинет для самозанятых в приложении для бизнеса ВТБ Бизнес Lite и ВТБ Онлайн для физлиц. С помощью сервиса индивидуальные предприниматели и физические лица могут дистанционно оформить постановку на уч
22.07.2021 YouDo и hh.ru запускают платформу для самозанятых

развивать и предлагать клиентам дополнительные продукты, в том числе финансовые и страховые, чтобы самозанятые имели дополнительные социальные гарантии, не уступающие классической занятости. Г
23.06.2021 «Контур» запустил сервис для электронного документооборота с самозанятыми и физлицами

«Контур» запустил сервис для электронного документооборота с самозанятыми и физлицами «Контур.Подпись», который позволяет удалённо получить электронную подпись и обмениваться юридически значимыми документами. «Контур.Подпись» ускоряет обмен документами с
10.11.2020 Банк Точка представил API для массовых выплат самозанятым

ия вручную бывает трудно и требует много времени. «Закон не запрещает поменять юридический статус с самозанятости на другие формы, отказаться от него совсем. Из-за этого у компаний, которые раб
03.11.2020 «Наймикс» улучшила сервис заказов для самозанятых с помощью технологий распознавания Smart Engines

es мы значительно ускорили процесс прохождения регистрации в приложении и сделали его более удобным для самозанятых», — сказал генеральный директор компании «Наймикс» Виктор Емец. Мобильное при
29.09.2020 Рекламная сеть «Яндекса» начала сотрудничать с самозанятыми

ртнеры рекламной сети «Яндекса» из числа физических лиц получили возможность сотрудничать с ней как самозанятые и сохранять больше дохода за счет более низкой налоговой ставки. Для этого достат
04.09.2020 «Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный сервис моментальных выплат самозанятым

трации самозанятых представителем банка, а также выдачу карт самозанятым в офисе клиента. Платежами для самозанятых можно управлять в личном кабинете клиента «Тинькофф Бизнеса» по аналогии с за
14.08.2020 Wildberries запустил новые сервисы для самозанятых

Российский онлайн-ритейлер Wildberries представил новые функции в приложении «WB партнеры», предлагающем комплексный сервис для самозанятых. Благодаря новым ИТ-сервисам планируется увеличить число самозанятых на онлайн-площадке в 100 раз до 200 тыс. Новый функционал в приложении «WB партнеры» для самозанятых

03.08.2020 Ckassa привлечет до 300 млн рублей на развитие платежного приложения для самозанятых

Российская финтех-компания Ckassa намерена привлечь за два года до 300 миллионов рублей для развития своего нового продукта для самозанятых и микробизнеса - приложения Ckassa Start. «Сейчас собственные инвестиции компании в развитие Ckassa Start составляют 50 миллионов рублей. Привлечённые средства мы планируем напр
26.03.2020 Поправки в федеральный закон дадут самозанятым новые возможности участия в госзакупках

нных с этой категорией поставщиков договоров», — пояснил он. В числе мер поддержки, которые получат самозанятые после приравнивая к субъектам малого и среднего предпринимательства, — обязательс
24.03.2020 Сбербанк реализовал уплату налога для самозанятых

Сбербанк запустил сервис «Оплата налога» для самозанятых. Теперь просто можно оплатить налог: не нужно даже вносить сумму налога на профессиональный доход и реквизиты для оплаты, достаточно зайти в раздел «Своё дело» — «Мои налоги» в

23.01.2020 Qiwi объявила о партнерстве с сервисом «Рабочие руки»

о рабочих, платежи которым начисляются с помощью Qiwi, составляет более 6 тыс. У Qiwi есть решения «Выплаты самозанятым» для юрлиц, которые работают с самозанятыми гражданами, и «Таксиагрегатор
25.12.2019 Банк «Точка» упростил расчеты с самозанятыми

нк «Точка» запустил продукт для компаний, которые работают с контрагентами, зарегистрированными как самозанятые. Раньше с самозанятыми приходилось рассчитываться по тарифу для физических лиц: т
16.12.2019 МТС Банк запустил онлайн-сервис для самозанятых

». С помощью интерфейса приложения физические лица-плательщики налога на профессиональный доход или самозанятые смогут зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС), вести бизнес-отче
09.12.2019 Qiwi запустила B2B-решение по выплатам самозанятым

ут проверить статус человека в ФНС по ИНН, делать выплаты по платежным данным, которые предоставили самозанятые, и получать закрывающие документы по факту оплаты и оказания услуги. Люди же смог
18.04.2019 «Яндекс.деньги» предложили самозанятым платежные сервисы

чет. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.денег». Принимать платежи на электронный кошелек самозанятые могут из других кошельков в «Яндекс.деньгах» и с банковских карт. Сделать это мож
21.02.2019 Самозанятые клиенты Альфа-Банка могут встать на учет в ФНС через приложение

, Московской или Калужcкой областях и Республики Татарстан. С начала 2019 года вступил в силу новый Федеральный закон № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. об установлении специального налогового режима дл
03.01.2019 Власти выпустили мобильное приложение для уплаты налогов самозанятыми

налог» Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила мобильное приложение «Мой налог», через которое самозанятые граждане смогут платить налоги в автоматическом режиме, без сдачи отчетности и уп
26.06.2018 В России запускают мобильное приложение для уплаты налогов

По его словам, регистрация в этом приложении будет «не сложнее, чем в интернет-магазине». Кто такие самозанятые граждане Напомним, в июле 2017 г. Госдума приняла закон, определяющий правовой ст
27.03.2018 Власти разрешат россиянам платить налоги через мобильное приложение

Приложение для уплаты налоговВ России появится мобильное приложение, через которое индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане смогут без издержек платить налоги. Об этом на коллегии Минфина сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает информационное агентство ТАСС. Сам Силуанов ссылается на по

Публикаций - 217, упоминаний - 312

Человеческие ресурсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5986 20
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 682 12
1С-ИЖТИСИ 31 10
7277 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2926 8
Сбер - Цифровая Платформа 1 7
HRlink - Инновации в управлении кадрами 66 7
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 166 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9904 4
VK - Mail.ru Group 3241 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10327 3
Just Look - Jump.Finance КЭДО 4 3
Oracle Corporation 6399 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 279 3
SAP SE 4985 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6426 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 618 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1896 2
МТС Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 93 2
YClients 17 2
Qiwi Technologies 2 2
Apple Inc 11398 2
IBM - International Business Machines Corp 9266 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1204 2
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 25 2
Google LLC 11139 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1058 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4319 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 75 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 165 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 601 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7241 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 626 2
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 14 2
Telegram Group 1237 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 183 1
Huawei 3589 1
Leta Group - Лета Групп 279 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2890 1
СТГ - СмартТехГрупп - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6125 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2503 10
Qiwi 938 9
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 389 9
Яндекс.Такси 335 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 933 7
Visa International 1888 5
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 179 5
QIWI Банк - Киви Банк 86 4
Ак Барс Банк 252 4
Ситимобил - Служба такси 151 4
Альфа-Банк 1628 4
HeadHunter Group - HH Group 299 4
Qiwi Таксиагрегатор 4 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1274 3
X5 Group 862 3
Гурутакси - Taxi Guru 3 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 970 3
Лента - Сеть розничной торговли 1785 3
ГПБ - Газпромбанк 967 3
РЖД - Российские железные дороги 1676 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 398 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 3
YouDo Web Technologies Limited 39 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 379 3
Ингосстрах СПАО 354 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 698 2
Почта Банк 377 2
ВкусВилл - Избёнка 104 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 2
McDonald’s - Макдоналдс 194 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 65 2
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 208 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6329 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 417 2
Почта России ПАО 2049 2
Ренессанс Страхование 128 2
НСПК - Национальная система платежных карт 644 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2527 45
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18502 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10653 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3070 15
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 49 14
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 266 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2474 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9621 9
Правительство Москвы 2098 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2557 8
Президент Российской Федерации 3827 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3890 8
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 221 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1709 7
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 432 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 294 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 317 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1618 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2800 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1993 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1076 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 194 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 201 2
Федеральное казначейство России 1605 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 978 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 415 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 543 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1227 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3109 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2058 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1629 2
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 62 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 135 1
World Bank Group - Всемирный банк 300 1
МИК - Московский инновационный кластер 116 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 400 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 72 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 43 1
НГФ - Национальная гильдия фрилансеров 3 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 582 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 220 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 475 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 252 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
ЛДПР 100 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 71 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41034 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55539 58
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11268 43
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8675 42
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3573 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26871 31
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4549 30
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10287 24
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21955 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8818 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5930 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11238 16
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3115 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9234 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13309 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10379 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9513 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 14
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1562 14
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 254 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22740 12
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FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1346 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1241 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17736 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3885 11
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