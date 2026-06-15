Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer

Платформа для партнеров Mах стала доступна самозанятым Более 16 млн российских предпринимателей, оформивших самозанятость, получили возможность присоединиться к платформе для партнеров Mах. С помощью и

От платных нейросетей до пряжи: на что на самом деле тратят деньги российские фрилансеры той порождает новую проблему — риск эмоционального истощения. Пытаясь воссоздать нарушенный баланс, фрилансеры формируют нетривиальные статьи расходов. Так, 11% опрошенных стали заметно больше

«Моя смена»: число самозанятых, вовлеченных в платформенную занятость, выросло в 1,7 раза за год Сервис по поиску подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme) зафиксировал заметный рост спроса соискателей и работодателей на платформенную занятость в I квартале 2026 г. Так, количество самозанятых, зарегистрированных на платформе, за год выросло на 76%. Число смен, предложенных компаниями внешним исполнителям, увеличилось на 19%. Сервис «Моя смена» подвел итоги I квартала 202

Власти введут в России платную электронную почту. Закон почти готов нию и превращению в полноценный закон. Создавать такие платные электронные ящики бизнесмены и новые самозанятые смогут с 1 сентября 2026 г., притом для последних наличие такого ящика станет обя

Власти обяжут «Яндекс» и «Авито» блокировать компании, нанимающие «липовых» самозанятых. Айтишники попали в перечень овых отношений гражданско-правовыми, сказал зданию представитель Минэкономразвития. Дело в том, что самозанятые платят 6% налога с доходов от юрлиц, а при трудовых отношениях работодатель плати

Сервис «Моя смена» помогает «Азбуке вкуса» закрывать потребность во временном персонале ресурсы на поиск внештатного персонала и наращивать укомплектованность в торговых точках. В 2025 г. самозанятые выходили в 139 магазинов сети и выполнили свыше 3,6 тыс. смен. Об этом CNews сооб

В 2025 г. госзакупки у самозанятых обновили рекорд и превысили 48 млрд рублей х специализированных работ, на 1,7 млрд руб. - услуги сухопутного и трубопроводного транспорта. Объем закупок профессиональных, научных и технических услуг у самозанятых составил более 1,6 млрд руб. «Самозанятые последовательно становятся важным элементом системы госзакупок, обеспечивая потребности крупнейших заказчиков. С 2019 по 2025 гг. общая сумма договоров с их участием уже превысила 7

Услугами самозанятых пользуется каждая пятая компания 00 сотрудников эта практика распространена значительно реже — лишь 13% из них пользуются такими услугами. Таким образом, гибкие формы занятости более востребованы в секторе малого и среднего бизнеса. Самозанятые чаще всего выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянной штатной занятости. Контекстный анализ комментариев респондентов позволяет

В сервисе «Сайн» от «Контура» можно заранее выявить риски сотрудничества с самозанятыми На платформе «Фриланс» (дополнительное решение «Сайна» для работы с самозанятыми) появился новый модуль — «

Исследование «Т-Банка»: аудитория самозанятых растет быстрее 40% в год, оборот — в шесть раз за два года я сервиса заметно расширяется: за год она увеличилась примерно на 37%. С августа по октябрь 2025 г. самозанятые — пользователи сервиса «Т-Банка» оформили на 83% больше чеков, чем годом ранее. В

GreenData запускает биржу разработчиков «GreenData Фриланс» цифровой экосистеме. Новый сервис позволит малому и среднему бизнесу быстро запускать ИТ-проекты, а фрилансерам и студентам — находить перспективные заказы и создавать решения, которые могут вы

«Авито Подработка»: творческий фриланс, офисные позиции и сборка заказов возглавили список самых популярных вариантов подработок на осень вознаграждения высказали респонденты в возрасте 25-34 лет — они хотели бы получать в среднем 37,15 тыс. руб/мес. Главными фаворитами среди вариантов подработок на эту осень стали творческие проекты и фриланс — направления вроде дизайна, работы с текстами или соцсетями выбрали 24% россиян. Чуть меньше опрошенных (22%) отдали предпочтение офисным позициям — например, подработке в колл-центрах

«Контур.Фокус» проверит легальность доходов чиновников ​ » проверит госслужащих на получение нелегального заработка. Она покажет, есть ли у чиновника статус самозанятости. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Статья 17 Федерального закона

«Консоль»: самозанятые стали зарабатывать больше щили представители платформы «Консоль». Средний чек в самых оплачиваемых сферах, в которых работают самозанятые Застройка выставок и рекламных конструкций. Средний доход в 2024 г. – 106 509 руб

«Авито»: 43% ищущих подработку россиян уже стали самозанятыми или планируют это сделать ны и получать выплаты после каждой завершенной смены в течение одного-двух дней. Налоговая нагрузка для самозанятых минимальна: 4% с доходов, полученных от физических лиц и 6% — от компаний. Та

SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2025 года ктивных профилей, размещенных на платформе: проектные специалисты, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff. Спрос и предложение За первые ш

Рост в два раза за год: самозанятые и физлица осваивают электронный документооборот Еще недавно самозанятые и физлица вели документооборот на бумаге, но теперь все чаще переходят в онлайн —

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт t img { max-height: 530px; } .ai-center { align-items: center; } @media (max-width: 640px) { .flex-wrap { flex-direction: column; align-items: center; } .ai-center { align-items: baseline; } } Дизайн Freelancer W8 очевидно имеет определенные отсылки к традициям игровых кресел, напоминающих космические интерьерные решения или же оборудование гоночных болидов. Но сочетание агрессивных граней

«Авито Услуги»: россияне активно переходят на фриланс Аналитики «Авито Услуг» выяснили, в каких сферах фриланс стал наиболее востребован и как меняется рынок частных специалистов. 14 мая в России отмечается День фрилансера — профессиональный праздник тех, кто выбирает гибкую форму занятости. По

Исследование «ЮKassa»: конкуренция в сегменте самозанятых растёт Санкт-Петербург, однако наибольший рост их числа показывают регионы. Больше всего прибыли получают самозанятые, которые продают товары для дома и ремонта, одежду, а также услуги в сегменте раз

Почти каждая пятая компания в России пользуется услугами самозанятых Чаще всего самозанятые граждане привлекают к оказанию услуг в сфере строительства, ИT и транспортно-логи

«СберКорус» представил обновление сервиса «Сфера Подписание» для обмена электронными документами между самозанятыми, ИП и юрлицами пного и среднего бизнеса возможно интеграционное решение или кастомная доработка. Физические лица и самозанятые подписывают документы простой электронной подписью (ПЭП). Авторизация в сервисе п

«Скилла Работа» представила ИТ-площадку по работе с самозанятыми «Скилла Работа» представила на российском рынке ИТ-площадку по работе с самозанятыми. Компания обеспечивает юридическую безопасность, проводя через платформу необходимые платежи и исключая возможность налоговых претензий. Размер комиссии существенно ниже, чем при с

В России аномальный рост ИТ-специалистов на фрилансе. За четыре года их число выросло в 20 раз с лишним ь комфортный график и работать тогда, когда это удобно. «Также стоит отметить, что налоговая ставка для самозанятых составляет всего 6%, что ниже подоходного налога, который в стране составляет

Замедление и блокировка интернета на корню губят всю ИТ-индустрию. Основной удар приходится на удаленщиков и тем более полностью заблокированный интернет душит ИТ-индустрию всей страны, пишет The Register. Фрилансеры и колл-центры оказались в числе первых, кто уже ощутил на себе негативные последст

«Заработай» - новый сервис для привлечения самозанятых исполнителей в ритейл апуск на нескольких крупных трейд-маркетинговых проектах агентства Action. «Заработай» - сервис и мобильное приложение, помогающий обеспечивать бизнес-процессы В2В-сегмента, связывая задачи бизнеса с самозанятыми исполнителями по всей стране. В фокусе - линейные специалисты для ритейла. Об этом CNews сообщили представители Action. В основе сервиса - отраслевая экспертиза компании-разработчи

Предприниматели, фрилансеры и небольшие команды смогут общаться в «Контур.Толке» бесплатно ​ В сервисе видеосвязи «Контур.Толк» появилась бесплатная версия. Она поможет представителям малого бизнеса и самозанятым работать откуда угодно и при этом оставаться на связи с коллегами и клиентами. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Можно проводить деловые встречи, онлайн-занятия, удале

SpaceWeb подключил к партнёрской программе самозанятых Хостинг-провайдер SpaceWeb открыл хостинговую партнёрскую программу для самозанятых. За первые два месяца доля самозанятых в программе составила 20%. Обновление

Модуль для работы с самозанятыми от R-Style Softlab зарегистрирован в реестре российского ПО азвития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о соответствии ПО «InterBank RS Модуль «Самозанятые» требованиям формирования и ведения единого реестра российского и евразийского пр

«Яндекс Аренда»: самозанятые и индивидуальные предприниматели начали получать арендную плату на расчетный счет ния арендной платы на банковский счет. Функция доступна всем клиентам – как физическим лицам, так и самозанятым и индивидуальным предпринимателям (ИП). Об этом CNews сообщили представители «Янд

Аналитики узнали, сколько часов в неделю подрабатывают самозанятые респондентов (24,1%) оформили самозанятость в 2023 году, 22,1% — в 2021 и 17% — в 2020. Опрошенные самозанятые подрабатывают в сферах доставки и такси (23,6%), маркетинга и дизайна (15,3%), ри

Почти две трети самозанятых полностью ушли из найма спондентов (24,1%) оформили самозанятость в 2023 г., 22,1% — в 2021 г. и 17% — в 2020 г. Опрошенные самозанятые подрабатывают в сферах доставки и такси (23,6%), маркетинга и дизайна (15,3%), ри

Российские программисты массово бегут от работодателей. Они не хотят быть в штате и становятся самозанятыми При этом компании не несут дополнительных расходов – например, никаких отчислений в пенсионный фонд для самозанятых им делать не нужно, поскольку они не числятся в их штате. Николай Комлев пола

Тренды самозанятости: развитие в регионах и новые способы оплаты — исследование «ЮKassa» вельев. Одежда и игровая индустрия — самые востребованные сферы Среди категорий, в которых работают самозанятые, больше всего вырос сегмент одежды для мужчин и женщин. За год оборот таких плате

Самозанятые смогут зарабатывать в рекламной сети VK НС России. Об этом CNews сообщили представители VK. Рекламная сеть VK объединяет сотни тысяч сайтов и приложений, на которых показываются объявления из платформ компании. С помощью нового инструмента самозанятые могут автоматически показывать рекламу на своих ресурсах и зарабатывать на ее просмотрах. Вознаграждение за показы начисляется в российских рублях. Кабинет рекламной сети интегриров

Самозанятые граждане предоставили госкомпаниям товары и услуги на 7 млрд рублей В 2023 г. самозанятые россияне предоставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд руб., расс

В 2023 г. самозанятые предоставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд рублей стать поставщиками крупнейших заказчиков. С 2019 г. в них приняли участие уже более 6 тыс. человек. Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на условиях для малого и среднего бизнеса

Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым м CNews сообщили представители VK. Воспользоваться программой и удвоить рекламный бюджет на продвижение товаров и услуг в «VK рекламе» смогут индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также самозанятые. Для этого им необходимо обратиться в центры «Мой бизнес» в любом регионе России до 30 апреля 2024 г. включительно, активировать специальный купон и внести на счет личного кабинета

Компания R-Style Softlab представила рынку новый цифровой продукт «Модуль для работы с самозанятыми» н для клиентов банка. Евгения Титова, владелец продукта RS:Self: «Можно с уверенностью сказать, что самозанятые сейчас формируют рынок новых банковских услуг. Для банков это новая активная, фин