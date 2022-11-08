«Сколково» помогает подключать кредитные организации к сервису самозанятых «Мой налог»

Финтех-компания «Ckassa», резидент «Сколково», начала подключение кредитных организаций, в том числе банков, к сервису безналичной оплаты услуг самозанятых в приложении ФНС «Мой налог». К середине 2023 г. планируется подключить до пяти кредитных организаций.

Техническое решение «Ckassa» включает подготовку собственной платформы электронных денежных средств (ЭДС) и возможность предоставления IPSP-подключения к эквайрингу банка, которое поддерживает протоколы РБС, WAY4, SBS, Uniteller с соблюдением PCI DSS 3.2 level 1. Таким образом, обеспечивается максимальный простой старт банков в этом проекте. Вся интеграция может быть сведена к упрощенному обмену готовыми сводными реестрами.

Андрей Рычков, исполнительный директор «Ckassa»: «Особенность созданной системы в том, что она построена по принципу микросервисной архитектуры и в дальнейшем может работать по открытому API. Подключение следующих клиентов будет проходить быстрее. По уровню безопасности наше решение соответствует стандарту для банков и финтеха ОУД 4, обладает высокой отказоустойчивостью и готово к большим нагрузкам. Это минимизирует риски отказа системы при DDoS-атаках. Кроме того, мы применяем наш опыт борьбы с фродом — пресекаем нелегальные, мошеннические платежи».

Павел Новиков, директор Sk Fintech Hub: «Система, предоставленная нашим резидентом, выводит на новый уровень удобство и технологичность безналичной оплаты для самозанятых, позволяя им успешно развивать свои проекты. Важно отметить, что и для приложения “Мой налог” решения “Ckassa” станут новым этапом развития. Технологии этой финтех-компании помогут банкам и другим кредитным организациям комфортно включиться в проект».

Возможность безналичной оплаты услуг самозанятых появилась в приложении «Мой налог» во II квартале 2022 г. Услуги эквайринга предоставляют кредитные организации – партнеры ФНС. Ими определяются размер комиссии и условия проведения платежей. Они позволяют самозанятому формировать ссылку или QR-код для безналичной оплаты клиентом. Далее приложение автоматически регистрирует доход, отправляет покупателю чек на e-mail и переводит счет в статус «оплачен».

«Ckassa» получила аккредитацию ФНС для работы с самозанятыми в 2019 г.

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов? Инновации для промышленности

***

«Сколково» – росийский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.

Компания «Ckassa» предоставляет инфраструктурные back-end ИТ-решений для платежных систем и банков и предоставляет услуги по приёму платежей и организации платёжных процессов b2b, b2c и b2b2с на территории России и СНГ. Нагрузка по платежам свыше 30 tps или больше 2000 платежей в минуту. В 2014 г. «Ckassa» стала первой компанией, внедрившей в России сервис автоматических P2P-платежей на основе электронных денежных средств в промышленном масштабе на рынке такси. В 2020 г. в компании было разработано мобильное приложение, позволяющее использовать смартфон на Android с NFC в качестве полноценного банковского терминала оплаты - POS-терминала. На 2021 г. приложение «Ckassa» установили более 1,5 млн пользователей Android.