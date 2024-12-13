TPS Transactions per secon Транзакций в секунду
TPS и организации, системы, технологии, персоны:
|Панченко Иван 138 2
|Карташов Станислав 26 1
|Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 1
|Bucci Sam - Буччи Сэм 4 1
|Артамонов Александр 4 1
|Тиняков Сергей 13 1
|Андреев Владимир 97 1
|Коротков Андрей 85 1
|Краснов Федор 11 1
|Ткачёв Роман 27 1
|Вожегова Мария 28 1
|Серак Владимир 2 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Воронин Алексей 17 1
|Казакова Анастасия 8 1
|Борисов Алексей 27 1
|Бутыркин Вячеслав 14 1
|Чибисов Владимир 23 1
|Алемжин Евгений 1 1
|Тамбовский Андрей 16 1
|Струченко Алексей 8 1
|Рычков Андрей 12 1
|Новиков Павел 97 1
|Емельянчиков Юрий 1 1
|Волков Никита 79 1
|Мартынов Антон 20 1
|Бугаенко Егор 2 1
|Троицкий Борис 1 1
|Турундаев Алексей 1 1
|Белогорцев Алексей 6 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Глазков Александр 137 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Дедов Анатолий 4 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Урусов Виктор 127 1
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|Forbes Global 2000 47 1
|РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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