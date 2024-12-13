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Индексная книга (каталог) CNews*
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TPS Transactions per secon Транзакций в секунду



13.12.2024 Новая версия ПАК Tantor XData 2.0: выше производительность, шире функциональность 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
26.11.2024 «СберТех» и «Лаборатория Числитель» подтвердили совместимость решений для управления контейнерной средой 1
11.10.2024 OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс на основе технологии YDB 1
04.03.2024 На рынке появилась распределенная СУБД Shardman для баз данных в сотни терабайт 1
19.12.2023 БПС Процессинг подводит итоги 2023 года: цифры и статистика компании 1
08.11.2022 «Сколково» помогает подключать кредитные организации к сервису самозанятых «Мой налог» 1
01.11.2022 «Форс технологии» завершила тестирование продуктов Arenadata 1
29.10.2020 Что вы должны знать про BPM 1
29.08.2019 Сбербанк внедрил Real-Time Decision Manager в корпоративном сегменте 1
05.12.2018 Zerocracy запустила криптовалюту Zold для микроплатежей 1
14.11.2017 Trend Micro представила серию TippingPoint TX с самой высокой скоростью проверки сети 1
27.09.2017 Honeywell представила решение для модернизации диспетчерских на промышленных предприятиях 1
29.01.2015 Личный кабинет «ВымпелКома» заговорил по-казахски 1
18.06.2014 TmaxSoft выпустил новую версию APM-решения SysMaster 1
16.12.2013 Лучшие игры года для ОС Android. Выбор ZOOM 1
10.02.2012 «ПриватБанк» за секунду обработал 560 транзакций клиентов — владельцев пластиковых карт 1
06.02.2012 Обзор планшета ASUS Eee Pad Transformer TF201: ZOOM.CNews рекомендует 1
08.11.2011 Delta Electronics выпустила новую серию систем электропитания для телеком-оборудования 1
25.10.2011 Анонс GTA V на следующей неделе 1
30.09.2011 Бытовая техника для офиса. Выбор ZOOM 1
25.10.2010 Завершилась эра кассетных плееров Walkman 1
01.04.2010 Netgear выпустил ограниченную серию сетевых устройств для сисадминов-девушек 1
25.03.2010 Смена парадигмы: Предприятия убедились в эффективности BPM 1
17.02.2006 HDTV пришло в Москву. Контента нет 1
18.01.2006 "Искрателеком" запустила в опытную эксплуатацию IPTV 1
10.01.2006 Vivendi Universal подписала соглашение о слиянии с Television Par Satellite и Canal Plus 1
13.02.2003 Русская версия "Евроньюс" будет транслироваться по кабельным и спутниковым сетям Франции 1
04.10.2001 AT&T Wireless обвинили в нечестной игре на аукционе лицензий 1
14.09.1999 Скоро во Франции можно будет заказывать фильмы по Интернет и записывать их на жесткий диск 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

TPS и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Google LLC 11775 2
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 2
Apple Inc 12101 2
Sony 6544 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Lenovo Motorola 3501 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 126 1
Samsung Electronics 10255 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
EA Sports 67 1
EA - Electronic Arts 1286 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Nvidia Corp 3487 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Honeywell 282 1
AT&T Inc 1679 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
Software AG 198 1
Trend Micro 601 1
Nintendo 755 1
NSS Labs 31 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
BI Telecom - БиАй Телеком 29 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Visa International 1949 1
Beko 70 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
ЯКласс 68 1
Ckassa - Цкасса.Ру 6 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Hansa - Ханса 114 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Рапид Био 101 1
Гепатера - Hepatera 46 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2344 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 5
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6045 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11616 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6039 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Google Android 13994 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 288 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 1
Apple iOS 7809 1
Linux OS 9937 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 211 1
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 32 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 1
Apple macOS 2059 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple iPad 3860 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Skype 2067 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 97 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 208 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
Honeywell Experion SCADA - Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 23 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Infraware - Polaris Office 34 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 54 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 1
Nvidia TegraZone 11 1
Trend Micro Smart Protection Network 39 1
Python Django 40 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 29 1
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Apple iPod 1537 1
Панченко Иван 138 2
Карташов Станислав 26 1
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 1
Bucci Sam - Буччи Сэм 4 1
Артамонов Александр 4 1
Тиняков Сергей 13 1
Андреев Владимир 97 1
Коротков Андрей 85 1
Краснов Федор 11 1
Ткачёв Роман 27 1
Вожегова Мария 28 1
Серак Владимир 2 1
Белайчук Анатолий 31 1
Воронин Алексей 17 1
Казакова Анастасия 8 1
Борисов Алексей 27 1
Бутыркин Вячеслав 14 1
Чибисов Владимир 23 1
Алемжин Евгений 1 1
Тамбовский Андрей 16 1
Струченко Алексей 8 1
Рычков Андрей 12 1
Новиков Павел 97 1
Емельянчиков Юрий 1 1
Волков Никита 79 1
Мартынов Антон 20 1
Бугаенко Егор 2 1
Троицкий Борис 1 1
Турундаев Алексей 1 1
Белогорцев Алексей 6 1
Ермаков Валерий 124 1
Суровец Дмитрий 76 1
Глазков Александр 137 1
Шадаев Максут 1009 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Дедов Анатолий 4 1
Тятюшев Максим 97 1
Урусов Виктор 127 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 14
Франция - Французская Республика 7846 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 3
Япония 13282 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Казахстан - Республика 5526 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Украина 7608 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Армения - Республика 2280 1
Грузия 1240 1
Таджикистан - Республика 859 1
Москва - ЮВАО - Марьино 66 1
Таиланд - Королевство 816 1
Румыния 728 1
Германия - Берлин 715 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Словения - Республика 248 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 54 1
Москва - ЮВАО - Люблино 38 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Английский язык 6634 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Аренда 2416 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Спорт - Футбол 646 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Пищевая промышленность - Чай 121 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
ТелеМедиум 10 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Forbes Global 2000 47 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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