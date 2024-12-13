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Москва ЮВАО Люблино

Москва - ЮВАО - Люблино


13.12.2024 В парке «Кузьминки» при поддержке «Ланит» открылся компьютерный класс 1
18.06.2024 Салоны связи Tele2 открывают свои двери у станций метро 1
04.03.2024 «МегаФон» вдвое ускорил мобильный интернет на востоке Москвы с помощью технологии MIMO 1
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
15.02.2016 МГОМЗ: Технологии оцифровки дают музейным работникам творческий импульс 1
06.08.2015 К сервису «Найди меня» подключаются московские центры социальной адаптации 2
26.01.2015 В переходах столичного метро появятся автоматизированные зоны самообслуживания 1
20.05.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Калининградской области на 10% 1
22.04.2014 Самая быстрая LTE-сеть в Москве оказалась у «Мегафона» 1
24.05.2013 ТТК расширил сеть ШПД в Калининградской области на 10% 1
29.04.2013 Более 320 тыс. абонентов МГТС пользуются услугами по технологии GPON 1
29.03.2013 1 апреля на столичном портале «Открытые данные» появится 17 новых блоков информации 1
27.12.2012 МГТС обеспечит бесплатным WiFi-интернетом популярные места зимнего отдыха и развлечений в Москве 1
20.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 160 новых домов 1
13.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 75 новых домов 1
07.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 125 новых домов 1
31.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 150 новых домов 1
01.08.2012 В московских парках развернули бесплатный Wi-Fi 1
23.03.2010 Доходы «ТТК-Калининград» от предоставления услуг связи в 2009 г. составили 39,6 млн руб. 1
25.01.2010 Абонентская база «Акадо» в Ethernet-сегменте составила более 130 тыс 1
07.07.2009 «Акадо» перейдёт на единый частотный план в ЮВАО 1
14.04.2009 «Акадо» модернизировала Ethernet-сегмент своей сети 1
15.02.2008 Префектуре ЮВАО Москвы необходимы услуги по развитию цифровых технологий 1
23.05.2007 Москва: NetByNet метит на место Qwerty 1
15.02.2007 «Центральный Телеграф» расширяет географию сети QWERTY 1
17.02.2006 HDTV пришло в Москву. Контента нет 1
16.02.2006 Cisco и "Искрателеком" запустили HDTV 1
01.11.2005 Дмитрий Тиманов: Русские телевизоры не сдают своих позиций 1
25.05.2005 Москва заглянула в Апокалипсис 1
25.05.2005 В Москве нет электричества: город парализован 1
25.05.2005 "Электрошок" в Москве "подвесил" интернет и мобильники 1
25.05.2005 В Москве "упали" электросети 1
25.05.2005 Москва заглянула в Апокалипсис 1
22.04.2004 Московские пираты продолжают процветать 1
30.10.2003 "МегаФон" улучшил покрытие в Москве 1
03.03.2003 "МегаФон" расширил зону покрытия в Москве и Подмосковье 1
06.02.2002 ISM Computers открыл новый магазин 1
28.12.2001 "Би Лайн" расширяет сеть салонов связи 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 7
МегаФон 8805 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 3
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Такском - Taxcom 240 2
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 2
Yandex - Яндекс 7340 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
LG Electronics 3614 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Philips 2053 1
Google LLC 11775 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Cisco Systems 5114 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Цифра ГК 2426 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
КАМИС 20 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Vestel 37 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 1
Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 12 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Черемушки 55 5
Мосэнерго ПАО 128 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 57 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 2
РЖД Москва - Курский вокзал 15 2
Москва - Сад имени Н.Э. Баумана - Парк культуры и отдыха 8 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 16 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Газпром ПАО 1342 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Мосводоканал МГУП 66 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 43 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 1
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова - Усадьба М.А. Шолохова 3 1
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 16 1
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина 3 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 7
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
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