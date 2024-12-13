Москва ЮВАО Люблино
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Чубайс Анатолий 212 2
|Царева Светлана 2 2
|Донской Дмитрий 39 1
|Собянин Сергей 382 1
|Медведев Владислав 47 1
|Галкин Александр 11 1
|Милицкий Александр 9 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Ярыгин Иван 2 1
|Казакова Анастасия 8 1
|Лобанов Денис 45 1
|Юртаев Герман 16 1
|Полякова Ольга 7 1
|Шолохов Михаил 7 1
|Христенко Виктор 43 1
|Ракова Анастасия 34 1
|Бецков Григорий 23 1
|Тиманов Дмитрий 5 1
|Медриш Михаил 15 1
|Курин Вадим 11 1
|Щукин Геннадий 7 1
|Серак Владимир 2 1
|Барщевский Иван 1 1
|Горлин Борис 2 1
|Резванов Алексей 4 1
|Жуковский Антон 11 1
|Ташкеева Наталья 3 1
|Жиркова Юлия 1 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 2
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
|РАН - Российская академия наук 1871 1
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