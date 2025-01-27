Черемушки
Черемушки и организации, системы, технологии, персоны:
|Листров Роман 3 3
|Ковалев Сергей 25 2
|Дубовсков Андрей 89 2
|Ревяшко Андрей 20 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Киселев Александр 114 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Ерофеев Александр 10 2
|Виноградов Александр 60 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Зотов Николай 2 2
|Асратян Петр 36 2
|Шляпин Евгений 17 2
|Адян Сергей 2 2
|Говорухин Иван 7 2
|Курьянов Павел 3 2
|Августон Иван 15 2
|Плетнев Артем 10 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Курбанов Серго 2 2
|Зубакин Василий 6 2
|Киселев Сергей 59 2
|Фролов Антон 18 1
|Маландий Екатерина 1 1
|Алумов Сергей 4 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Мугандин Юрий 1 1
|Дегтев Геннадий 256 1
|Прохоров Александр 102 1
|Стесин Святослав 3 1
|Володин Роман 30 1
|Дяблов Роман 11 1
|Устинова Ольга 8 1
|Мартиросян Шушаник 6 1
|Прыгин Алексей 1 1
|Лобанов Денис 45 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 5
|CNews RND - R&D.CNews 2273 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1863 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
|ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
|Вечерний Красноярск 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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