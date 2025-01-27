Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166763
ИКТ 13004
Организации 10204
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24935
Персоны 70819
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2549
Мероприятия 842

Черемушки



27.01.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в крупнейших городах Среднего Урала 1
09.10.2024 Связисты «МегаФона» подключили к 4G дачные поселки вблизи Сургута 1
26.06.2024 МТС прокачала сеть в двух старинных селах Хакасии 1
10.06.2024 МТС увеличила LTE-скорости для жителей столицы «крылатого металла» в Хакасии 1
15.04.2024 В омских Черемушках разогнали 4G до 100 Мбит/с 1
06.12.2023 «Мегафон» улучшил покрытие LTE-сети около Саяно-Шушенской ГЭС 1
24.11.2023 «Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в крупных городах Удмуртии 1
07.10.2022 Kuppersberg открывает первый в России флагманский салон 1
20.04.2021 TopDelivery увеличил выручку на 50% в 2020 году 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
09.09.2020 В ОЭЗ «Технополис Москва» началось строительство производства промышленных роботов 1
25.05.2018 НСХ и 1С заключили соглашение о сотрудничестве 1
26.04.2018 Банк «Уралсиб» запустил бизнес- сервис по бесплатной доставке в офис на такси 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
16.02.2017 «Яндекс» выяснил, какие районы Москвы подходят для жизни и развлечений 1
24.10.2016 «Системный софт» и Eset поставили ПО хлебопекарням компании «Черёмушки» 1
09.07.2015 МТС улучшила связь на оживленных улицах городов Приморья 1
12.05.2015 Tele2 начинает подготовку к запуску в Приморском крае 1
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
18.09.2014 На Калужско-Рижской линии московского метро в начале октября заработает Wi-Fi 1
19.08.2014 На Калужско-Рижской линии московского метро скоро появится Wi-Fi 1
20.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 160 новых домов 1
07.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 125 новых домов 1
31.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 150 новых домов 1
30.08.2011 «Яндекс» добавил новые панорамы Москвы, Московской и Калужской областей 1
18.10.2010 «Комстар» начал строительство сети FTTB в Новочеркасске 1
07.10.2010 У Panasonic в России вымогали 20 млн рублей 1
19.07.2010 Енисей окрасился в бурый цвет 1
21.06.2010 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 21.06.2010 1
18.06.2010 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 18.06.2010 1
17.06.2010 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 17.06.2010 1
16.06.2010 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 16.06.2010 1
15.06.2010 Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС: ситуация на 15.06.2010 1
11.06.2010 Темпы роста нагрузки на плотину Саяно-Шушенской ГЭС снижаются 1
09.06.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 9 июня 2010 года 1
08.06.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 8 июня 2010 года 1
07.06.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 7 июня 2010 года 1
04.06.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 4 июня 2010 года 1
03.06.2010 Саяно-Шушенская ГЭС: ситуация 3 июня 2010 года 1

Публикаций - 56, упоминаний - 56

Черемушки и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 7
МегаФон 8831 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
8220 2
Yandex - Яндекс 7353 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 2
Microsoft Corporation 24632 1
Ростелеком 9707 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
Edelweiss - Эдельвейс 58 1
ТелеСвязь 20 1
Bitrobotics - Битроботикс 4 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Северсталь Проект 3 1
ПИК Digital - ПИК Технологии 2 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Парус Корпорация 552 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Дальний Восток макрорегион 8 1
АКОС 68 1
ESET - ESET Software 1133 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
AMD Graphics Product Group - ATI 943 1
Микробит 4 1
Almatel - 2КОМ 19 1
Новый диск 956 1
CD Projekt RED 80 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 111 23
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 7
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 4 4
Черёмушки ТЦ 4 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 2
Почта России ПАО 2114 2
Столичные аптеки 11 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 2
Полипластик 12 2
Траско - Trasko 32 2
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 2
Black Star 5 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 17 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 2
Меркури - Mercury 213 2
Mascotte 22 2
585 Gold - 585 Голд - сеть ювелирных магазинов 21 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 2
РусГидро - Майнская ГЭС 15 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Светофор ТРЦ 1 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
CallToVisit - Колтувизит 4 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Газпром нефть 619 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 357 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3048 1
Правительство Иркутской области 30 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 11 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 26 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
НСХ - Национальный Союз Хлебопечения 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20624 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7649 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8152 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27870 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15890 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9373 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24476 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6448 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30720 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4666 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10766 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7385 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6957 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6776 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1072 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5040 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4027 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2124 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6407 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3641 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3987 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 983 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2664 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13412 1
1С:ERP Управление предприятием 551 2
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 32 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 499 2
Intel Amber Lake 53 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Google Android 14002 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 39 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 563 1
1С:Хлебобулочное и кондитерское производство - 1С:Хлебобулочные изделия 5 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
1С:Корпорация 48 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
1С:Отчетность 19 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:Контрагент 7 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 1
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 28 1
Acer Bio-Protection 3 1
AMD Turion 169 1
Acer SignalUp 21 1
AMD Radeon X 94 1
Acer Ferrari 39 1
Acer InviLink Nplify 3 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 131 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 20 1
1С:Подпись 3 1
1С:Номенклатура 5 1
Листров Роман 3 3
Ковалев Сергей 25 2
Дубовсков Андрей 89 2
Ревяшко Андрей 20 2
Захаров Дмитрий 46 2
Мелингер Станислав 12 2
Киселев Александр 114 2
Игнатов Андрей 10 2
Ерофеев Александр 10 2
Виноградов Александр 60 2
Перфилов Алексей 4 2
Ясаков Михаил 7 2
Рыстенко Михаил 62 2
Хрычев Михаил 4 2
Зотов Николай 2 2
Асратян Петр 36 2
Шляпин Евгений 17 2
Адян Сергей 2 2
Говорухин Иван 7 2
Курьянов Павел 3 2
Августон Иван 15 2
Плетнев Артем 10 2
Сардарян Роберт 19 2
Курбанов Серго 2 2
Зубакин Василий 6 2
Киселев Сергей 59 2
Фролов Антон 18 1
Маландий Екатерина 1 1
Алумов Сергей 4 1
Нуралиев Борис 289 1
Мугандин Юрий 1 1
Дегтев Геннадий 256 1
Прохоров Александр 102 1
Стесин Святослав 3 1
Володин Роман 30 1
Дяблов Роман 11 1
Устинова Ольга 8 1
Мартиросян Шушаник 6 1
Прыгин Алексей 1 1
Лобанов Денис 45 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43199 23
Россия - РФ - Российская федерация 144387 14
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 6
Москва - ЮВАО - Кузьминки 31 5
Москва - ЮВАО - Марьино 66 5
Москва - ЗАО - Можайский район 22 5
Россия - СФО - Хакасия Республика 497 5
Москва - ЮВАО - Люблино 38 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7434 4
Москва - ЮЗАО - Ясенево 35 4
Москва - Очаково-Матвеевское 11 4
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 4
Москва - ЮЗАО - Зюзино 9 4
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 32 4
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 39 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 852 3
Европа 21773 3
Москва - ВАО - Измайлово 14 3
Москва - Печатники 128 3
Москва - СВАО - Лосиноостровский район - муниципальный округ Лосиноостровский 9 3
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 9 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - УФО - Свердловская область 1497 2
Россия - СФО - Иркутская область 1094 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1162 2
Азия - Азиатский регион 5531 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1654 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1520 2
Москва - ВАО - Метрогородок 4 2
Москва - ВАО - Перово 26 2
Москва - Новокосино 16 2
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 24 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1379 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 166 2
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 70 2
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 29 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6175 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18482 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29060 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4997 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5525 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48036 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6974 3
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 995 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51062 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5754 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2932 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13517 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2584 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14338 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 687 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4880 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16307 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2390 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 2
Аренда 2419 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2825 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8661 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2651 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 901 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2807 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6405 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 96 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 887 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 5
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1863 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Вечерний Красноярск 1 1
РАН - Российская академия наук 1874 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
ФНЦ ВНИИГиМ имени А. Н. Костякова - Всероссийский НИИ гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова - Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336624, в очереди разбора - 772203.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще