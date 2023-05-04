Edelweiss - Эдельвейс

После публикации CNews «Ростех» спешно выходит из бизнеса загадочного разработчика «железа» на «Байкалах» ентр информатизации» (НЦИ) принял решение выйти из состава учредителей сверхзагадочной ИТ-компании «Эдельвейс». Об этом редакции рассказали два источника на рынке, а позже подтвердили представи

Загадочный разработчик «железа» на «Байкалах» не прижился в «Ростехе». Его накажут на 540 миллионов Внутрикорпоративный конфликт Как выяснил CNews, сверхзагадочная ИТ-компания «Эдельвейс», которую рынок связывает с подследственным основателем суперкомпьютерной компании

«Байкал электроникс» собрался обанкротить разработчика электронки на собственных чипах Желание обанкротить «Эдельвейс» Как выяснил CNews, «Байкал электроникс» собирается обратиться в арбитражный суд дл

«Ростех» купил блокирующую долю в таинственном разработчике «железа» на процессорах «Байкал» ктуры приобрела 25,1% долю российского разработчика электроники на процессорах «Байкал» — компании «Эдельвейс». Эта доля, согласно уставным документам компании, является блокирующей. Соответств

Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» ним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Принципиальное значение вопроса, связан «Эдельвейс» с Опанасенко или нет, заключается в том, что «Т-платформы» задолжали государству к

«Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» электроника») ведет переговоры о приобретении доли российского разработчика электроники — компании «Эдельвейс». Об этом CNews рассказали четыре источника на рынке. Со слов трех из них, речь иде

«Тионикс» и «Эдельвейс» подтвердили техническую совместимость своих продуктов подразделение ГК «Ростелеком-ЦОД») и отечественный дизайн-центр изделий в области радиоэлектроники «Эдельвейс» провели тестирование продуктов на совместимость. Специалисты компаний «Эдельвей

Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч Сенсорный моноблок на «Байкале» Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным

«Эделинк» внедрил решение на базе АСУ «Эдельвейс» в сети отелей «РА» в Санкт-Петербурге Специалисты компании «Эделинк» внедрили решение на базе АСУ «Эдельвейс» в сеть отелей «РА» в Санкт-Петербурге. Сеть отелей «РА» на сегодняшний день состоит из пяти отелей, расположенных в центре города. Развитие сети отелей «РА» связано с предоставлением

АСУ «Эдельвейс» внедрили в новых отелях в Калининграде, Челябинске и Грозном Департамент гостиничных систем компании «Рексофт», предоставляющий услуги по системной интеграции в области гостиничного хозяйства, сообщил о новых внедрениях системы «Эдельвейс» в регионах. Так, компания НЭТ, представитель «Рексофта» в Калининграде, внедрила систему «Эдельвейс» в гостинице «Люмьер». Отель расположен в центре города, располагает 30 ном

ТК «Эдельвейс» торгует вместе с «СуперМаг» В столице Татарстана запущен в эксплуатацию супермаркет, расположенный в ТК «Эдельвейс». С помощью решения «СуперМаг-Супермаркет» специалистами «Сервис Плюс Арт» была выстроена система регламентов, учета, планирования и контроля деятельности всех торговых процессов, что