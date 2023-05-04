Edelweiss - Эдельвейс

Разделы

«Эдельвейс» — российский дизайн-центр вычислительной техники. Компания специализируется на разработке оригинальных схемотехнических и механических решений для различных классов вычислительных устройств, от ноутбуков и планшетов до серверов, бортовых систем и промышленной автоматики.  Компания осуществляет спектр работ по дизайну ИТ-оборудования, от постановки задачи, проектирования электронных плат и корпусов до запуска в производство, создания управляющего ПО и адаптации прикладных задач заказчика.

04.05.2023 После публикации CNews «Ростех» спешно выходит из бизнеса загадочного разработчика «железа» на «Байкалах»

ентр информатизации» (НЦИ) принял решение выйти из состава учредителей сверхзагадочной ИТ-компании «Эдельвейс». Об этом редакции рассказали два источника на рынке, а позже подтвердили представи
21.03.2023 Загадочный разработчик «железа» на «Байкалах» не прижился в «Ростехе». Его накажут на 540 миллионов

Внутрикорпоративный конфликт Как выяснил CNews, сверхзагадочная ИТ-компания «Эдельвейс», которую рынок связывает с подследственным основателем суперкомпьютерной компании

21.02.2023 «Байкал электроникс» собрался обанкротить разработчика электронки на собственных чипах

Желание обанкротить «Эдельвейс» Как выяснил CNews, «Байкал электроникс» собирается обратиться в арбитражный суд дл
12.04.2022 «Ростех» купил блокирующую долю в таинственном разработчике «железа» на процессорах «Байкал»

ктуры приобрела 25,1% долю российского разработчика электроники на процессорах «Байкал» — компании «Эдельвейс». Эта доля, согласно уставным документам компании, является блокирующей. Соответств
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах»

ним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Принципиальное значение вопроса, связан «Эдельвейс» с Опанасенко или нет, заключается в том, что «Т-платформы» задолжали государству к
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ»

электроника») ведет переговоры о приобретении доли российского разработчика электроники — компании «Эдельвейс». Об этом CNews рассказали четыре источника на рынке. Со слов трех из них, речь иде
26.04.2021 «Тионикс» и «Эдельвейс» подтвердили техническую совместимость своих продуктов

подразделение ГК «Ростелеком-ЦОД») и отечественный дизайн-центр изделий в области радиоэлектроники «Эдельвейс» провели тестирование продуктов на совместимость. Специалисты компаний «Эдельвей
24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч

Сенсорный моноблок на «Байкале» Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным
18.10.2011 «Эделинк» внедрил решение на базе АСУ «Эдельвейс» в сети отелей «РА» в Санкт-Петербурге

Специалисты компании «Эделинк» внедрили решение на базе АСУ «Эдельвейс» в сеть отелей «РА» в Санкт-Петербурге. Сеть отелей «РА» на сегодняшний день состоит из пяти отелей, расположенных в центре города. Развитие сети отелей «РА» связано с предоставлением
10.12.2009 АСУ «Эдельвейс» внедрили в новых отелях в Калининграде, Челябинске и Грозном

Департамент гостиничных систем компании «Рексофт», предоставляющий услуги по системной интеграции в области гостиничного хозяйства, сообщил о новых внедрениях системы «Эдельвейс» в регионах. Так, компания НЭТ, представитель «Рексофта» в Калининграде, внедрила систему «Эдельвейс» в гостинице «Люмьер». Отель расположен в центре города, располагает 30 ном
13.02.2007 ТК «Эдельвейс» торгует вместе с «СуперМаг»

В столице Татарстана запущен в эксплуатацию супермаркет, расположенный в ТК «Эдельвейс». С помощью решения «СуперМаг-Супермаркет» специалистами «Сервис Плюс Арт» была выстроена система регламентов, учета, планирования и контроля деятельности всех торговых процессов, что
14.06.2002 "Рексофт" выпустила новую версию системы Эдельвейс

14 июня компания "Рексофт объявила о выходе новой версии системы управления отелем Эдельвейс 4.50. В Эдельвейс 4.50 усовершенствованы такие основные функции АСУ, как работа с лицевыми счетами клиентов и учет телефонных переговоров, а также дополнилась функциональность


