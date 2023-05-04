Получите все материалы CNews по ключевому слову
Edelweiss Эдельвейс
«Эдельвейс» — российский дизайн-центр вычислительной техники. Компания специализируется на разработке оригинальных схемотехнических и механических решений для различных классов вычислительных устройств, от ноутбуков и планшетов до серверов, бортовых систем и промышленной автоматики. Компания осуществляет спектр работ по дизайну ИТ-оборудования, от постановки задачи, проектирования электронных плат и корпусов до запуска в производство, создания управляющего ПО и адаптации прикладных задач заказчика.
СОБЫТИЯ
|04.05.2023
|
После публикации CNews «Ростех» спешно выходит из бизнеса загадочного разработчика «железа» на «Байкалах»
ентр информатизации» (НЦИ) принял решение выйти из состава учредителей сверхзагадочной ИТ-компании «Эдельвейс». Об этом редакции рассказали два источника на рынке, а позже подтвердили представи
|21.03.2023
|
Загадочный разработчик «железа» на «Байкалах» не прижился в «Ростехе». Его накажут на 540 миллионов
Внутрикорпоративный конфликт Как выяснил CNews, сверхзагадочная ИТ-компания «Эдельвейс», которую рынок связывает с подследственным основателем суперкомпьютерной компании
|21.02.2023
|
«Байкал электроникс» собрался обанкротить разработчика электронки на собственных чипах
Желание обанкротить «Эдельвейс» Как выяснил CNews, «Байкал электроникс» собирается обратиться в арбитражный суд дл
|12.04.2022
|
«Ростех» купил блокирующую долю в таинственном разработчике «железа» на процессорах «Байкал»
ктуры приобрела 25,1% долю российского разработчика электроники на процессорах «Байкал» — компании «Эдельвейс». Эта доля, согласно уставным документам компании, является блокирующей. Соответств
|01.10.2021
|
Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах»
ним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Принципиальное значение вопроса, связан «Эдельвейс» с Опанасенко или нет, заключается в том, что «Т-платформы» задолжали государству к
|06.08.2021
|
«Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ»
электроника») ведет переговоры о приобретении доли российского разработчика электроники — компании «Эдельвейс». Об этом CNews рассказали четыре источника на рынке. Со слов трех из них, речь иде
|26.04.2021
|
«Тионикс» и «Эдельвейс» подтвердили техническую совместимость своих продуктов
подразделение ГК «Ростелеком-ЦОД») и отечественный дизайн-центр изделий в области радиоэлектроники «Эдельвейс» провели тестирование продуктов на совместимость. Специалисты компаний «Эдельвей
|24.08.2020
|
Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч
Сенсорный моноблок на «Байкале» Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным
|18.10.2011
|
«Эделинк» внедрил решение на базе АСУ «Эдельвейс» в сети отелей «РА» в Санкт-Петербурге
Специалисты компании «Эделинк» внедрили решение на базе АСУ «Эдельвейс» в сеть отелей «РА» в Санкт-Петербурге. Сеть отелей «РА» на сегодняшний день состоит из пяти отелей, расположенных в центре города. Развитие сети отелей «РА» связано с предоставлением
|10.12.2009
|
АСУ «Эдельвейс» внедрили в новых отелях в Калининграде, Челябинске и Грозном
Департамент гостиничных систем компании «Рексофт», предоставляющий услуги по системной интеграции в области гостиничного хозяйства, сообщил о новых внедрениях системы «Эдельвейс» в регионах. Так, компания НЭТ, представитель «Рексофта» в Калининграде, внедрила систему «Эдельвейс» в гостинице «Люмьер». Отель расположен в центре города, располагает 30 ном
|13.02.2007
|
ТК «Эдельвейс» торгует вместе с «СуперМаг»
В столице Татарстана запущен в эксплуатацию супермаркет, расположенный в ТК «Эдельвейс». С помощью решения «СуперМаг-Супермаркет» специалистами «Сервис Плюс Арт» была выстроена система регламентов, учета, планирования и контроля деятельности всех торговых процессов, что
|14.06.2002
|
"Рексофт" выпустила новую версию системы Эдельвейс
14 июня компания "Рексофт объявила о выходе новой версии системы управления отелем Эдельвейс 4.50. В Эдельвейс 4.50 усовершенствованы такие основные функции АСУ, как работа с лицевыми счетами клиентов и учет телефонных переговоров, а также дополнилась функциональность
Edelweiss и организации, системы, технологии, персоны:
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
|ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 164 1
|Грищенков Александр 17 13
|Опанасенко Всеволод 137 12
|Евдокимов Андрей 89 6
|Алифанов Кирилл 70 6
|Болотская Мария 5 5
|Пахоменкова Зинаида 6 5
|Иванов Геннадий 4 3
|Давыдов Александр 52 3
|Семилетов Дмитрий 7 3
|Савицкий Олег 11 3
|Давыдова Ольга 4 3
|Смирнов Павел 46 3
|Мурашов Александр 4 2
|Линева Ольга 2 2
|Дорошенко Елена 3 2
|Дудина Янина 6 2
|Корнев Александр 7 2
|Опанасенко Евгения 4 2
|Старовойтов Денис 5 2
|Жилков Евгений 6 2
|Боярков Федор 26 1
|Манасуев Александр 1 1
|Клименко Алексей 13 1
|Бойко Алексей 104 1
|Коган Алексей 12 1
|Куренков Александр 7 1
|Богданов Виталий 12 1
|Кузьмин Максим 9 1
|Губина Татьяна 17 1
|Лебединец Антон 1 1
|Жарких Роман 2 1
|Едокимов Андрей 1 1
|Гитин Олег 1 1
|Володин Роман 31 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Евлампиев Роман 1 1
|Пашнин Александр 2 1
|Кантор Дмитрий 1 1
|Саяпин Олег 3 1
|Дудин Сергей 5 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2179 5
|ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11421 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
