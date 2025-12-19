Разделы

Россия ПФО Нижегородская область Богородский район Богородск

Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск

СОБЫТИЯ


19.12.2025 МТС разогнала мобильный интернет в Сеченове 1
21.11.2025 Более 1,6 млн скан-образов метрических и актовых книг Московской области доступно онлайн 1
24.10.2025 МТС ускорила мобильный интернет в «березовой» деревне в Нижегородской области 2
29.08.2025 В Ивановском районе улучшили качество связи 2
28.07.2025 «МегаФон» прокачал связь в местах традиционного бытования народных художественных промыслов 4
11.06.2025 МТС ускорила мобильный интернет для татарстанских дачников 1
12.03.2025 «МегаФон» прокачал связь возле спортивных объектов Нижнего Новгорода 1
05.03.2025 Водителям 14 регионов России стала доступна «Помощь на дороге» через «ЭРА-ГЛОНАСС» — нажатием одной кнопки SOS 1
30.01.2025 «МегаФон» расширил 4G-покрытие кировских трасс 1
14.11.2024 «МегаФон» ускорил интернет для рыбаков на реке Юхоть 1
01.10.2024 «МегаФон» улучшил связь в самом перспективном районе Нижегородской области 1
28.08.2024 МТС прокачала сеть еще в 146 населенных пунктах Кировской области 1
22.08.2024 «Яндекс Погода» запустила технологию OmniCast: нейросети улучшили локальный прогноз за счет новых источников данных 1
29.07.2024 Tele2 улучшил качество связи в нескольких районах на севере Москвы 1
16.07.2024 МТС увеличила темпы строительства фиксированной сети в Московском регионе на треть 1
03.07.2024 Высокоскоростной интернет внедрился в крупнейшие округа Подмосковья 1
19.06.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Подмосковье и ТиНАО 1
13.06.2024 МТС в Нижегородской области подготовила сеть к летнему сезону 1
23.04.2024 МТС ускорила мобильный интернет в местах дачного отдыха Подмосковья 1
17.04.2024 МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных 1
02.02.2024 «МегаФон» прокачал связь и интернет в нижегородских вузах и сcузах 1
20.12.2023 МТС прокачала сеть в нижегородских коттеджных поселках к новогодним праздникам 1
13.06.2023 На автотрассах Кировской области увеличили 4G-покрытие 1
08.06.2023 «Ростелеком» установил первый комплекс экомониторинга в Нижегородской области 1
16.12.2022 «Мегафон» развернул сеть 4G в северных поселках Хабаровского края 2
07.12.2022 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом еще 8 тысяч жителей малых населенных пунктов Нижегородской области 1
04.03.2022 Более 30 команд представят Московский регион на чемпионате по робототехнике First Robotics Championship 1
09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье 1
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 1
21.11.2018 «Ситилинк» будет распространять товары через пункты DPD Pickup 1
14.03.2018 Полицейских поймали на продаже персональных данных россиян. Им грозит 7 лет тюрьмы 1
20.09.2017 «Гэндальф» внедрила электронный архив на МПЗ «Богородский» 1
26.05.2017 «Мегафон» продолжает развитие LTE в Нижегородском регионе 1
09.02.2017 «Ростелеком» организовал систему весогабаритного контроля на дорогах Нижегородской области 1
27.01.2017 Число базовых станций 4G+ «Мегафона» в Центральном филиале выросло в 2 раза 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
10.06.2016 «Мегафон» модернизировал сеть 4G+ на территории Нижегородского региона 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1

Публикаций - 59, упоминаний - 70

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9937 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 14
МегаФон Центральный филиал 91 4
Ростелеком 10325 3
9018 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 2
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 2
VingCard Elsafe 3 1
Tillypad - Тиллипад 9 1
Промсвязьмонтаж 3 1
Microsoft Corporation 25253 1
Softline - Софтлайн 3278 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 370 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 907 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 434 1
Рексофт - Reksoft 433 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 715 1
Гэндальф - Gendalf 93 1
Jovi - Ноосфера 9 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 456 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 123 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
Edelweiss - Эдельвейс 63 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Буревестник ИЦ НПП 18 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 455 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 1
Почта России ПАО 2251 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 3
БМБ - Богородский Муниципальный Банк 1 1
Агрохимбанк 5 1
Севергазбанк - Банк СГБ 11 1
Еврокомбанк 1 1
КОМТЕХ-банк КБ 1 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 1
Связной ГК 1384 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 526 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 1
Евросеть 1417 1
X5 5Post - 5Пост 58 1
Joom - маркетплейс 19 1
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 34 1
iHerb - маркетплейс 17 1
Miele - Миле 137 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 261 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Телефон.Ру 92 1
Savage Arms Company - Сэведж Армз Кампании 1 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Ухтинский теплоэнергетический комплекс МУП 1 1
Богородская ТЭЦ - Богородская тепловая электроцентраль 1 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
Администрация городского округа Саранска 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Почта России - Татарстан Почтасы УПС ГУП - Казанский логистический почтовый центр 22 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 18 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
Союз художников России 5 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9356 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8928 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6702 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5851 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 2
Администрация Новосибирска - Электронный Новосибирск - Мой Новосибирск - Мобильный Новосибирск 15 1
Genetec - Omnicast 2 1
Эделинк - Edelweiss/Medallion - Эдельвейс/Medallion 11 1
Google Android 14716 1
Apple iOS 8263 1
Microsoft Office 3963 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2363 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1173 1
Apple iPhone 6 4862 1
КриптоПро CSP СКЗИ 227 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 109 1
Гэндальф - Скан-Архив 43 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 90 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 63 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 1
МТС 3G-сеть 121 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 222 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 50 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 519 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 222 1
Бобиков Дмитрий 34 5
Абрамов Андрей 41 4
Прахов Михаил 37 2
Иванов Михаил 110 2
Поляков Дмитрий 49 2
Михайлов Алексей 97 2
Белов Андрей 90 2
Тимонин Сергей 41 1
Оловянников Дмитрий 66 1
Егоров Денис 2 1
Боровский Алексей 1 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Яндубаев Сергей 1 1
Ганкин Марк 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Шанцев Валерий 30 1
Митин Сергей 8 1
Сергунина Наталья 372 1
Тюркин Михаил 45 1
Добрынин Владимир 35 1
Орлов Антон 4 1
Петров Евгений 30 1
Дырдасов Виталий 17 1
Рубцов Сергей 33 1
Зильберберг Ирина 1 1
Фурсин Алексей 158 1
Захаров Максим 13 1
Бутенева Екатерина 1 1
Зайцев Владимир 55 1
Женихов Алексей 55 1
Красовский Александр 29 1
Валяева Елизавета 72 1
Ревков Андрей 11 1
Булаев Владислав 6 1
Мительков Дмитрий 1 1
Цыганков Константин 9 1
Быков Алексей 61 1
Крушинин Алексей 19 1
Максимов Александр 42 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2111 28
Россия - РФ - Российская федерация 157223 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3366 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 11
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 9
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 54 9
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 32 8
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лысковский район - Лысково 11 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 85 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 101 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 66 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кулебаки (городской округ) 10 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри 22 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Вачский район - Вача 6 4
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 4
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 4
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 31 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Сергач 5 3
Россия - ПФО - Мордовия - Ардатов 14 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Бор (городской округ) 11 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 658 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 991 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 3
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Село имени Полины Осипенко - Сельское поселение 4 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск 13 2
Россия - ПФО - Кировская область - Вятские Поляны 24 2
Россия - ЦФО - Московская область - Талдомский район - Талдом 22 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лукояновский район - Лукоянов 6 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Большое Болдино 9 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 9
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1870 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Паспорт - Паспортные данные 2737 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 2
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 200 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1815 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 210 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 189 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 663 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 2
НРТК - Нижегородский радиотехнический колледж 2 1
НИК - Нижегородский индустриальный колледж 1 1
НГАТУ - Нижегородский государственный агротехнологический университет 2 1
МЭИ - Московский энергетический институт 159 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
FIRST Championship - First Russia Robotics Championship 3 1
