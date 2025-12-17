Разделы

Россия ПФО Нижегородская область Кстовский район Кстово

Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово

СОБЫТИЯ


17.12.2025 Сон в зимнюю ночь: интерес нижегородцев к SPA-отелям вырос в 2,5 раза 1
24.10.2025 Security Vision запускает «Осенний КиберФест» в КидБурге 1
16.10.2025 «МегаФон»: цифровизация идет с севера – малые города Нижегородской области «умнеют» быстрее других 1
15.08.2025 МТС разогнала мобильный интернет в 7 населенных пунктах Нижегородской области 1
19.05.2025 «МегаФон» прокачал мобильный интернет в одном из крупнейших ЖК Нижнего Новгорода 1
17.04.2025 «МегаФон»: нижегородцы массово ищут глэмпинги перед майскими праздниками 1
18.11.2024 «МегаФон»: в Нижнем Новгороде названы самые популярные платформы для фриланса 1
19.09.2024 «МегаФон»: золотую осень нижегородцы готовы провести в местных здравницах 1
02.09.2024 «МегаФон» прокачал связь в металлургической столице России 1
08.05.2024 МТС: спрос на арендные самокаты в Нижнем Новгороде в майские праздники вырос в 3 раза 1
03.04.2024 «Бристоль» автоматизирует доставку продукции в более чем 6 тыс. магазинов 1
02.02.2024 «МегаФон» прокачал связь и интернет в нижегородских вузах и сcузах 1
20.12.2023 МТС прокачала сеть в нижегородских коттеджных поселках к новогодним праздникам 1
18.07.2023 «Мегафон» обеспечил будущий ИТ-кампус связью и скоростным мобильным интернетом 1
08.06.2023 «Ростелеком» установил первый комплекс экомониторинга в Нижегородской области 1
27.10.2021 Райффайзенбанк подключил магазины «Куулклевер» к СБП 1
05.03.2020 «М.Видео» одной из первых в мире начнет продажи Doom Eternal 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
20.03.2018 Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом 1
27.01.2017 Число базовых станций 4G+ «Мегафона» в Центральном филиале выросло в 2 раза 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
07.09.2016 Tele2 запустил сеть 4G в Нижегородской области 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
22.07.2016 «Мегафон» продолжает развивать сети 2G и 3G в Нижегородском регионе 1
07.07.2016 Директором МТС в Санкт-Петербурге назначен Павел Коротин 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
10.06.2016 «Мегафон» модернизировал сеть 4G+ на территории Нижегородского региона 1
28.03.2016 МТС улучшила качество связи в Нижегородской области 1
16.06.2015 МТС переводит Нижегородскую область на «цифру» 1
19.03.2015 Более миллиона жителей Нижегородской области получили доступ к 4G МТС 1
10.11.2014 С момента запуска сети 4G+ мобильный трафик абонентов «МегаФона» в Нижегородской области вырос в 6,5 раз 1
23.10.2014 МТС улучшила качество связи в 50 населенных пунктах Нижегородской области 1
31.07.2014 МТС развернула сеть 4G в Нижегородской области 1
21.07.2014 Нижегородцы могут оформить универсальные электронные карты в офисах «Сбербанка» 1
01.02.2013 Павел Коротин назначен директором филиала МТС в Республике Башкортостан 1
29.01.2013 МТС: синергетический эффект за счет интеграции мобильных и фиксированных технологий по итогам 2011-2012 г. составит порядка $200 млн 1
18.12.2012 МТС выходит в новые города с услугами платного телевидения и доступа в интернет 1
20.10.2011 Центральный филиал «МегаФона» запустил услугу «Вызов такси» 1
19.10.2011 МТС построит сеть фиксированной связи в городе Кстово 1

Публикаций - 53, упоминаний - 54

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14281 22
МегаФон 9929 15
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 7
МегаФон Центральный филиал 91 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Буревестник ИЦ НПП 18 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
НКС - Нижегородские кабельные сети 1 1
Квантовая долина ИНТЦ 3 1
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 27 1
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 1
Yandex - Яндекс 8457 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
Apple Inc 12642 1
Sony 6635 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 105 1
АйТи 1440 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
Doom Eternal 11 1
Ростелеком 10319 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 255 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 2
Uber Russia 3 2
Uber 338 2
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 25 1
Родник 87 1
РЖД Москва - Курский вокзал 15 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Омнибэнд Групп 22 1
Родник ТЦ 1 1
Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
Инжавинский санаторий 1 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 120 1
Арзамасские электросети - Арзамасские районные электросети 1 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 1
Гостиный двор ТЦ 2 1
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 8 1
Жар-Птица ТРЦ 1 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 23 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 288 1
Альфа-Групп 731 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
Лента - Сеть розничной торговли 2273 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8194 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 1
Кристалл ТЦ 1 1
Планета ТРЦ 2 1
Авиапарк ТРЦ 49 1
Куулклевер 4 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Этажи 0 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
36,6 - аптечная сеть 91 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 11 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3449 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 13
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17131 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8918 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2205 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1094 3
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 258 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6158 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3960 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8763 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 342 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 2
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 421 2
Мобильная связь - голосовые услуги 323 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5158 2
МТС 3G-сеть 121 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Apple - App Store 3010 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3433 2
Apple Pay 505 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 2
МегаФон Наши люди 48 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
ВымпелКом - Билайн Интернет 18 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 259 1
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 1
МТС Premium 54 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 66 1
Axelot TMS 26 1
МТС ID - МТС ID KYC 58 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 38 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 1
Uber Eats - UberEATs 38 1
Apple iPhone 6 4862 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 805 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1883 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4093 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 89 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 691 1
Google Android 14707 1
Apple iOS 8258 1
Бобиков Дмитрий 34 4
Михайлов Алексей 97 3
Ревков Андрей 11 3
Куликов Роман 31 3
Абрамов Андрей 41 3
Чернышов Михаил 45 2
Теверовский Александр 12 2
Коротин Павел 31 2
Рылов Дмитрий 53 1
Кучин Сергей 27 1
Погребинский Антон 45 1
Акимов Сергей 9 1
Молотков Михаил 11 1
Полянский Сергей 1 1
Лопатин Герман 1 1
Цыганков Константин 9 1
Углов Олег 1 1
Егоров Денис 2 1
Боровский Алексей 1 1
Фучик Юлиус 1 1
Лужбин Максим 1 1
Номоконов Василий 13 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
Смиркин Дмитрий 17 1
Иванов Алексей 152 1
Проскура Дмитрий 31 1
Жижикин Игорь 32 1
Иванов Михаил 110 1
Брюквин Юрий 299 1
Багдасарян Дмитрий 24 1
Самошкина Диана 33 1
Кузьмин Сергей 43 1
Орловский Виктор 398 1
Смирнов Дмитрий 99 1
Хоббит Сергей 2 1
Петров Евгений 30 1
Белов Андрей 89 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2109 45
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3364 36
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 101 28
Россия - РФ - Российская федерация 157126 23
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45777 16
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 66 13
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 32 13
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 13
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18613 10
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 58 9
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 85 9
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лысковский район - Лысково 11 7
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 31 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4281 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2913 6
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кулебаки (городской округ) 10 5
Россия - ПФО - Мордовия - Ардатов 14 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Бор (городской округ) 11 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3270 5
Россия - СФО - Новосибирск 4664 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2205 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1695 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8126 5
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 55 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Воротынск 8 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Вачский район - Вача 6 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1818 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1116 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 951 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1619 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 682 4
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 4
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 224 4
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 164 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3777 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15151 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 2
Quality of Life - Качество жизни 35 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 229 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Аренда 2584 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 793 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 2
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
НРТК - Нижегородский радиотехнический колледж 2 1
НИК - Нижегородский индустриальный колледж 1 1
НГАТУ - Нижегородский государственный агротехнологический университет 2 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 76 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1265 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408254, в очереди разбора - 732595.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

