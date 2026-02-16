Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190627
ИКТ 14709
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26598
Персоны 82872
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Uber Russia


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.02.2026 «Яндекс» запускает новое такси со специальной ценовой политикой 1
08.10.2020 Приложение Uber Russia появилось в магазине приложений Huawei Appgallery 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 2
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Uber Russia и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8618 2
Huawei Mobile Services 73 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 849 1
Huawei 4295 1
Uber 342 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 295 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26126 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8820 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12301 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5679 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 1
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 28 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25717 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 414 2
Apple Pay 506 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3459 2
Apple - App Store 3020 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 703 1
Uber Eats - UberEATs 38 1
Huawei AppGallery 327 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 109 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 3
Россия - РФ - Российская федерация 158508 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 474 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 690 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 557 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 516 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1015 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1256 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1253 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 967 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 903 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 482 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1717 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1619 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2243 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 489 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 291 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 268 2
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 168 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 229 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 307 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 501 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 355 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 398 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 644 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 393 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 178 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 439 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 314 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 521 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 404 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 261 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 211 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 596 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1059 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26034 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8156 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6996 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще