SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга

SaaS (Software as a Service или ПО как услуга) подразумевает какое-либо программное решение, расположенное на удаленном сервере провайдера (в облаке). Получить доступ к такому решению можно с помощью API или посредством браузера. Поддержкой предоставляемого продукта в полной мере занимается провайдер, а не клиент. Рынок SaaS-решений стремительно развивается и на данный момент представлен преимущественно системами для ЭДО, телефонии, ВКС, CRM.

SaaS-модель предоставления услуг работает так:

  • Клиент платит за доступ и получает готовое решение.
  • Клиент взаимодействует с полученным решением онлайн без необходимости что-то скачивать и устанавливать. 

SaaS можно сравнить с программным решением, которое передается в пользование потребителю. Доступно такое ядро через интернет, и в нем можно изменять определенные настройки при необходимости. В любом случае обслуживание берет на себя провайдер — поставщик SaaS, а потребитель лишь работает в среде, которая ему поставляется.

Можно выделить 3 ключевых преимущества SaaS-модели:

  1. Если рассматривать классическую схему сотрудничества клиента с компанией в ИТ-нише, то их отношения обычно заканчиваются после приобретения пользователем ПО (есть и исключения — продукты, доступ к которым предполагает покупку подписки). В SaaS же пользователь в любой момент может запросить какие-то обновления и поддержку по продукту.
  2. Бизнес прилично экономит, используя SaaS-решения, ведь программное обеспечение не нужно покупать, устанавливать, настраивать и т. д. Главное — позаботиться о том, чтобы каждый сотрудник имел доступ к облаку с нужным продуктом.
  3. Есть масса сервисов, которые просто нереально развернуть на корпоративном сервере. 

Если же взглянуть на SaaS под другим углом (с точки зрения его владельца), то можно понять, что эта модель предоставления услуг — идеальное решение для регулярного роста и постоянного дохода. Так как доступ к облачным продуктам оплачивается не раз, а постоянно (раз в неделю/месяц/год), что позволяет сформировать долгосрочную стратегию продвижения своего бизнеса.

 

On-premise — предпочтительный формат установки программного обеспечения как для компаний Enterprise-сегмента, так и для большинства государственных учреждений. Развертывание программного обеспечения on-premise позволяет хранить всю конфиденциальную информацию локально, а также доверять управление данными и доступами исключительно администраторам внутри компании.

 


СОБЫТИЯ

04.03.2026 Плохо боролся. Уволен глава комиссии по борьбе с монополией Amazon и Microsoft на рынке облачных сервисов Британии

Увольнение британского чиновника Британский чиновник антимонопольного регулятора, возглавлявший расследование против Microsoft и Amazon по поводу монопольного положения их облачных сервисов, Кип Микс (Kip Meeks) заявил о том, что покинул ведомство, пишет Register. Микс с 2018 г. занимал должность председателя комиссии по расследованиям в Управлении по конкуренции
27.02.2026 Okko использовал облачные мощности Cloud.ru для трансляции Зимней олимпиады

Cloud.ru предоставил онлайн-кинотеатру Okko облачные инфраструктуру и сервисы, чтобы обеспечить стабильную трансляцию Зимних Олимпийских Игр 2026. Особенность трансляции спортивных мероприятий — в резких всплесках пользовательского трафи
25.02.2026 Компания «Обит» зафиксировала двукратный рост спроса на облачные решения

ию с предыдущим годом. Наиболее востребованными являются решения, предоставляемые по моделям IaaS и SaaS. На фоне растущего интереса рынка к SaaS-сервисам компания планирует сфокусироват
25.02.2026 Аналитики AHD и Yandex B2B Tech представили исследование российского рынка программного обеспечения

лачные сервисы: компании ускоряют миграцию в облака, а провайдеры активно масштабируют IaaS, PaaS и SaaS. Рынок становится более фрагментированным, но остается динамичным», – сказал Василий Пим
20.02.2026 ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

, который должен был решить проблему без человеческого контроля: «ИТ-сбои были незначительными, хоть и не вполне предсказуемыми», — объяснил тот же источник. Unsplash - Marques Thomas ИИ устроил сбой в облаке Amazon, он удалил почти весь код и хотел его переписать с нуля В Amazon настаивают, что все сбои произошли из-за ошибок людей-программистов, а не ИИ-бота. В компании заявили, что по ум
20.02.2026 Фонд «Большая Перемена» построил CRM-систему учета пожертвований в облаке VK Cloud

ена» использует облачную инфраструктуру VK Cloud для размещения и развития собственной CRM-системы. Облачные ресурсы позволяют фонду обеспечивать стабильную работу системы учета пожертвований и
20.02.2026 Cloud.ru открыл доступ к публичному тестированию Evolution Managed ClickHouse в облаке

Cloud.ru открыл публичный доступ к тестированию Evolution Managed ClickHouse — управляемой колоночной аналитической СУБД в облаке. Сервис позволяет работать с большими объемами информации и получать отчеты в режиме реального времени без затрат на локальную инфраструктуру и техподдержку. Об этом CNews сообщили пре
20.02.2026 M1Cloud предоставляет гибридные облачные решения для миграции legacy-систем

Cервис-провайдер М1Cloud предоставляет гибридные облачные архитектуры, позволяющие бесшовно интегрировать legacy-системы с облачными ресурсами. По данным аналитиков М1Cloud, около 50% крупных предприятий России продолжают эксплуатировать lega
11.02.2026 На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» запущен новый сервис онлайн-контроля автопарка

Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» сообщил о том, что с сегодняшнего дня предоставляет во всех регионах страны новую услугу «На связи» для обеспечения стабильной связи и мониторинга всего автопарка. Онлайн-сервис накапливает информацию с телематического оборудования транспортных средств в формате одного окна. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС». «В основе услуги лежит онлайн-м
04.02.2026 DataSpace Cloud: российский рынок облачных услуг до 2030 г. будет расти до 30% ежегодно

по продукту DataSpace Cloud. — Он уже вышел из фазы адаптации и перешел к плановому импортозамещению и построению собственной технологичной экосистемы. Облако стало, по сути, основой ИТ-ландшафтов, а облачные провайдеры трансформировались из поставщиков ресурсов в ИТ-интеграторов. Кроме того, в сегодняшних условиях организации всех размеров стремятся, прежде всего, сбалансировать финансовые
03.02.2026 Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

ами у SAP действительно полный порядок. С другой, нынешний портфель заказов SAP на облачные решения (показатель скорости перевода клиентов, использующих локальные решения, на облачную модель и модель SaaS) показал «отрицательный рост». Как пишет The Register, он сократился в 2025 г. по отношению к результатам 2024 г. Новый 2026 г. в этом плане едва ли принесет SAP улучшения – аналитики прог
26.01.2026 Deckhouse и Delta Computers подтвердили совместимость решений для on-prem инфраструктуры

ого тестирования и устранения проблем совместимости. Интеграция реализована на отечественной операционной системе, что обеспечивает технологическую независимость решения и возможность использования в on-prem инфраструктурах с повышенными требованиями к безопасности и контролю над данными. «Сертификат совместимости с Delta Computers подтверждает, что заказчики могут строить отечественную инф
Облачные сервисы 2021

исы 2021 Пандемия «подсветила» сильные стороны облачных технологий, поэтому миграция в облака остается одним из ключевых трендов ИТ. Если раньше наибольшим спросом пользовались приложения-как-услуга (SaaS), заказчиком которых преимущественно являтеся сегмент малого и среднего бизнеса, то в будущем определяющей тенденцией для облаков станут быстро растущие инвестиции крупного бизнеса в IaaS

Облачные сервисы 2025

собственных ЦОДов, высокий спрос на GPU и высокопроизводительные вычисления. Компании переходят от SaaS к кастомизированным решениям, все чаще выбирают мультиклауд и разнообразные облачные сер
26.12.2025 Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS

а 18,7%. Объем российского облачного рынка за тот же период составил ₽ 320 млрд, из которых на долю SaaS пришлось 51%, на долю IaaS — 40% и на PaaS — 9%. Если говорить о динамике роста этих сег
15.12.2025 «АНТ-ЦС» внедрил APS-систему ОптИМУС по модели SaaS в ИТ-инфраструктуру российского логистического оператора

водственных ограничений. Решение интегрируется с ERP, CRM, MES и другим ПО, позволяя настроить сквозную автоматизацию бизнес-процессов. Внедрение реализуется двумя способами: on-premise или по модели SaaS. Безопасность решения подтверждена сертификатами ФСТЭК и ФСБ. Система разработана на Jmix | Java. Инфраструктура заказчика включает два перерабатывающих завода, 25 складских комплексов и с
11.12.2025 «Лаборатория Касперского» и «Увеон — облачные технологии» подтвердили совместимость Kaspersky Thin Client и Termidesk

«Лаборатория Касперского» и компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость операционной системы для тонких клиентов Kaspersky Thin Client (KTC) и платформы виртуализации Termidesk 6.0. Это позвол
10.12.2025 MWS Cloud в 3 раза увеличила облачные мощности на Дальнем Востоке

и получать доступ к облачным ресурсам вблизи своих производственных площадок. В рамках этой стратегии несколько лет назад MWS Cloud запустила зона доступности во Владивостоке. За эти годы потребление облачных сервисов на дальнем Востоке значительно выросло. Поэтому, чтобы удовлетворить потребности местного бизнеса в вычислительных мощностях, MWS Cloud более чем в три раза расширила мощности
09.12.2025 «Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию Termidesk Connect

енную инфраструктуру для любых корпоративных сервисов — от почты или платформ контейнеризации до собственных разрабатываемых информационных систем», — отметил Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».
08.12.2025 «Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk

товую к сложным сценариям платформу, с помощью которой можно уверенно строить защищенную и отказоустойчивую инфраструктуру виртуальных рабочих мест», — сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».
05.12.2025 Cloud.ru вывел в коммерческую эксплуатацию сервисы для защиты данных в облаке

Провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru запустил в коммерческую эксплуатацию сервисы, кото
05.12.2025 M1Cloud: Ключевые облачные ИБ-тренды 2025 года

В 2025 г. спрос на облачные ИБ-сервисы продолжил свой рост на фоне увеличения кибератак на информационные системы бизнеса. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал о тре
27.11.2025 Cloud.ru стал первым облачным партнером платформы для A/B-тестов Trisigma

оставив заявку на маркетплейсе Cloud.ru В планах компаний — обеспечить доступ к Trisigma по модели SaaS. Такой подход даст возможность закупать облачные сервисы Cloud.ru и доступ к Trisigma че
24.11.2025 Внедрение облачных технологий значимо увеличивает прибыль компаний

модели: более 70% используют одновременно public cloud и on-premises. Проникновение решений PaaS и SaaS достигает 65–66%, при этом свыше половины организаций комбинируют все типы облачных серв
20.11.2025 «Аэрофлот» и «Сбер» создадут умный онлайн-сервис на основе генеративного ИИ для планирования путешествий

омпании намерены наладить обмен информацией о продуктах и сервисах с целью обучения и развития бизнес-решений на базе нейросети GigaChat от «Сбера». В рамках сотрудничества планируется внедрить умный онлайн-сервис на основе GigaChat. Бот поможет подобрать и купить билеты на рейсы Аэрофлота по разным запросам: например, найти перелёт на предстоящие выходные море не дороже 40 тыс. руб. или вы
20.11.2025 В PAM от «Контур.Эгиды» появился изолированный on-prem ​

​«Контур» выпустил большое обновление своего сервиса PAM от «Контур.Эгиды». В релиз вошли три ключевые функции: изолированный on-prem-режим, встроенные локальные пользователи для SSH и полная запись (журналирование) действий администраторов. Обновления делают платформу более гибкой, безопасной и удобной для крупных ко
20.11.2025 Около 70% процентов ИИ проектов будет в on-prem

илотных внедрений к стадии активного спроса. Об этом CNews сообщили представители WMT AI. Одновременно усиливается тенденция к развертыванию систем искусственного интеллекта в корпоративных контурах (on-prem). По данным экспертов, 60% компаний уже инвестируют в такие решения, а с учетом требований к защите персональных данных до 70% ИИ-проектов в ближайшее время будут реализованы внутри зак
19.11.2025 «АНТ-ЦС» запускает продукты «ИУС ТОиР» и мобильное решение ТОиР по модели SaaS

ия ТОиР. Решение создано на базе платформы «1С:Предприятие 8.3» и адаптировано для работы по модели SaaS – программное обеспечение как услуга. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС». Нов
17.11.2025 Timeweb Cloud обеспечил работу SaaS-платформы с нагрузкой в 6000 видео

лизации digital-проектов использует ИТ-решения внутренней команды. Ключевой продукт — аналитическая SaaS-платформа, которая обрабатывает поисковые запросы и видео в соцмедиа, автоматически форм
12.11.2025 От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом

жду регионами, эффект масштабируется: контроль становится фрагментарным, а прозрачность — условной. SaaS-экосистема управления: единый контур данных Решение этих проблем — в связке процессов. О
06.11.2025 Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции

ратились летом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Они предложили отмечать на сайтах знакомств людей с непогашенной судимостью по некоторым статьям Уголовного кодекса России. Freepik - Freepik Онлайн-сервис знакомств Twinby планирует проверять пользователей в МВД России Человек, который совершил преступление и понес за него ответственность, естественно, гасит свою судимость автоматич
30.10.2025 «Московская биржа» запускает первый в России сервис онлайн-диагностики готовности компаний к IPO

ики готовности компаний к первичному публичному предложению акций (IPO). Об этом CNews сообщили представители «Московской биржи». Новый сервис позволит собственникам и топ-менеджерам бизнеса анонимно в режиме онлайн получить оценку зрелости компании для выхода на биржу и сформировать чек-лист дальнейших действий. Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами «Московской бир
27.10.2025 Клиенты Yandex B2B Tech увеличили потребление генеративных нейросетей в облаке в пять раз

е, а ИИ-ассистентов и другие решения на базе ИИ теперь можно быстро создать и внедрить в любой компании с помощью специальных инструментов. На платформе Yandex AI Studio доступно более 20 развернутых в облаке моделей в разных режимах работы. Самыми популярными по потреблению остаются модели семейства YandexGPT – на них приходится 62,7% от общего трафика на облачной платформе. Такой высокий

21.10.2025 Ошибка в облаке Amazon опрокинула миллионы ресурсов, включая Steam, Signal, McDonald's и миллионы других

Минус весь регион Облачные сервисы Amazon AWS вышли из строя, и работники компании до сих пор пытаются восстано
20.10.2025 Cloud Networks переводит ИТ-инфраструктуру на решения «Ред Софт»

По итогам масштабного тестирования компания «Облачные сети» (Cloud Networks) перешла на линейку решений «Ред Софт». В качестве основной серверной операционной системы внедрена «Ред ОС», а в качестве платформы виртуализации – «Ред Виртуали
17.10.2025 Beeline Cloud рассказал бизнесу, как обеспечить бесперебойную работу «1С» в облаке

ентацию для представителей ИТ- и бизнес-сообщества, посвященную эксплуатации систем на платформе 1С в облаке. Мероприятие стало площадкой для экспертного разговора о реальных кейсах, дорогостоя
15.10.2025 Облачное резервное копирование становится элементом стратегии киберустойчивости

безопасность данных берет на себя провайдер Зачем бизнесу именно облачный бэкап Переход компаний на облачные сервисы резервного копирования связан не только с удобством. Главные причины — рост

15.10.2025 Подписка на эффективность: 40% компаний планируют переход на SaaS-сервисы, но переживают за безопасность

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование среди руководителей российских компаний, чтобы выяснить, насколько активно бизнес использует подписные (SaaS) сервисы для управления и автоматизации процессов. Об этом CNews сообщили представители РШУ. Результаты показывают: интерес к облачным решениям растет, но массового перехода пока не произо
02.10.2025 RUVDS прогнозирует рост цен на облачные сервисы

Повышение НДС с 20 до 22% и пересмотр порога доходов по УСН с 60 млн до 10 млн руб. могут привести к подорожанию облачных сервисов и услуг на 10%. Соответствующую оценку дал генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. По словам гендиректора хостинг-провайдера, изменения приведут к волнооб
01.10.2025 Онлайн-сервис поиска пропавших животных посетили 15 тыс. раз

с «Поиск домашних животных» на портале госуслуг Московской области посетили почти 15 тыс. раз. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона. «Онлайн-сервис по поиску домашних животных заработал в Подмосковье в конце прошлого года. С его помощью можно искать потерянных или найденных животных по описанию, клейму или чипу. Также сервис


