SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга

Плохо боролся. Уволен глава комиссии по борьбе с монополией Amazon и Microsoft на рынке облачных сервисов Британии Увольнение британского чиновника Британский чиновник антимонопольного регулятора, возглавлявший расследование против Microsoft и Amazon по поводу монопольного положения их облачных сервисов, Кип Микс (Kip Meeks) заявил о том, что покинул ведомство, пишет Register. Микс с 2018 г. занимал должность председателя комиссии по расследованиям в Управлении по конкуренции

Okko использовал облачные мощности Cloud.ru для трансляции Зимней олимпиады Cloud.ru предоставил онлайн-кинотеатру Okko облачные инфраструктуру и сервисы, чтобы обеспечить стабильную трансляцию Зимних Олимпийских Игр 2026. Особенность трансляции спортивных мероприятий — в резких всплесках пользовательского трафи

Компания «Обит» зафиксировала двукратный рост спроса на облачные решения ию с предыдущим годом. Наиболее востребованными являются решения, предоставляемые по моделям IaaS и SaaS. На фоне растущего интереса рынка к SaaS-сервисам компания планирует сфокусироват

Аналитики AHD и Yandex B2B Tech представили исследование российского рынка программного обеспечения лачные сервисы: компании ускоряют миграцию в облака, а провайдеры активно масштабируют IaaS, PaaS и SaaS. Рынок становится более фрагментированным, но остается динамичным», – сказал Василий Пим

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля , который должен был решить проблему без человеческого контроля: «ИТ-сбои были незначительными, хоть и не вполне предсказуемыми», — объяснил тот же источник. Unsplash - Marques Thomas ИИ устроил сбой в облаке Amazon, он удалил почти весь код и хотел его переписать с нуля В Amazon настаивают, что все сбои произошли из-за ошибок людей-программистов, а не ИИ-бота. В компании заявили, что по ум

Фонд «Большая Перемена» построил CRM-систему учета пожертвований в облаке VK Cloud ена» использует облачную инфраструктуру VK Cloud для размещения и развития собственной CRM-системы. Облачные ресурсы позволяют фонду обеспечивать стабильную работу системы учета пожертвований и

Cloud.ru открыл доступ к публичному тестированию Evolution Managed ClickHouse в облаке Cloud.ru открыл публичный доступ к тестированию Evolution Managed ClickHouse — управляемой колоночной аналитической СУБД в облаке. Сервис позволяет работать с большими объемами информации и получать отчеты в режиме реального времени без затрат на локальную инфраструктуру и техподдержку. Об этом CNews сообщили пре

M1Cloud предоставляет гибридные облачные решения для миграции legacy-систем Cервис-провайдер М1Cloud предоставляет гибридные облачные архитектуры, позволяющие бесшовно интегрировать legacy-системы с облачными ресурсами. По данным аналитиков М1Cloud, около 50% крупных предприятий России продолжают эксплуатировать lega

На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» запущен новый сервис онлайн-контроля автопарка Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» сообщил о том, что с сегодняшнего дня предоставляет во всех регионах страны новую услугу «На связи» для обеспечения стабильной связи и мониторинга всего автопарка. Онлайн-сервис накапливает информацию с телематического оборудования транспортных средств в формате одного окна. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС». «В основе услуги лежит онлайн-м

DataSpace Cloud: российский рынок облачных услуг до 2030 г. будет расти до 30% ежегодно по продукту DataSpace Cloud. — Он уже вышел из фазы адаптации и перешел к плановому импортозамещению и построению собственной технологичной экосистемы. Облако стало, по сути, основой ИТ-ландшафтов, а облачные провайдеры трансформировались из поставщиков ресурсов в ИТ-интеграторов. Кроме того, в сегодняшних условиях организации всех размеров стремятся, прежде всего, сбалансировать финансовые

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается ами у SAP действительно полный порядок. С другой, нынешний портфель заказов SAP на облачные решения (показатель скорости перевода клиентов, использующих локальные решения, на облачную модель и модель SaaS) показал «отрицательный рост». Как пишет The Register, он сократился в 2025 г. по отношению к результатам 2024 г. Новый 2026 г. в этом плане едва ли принесет SAP улучшения – аналитики прог

Deckhouse и Delta Computers подтвердили совместимость решений для on-prem инфраструктуры ого тестирования и устранения проблем совместимости. Интеграция реализована на отечественной операционной системе, что обеспечивает технологическую независимость решения и возможность использования в on-prem инфраструктурах с повышенными требованиями к безопасности и контролю над данными. «Сертификат совместимости с Delta Computers подтверждает, что заказчики могут строить отечественную инф

Облачные сервисы 2021 исы 2021 Пандемия «подсветила» сильные стороны облачных технологий, поэтому миграция в облака остается одним из ключевых трендов ИТ. Если раньше наибольшим спросом пользовались приложения-как-услуга (SaaS), заказчиком которых преимущественно являтеся сегмент малого и среднего бизнеса, то в будущем определяющей тенденцией для облаков станут быстро растущие инвестиции крупного бизнеса в IaaS

Облачные сервисы 2025 собственных ЦОДов, высокий спрос на GPU и высокопроизводительные вычисления. Компании переходят от SaaS к кастомизированным решениям, все чаще выбирают мультиклауд и разнообразные облачные сер

Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS а 18,7%. Объем российского облачного рынка за тот же период составил ₽ 320 млрд, из которых на долю SaaS пришлось 51%, на долю IaaS — 40% и на PaaS — 9%. Если говорить о динамике роста этих сег

«АНТ-ЦС» внедрил APS-систему ОптИМУС по модели SaaS в ИТ-инфраструктуру российского логистического оператора водственных ограничений. Решение интегрируется с ERP, CRM, MES и другим ПО, позволяя настроить сквозную автоматизацию бизнес-процессов. Внедрение реализуется двумя способами: on-premise или по модели SaaS. Безопасность решения подтверждена сертификатами ФСТЭК и ФСБ. Система разработана на Jmix | Java. Инфраструктура заказчика включает два перерабатывающих завода, 25 складских комплексов и с

«Лаборатория Касперского» и «Увеон — облачные технологии» подтвердили совместимость Kaspersky Thin Client и Termidesk «Лаборатория Касперского» и компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость операционной системы для тонких клиентов Kaspersky Thin Client (KTC) и платформы виртуализации Termidesk 6.0. Это позвол

MWS Cloud в 3 раза увеличила облачные мощности на Дальнем Востоке и получать доступ к облачным ресурсам вблизи своих производственных площадок. В рамках этой стратегии несколько лет назад MWS Cloud запустила зона доступности во Владивостоке. За эти годы потребление облачных сервисов на дальнем Востоке значительно выросло. Поэтому, чтобы удовлетворить потребности местного бизнеса в вычислительных мощностях, MWS Cloud более чем в три раза расширила мощности

«Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию Termidesk Connect енную инфраструктуру для любых корпоративных сервисов — от почты или платформ контейнеризации до собственных разрабатываемых информационных систем», — отметил Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».

«Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk товую к сложным сценариям платформу, с помощью которой можно уверенно строить защищенную и отказоустойчивую инфраструктуру виртуальных рабочих мест», — сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».

Cloud.ru вывел в коммерческую эксплуатацию сервисы для защиты данных в облаке Провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru запустил в коммерческую эксплуатацию сервисы, кото

M1Cloud: Ключевые облачные ИБ-тренды 2025 года В 2025 г. спрос на облачные ИБ-сервисы продолжил свой рост на фоне увеличения кибератак на информационные системы бизнеса. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал о тре

Cloud.ru стал первым облачным партнером платформы для A/B-тестов Trisigma оставив заявку на маркетплейсе Cloud.ru В планах компаний — обеспечить доступ к Trisigma по модели SaaS. Такой подход даст возможность закупать облачные сервисы Cloud.ru и доступ к Trisigma че

Внедрение облачных технологий значимо увеличивает прибыль компаний модели: более 70% используют одновременно public cloud и on-premises. Проникновение решений PaaS и SaaS достигает 65–66%, при этом свыше половины организаций комбинируют все типы облачных серв

«Аэрофлот» и «Сбер» создадут умный онлайн-сервис на основе генеративного ИИ для планирования путешествий омпании намерены наладить обмен информацией о продуктах и сервисах с целью обучения и развития бизнес-решений на базе нейросети GigaChat от «Сбера». В рамках сотрудничества планируется внедрить умный онлайн-сервис на основе GigaChat. Бот поможет подобрать и купить билеты на рейсы Аэрофлота по разным запросам: например, найти перелёт на предстоящие выходные море не дороже 40 тыс. руб. или вы

В PAM от «Контур.Эгиды» появился изолированный on-prem ​ ​«Контур» выпустил большое обновление своего сервиса PAM от «Контур.Эгиды». В релиз вошли три ключевые функции: изолированный on-prem-режим, встроенные локальные пользователи для SSH и полная запись (журналирование) действий администраторов. Обновления делают платформу более гибкой, безопасной и удобной для крупных ко

Около 70% процентов ИИ проектов будет в on-prem илотных внедрений к стадии активного спроса. Об этом CNews сообщили представители WMT AI. Одновременно усиливается тенденция к развертыванию систем искусственного интеллекта в корпоративных контурах (on-prem). По данным экспертов, 60% компаний уже инвестируют в такие решения, а с учетом требований к защите персональных данных до 70% ИИ-проектов в ближайшее время будут реализованы внутри зак

«АНТ-ЦС» запускает продукты «ИУС ТОиР» и мобильное решение ТОиР по модели SaaS ия ТОиР. Решение создано на базе платформы «1С:Предприятие 8.3» и адаптировано для работы по модели SaaS – программное обеспечение как услуга. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС». Нов

Timeweb Cloud обеспечил работу SaaS-платформы с нагрузкой в 6000 видео лизации digital-проектов использует ИТ-решения внутренней команды. Ключевой продукт — аналитическая SaaS-платформа, которая обрабатывает поисковые запросы и видео в соцмедиа, автоматически форм

От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом жду регионами, эффект масштабируется: контроль становится фрагментарным, а прозрачность — условной. SaaS-экосистема управления: единый контур данных Решение этих проблем — в связке процессов. О

Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции ратились летом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Они предложили отмечать на сайтах знакомств людей с непогашенной судимостью по некоторым статьям Уголовного кодекса России. Freepik - Freepik Онлайн-сервис знакомств Twinby планирует проверять пользователей в МВД России Человек, который совершил преступление и понес за него ответственность, естественно, гасит свою судимость автоматич

«Московская биржа» запускает первый в России сервис онлайн-диагностики готовности компаний к IPO ики готовности компаний к первичному публичному предложению акций (IPO). Об этом CNews сообщили представители «Московской биржи». Новый сервис позволит собственникам и топ-менеджерам бизнеса анонимно в режиме онлайн получить оценку зрелости компании для выхода на биржу и сформировать чек-лист дальнейших действий. Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами «Московской бир

Клиенты Yandex B2B Tech увеличили потребление генеративных нейросетей в облаке в пять раз е, а ИИ-ассистентов и другие решения на базе ИИ теперь можно быстро создать и внедрить в любой компании с помощью специальных инструментов. На платформе Yandex AI Studio доступно более 20 развернутых в облаке моделей в разных режимах работы. Самыми популярными по потреблению остаются модели семейства YandexGPT – на них приходится 62,7% от общего трафика на облачной платформе. Такой высокий

Ошибка в облаке Amazon опрокинула миллионы ресурсов, включая Steam, Signal, McDonald's и миллионы других Минус весь регион Облачные сервисы Amazon AWS вышли из строя, и работники компании до сих пор пытаются восстано

Cloud Networks переводит ИТ-инфраструктуру на решения «Ред Софт» По итогам масштабного тестирования компания «Облачные сети» (Cloud Networks) перешла на линейку решений «Ред Софт». В качестве основной серверной операционной системы внедрена «Ред ОС», а в качестве платформы виртуализации – «Ред Виртуали

Beeline Cloud рассказал бизнесу, как обеспечить бесперебойную работу «1С» в облаке ентацию для представителей ИТ- и бизнес-сообщества, посвященную эксплуатации систем на платформе 1С в облаке. Мероприятие стало площадкой для экспертного разговора о реальных кейсах, дорогостоя

Облачное резервное копирование становится элементом стратегии киберустойчивости безопасность данных берет на себя провайдер Зачем бизнесу именно облачный бэкап Переход компаний на облачные сервисы резервного копирования связан не только с удобством. Главные причины — рост

Подписка на эффективность: 40% компаний планируют переход на SaaS-сервисы, но переживают за безопасность «Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование среди руководителей российских компаний, чтобы выяснить, насколько активно бизнес использует подписные (SaaS) сервисы для управления и автоматизации процессов. Об этом CNews сообщили представители РШУ. Результаты показывают: интерес к облачным решениям растет, но массового перехода пока не произо

RUVDS прогнозирует рост цен на облачные сервисы Повышение НДС с 20 до 22% и пересмотр порога доходов по УСН с 60 млн до 10 млн руб. могут привести к подорожанию облачных сервисов и услуг на 10%. Соответствующую оценку дал генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. По словам гендиректора хостинг-провайдера, изменения приведут к волнооб