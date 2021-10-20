Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Тульская область
Публикаций - 760, упоминаний - 1387
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 86
|Контрабаев Артур 66 57
|Раков Ярослав 48 48
|Попов Алексей 319 41
|Четвернин Алексей 652 31
|Стрельцов Андрей 53 24
|Албычев Александр 74 21
|Бойко Елена 151 21
|Песчанских Георгий 38 21
|Шадаев Максут 384 20
|Калина Роман 60 20
|Звягина Наталья 64 20
|Акимов Максим 167 20
|Лысенко Эдуард 209 20
|Бутенко Юрий 64 19
|Чамара Денис 57 19
|Левин Леонид 83 19
|Евстигнеев Сергей 21 18
|Чернякова Елена 26 18
|Ляшенко Сергей 29 18
|Власов Сергей 76 18
|Ковнир Евгений 71 18
|Приданкин Андрей 30 18
|Фомичев Олег 107 18
|Козырев Алексей 270 18
|Герасимюк Максим 20 18
|Крюков Сергей 26 18
|Цариковский Федор 31 18
|Матвеева Татьяна 83 17
|Ермолаев Артем 340 16
|Опенышева Светлана 54 15
|Иванов Алексей 76 15
|Селиванов Дмитрий 49 15
|Медведев Дмитрий 1437 15
|Лопаткин Герман 102 14
|Меджитов Тимур 56 14
|Козлов Александр 54 14
|Соколов Олег 51 13
|Никифоров Николай 1126 13
|Турчак Евгений 23 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786419, в очереди разбора - 690095.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786419, в очереди разбора - 690095.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru