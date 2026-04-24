Россия - ЦФО - Тульская область

Оцифрованные памятники истории и культуры Тульской области появились на портале «3D-наследие: сохраняя культуру» ыполнении проектов по аэрофотосъемке регионов, помимо базовой съемки дополнительной задачей может стать оцифровка различных памятников. Так, в 2018 г. во время создания высокоточной трехмерной модели Тульской области, нам удалось отдельно отсканировать несколько православных святынь и важные исторические места. Беспилотник становится универсальным инструментом, который одновременно решает з

Сбербанк запустил ИИ-агента для участников СВО и их семей в Тульской области Сбербанк совместно с Министерством труда и социальной защиты Тульской области представил ИИ-агента для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Решение, созданное на базе нейросети «ГигаЧат», доступно на сайте «Герой 71»

Отечественный ИИ в Туле выявит самокатчиков-нарушителей усоровоза к площадке. «Еще летом этого года мы совместно с министерством цифрового развития и связи Тульской области наметили наиболее приоритетные направления сотрудничества. NtechLab разработ

ГК «Солар»: эмоции школьников и студентов – вот куда бьют мошенники Министерство цифрового развития и связи Тульской области инициировало лекции по киберграмотности для школьников в рамках тематической

Центр информационных технологий Тульской области продолжает переход на отечественные ИТ-решения: Astra Linux и ALD Pro По плану импортозамещения государственное автономное учреждение Тульской области «Центр информационных технологий» (ГАУ ТО «ЦИТ») переводит ИТ-инфраструктуру

Инвестиции, технологии, цифровые инженеры: Сбербанк запускает масштабное партнерство с Тульской областью . Сбербанк и правительство Тульской области заключили соглашение о сотрудничестве.Документ подписали президент, председа

«МегаФон» провел интернет в тульскую усадьбу Давыдовых «МегаФон» расширил покрытие 4G в Тульской области в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Оператор о

Тульский производитель электроакустической техники «Октава ДМ» объявил о выводе на рынок нового товарного знака довали себя как эталон качества звука. В 2019 г. на базе электроакустического завода был создан технологичный стартап «Октава ДМ», который сфокусировался на разработке современной цифровой продукции. Тульская компания вывела на рынок ряд собственных разработок: современные вокальные микрофоны МД-307 и МК-207, одноканальную радиосистему OWS-U1200, двухканальную радиосистему OWS-U2200, програ

Тульская область обновляет программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty х ресурсов региона. В рамках программы багхантеры смогут искать уязвимости на официальном сайте МФЦ Тульской области, а также на портале управления областью «Открытый регион 71» и в сервисе для

Тульский RnD центр «Октава ДМ» анонсировал старт продаж инструментальных микрофонов для ударной установки Новая разработка тульского RnD центра и отечественного производителя микрофонной техники «Октава ДМ» стала ответом предприятия на запрос потребителей о создании решения, способного передать плотное и объемное з

Белые хакеры оценят уровень защищенности сайтов Правительства Тульской области нистерства цифрового развития и связи, а также на портале корпоративного университета правительства Тульской области. Вознаграждение будет зависеть от критичности обнаруженных уязвимостей. Вита

«МегаФон» подключил к сотовой сети 17 поселений Тульской области авенства» — «МегаФон» развернул сети 4G в 17 населённых пунктах, расположенных в отдалённых районах Тульской области. Об этом CNews сообщили представители МегаФона. Сельские жители получили дос

«Контур» помог Тульской области автоматизировать проверки на конфликт интересов ​ ​Департамент профилактики коррупционных и иных правонарушений Тульской области автоматизировал проверки служащих на конфликт интересов. Это стало возможно

Настольная книга архитекторов 18 века и монография духовного оратора - в Туле оцифровали книжные памятники на иностранных языках Корпорация «Элар» завершила очередной этап оцифровки для Тульской областной научной библиотеки. Продолжением сотрудничества со специалистами «Элар» стало создание электронных копий редких изданий на иностранных языках (XVIII век). Об этом CNews сообщ

МТС разогнала LTE на «Императорском маршруте» в Туле МТС модернизировала сеть по ходу «Императорского маршрута» в Туле. Благодаря установленному дополнительному телеком-оборудованию скорость мобильного интер

МТС передала LTE часть «дальнобойных» частот в 10 районах Тульской области экосистема сообщает о дополнительном запуске мобильного интернета в диапазоне LTE-900 в 10 районах Тульской области. Ранее эти частоты использовались только для передачи голоса в стандарте GSM

МТС добавила «голоса» на юго-западе Тульской области для 50 тысяч человек МТС, цифровая экосистема сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети на юго-западе Тульской области. В результате установки дополнительного телеком-оборудования качество голосо

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МТС обеспечила LTE Дедилово, древнюю столицу тульского железного промысла МТС объявила о расширении покрытия LTE в Тульской области. Высокоскоростной мобильный интернет получило село Дедилово, известное как в

Интеграционное решение Datareon в «Тульском молочном комбинате» АО «Тульский молочный комбинат» – предприятие пищевой промышленности Тульской области. Комбинат производит молочную продукцию под торговыми марками «Бежин луг», «

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МТС разогнала мобильный интернет в Киреевском районе Тульской области ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети в Киреевском районе Тульской области. МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Киреевске, Болохово, Т

МТС разогнала мобильный интернет в химической столице Тульской области ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в химической столице Тульской области - городе Новомосковске. МТС установила дополнительное телеком-оборудование в

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Правительство Тульской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий Заместитель председателя Правительства Тульской области Ярослав Раков и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о со

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МТС «прокачала» путь к одной из самых красивых заброшенных дворянских усадеб России фровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в Веневе Тульской области. В городе находится одна из самых высоких колоколен Центральной России, а не

МТС улучшила связь на дачах и в зонах отдыха Тульской области деревнях и дачных поселках Заокского, Суворовского, Веневского, Ясногорского и Алексинского районов Тульской области. В результате средняя скорость передачи данных здесь выросла более чем на 30

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Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112 Работа контактного центра Министерства здравоохранения Тульской области, где компании «БФТ-холдинг» и BSS развивают голосового помощника, признана л

Более 20% обращений за первые два месяца автоматизировал голосовой робот в семейном МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области мпанией BSS внедрили виртуального ассистента в едином кол-центре семейного МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области. Свыше 20 тематик по вопросам оформления различных социальных услуг стали до

МТС к началу туристического сезона оцифровала в Туле «Императорский маршрут» ком проспекте, где можно увидеть величественное здание в стиле русского классицизма – дом известной тульской купеческой династии потомственных почетных граждан Добрыниных. К началу туристическо

Органы исполнительной власти Тульской области переходят на российское ПО «Мойофис» «Центр информационных технологий» (ЦИТ) Тульской области, а также органы исполнительной власти и подведомственные учреждения региона,

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Sitronics Electro запустила в Туле быструю зарядную станцию для электромобилей Sitronics Electro запустила в Туле быструю зарядную станцию для электромобилей. Зарядная станция расположена в центральной части города на открытом паркинге ТРЦ «Макси». Для зарядки электромобиля водителю будет достаточно п