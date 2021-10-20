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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
Тульская область

Россия - ЦФО - Тульская область


20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1
12.10.2021 Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 1
08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
26.07.2021 Depo Computers внедрила новый механизм сервисного обслуживания на базе QR-кода 2
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 2
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
31.05.2021 «Сбер» запустил новый способ коммуникации с предпринимателями 1
31.05.2021 Максимальную скорость домашнего интернета в Туле увеличили в 10 раз 3
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
02.03.2021 В Туле запущен первый умный комплекс «Ростелекома» для контроля дорожной инфраструктуры 1
26.02.2021 Xiaomi рассказала о расширении сотрудничества с МТС 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
15.02.2021 Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома» 7
21.01.2021 Более 700 тысяч человек воспользовались туристическим сервисом Russpass за полгода 1
18.01.2021 Почти 160 тыс. человек прошли дистанционное обучение в «Технограде» в 2020 году 1
14.01.2021 МТС приступила к модернизации сети в Тульской области 4
14.01.2021 Москва заняла первое место в России по качеству электронных госуслуг 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
24.12.2020 Концерн «Автоматика» передал Калужскому роддому ультразвуковой диагностический сканер экспертного класса «Рускан 60» 1
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника» 1
21.12.2020 Жители Тульской области смогут получать результаты тестов на COVID-19 через портал «Госуслуги» 7
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 1

Публикаций - 760, упоминаний - 1387

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 83
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 66
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 64
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 56
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 39
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 20
3934 17
Ростех - Ростехнологии 2230 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 16
Microsoft Corporation 11628 15
Ростелеком ЦентрТелеком 219 14
Ланит ГК 1185 14
Yandex - Яндекс 4129 14
СофтЭксперт 40 13
АйТи 771 11
Барс груп 402 10
VK - Mail.ru Group 2508 9
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 8
Ericsson 899 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 7
Yota - Скартел 623 7
Nokia Corporation 2546 7
РТЛабс 145 7
Oracle Corporation 3466 7
Базальт СПО 206 7
Сумма Телеком - Sumtel 75 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 7
Facebook 3796 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 6
Polycom - Поликом Раша 304 6
Nokia Networks 54 6
Восход ФГБУ НИИ 368 6
Citrix Systems 580 6
Скай Линк - Skylink 548 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 5
Cisco Systems 2158 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 77
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 68
Почта России ПАО 1586 22
Евросеть 939 11
Мострансавто 59 9
Альфа-Банк 1135 8
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
X5 Group - Пятерочка 561 6
Ак Барс Банк 174 6
X5 Group 601 6
Citibank - Ситибанк 174 6
Уралсиб Банк 391 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Единая транспортная карта 12 5
Газпром ПАО 538 5
МДМ Банк 150 5
ВТБ Банк Москвы 379 5
Балтика - Пивоваренная компания 112 5
Восток-Запад - EWS Holding 22 4
Visa International 1358 4
Газпром нефть 384 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 4
Сбербанк Среднерусский банк 18 4
Qiwi 783 4
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 4
Обувь России 27 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 81 4
Возрождение - Коммерческий банк 100 4
Роснефть НК 372 4
МКБ - Московский кредитный банк 269 4
KupiVip 75 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 4
Связной ГК 897 4
Утконос 99 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 85
Правительство РФ 2226 60
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 41
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 39
Федеральное казначейство России 766 36
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 35
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 35
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 28
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 27
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 24
Правительство Москвы 660 24
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 21
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 21
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 20
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 20
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 19
Президент Российской Федерации 1447 19
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 18
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 18
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 15
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 15
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 15
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 13
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 12
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 15 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 50 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 74
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 61
3G - Стандарт мобильной связи 3835 60
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 19
Открытый регион 23 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 16
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 15
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 10
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 6
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 6
Безопасный город 348 6
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 6
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 5
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Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 31
Google Android 10752 31
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 29
Apple iOS 5744 26
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 26
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 25
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 18
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 16
ЭОС Дело СЭД 649 16
Linux OS 4386 15
Стрелка - Транспортная карта 113 14
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 12
Microsoft Windows 10 6810 11
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 10
Яндекс.Народная карта 28 10
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 9
Apple - App Store 2199 9
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 9
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 6
Apple iPad 3263 6
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 6
СПАРК-Интерфакс 106 6
Microsoft Office 2004 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
ЭОС Дело-web 134 5
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 5
МТС Мобильные сотрудники 40 4
ЭОС Архивное дело 88 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Microsoft Exchange 695 4
Google YouTube - Видеохостинг 1833 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 3
Орловский Виктор 229 86
Контрабаев Артур 66 57
Раков Ярослав 48 48
Попов Алексей 319 41
Четвернин Алексей 652 31
Стрельцов Андрей 53 24
Албычев Александр 74 21
Бойко Елена 151 21
Песчанских Георгий 38 21
Шадаев Максут 384 20
Калина Роман 60 20
Звягина Наталья 64 20
Акимов Максим 167 20
Лысенко Эдуард 209 20
Бутенко Юрий 64 19
Чамара Денис 57 19
Левин Леонид 83 19
Евстигнеев Сергей 21 18
Чернякова Елена 26 18
Ляшенко Сергей 29 18
Власов Сергей 76 18
Ковнир Евгений 71 18
Приданкин Андрей 30 18
Фомичев Олег 107 18
Козырев Алексей 270 18
Герасимюк Максим 20 18
Крюков Сергей 26 18
Цариковский Федор 31 18
Матвеева Татьяна 83 17
Ермолаев Артем 340 16
Опенышева Светлана 54 15
Иванов Алексей 76 15
Селиванов Дмитрий 49 15
Медведев Дмитрий 1437 15
Лопаткин Герман 102 14
Меджитов Тимур 56 14
Козлов Александр 54 14
Соколов Олег 51 13
Никифоров Николай 1126 13
Турчак Евгений 23 13
Россия - Российская федерация - РФ 58975 439
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 313
Россия - ЦФО - Калужская область 584 173
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 169
Россия - ЦФО - Курская область 342 109
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 106
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 95
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 94
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 90
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 90
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 88
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 86
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 86
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 85
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 80
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 78
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 77
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Россия - СФО - Иркутская область 565 72
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 72
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 70
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Россия - СФО - Республика Алтай 712 68
Россия - УФО - Челябинская область 674 68
Россия - УФО - Свердловская область 822 67
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 67
Россия - СФО - Кемеровская область 496 66
Россия - СФО - Новосибирская область 843 66
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 65
Россия - УФО - Тюменская область 597 64
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 62
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 62
Россия - СФО - Омская область 395 62
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 61
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 56
Россия - Тула 182 56
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 56
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 54
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 42
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 31
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 13
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