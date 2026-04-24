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Россия ЦФО Тульская область

Россия - ЦФО - Тульская область

СОБЫТИЯ


24.04.2026 Оцифрованные памятники истории и культуры Тульской области появились на портале «3D-наследие: сохраняя культуру»

ыполнении проектов по аэрофотосъемке регионов, помимо базовой съемки дополнительной задачей может стать оцифровка различных памятников. Так, в 2018 г. во время создания высокоточной трехмерной модели Тульской области, нам удалось отдельно отсканировать несколько православных святынь и важные исторические места. Беспилотник становится универсальным инструментом, который одновременно решает з
06.02.2026 Сбербанк запустил ИИ-агента для участников СВО и их семей в Тульской области

Сбербанк совместно с Министерством труда и социальной защиты Тульской области представил ИИ-агента для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Решение, созданное на базе нейросети «ГигаЧат», доступно на сайте «Герой 71»
16.10.2025 Отечественный ИИ в Туле выявит самокатчиков-нарушителей

усоровоза к площадке. «Еще летом этого года мы совместно с министерством цифрового развития и связи Тульской области наметили наиболее приоритетные направления сотрудничества. NtechLab разработ
26.09.2025 ГК «Солар»: эмоции школьников и студентов – вот куда бьют мошенники

Министерство цифрового развития и связи Тульской области инициировало лекции по киберграмотности для школьников в рамках тематической
04.07.2025 Центр информационных технологий Тульской области продолжает переход на отечественные ИТ-решения: Astra Linux и ALD Pro

По плану импортозамещения государственное автономное учреждение Тульской области «Центр информационных технологий» (ГАУ ТО «ЦИТ») переводит ИТ-инфраструктуру
20.06.2025 Инвестиции, технологии, цифровые инженеры: Сбербанк запускает масштабное партнерство с Тульской областью .

Сбербанк и правительство Тульской области заключили соглашение о сотрудничестве.Документ подписали президент, председа
21.05.2025 «МегаФон» провел интернет в тульскую усадьбу Давыдовых

«МегаФон» расширил покрытие 4G в Тульской области в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Оператор о
04.03.2025 Тульский производитель электроакустической техники «Октава ДМ» объявил о выводе на рынок нового товарного знака

довали себя как эталон качества звука. В 2019 г. на базе электроакустического завода был создан технологичный стартап «Октава ДМ», который сфокусировался на разработке современной цифровой продукции. Тульская компания вывела на рынок ряд собственных разработок: современные вокальные микрофоны МД-307 и МК-207, одноканальную радиосистему OWS-U1200, двухканальную радиосистему OWS-U2200, програ
03.03.2025 Тульская область обновляет программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

х ресурсов региона. В рамках программы багхантеры смогут искать уязвимости на официальном сайте МФЦ Тульской области, а также на портале управления областью «Открытый регион 71» и в сервисе для
27.12.2024 Тульский RnD центр «Октава ДМ» анонсировал старт продаж инструментальных микрофонов для ударной установки

Новая разработка тульского RnD центра и отечественного производителя микрофонной техники «Октава ДМ» стала ответом предприятия на запрос потребителей о создании решения, способного передать плотное и объемное з
27.11.2024 Белые хакеры оценят уровень защищенности сайтов Правительства Тульской области

нистерства цифрового развития и связи, а также на портале корпоративного университета правительства Тульской области. Вознаграждение будет зависеть от критичности обнаруженных уязвимостей. Вита
31.10.2024 «МегаФон» подключил к сотовой сети 17 поселений Тульской области

авенства» — «МегаФон» развернул сети 4G в 17 населённых пунктах, расположенных в отдалённых районах Тульской области. Об этом CNews сообщили представители МегаФона. Сельские жители получили дос
05.09.2024 «Контур» помог Тульской области автоматизировать проверки на конфликт интересов ​

​Департамент профилактики коррупционных и иных правонарушений Тульской области автоматизировал проверки служащих на конфликт интересов. Это стало возможно

25.07.2024 Настольная книга архитекторов 18 века и монография духовного оратора - в Туле оцифровали книжные памятники на иностранных языках

Корпорация «Элар» завершила очередной этап оцифровки для Тульской областной научной библиотеки. Продолжением сотрудничества со специалистами «Элар» стало создание электронных копий редких изданий на иностранных языках (XVIII век). Об этом CNews сообщ
08.07.2024 МТС разогнала LTE на «Императорском маршруте» в Туле

МТС модернизировала сеть по ходу «Императорского маршрута» в Туле. Благодаря установленному дополнительному телеком-оборудованию скорость мобильного интер
28.06.2024 МТС передала LTE часть «дальнобойных» частот в 10 районах Тульской области

экосистема сообщает о дополнительном запуске мобильного интернета в диапазоне LTE-900 в 10 районах Тульской области. Ранее эти частоты использовались только для передачи голоса в стандарте GSM
04.04.2024 МТС добавила «голоса» на юго-западе Тульской области для 50 тысяч человек

МТС, цифровая экосистема сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети на юго-западе Тульской области. В результате установки дополнительного телеком-оборудования качество голосо
28.03.2024 Тульский цифровой гид МТС с самоваром и пряниками до древних пещер доведет

ПАО «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Тульской области. Помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel и расскаж
14.03.2024 Голосовой помощник линии 122 в Тульской области стал лучше распознавать адреса абонентов

Компания BSS упростила распознавание адресов голосовым помощником на линии «122» в Тульской области. Специальный адаптер переводит адрес, сообщенный абонентом, в формат государ
01.03.2024 МТС обеспечила LTE Дедилово, древнюю столицу тульского железного промысла

МТС объявила о расширении покрытия LTE в Тульской области. Высокоскоростной мобильный интернет получило село Дедилово, известное как в
28.02.2024 Интеграционное решение Datareon в «Тульском молочном комбинате»

АО «Тульский молочный комбинат» – предприятие пищевой промышленности Тульской области. Комбинат производит молочную продукцию под торговыми марками «Бежин луг», «
02.02.2024 В Тульской области МТС развернула «ковер» LTE в столице русской пастилы

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении очередного этапа строительства сети в Белеве Тульской области. Благодаря запуску новой базовой станции в южной части города средняя скорос
21.12.2023 В тульском поселке Новогуровский к новогодним мероприятиям МТС разогнала сеть LTE

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети в поселке Новогуровский Тульской области. К новогодним мероприятиям, которые стартуют с 23 декабря, МТС увеличила ско
12.12.2023 В Тульской области МТС запустила LTE в одном из старейших сёл региона

елое пятно» на участке трассы между городами Кимовск и Донской. «Гранки – это одно из старейших сел Тульской области, которому уже более 350 лет. Местные краеведы выпустили книгу об истории сел
07.12.2023 МТС разогнала мобильный интернет в Киреевском районе Тульской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети в Киреевском районе Тульской области. МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Киреевске, Болохово, Т
22.11.2023 МТС разогнала мобильный интернет в химической столице Тульской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети в химической столице Тульской области - городе Новомосковске. МТС установила дополнительное телеком-оборудование в
19.10.2023 МТС обеспечила мобильным интернетом тепличный комплекс «Тульский»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении 4G-покрытия на территории Тульской области. Высокоскоростной мобильный интернет МТС на скорости до 100 Мбит/с получили

18.10.2023 Правительство Тульской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий

Заместитель председателя Правительства Тульской области Ярослав Раков и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о со
23.08.2023 Жители Тульской области могут записываться через голосового робота к конкретному врачу

Внедрение голосового помощника на линии 122 в Тульской области позволило добиться полной автоматизации почти 45% обращений граждан, а также
31.07.2023 МТС «прокачала» путь к одной из самых красивых заброшенных дворянских усадеб России

фровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в Веневе Тульской области. В городе находится одна из самых высоких колоколен Центральной России, а не
28.07.2023 МТС улучшила связь на дачах и в зонах отдыха Тульской области

деревнях и дачных поселках Заокского, Суворовского, Веневского, Ясногорского и Алексинского районов Тульской области. В результате средняя скорость передачи данных здесь выросла более чем на 30
14.06.2023 МТС прокачала сеть для проекта «Музейное лето в Туле»

и региона. Качественная голосовая связь и мобильный интернет значительно повышает привлекательность Тульской области и ее главных туристических локаций, а также позволяет пользоваться в полной

17.05.2023 «Сбер» проведет цифровую трансформацию агрохолдинга Тульской области 

«Сбер» и ООО «ПХ "Лазаревское"», сельхозпредприятие Тульской области, заключили соглашение о сотрудничестве. Документ сегодня подписали заместите
17.05.2023 Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112

Работа контактного центра Министерства здравоохранения Тульской области, где компании «БФТ-холдинг» и BSS развивают голосового помощника, признана л
25.04.2023 Более 20% обращений за первые два месяца автоматизировал голосовой робот в семейном МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области

мпанией BSS внедрили виртуального ассистента в едином кол-центре семейного МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области. Свыше 20 тематик по вопросам оформления различных социальных услуг стали до
07.04.2023 МТС к началу туристического сезона оцифровала в Туле «Императорский маршрут»

ком проспекте, где можно увидеть величественное здание в стиле русского классицизма – дом известной тульской купеческой династии потомственных почетных граждан Добрыниных. К началу туристическо
30.03.2023 Органы исполнительной власти Тульской области переходят на российское ПО «Мойофис»

«Центр информационных технологий» (ЦИТ) Тульской области, а также органы исполнительной власти и подведомственные учреждения региона,
27.03.2023 «БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями

льной диалоговой платформы Digital2Speech, обновили функциональность голосового помощника Минздрава Тульской области. Разработчики дополнительно настроили 11 входящих и пять исходящих сценариев
16.03.2023 Sitronics Electro запустила в Туле быструю зарядную станцию для электромобилей

Sitronics Electro запустила в Туле быструю зарядную станцию для электромобилей. Зарядная станция расположена в центральной части города на открытом паркинге ТРЦ «Макси». Для зарядки электромобиля водителю будет достаточно п
21.02.2023 «Русатом Инфраструктурные решения» внедряет платформу «Умный город» в Туле

ельный рост информационных технологий меняет представление об идеальном городе. Тула не просто держит руку на пульсе, а использует все возможности для построения комплексной городской среды. Именно в Туле состоялось первое «облачное» развертывание платформы через портал rosatom.city», – сказал Сергей Кучин, директор по работе с регионами РИР. Функциональность системы затрагивает различные с

Публикаций - 1219, упоминаний - 1712

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 137
Ростелеком 10948 112
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 111
МегаФон 10742 86
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 78
9594 41
Yandex - Яндекс 9216 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 32
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 31
Сонет 173 30
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 30
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 61 25
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 24
Microsoft Corporation 25775 23
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 23
СофтЭксперт 48 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 21
АйТи 1519 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
БАРС Груп 579 16
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 15
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 15
Apple Inc 13154 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 13
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 13
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
Telegram Group 2940 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 10
Oracle Corporation 7074 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 91
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 86
Почта России ПАО 2370 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
Евросеть 1421 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 11
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 11 11
Альфа-Банк 1979 10
Россети Ленэнерго 1699 10
Мострансавто 69 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Газпром ПАО 1493 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 8
Связной ГК 1401 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 7
МТС Трэвел - MTS Travel 292 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 6
Альфа-Групп 745 6
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Русский стандарт Банк 509 6
Мосэнерго ПАО 132 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 133
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 92
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 90
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 77
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 73
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 56
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 55
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 50
Федеральное казначейство России 1949 49
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 48
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 47
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 42
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 42
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 41
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 39
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 39
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 37
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 36
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 32
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 30
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 28
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 25
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 25
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 24
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 24
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 22
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 22
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 20
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 20
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 19
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 19
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 19
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 18
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 18
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 18
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 44
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 25
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 3
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 3
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Знание - Российское общество 10 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 352
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 192
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Apple iOS 8583 31
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Microsoft Windows 16882 18
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ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 18
Apple iPhone 6 4861 15
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Microsoft Office 4170 9
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