МТС модернизировали сеть на территории усадьбы известного русского философа Алексея Хомякова

Цифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования на московском въезде в Тулу и в поселке Октябрьский Тульской области, где находится родовая усадьба философа, поэта, одного из основоположников славянофильства Алексея Хомякова. В результате проведенных работ средняя скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поселок Октябрьский является частью городского округа Тула и включает в себя усадьбу известного русского философа Алексея Хомякова, одну из старейших в регионе. Здесь, в бывшем господском доме, действует филиал Тульского историко-архитектурного музея (ТИАМ). На территории усадьбы располагаются храм во имя Сретения Господня (1840 г.), колокольня (1894 г.), которая является вольной версией знаменитой венецианской Кампанилы, дом управляющего, оранжерея и людская (XIX в.), парк и каскад прудов.

Сегодня все желающие могут побывать в музее, почерпнуть дополнительную информацию в интернет-библиотеках, созвониться и скоординировать поездку благодаря проведенной модернизации и установке дополнительного телеком-оборудования МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет в Октябрьском также дает новые возможности для развития музея, считают сотрудники ТИАМа.

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«Согласно аналитике Big Data МТС, с начала года число посещающих музей туристов увеличилось на четверть. Растет и автомобильный трафик на московском въезде в Тулу. Новое качество связи может стать толчком для развития местной торговли брендовыми товарами – тульскими пряниками, белевским зефиром и пастилой. Комфортный «голос» и мобильный интернет нужны не только в пользовании навигатором, выборе экскурсионных маршрутов, гостиниц и точек общепита по прибытию, но и для комфортного путешествия. Многие пассажиры в пути просматривают ленты новостей, соцсети, делают онлайн-платежи, заказывают товары на маркетплейсах, созваниваются с коллегами и родными», - сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Летом 2023 г. МТС прокачала сеть в районе Венева и заброшенной усадьбы фон Мекк, в Одоеве и Музее филимоновской игрушки, вдоль железной дороги Москва-Тула, на трассе М4 и других локациях региона.