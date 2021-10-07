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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Тульская область - Тула


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
24.06.2021 «Билайн» проанализировал отпускную активность россиян: большинство из них никуда не поехали 1
31.05.2021 Максимальную скорость домашнего интернета в Туле увеличили в 10 раз 2
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 2
26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
02.03.2021 В Туле запущен первый умный комплекс «Ростелекома» для контроля дорожной инфраструктуры 3
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
13.11.2020 «Силтэк» и Neo запустили RFID-систему учета газобаллонного оборудования на заводе «Артон» 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
30.10.2020 В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона 1
06.10.2020 AliExpress предложит покупателям бесплатную установку бытовой техники 1
02.07.2020 «Ростелеком» откроет новый контакт-центр в Туле 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 2
26.03.2020 ЦРПТ: в феврале-марте число участников пилота по маркировке молочной продукции утроилось 1
05.03.2020 «М.Видео» одной из первых в мире начнет продажи Doom Eternal 1
11.12.2019 Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию 1
10.10.2019 «ЭР-телеком холдинг» создаст «умный город» на территории Саратовской области 1
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях 1
09.08.2019 Отраслевая рабочая группа по промышленности создаст банк решений для цифровой трансформации 1
06.06.2019 МТС и РЖД вложат в улучшение качества связи вдоль железных дорог более 2 млрд рублей 1
05.04.2018 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела» 1
23.05.2017 Школы Севастополя отказались от Linux в пользу Windows 1
31.03.2017 Tele2 отметила восьмикратный рост интернет-трафика в роуминге 1
13.12.2016 Медучреждения Тульской области переходят на систему документооборота «Дело» 1
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле 1
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
31.10.2016 Туляки смогут получить электронную подпись в отделениях МФЦ 1
04.10.2016 Tele2 подвел итоги летней стажировки 1
05.09.2016 Гособоронзаказ обеспечит Росэлектронике развитие в гражданском секторе 1
01.08.2016 Администрация Рязани развивает электронный документооборот: к СЭД «Дело» подключены новые пользователи, автоматизирован архив 1
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн» 1
26.07.2016 «Билайн» разработал новый тариф для туристов, путешествующих по городам России 1
15.04.2016 Qiwi запустила сервис моментальной оплаты парковок в Туле 2
04.04.2016 «Билайн»: Количество пользователей в международном роуминге сократилось на 19% 1

Публикаций - 187, упоминаний - 220

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 20
СофтЭксперт 41 18
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 8
Microsoft Corporation 12409 7
4205 6
Apple Inc - Эппл Рус 8073 5
Samsung Electronics 6088 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 586 4
Yota - Скартел 623 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 4
ЛайфТелеком - Телфин 99 4
АФК Система ПАО 1148 3
HP Inc. 3208 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 427 3
Facebook 3947 3
Ростех - Ростехнологии 2238 3
LG Electronics 2030 3
Yandex - Яндекс 4188 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 3
Intel Corporation 4546 2
Ericsson 946 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
ALT Linux - Альт Линукс 144 2
HTC Corporation 1234 2
МойСклад - Логнекс 85 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 411 2
Abbyy 841 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 249 2
Lenovo Group 1700 2
Шахты 41 2
Акадо Телеком - Комкор 661 2
Октава - Тульский завод 9 2
Dr.Web - Доктор Веб 1042 2
Золотая Корона 287 2
Siemens AG - Сименс Россия 757 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 8
УЭК - Универсальная электронная карта 512 8
РЖД - Российские железные дороги 1118 3
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 22 3
Связной ГК 935 2
Electrolux - Электролюкс Рус 119 2
Возрождение - Коммерческий банк 102 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 93 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 257 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Joom - маркетплейс 13 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
МБА-Москва Банк 7 1
Uber 257 1
Кристалл ТЦ 1 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 37 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Uber China 7 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 16 1
Liebherr 38 1
Мособлбанк 17 1
Р-Фарм 21 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 39 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 104 1
РКС - Российские космические системы 102 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 32 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
AliX 2 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 16 1
Единая транспортная карта 12 1
Мострансавто 60 1
Авиапарк ТРЦ 3 1
Сбер Еаптека 8 1
Кредит Европа банк 30 1
Свобода 27 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 4
Правительство РФ 2264 3
Президент Российской Федерации 1460 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 3
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 72 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 94 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 2
Федеральное казначейство России 774 2
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 15 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 103 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 1
Правительство Свердловской области - Департамент информационной политики Свердловской области 2 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Администрация города Тулы 3 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Правительство Сахалинской области 19 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
Правительство Рязанской области 10 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 1
Куликово поле - Музей-заповедник 3 1
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 1
Правительство Сахалинской области - Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области 1 1
Правительство Сахалинской области - Министерство экономического развития Сахалинской области 1 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Правительство Пермского края 15 1
ГКУ СО СОЦИ - Сахалинской областной центр информатизации - Региональной Цифровой Трансформации 2 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 8
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 181 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 3
LTE-смартфон 138 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 701 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 695 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 306 2
МФУ - Многофункциональное устройство 620 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 2
СЗИ - Средства защиты информации 143 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 2
Открытый регион 23 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 528 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1120 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 270 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 104 1
Умное ЖКХ 12 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 154 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
ЭОС Дело СЭД 702 16
Google Android 10773 13
Apple iOS 5750 8
ЭОС Дело-web 139 6
СПАРК-Интерфакс 107 5
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 4
ЭОС Архивное дело 96 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 189 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Microsoft Windows 7 1666 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 2
Linux OS 4553 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Tele2 Praktik 6 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 829 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 2
Тройка - транспортная карта 36 2
1С:Бухгалтерия 428 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1158 2
ЭОС АРМ руководителя 53 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 2
ЭОС iEOS 21 2
Microsoft Windows 10 7196 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 124 1
LiveInternet - блог-платформа 141 1
Microsoft Office 2007 133 1
ЭОС eDocLib 91 1
Tele2 Переплавка 1 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Microsoft Lync 272 1
Samsung Galaxy 345 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 28 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 114 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Abbyy Recognition Server 47 1
NeoCRM 1 1
Контрабаев Артур 66 6
Глотов Дмитрий 13 4
Рылов Дмитрий 45 3
Кусков Денис 184 3
Сморгонский Анатолий 37 3
Попов Алексей 322 2
Кореш Виктор 76 2
Приданцев Сергей 104 2
Ляк Александр 6 2
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Конституция Российской Федерации 32 1
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 114 1
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COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 15 1
Золотое кольцо России 7 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 40 1
Русский язык 1081 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 152 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
POI - points of interest 61 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 213 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 1
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Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 30 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
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Региональное законодательство 45 1
Космодром Байконур 103 1
Великая Отечественная война 135 1
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 261 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
Образование в России 465 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
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CNews Analytics 2239 1
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Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 17 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
МТС Телеком Идея 11 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 120 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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