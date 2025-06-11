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Россия ЦФО Тульская область Тула
СОБЫТИЯ
|11.06.2025
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ТД «Тула-Сталь» перешел на кадровой электронный документооборот с помощью «Контур.КЭДО»
Торговый дом «Тула-Сталь», являющийся партнером «Промышленного металлургического холдинга», перешел на кадровой электронный документооборот с помощью сервиса «Контур.КЭДО». За три месяца — с января по март 2
|22.02.2024
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МТС обеспечила связью LTE северо-запад Большой Тулы
ПАО «МТС», цифровая экосистема обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом северо-западную часть Большой Тулы в районе села Маслово, где находится выезд из города на федеральную автодорогу М2 и трасса, соединяющая с микрорайоном Петровский. В результате установки нового оборудования эта часть горо
|13.02.2024
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МТС оцифровала больничный городок в Пролетарском районе Тулы
Цифровая экосистема МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом пять крупных больниц, расположенных в Пролетарском районе Тулы. В результате обновления телеком-оборудования скорость мобильного интернета увеличилась в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС обновила телеком-оборудование на улице Бон
|22.09.2023
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МТС разогнала мобильный интернет на участке железной дороги Москва-Тула
ссенджеры и социальные сети. «Наша Big Data с 1 января по 30 июня на участке железной дороги Москва-Тула, а также в районе станций Ясногорского и Заокского районов отметила прирост на 20% числа
|30.09.2022
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«Телфин» запускает в продажу мобильные номера Тулы
ения номеров Тулы. В базе компании уже представлены виртуальные мобильные номера 43 городов России. Тула стала 16 городом Центрального федерального округа, виртуальные мобильные номера которого
|09.10.2014
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Жители Тулы будут получать единый платежный документ для оплаты ЖКХ
Во второй половине октября жители Тулы впервые получат квитанцию за жилищно-коммунальные услуги в виде единого платежного документа (ЕПД). Квитанцию нового образца внедряет Областной единый информационно-расчетный центр (совмес
|08.07.2014
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«Билайн» запустил Wi-Fi в городском такси Тулы
рнизируем оборудование и запускаем новые базовые станции. Уверена, что предприниматели-пассажиры такси “555555” оценят новую услугу», — отметила Ирина Чередниченко, директор по корпоративному бизнесу Тульского филиала компании «ВымпелКом».
|05.02.2014
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Администрация Тулы: общение сотрудников на 40% быстрее с Microsoft Lync
ились более чем на 40%, а доля использования мобильной связи для решения рабочих вопросов сократилась на 50%. Постановка задачи Информационно-техническое обеспечение деятельности администрации города Тулы уже долгое время осуществляется на базе технологий Microsoft. Реализация всей необходимой функциональности на основе стандартных решений Microsoft позволяла создать в администрации масштаб
|22.04.2013
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Елена Лукьянова назначена директором по продажам на массовом рынке Тульского филиала «ВымпелКома»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении Елены Лукьяновой на должность директора по продажам на массовом рынке Тульского филиала. Елена Лукьянова сменила на этом посту Дмитрия Глотова, который в марте 2013 г. возглавил компанию в Тульской области. Елена Лукьянова работает в «ВымпелКоме» с 2005 г. и прош
|08.04.2013
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«Билайн» запустил Wi-Fi в такси Тулы
ымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске бесплатного Wi-Fi-доступа в одном из популярных такси Тулы. Теперь пассажиры такси «Арсенал» во время поездки могут читать электронную почту, скачи
|29.03.2013
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Правительство Тульской области и «Билайн» запускают проект «Мобильный гид Тулы»
й регион» и позволит использовать обычный мобильный телефон, как путеводитель по Туле - одному из древнейших городов России. «Мобильный гид» - еще один шаг в формировании туристской привлекательности Тулы, повышении уровня знаний жителей о исторической и культурной роли города. Сейчас проводится монтаж информационных табличек на 85 наиболее значимых исторических объектах центральной части г
|06.03.2013
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Дмитрий Глотов назначен директором Тульского филиала «ВымпелКома»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении Дмитрия Глотова на должность директора Тульского филиала. До прихода в «ВымпелКом» Дмитрий Глотов занимал руководящие должности в таких компаниях как Coca-Cola и Red Bull. Дмитрий Глотов начал свою работу в «ВымпелКоме» в октябре 20
|19.07.2012
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«Билайн» запускает WiFi в парках Тулы
льский филиал «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сообщил о запуске проекта по обеспечению жителей города Тула бесплатным мобильным интернетом. Проект «WiFi в Тульских парках» носит социальный и обра
|14.11.2011
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Дмитрий Глотов назначен директором по продажам на массовом рынке Тульского филиала «ВымпелКома»
жность руководителя обособленного структурного подразделения в «Кока Кола Эйч Би Си Евразия» города Тулы. Комментируя назначение, Виталий Студитских, директор Центрального региона «ВымпелКома»,
|23.08.2011
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МТС выходит на рынок ШПД и кабельного телевидения Тулы
х услуги кабельного телевидения и широкополосного доступа в интернет под брендом «Альтаир» в городе Тула. Сумма сделки составила 680 млн руб. ($23,2 млн) с учетом чистого долга, говорится в соо
|28.07.2011
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Телеканал «Тула» использует решения Acronis для обеспечения непрерывного вещания
Компания Acronis сообщила об успешном внедрении решений Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server и Advanced Workstation на телеканале «Тула». Решения Acronis защищают монтажные станции и серверы телеканала, обеспечивая бесперебойность вещания и сохранность персональных данных. Программное обеспечение Acronis для аварийного вос
|25.07.2011
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Алексей Левченко назначен директором Тульского филиала «ВымпелКома»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении Алексея Левченко на должность директора Тульского филиала. Алексей Левченко сменил на этом посту Юрия Астапова. До прихода в «ВымпелКом» Алексей Левченко занимал должность коммерческого директора Владимирского филиала компании Тele2.
|02.08.2010
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«1С-Рарус» автоматизировал аптечную сеть «SPAR Аптека»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала аптечную сеть «SPAR Аптека», входящую в группу компаний «СПАР-Тула». Информационная система на базе программных продуктов «1С:Бухгалтерия 8» и «1С-Рарус:Уп
|05.03.2010
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РПКСН "Тула" произвёл успешный запуск БР Р-29РМУ2 "Синева"
Как сообщает управление пресс-службы Минобороны РФ, 4 марта 2010 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначение «Тула» произвёл пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Полёт ракеты проходил в штатном режиме. В установленное время головная часть ракеты прибыла в заданное место на п
|17.12.2007
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Ракетоносец "Тула" произвел успешный пуск баллистической ракеты
Как сообщает пресс-служба Минобороны, 17 декабря атомный подводный ракетоносец Северного флота «Тула» под командованием капитана 1 ранга Анатолия Коваленко произвел пуск баллистической ракеты из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск произведен из подводного положения
|26.12.2003
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"МегаФон" пришел в Тулу и Калугу
Тульской и Калужской областях. Таким образом, на сегодняшний день количество регионов присутствия оператора доведено до 53. На первом этапе сеть обеспечит покрытие в административных границах городов Тула и Калуга. Дальнейшее развитие сети будет проходить в направлении расширения территории покрытия и повышения пропускной способности сети. В Калужской и Тульской областях компания «МегаФон»
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Кашников Артемий 32 19
|Глотов Дмитрий 15 9
|Контрабаев Артур 70 7
|Ляк Александр 51 4
|Орловский Виктор 408 4
|Сморгонский Анатолий 44 3
|Кусков Денис 221 3
|Левченко Алексей 10 3
|Патока Андрей 110 3
|Рылов Дмитрий 56 3
|Синицын Дмитрий 9 2
|Киселев Александр 115 2
|Попов Алексей 339 2
|Макаров Андрей 29 2
|Груздев Владимир 18 2
|Лопатухин Дмитрий 19 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Артамонов Игорь 16 2
|Козлова Ирина 29 2
|Тюрина Мария 59 2
|Толстой Лев 69 2
|Приданцев Сергей 149 2
|Кореш Виктор 83 2
|Федин Алексей 4 2
|Балуевский Юрий 22 2
|Ершов Сергей 15 2
|Гринь Виктор 8 2
|Куртяник Надежда 441 2
|Елпатьевский Сергей 2 2
|Ракутько Кирилл 2 2
|Мурзин Роман 2 2
|Покрышкин Руслан 2 2
|Ильченко Михаил 2 2
|Шихалев Алексей 2 2
|Жук Николай 2 2
|Короб Анна 3 2
|Лосев Станислав 45 2
|Антонов Олег 2 2
|Севальос Алексей 2 2
|Княгинина Ольга 4 2
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