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Россия - ЦФО - Тульская область - Тула

Борис Вагин "Зима в Туле" (1967) Борис Вагин "Зима в Туле" (1967)
Борис Вагин "Зима в Туле" (1967)

СОБЫТИЯ


11.06.2025 ТД «Тула-Сталь» перешел на кадровой электронный документооборот с помощью «Контур.КЭДО»

Торговый дом «Тула-Сталь», являющийся партнером «Промышленного металлургического холдинга», перешел на кадровой электронный документооборот с помощью сервиса «Контур.КЭДО». За три месяца — с января по март 2
22.02.2024 МТС обеспечила связью LTE северо-запад Большой Тулы

ПАО «МТС», цифровая экосистема обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом северо-западную часть Большой Тулы в районе села Маслово, где находится выезд из города на федеральную автодорогу М2 и трасса, соединяющая с микрорайоном Петровский. В результате установки нового оборудования эта часть горо
13.02.2024 МТС оцифровала больничный городок в Пролетарском районе Тулы

Цифровая экосистема МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом пять крупных больниц, расположенных в Пролетарском районе Тулы. В результате обновления телеком-оборудования скорость мобильного интернета увеличилась в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС обновила телеком-оборудование на улице Бон
22.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет на участке железной дороги Москва-Тула

ссенджеры и социальные сети. «Наша Big Data с 1 января по 30 июня на участке железной дороги Москва-Тула, а также в районе станций Ясногорского и Заокского районов отметила прирост на 20% числа
30.09.2022 «Телфин» запускает в продажу мобильные номера Тулы

ения номеров Тулы. В базе компании уже представлены виртуальные мобильные номера 43 городов России. Тула стала 16 городом Центрального федерального округа, виртуальные мобильные номера которого
09.10.2014 Жители Тулы будут получать единый платежный документ для оплаты ЖКХ

Во второй половине октября жители Тулы впервые получат квитанцию за жилищно-коммунальные услуги в виде единого платежного документа (ЕПД). Квитанцию нового образца внедряет Областной единый информационно-расчетный центр (совмес
08.07.2014 «Билайн» запустил Wi-Fi в городском такси Тулы

рнизируем оборудование и запускаем новые базовые станции. Уверена, что предприниматели-пассажиры такси “555555” оценят новую услугу», — отметила Ирина Чередниченко, директор по корпоративному бизнесу Тульского филиала компании «ВымпелКом».
05.02.2014 Администрация Тулы: общение сотрудников на 40% быстрее с Microsoft Lync

ились более чем на 40%, а доля использования мобильной связи для решения рабочих вопросов сократилась на 50%. Постановка задачи Информационно-техническое обеспечение деятельности администрации города Тулы уже долгое время осуществляется на базе технологий Microsoft. Реализация всей необходимой функциональности на основе стандартных решений Microsoft позволяла создать в администрации масштаб
22.04.2013 Елена Лукьянова назначена директором по продажам на массовом рынке Тульского филиала «ВымпелКома»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении Елены Лукьяновой на должность директора по продажам на массовом рынке Тульского филиала. Елена Лукьянова сменила на этом посту Дмитрия Глотова, который в марте 2013 г. возглавил компанию в Тульской области. Елена Лукьянова работает в «ВымпелКоме» с 2005 г. и прош
08.04.2013 «Билайн» запустил Wi-Fi в такси Тулы

ымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске бесплатного Wi-Fi-доступа в одном из популярных такси Тулы. Теперь пассажиры такси «Арсенал» во время поездки могут читать электронную почту, скачи
29.03.2013 Правительство Тульской области и «Билайн» запускают проект «Мобильный гид Тулы»

й регион» и позволит использовать обычный мобильный телефон, как путеводитель по Туле - одному из древнейших городов России. «Мобильный гид» - еще один шаг в формировании туристской привлекательности Тулы, повышении уровня знаний жителей о исторической и культурной роли города. Сейчас проводится монтаж информационных табличек на 85 наиболее значимых исторических объектах центральной части г
06.03.2013 Дмитрий Глотов назначен директором Тульского филиала «ВымпелКома»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении Дмитрия Глотова на должность директора Тульского филиала. До прихода в «ВымпелКом» Дмитрий Глотов занимал руководящие должности в таких компаниях как Coca-Cola и Red Bull. Дмитрий Глотов начал свою работу в «ВымпелКоме» в октябре 20
19.07.2012 «Билайн» запускает WiFi в парках Тулы

льский филиал «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сообщил о запуске проекта по обеспечению жителей города Тула бесплатным мобильным интернетом. Проект «WiFi в Тульских парках» носит социальный и обра
14.11.2011 Дмитрий Глотов назначен директором по продажам на массовом рынке Тульского филиала «ВымпелКома»

жность руководителя обособленного структурного подразделения в «Кока Кола Эйч Би Си Евразия» города Тулы. Комментируя назначение, Виталий Студитских, директор Центрального региона «ВымпелКома»,
23.08.2011 МТС выходит на рынок ШПД и кабельного телевидения Тулы

х услуги кабельного телевидения и широкополосного доступа в интернет под брендом «Альтаир» в городе Тула. Сумма сделки составила 680 млн руб. ($23,2 млн) с учетом чистого долга, говорится в соо
28.07.2011 Телеканал «Тула» использует решения Acronis для обеспечения непрерывного вещания

Компания Acronis сообщила об успешном внедрении решений Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server и Advanced Workstation на телеканале «Тула». Решения Acronis защищают монтажные станции и серверы телеканала, обеспечивая бесперебойность вещания и сохранность персональных данных. Программное обеспечение Acronis для аварийного вос
25.07.2011 Алексей Левченко назначен директором Тульского филиала «ВымпелКома»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении Алексея Левченко на должность директора Тульского филиала. Алексей Левченко сменил на этом посту Юрия Астапова. До прихода в «ВымпелКом» Алексей Левченко занимал должность коммерческого директора Владимирского филиала компании Тele2.
02.08.2010 «1С-Рарус» автоматизировал аптечную сеть «SPAR Аптека»

Компания «1С-Рарус» автоматизировала аптечную сеть «SPAR Аптека», входящую в группу компаний «СПАР-Тула». Информационная система на базе программных продуктов «1С:Бухгалтерия 8» и «1С-Рарус:Уп
05.03.2010 РПКСН "Тула" произвёл успешный запуск БР Р-29РМУ2 "Синева"

Как сообщает управление пресс-службы Минобороны РФ, 4 марта 2010 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначение «Тула» произвёл пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Полёт ракеты проходил в штатном режиме. В установленное время головная часть ракеты прибыла в заданное место на п
17.12.2007 Ракетоносец "Тула" произвел успешный пуск баллистической ракеты

Как сообщает пресс-служба Минобороны, 17 декабря атомный подводный ракетоносец Северного флота «Тула» под командованием капитана 1 ранга Анатолия Коваленко произвел пуск баллистической ракеты из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск произведен из подводного положения
26.12.2003 "МегаФон" пришел в Тулу и Калугу

Тульской и Калужской областях. Таким образом, на сегодняшний день количество регионов присутствия оператора доведено до 53. На первом этапе сеть обеспечит покрытие в административных границах городов Тула и Калуга. Дальнейшее развитие сети будет проходить в направлении расширения территории покрытия и повышения пропускной способности сети. В Калужской и Тульской областях компания «МегаФон»


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