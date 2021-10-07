Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Тульская область
Тула
Публикаций - 187, упоминаний - 220
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Контрабаев Артур 66 6
|Глотов Дмитрий 13 4
|Рылов Дмитрий 45 3
|Кусков Денис 184 3
|Сморгонский Анатолий 37 3
|Попов Алексей 322 2
|Кореш Виктор 76 2
|Приданцев Сергей 104 2
|Ляк Александр 6 2
|Тюрина Мария 39 2
|Медведев Дмитрий 1459 2
|Патока Андрей 97 2
|Макаров Андрей 19 2
|Орловский Виктор 232 2
|Кобзев Сергей 2 1
|Гнитько Ксения 2 1
|Венцлавович Елена 41 1
|Артамонов Игорь 5 1
|Желкова Наталья 8 1
|Смирнов Алексей 151 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Хоббит Сергей 2 1
|Уваров Сергей 5 1
|Новак Александр 19 1
|Студитских Виталий 16 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Иванников Дмитрий 35 1
|Блинов Дмитрий 29 1
|Лопатухин Дмитрий 16 1
|Путин Владимир 1877 1
|Радаев Валерий 3 1
|Столяров Алексей 1 1
|Маковский Игорь 6 1
|Бровко Василий 47 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Зверев Андрей 52 1
|Бочаров Олег 27 1
|Страх Александр 33 1
|Мазуров Александр 10 1
|Хохрин Алексей 1 1
|TelecomDaily ИАА 112 3
|CNews Analytics 2239 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru