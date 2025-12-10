Разделы

Администрация Рязани


СОБЫТИЯ


10.12.2025 Администрация Рязани и «Ред Софт» запускают совместный проект цифровой трансформации муниципальной ИТ-инфраструктуры 1
29.05.2025 Simetra разработала модель движения транспорта в Рязани 1
20.01.2025 В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ 2
01.08.2016 Администрация Рязани развивает электронный документооборот: к СЭД «Дело» подключены новые пользователи, автоматизирован архив 6
15.06.2015 Руководство Администрации Рязани работает в СЭД «Дело» через мобильное приложение «АРМ Руководителя» 2
17.02.2012 МТС в 2012 г. обеспечит связью ряд государственных организаций Рязани 1
22.09.2011 26 октября в Москве пройдет «Процессный форум 2011» 1
11.11.2010 Рязанская городская Дума переходит на СЭД «Дело» 1
08.07.2010 Рязань поразила Тверь своим Глонасс 1
22.06.2010 Жители 57 домов Рязани получат приборы учета энергоресурсов в 2010 г. 1
03.12.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2009 1
01.09.2008 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2008 1

Публикаций - 13, упоминаний - 20

Администрация Рязани и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1187 3
СофтЭксперт 48 3
Software AG 198 2
Software AG & IDS Scheer 207 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Системы документооборота 511 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Ростелеком 10310 1
Telegram Group 2574 1
БАРС Груп 559 1
Темірбанк - Темирбанк 4 2
Eesti Energia Enefit 4 2
Сургутнефтегаз - СНГ 278 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 2
Рустранском - Русагротранс 25 2
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 140 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 2
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 15 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 79 2
Связной ГК 1384 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 3
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12847 2
Администрация Барнаула 16 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 681 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 44 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 32 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Администрация Курской области 28 1
Минфин РФ - Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 9 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 39 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73260 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57384 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13342 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12346 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1082 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 348 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 691 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21990 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31756 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Оповещение и уведомление - Notification 5382 1
Email - EAI - Email Address Internationalization - интернационализация адреса электронной почты 74 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25549 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8786 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5673 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13073 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1835 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 939 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 386 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16697 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2372 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11993 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12380 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1329 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 81 1
Microsoft Windows 7 1994 2
Software AG - ARIS Platform 177 2
ЭОС Дело СЭД 217 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 2
ЭОС АРМ руководителя 77 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
ЭОС iEOS 21 1
ЭОС Дело-web 209 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Архивный фонд РФ 111 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Изряднов Валерий 2 1
Шишов Олег 1 1
Щегольков Алексей 1 1
Руденко Анна 2 1
Собянин Сергей 474 1
Лужков Юрий 113 1
Нарышкин Сергей 51 1
Шадаев Максут 1147 1
Мишустин Михаил 735 1
Лебедев Иван 14 1
Шойтов Александр 99 1
Угнивенко Дмитрий 22 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 681 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45715 6
Россия - РФ - Российская федерация 156888 6
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1706 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1419 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1309 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 543 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 336 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 510 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 511 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 52 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3197 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - ЦФО - Курская область 698 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1394 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 713 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 521 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 399 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 969 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 251 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55045 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51304 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20394 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 3
Федеральный закон 261-ФЗ - Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 26 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5399 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 145 1
Энергетика - Energy - Energetically 5526 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4377 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 117 1
Земельный кадастр - кадастровый инженер - землемер 53 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
IDC Russia - IDC Россия 183 2
