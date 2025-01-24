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Индексная книга (каталог) CNews*
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Email EAI Email Address Internationalization интернационализация адреса электронной почты



24.01.2025 DLBI: в 2024 г. объем утечек вырос на 70% 1
21.01.2025 «Ростелеком» призвал абонентов срочно сменить пароли. В Сеть утекли сотни тысяч телефонов и почтовых адресов 1
16.01.2025 В 2024 году в Сеть утекли более 710 млн записей о россиянах 1
05.11.2024 У знаменитого поставщика электрооборудования для ЦОДов взломана ИТ-платформа разработки, потеряны 40 ГБ данных 1
22.10.2024 Побиты все рекорды по числу утечек данных. В интернет утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн электронных почт 1
10.10.2024 Microsoft погнали с крупного российского авиационного завода. Идет отказ от MS Exchange, в планах переход на отечественный Linux 1
20.08.2024 В Сеть утекли почти 3 млрд записей с личными данными жителей США, Канады и Великобритании 1
03.07.2024 Мошенники нацелились на госорганы, ИТ-компании и финансовые организации 1
27.06.2024 В Spotify массово взломали профили российских артистов и удалили песни Шамана 1
14.05.2024 Компания edna внедрила чат-центр для поддержки клиентов в «Сбер Еаптеке» 1
25.04.2024 Во всем мире расцвело мошенничество с поддельными личностями. Фабриковать их помогает искусственный интеллект 1
22.04.2024 Positive Technologies: киберпреступники требуют до $70 млн за персональные данные 1
03.04.2024 Суверенные российские редакторы документов для ОС «Аврора» интегрировали с облаком «Моего офиса» 1
21.03.2024 «Роса» представила решение для управления ИТ-инфраструктурой 1
22.01.2024 Ответственные замы по ИБ в российских банках получат 10-летний запрет на профессию за утечки данных 1
17.01.2024 Россияне не защищены в киберпространстве. Персональные данные утекают в космических масштабах – 300 млн записей в год. Опрос 1
15.12.2023 ГК «Солар»: число утекших телефонных номеров в 2023 г. в 1,5 раза превысило численность населения России 1
04.10.2023 Positive Technologies: доступ к инфраструктурам компаний Персидского залива можно купить на теневом рынке за $35 1
30.08.2023 Все заводы Toyota в Японии остановились на трое суток из-за системного сбоя 1
04.08.2023 Innostage проанализировал крупнейшие утечки за первое полугодие 2023 года 1
22.05.2023 «РТК-Солар» представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года 1
16.05.2023 «РТК-Солар» представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года 1
10.03.2023 Сервис Сбербанка «протек» по-крупному. Персональные данные десятков миллионов клиентов в свободном доступе 1
01.12.2022 Взломан суперпопулярный менеджер паролей. Данные миллионов пользователей под угрозой 1
09.08.2022 Знаменитый взломщик «слил» в интернет данные 7,5 миллионов клиентов Tele2 1
10.11.2021 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за октябрь 2021 года 1
29.09.2021 Появилась возможность пожаловаться на отсутствие поддержки кириллических доменов 1
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 2
27.07.2021 «1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса 2
25.03.2021 Поддерживаю.РФ и REG.RU начали тестирование полностью кириллической почты 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
27.05.2020 Запущена программа поддержки кириллических доменов в интернете 3
11.07.2019 В Сеть слиты полмиллиона логинов и паролей к магазину Ozon 1
08.05.2018 Хакеры украли банковские идентификаторы половины населения США 1
06.06.2016 Почтовые сервисы органов госвласти России практически не защищены 1
12.12.2013 Windows XP: настало время сказать «прощай!» 1
02.08.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2012 1
02.08.2012 «Доктор Веб»: обзор вирусной активности в июле 2012 г. 1
05.06.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: май 2012 года 1
05.07.2011 Абоненты МТС смогут устраивать слежку через GPS 1

Публикаций - 63, упоминаний - 67

Email и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24649 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 6
Telegram Group 2009 6
Yandex - Яндекс 7378 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 4
Yahoo! 3697 4
Google LLC 11805 4
Meta Platforms - Facebook 4442 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 2
X Corp - Twitter 2847 2
8246 2
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 2
1С-Битрикс - Bitrix 580 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 2
Ростелеком 9720 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
HP Inc. 5689 2
Новые облачные технологии (НОТ) 445 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 2
Sony 6548 2
Цифра ГК 2433 2
Nginx - Энджайникс 167 1
Broadcom - VMware 2365 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 376 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2903 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Cisco Systems 5118 1
Amazon Inc - Amazon.com 3006 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Lexmark Int 294 1
Acronis - Акронис 448 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2553 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 5
Unsplash 798 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
Почта России ПАО 2118 2
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 119 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 2
РЖД - Российские железные дороги 1906 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
eBay Inc 1622 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Альфа-Банк 1774 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 833 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 245 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Haier - Candy Group - Канди 97 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
АльфаСтрахование Жизнь 25 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5935 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11683 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 8
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 7
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 257 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3338 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2719 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 4
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5455 4
Судебная власть - Judicial power 2318 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1365 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 3
Федеральное казначейство России 1780 3
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 55 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 3
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3282 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2001 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 233 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 33 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 2
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 43 2
Администрация Омска 24 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27589 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 27
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29786 18
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12058 14
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12662 14
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3934 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24517 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11401 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30818 11
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1433 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20680 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6154 8
Оповещение и уведомление - Notification 4637 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 7
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24197 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5902 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15952 6
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 51 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7414 6
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1828 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7434 6
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3079 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2162 6
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 117 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12554 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4235 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1962 5
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 46 7
Поддерживаю.РФ 10 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4480 6
Microsoft Windows 15696 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1424 5
WordPress Foundation - WordPress 225 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5208 3
Linux OS 9986 3
Apple macOS 2067 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 643 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 48 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 574 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 239 2
Microsoft Outlook 1392 2
Mozilla Firefox - браузер 1891 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 200 2
Joomla CMS 87 2
Postfix - mail transfer agent 47 2
Google Android 14028 2
Kaspersky Internet Security 457 2
Oracle Java - язык программирования 3084 2
Google Gmail 947 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1330 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 526 2
Microsoft Office Word 776 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 2
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 2
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 2
Have I Been Pwned 11 2
Обращения граждан 227 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 94 2
Google YouTube - Видеохостинг 2754 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 131 1
Колесникова Мария 8 6
Валяева Елизавета 72 4
Оганесян Ашот 123 3
Воробьев Андрей 168 2
Дрюков Владимир 43 2
Вагнер Милош 13 2
Hunt Troy - Хант Трой 7 2
Гостев Александр 82 2
Вураско Александр 24 2
Лиенко Светлана 2 1
Путин Владимир 3182 1
Белоусов Сергей 242 1
Акимов Максим 187 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Липов Андрей 62 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Арсентьев Андрей 67 1
Новодворский Алексей 109 1
Евтушенков Владимир 207 1
Халяпин Сергей 82 1
Лукацкий Алексей 119 1
Санин Александр 31 1
Якушев Михаил 50 1
Орлов Анатолий 4 1
Емелин Андрей 10 1
Лукьянова Светлана 2 1
Ельцин Борис. 88 1
Демидов Михаил 133 1
Кузьменко Валерия 62 1
Fiorina Carly - Фиорина Карли 96 1
Буров Олег 25 1
Орлов Сергей 28 1
Гагарина Полина 13 1
Антич Антон 20 1
Альтовский Евгений 42 1
Левина Марина 12 1
Зинченко Валерий 4 1
Зиновкина Ирина 9 1
Кадомский Вячеслав 47 1
Моваев Борис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144836 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17434 5
Япония 13295 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 812 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 559 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 3
Украина 7619 3
Россия - СФО - Омская область 676 3
Россия - ПФО - Саратовская область 732 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14212 2
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