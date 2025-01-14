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Nodex Нодэкс

Nodex - Нодэкс


14.01.2025 Гигантская российская площадка для госзакупок через неделю призналась во взломе и попытке уничтожении инфраструктуры. Сервис не работает из строя 1
09.01.2025 Украинские хакеры уничтожили инфраструктуру одного из старейших российских провайдеров. Сайт не работает, абоненты сидят без интернета 1
22.08.2002 Рынок ПО: Технологии ценообразования интернет-продукта или Клиент всегда не прав? 1
26.04.2002 В Рунете представлен первый рейтинг надежности российских провайдеров
(дополнение) 1
24.04.2002 В Рунете представлен первый рейтинг надежности российских провайдеров 1
15.03.2002 Рынок телекоммуникаций: Сквозь дым, огонь и медные кабели (ч.2) 1
04.03.2002 "НОДЭКС" объявила о новых тарифах и о бесплатном подключении к услугам физического хостинга 2
27.12.2001 "Нодэкс" вводит новые тарифные планы на услуги размещения серверов на своей технической площадкe 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Nodex и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 2
Broadcom - VMware 2359 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Cisco Systems 5114 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Vodafone Group 1370 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
AT&T Inc 1679 1
Рексофт - Reksoft 419 1
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Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
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Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 313 1
SpyLOG 83 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Metrocom - Метроком 89 1
Caravan - Караван 89 1
Verizon - WorldCom 483 1
AT&T South - BellSouth 229 1
Earthlink 155 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 1
Orange Wanadoo 73 1
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 90 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
Tyco International 79 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 1
ISPserver 6 1
Демос 60 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - RiverStone Networks 26 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
RBC Dain Rauscher Wessels 7 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 139 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 1
ISC DHCPD - ISC DHCP daemon - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface 197 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1034 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 556 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 240 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 107 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 1
FreePik 980 1
Недобросовестная конкуренция 47 1
Родченко Кирилл 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Данилов Сергей 15 1
Калинин Роман 4 1
Гутницкий Дмитрий 4 1
Roscitt Richard - Роскитт Ричард 2 1
Павлова Светлана 3 1
Bush George - Буш Джорж 3 1
Теплова Екатерина 3 1
Камаева Ольга 2 1
Колмакова Елена 2 1
Дорохин Роман 2 1
Трухлина Ирина 3 1
Кулинг Владимир 1 1
Синцова Ирина 1 1
Скирда Артем 1 1
Carter Larry - Картер Ларри 4 1
Георгиевский Георгий 4 1
Winnick Gary - Винник Гэри 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Франция - Французская Республика 7845 2
Япония - Токио 995 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Япония 13282 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Америка - Американский регион 2160 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Канада 4881 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Украина 7608 1
Испания - Королевство 3706 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
США - Калифорния 4625 1
США - Нью-Джерси 298 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
Индийский океан 158 1
Средиземное море - Средиземноморье 199 1
Джибути 16 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
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Английский язык 6634 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
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Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 96 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
BleepingComputer - Издание 337 1
TechSpot 113 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 1
Newsbytes News Network 379 1
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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