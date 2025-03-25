Жильцы новостроек ПИК остались без интернета: атакован «карманный» интернет-провайдер

Интернет-провайдер Lovit, обслуживающий новостройки группы компаний ПИК, уже несколько дней подвергается мощной DDoS-атаке. В результате жильцы новостроек не имеют доступа в интернет, так как они лишены альтернативы в виде сторонних провайдеров.



DDoS-атака против интернет-провайдера группы ПИК

Интернет-провайдер Lovit (юридическое лицо – ООО «Ловител»), обслуживающий новостройки группы компаний ПИК в Москве и Санкт-Петербурге, подвергся DDoS-атаке. Атака началась 21 марта и привела к неработоспособности сервисов компании. Соответственно, жители новостроек ПИК остались без доступа в интернет и платного телевидения, также наблюдаются проблемы с инжиниринговыми системами.

Как сообщили в Роскомнадзоре, DDoS-атака началась в 09:58 по мск 21 марта. Ее мощность на пике составляла до 219 Гбит/с, скорость – до 22,4 млн пакетов в секунду. По состоянию на 13:44 мск 24 марта атак продолжалась, хотя ее мощность снизилась до 36,6 Гбит/с, а скорость – до 4 млн пакетов в секунду.

География атакующих серверов и ботнетов обширная: США, Германия, Франция, Великобритания, Россия, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Хорватия. Специалисты подведомственного Роскомнадзору ЦМУ ССОП (Центр мониторинга сети связи общего пользования) пытаются помочь компании в отражении атаки.

Фото: rawpixel.com on Freepik Интернет-провайдер Lovit подвергается мощной DDoS-атаке

«Кибератака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в том числе на мобильное приложение, официальный сайт и личный кабинет пользователя, — рассказали в Роскомнадзоре. — Инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке. Проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены».

На странице Lovit в социальной сети «ВКонтакте», в субботу, 22 марта, появилось сообщение, что доступ в интернет восстановлен. Компания также пообещала осуществить перерасчет стоимости услуг своим абонентам. Однако позднее в тот же день компания сообщила, что «сервис доступен только на части наших локаций».

23 марта компания сообщила, что большинство ее сервисов работает в штатном режиме, однако «некоторые клиенты все еще могут испытывать технические трудности с доступом к сайту lovit.ru, мобильному приложению и личному кабинету». «Все клиентские платформы доступны только из сети Lovit и не доступны из внешней, — уточнили в компании. Также частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам».

Проблема застройщиков и «карманных» интернет-провайдеров

Как отмечает Telegram-канал «Телекоммуналка», что «Lovit – карманный провайдер компании ПИК». «Зачастую застройщик не дает альтернативы для своих жильцов, поэтому Lovit - единственный оператор во многих жилищных комплексах, - говорят авторы канала. — Во-первых, это пример дискриминации других операторов застройщикам, Отсутствие альтернативы в данном кейсе – налицо. Во-вторых, это история об уязвимости провайдеров перед DDoS-атаками, в частности, малых операторов».

Проблема того, что зачастую в новостройках услуги связи может оказывать только один интернет-провайдер, существует достаточно давно. Первое поручение на данный счет Президент России Владимир Путин давал еще в 2015 г.

Закон с поправками в Закон «О связи» и в Жилищный кодекс, решающий данную проблему, был принят только в 2024 г. После этого Правительство утвердило Правила взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно указанной нормативной базе, монтаж, эксплуатация и демонтаж сетей связи на объектах общего пользования в многоквартирных домах для оказания услуг связи абоненту-гражданину, являющемуся собственником помещения в МКД и нанимателю жилого помещения по договору социального найма, и имеющему договор с оператором связи, осуществляется без решения собрания жильцов.

Также с оператора связи не должна взиматься плата за размещение на объектах общего имущества в МКД сетей связи. Но оператор связи должен оплачивать электроэнергию и компенсировать возможный ущерб общедомовому имуществу от монтажа, эксплуатации и демонтажа его сетей связи.

Хакерские атаки против российских интернет-провайдеров

С начала СВО количество хакерских атак на российскую критическую информационную инфраструктуру, в том числе на интернет-провайдеров, значительно увеличилось. В 2024 г. украинская хакерская группа Blackjack заявила об атаке московского провайдера «М9.ком». Утверждалось об удалении 20 ГБ данных с серверов компании, из-за чего у ее абонентов пропал доступ в интернет.

В январе 2025 г. «Украинский киберальянс» провел атаку про петербургского интернет-провайдера Nodex. В данном случае также сообщалось об удалении данных с сервера, что нарушило работоспособность сети.

3 марта 2025 г. DDoS-атаке подвергся телекоммуникационный провайдер «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), из-за чего поступали жалобы от абонентов в Москве и Московской области. В «Вымпелкоме» сообщали об оперативном устранении инцидента.