Российским интернет-провайдерам создали прозрачные условия для доступа в жилые дома

Правительство установило правила взаимодействия операторов связи и управляющих компаний (УК) многоквартирных домов, а также технические требования размещению сетей связи. Документ предусматривает, что УК не вправе брать с операторов связи плату за размещения их оборудования, но операторы связи должны отвечать за ущерб для общедомового имущества.

Правила взаимодействия операторов связи и управляющих компаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства об утверждении Правил взаимодействия оператор связи и лица, осуществляющего управление многоквартирного дома, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме.

Документ является подзаконным актом к принятым ранее поправкам в Закон «О связи» и Жилищный кодекс, регламентирующий порядок доступа оператора связи в многоквартирные дома (МКД).

Согласно закону, монтаж, эксплуатация и демонтаж сетей связи на объектах общего пользования в МКД для оказания услуг связи абоненту-гражданину, являющему собственником помещения в МКД или нанимателю жилого помещения по договору социального найма, и имеющему договор с оператором связи, осуществляется без решения общего собрания жильцов.

Также с оператора связи не должна взиматься плата за размещения на объектах общего имущества в МКД сетей связи. Но оператор связи должен оплачивать электроэнергию и компенсировать возможный ущерб общедомовому имуществу от монтажа, эксплуатации и демонтажа его сетей связи.

Заключенные до вступления закона в силу договора между операторами связи и лицам, осуществляющими управлением многоквартирным домами (УК), за пользование объектам общего имущества по требованию одной из стороны могут быть прекращены. Смонтированные ранее сети связи должны быть приведены в соответствие с требованиям данного закона в течение год после его вступления в силу.

Как оператору связи попасть в многоквартирный дом

Согласно общим требованиям, установленным Правительством, управляющая компания не в праве обуславливать доступ оператора связи к объекта общего имущества в многоквартирном доме, монтаж, эксплуатацию и демонтаж сетей связи приобретением оператором связи каких-либо товаров, выполнением для оператора связи каких-либо работ, оказанием оператору связи каких-либо услуг, в том числе третьим лицами, а также поставкой оператором связи каких-либо товаров.

Сведения об операторах связи, сети которых размещены на объектах общего имущества в МКД, публикуются УК в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), УК также может разместить сведения об операторах связи, сети которых размещены на объектах общего имущества в МКД, в региональный информационной системе и на своем официальном сайте.

Пользование объектами общего имущества в МКД для оказания услуг связи в МКД, доступ оператора связи к объектам общего имущества в МКД, монтаж, эксплуатация и демонтаж сетей связи, осуществляется без взимания платы с операторам связи.

При монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи взаимодействие оператора связи с лицом, осуществляющим управлением МКД, осуществляется посредством почты, электронной почты, нарочного, с использованием государственной информационной системы ЖКЗ и региональной информационной системы.

При взаимодействии по электронной почте документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования не допускается.

При поступлении оператору связи заявления собственника помещения в МКД или нанимателя жилого помещения по договору социального найма о заключении договора об оказании услуг связи оператор связи в целях проведения предпроектный изысканий для монтажа сетей связи направляет лицу, осуществляющему управление МКД, письменный запрос об обеспечении доступа оператора связи к объектам общего имущества в МКД.

В случае, если в МКД уже размещена сеть связи данного оператора, то при поступлении заявления о заключении договора направление запроса и составление проекта монтажа сети связи не требуется.

В запросе указывается ограниченный перечень информации: наименование оператора связи, сведения о лицензии, место нахождения; адрес МКД, в котором планируется осуществить монтаж сети связи; планируемый срок начала работ по монтажу; ФИО контактного лица оператора связи, номер телефона для связи с оператором связи и круглосуточный номер его технической поддержки; информация об основаниях для направления запроса, максимальная мощность и категория надежности энергопринимающих устройств; перечень технической документации на МКД. необходимой для монтажа; перечень сотрудников оператора связи, которым будет предоставлен доступ к объектам имущества в МКД.

УК не вправе запрашивать у оператора связи иные сведения. УК может вести реестр запросов. Информация в запросе размещается УК в ГИС ЖКХ в течение 10 рабочих дней с момента ее поступления.

В течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса УК может принять решение об отказе в предоставлении оператору связи доступа к объектам общего пользования в МКД в случае, если дом признан аварийным и подлежит сносу или в доме в течение трех месяцев со дня поступления запроса наступает срок проведения капитального или текущего ремонта. несовместимого с монтажом сетей связи. Также УК может отказаться рассматривать заявление по причине отсутствия в ней необходимой информации.

В остальных случае запрос должен быть согласован с письменным измещением оператора. В случае согласования запроса в течение пяти рабочих дней УК согласовывает с операторам связи время, и место предоставления технической документации и проведения осмотра общего имущества в МКД. УК обязано предоставить оператору связи необходимую техническую документацию, в том числе в электронном виде. Копия технической документации может быть предоставлена оператору связи за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Также оператор связи направляет УК запрос с целью заключения договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком и энергосбытовой организацией. УК должна предоставить такие документу в течение пяти рабочих дней. До заключения договора между операторам связи и энергоснабжающей организацией УК обязано обеспечить бесперебойное энергоснабжение сетей связи, а оператор связи обязан будет возместить УК соответствующие расходы. Энергоснабжение оборудования сетей связи максимальной мощностью не более 5 кВТ каждого оператора связи осуществляется в пределах мощности, ранее выделенной при технологическом присоединении энергопринимающих устройств многоквартирного дома к объектам электросетевого хозяйства.

Если у УК отсутствует необходимая техническая документация, то оператор связи вправе самостоятельно запросить ее в иных организаций с уведомлением УК. УК вправе запросить у оператора связи копию данной документации.

Монтаж сетей связи в многоквартирных домах

Осмотр общего имущества в многоквартирном доме осуществляется представителями оператора связи с участием представителей. По результатам осмотра создается акт в двух экземплярах. При выявлении неисправностей и повреждений приспособленного для размещения сетей связи технического помещения МКД, препятствующих монтажу сетей связи в этом помещении, данный факт отражается в акте осмотра с указанием иного места для монтажа сетей или срока для устранения выявленных неисправностей.

В акте также указывается информация о возможных точках подключения к электросетям МКД и способам прокладки электрических кабелей. Если осмотр не удалось произвести, он должен быть произведен в течение пяти рабочих дней.

В проекте монтажа указывается: наименование оператора связи, адрес МКД, в котором планируется осуществить монтаж; перечень средств и линий связи, планируемый к монтажу; места монтажа сетей связи с указанием способа установки, габаритов и занимаемой площади; максимальная потребляемая мощность энергопринимающих устройств оператора связи, перечень точек присоединения, границы раздела балансовой принадлежности объектов и эксплуатационной ответственности между оператором связи и УК; однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств оператора связи, информация об устройствах защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, информация о приборе учета; ФИО уполномоченного представителя оператора связи; наименование юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. архитектурно-строительного проектирования.

В течение 10 рабочих дней с момента получения проект проекта монтажа сетей связи УК направляет оператору связи уведомление о его согласование либо о необходимости его доработки. Основания для доработка могут быть выявление рисков при реализации такого проекта для обеспечения безопасности жильцов в чрезвычайных ситуациях, а также несоблюдения требований к конструктивным характеристикам надежности и технической безопасности МКД и требований к архитектурно-градостроительному облику МКД.

Также УК вправе запросить дополнительно 5 рабочих дней для изучения проекта монтажа. Если УК в срок не представят свои возражения, проект монтажа считается согласованным.

Оператор связи в течение 10 рабочих дней с момента получения от УК уведомления о необходимости доработки проекта монтажа направляет доработанный проект или мотивированное возражение. В течение 10 рабочих дней с момента получения мотивированного возражения от оператора связи УК либо согласовывает его, либо сообщает о наличии неурегулированный разногласий. В таком случае монтаж сети связи не производится.

Оператор связи направляет в УК уведомлении о проведении работ, включающее в себя их перечень, дата и время начала работ, сроки проведения работ, список лиц, допущенных к проведению работ, и данные о подрядчике. УК в течение 7 рабочих дней согласовывает данное уведомление или устанавливает иную дату началу работ, но не позднее 10 рабочих дней от даты, указанной в уведомлении. Если УК не ответит в срок, уведомление считается согласованным.

В течение 5 рабочих дней после окончания работ оператор связи составляет акт о проведенных работах, включая состав сетей связи, место монтажа на объектах общего имущества, количество энергопринимающих устройств и места их установки и т.д. УК в течение пяти рабочих дней подписывает акт о выполненных работах или направляет оператору связи мотивированное выражение. В случае , если УК в срок не направляет информацию, акт считается подписанным.

Демонтаж и идентификации средств связи в многоквартирных домах

Демонтаж сетей связи может производится по решению суда, в случае прекращения оказания услуг связи операторам связи в МКД, в случае принятия общим собранием собственников помещений в МКД решения о демонтаже, а также в случае, если владелец сетей связи не установлен и сети связи не снабжены средствами индентификации. В случае прекращения предоставления услуг жителям МКД демонтаж сети связи осуществляется в течение трех месяцев с момента прекращения оказания услуг всем жителям дома.

Сети связи на объектах МКД должны обладать или быть снабжены средствами идентификации, позволяющими установить их принадлежность оператору связи. Если УК обнаружит сети связи, не сбавленные средствами идентификации, она составляет акт и в течение 5 рабочих дней направляет его операторам связи, чьи сети размещены в данном МКД. Оператор связи в течение 30 дней с момента получения акта должен снабдить сети связи средствами идентификации. Данная норма начнет действовать по истечению года с момента вступления в силу упомянутого закона. Если собственник сети связи не установлен, УК уведомляет об этом всех операторов связи, чьи сети ест ь в данном МКД, и демонтирует сеть в присутствии их представителей.

В случае если монтаж сетей связи осуществлялся до вступления закона в силу, оператор связи осуществляет опись существующих в МКД и принадлежащих ему сетей связи, и направляет ее в УК в течение 5 рабочих дней со дня составления.

В случае выявления фактов повреждения оператором связи объектов общего имущества в МКД в результате монтажа, эксплуатации и демонтажа сетей связи, включая нарушение чистоты на месте проведения работ, УК уведомляет оператора связи о необходимости составления акта не позднее второго рабочего дня со дня выявления таких повреждений. Акт составляется УК в присутствии представителя оператора связи. Если оператор связи был должным образом уведомлен и не явился, то можно и без него. Расходы на устранения повреждений должен возместить оператор связи.

Технические требования для размещения сетей связи в многоквартирных домах

В нынешнем документ приведены типовые технические требования к монтажу сетей связи на объектах общего пользования в МКД. Если в МКД есть существующие телекоммуникационыне комнаты, серверные комнаты (аппаратные), то при проектировании нового оборудования сети связи оператор связи и при наличие технической возможности задействуются свободные ресурсы таких помещений. Если в пожарном отсеке рядом со слаботочным стояком есть специальное место для монтажа оборудования сети связи, то допускается монтаж в нем оборудования сети связи при наличии свободного пространства.

Подключение к электрической сети связи должно осуществляться от существующей электросети общедомового хозяйства, включая подключение к существующему контуру защитного заземления и молниезащиты. Точка присоединения определяется проектом монтажа сетей связи или описью существующих в МКД сетей связи, принадлежащих оператору связи.

Допускается монтаж оборудования и линий связи в подвалах, на верхних технических этажах или на технических чердаках, на лестничных клетках, в служебных и административных помещениях, и в технических подпольях при обеспечении климатических условий, сохранности оборудования я и доступа к нему для обслужвания и ремонта. Оборудование допускается устанавливаться непосредственно на полу и на фундаментов (каркасной) раме, на фундаменте, на аппаратном столе, на полке, а также крепить на стене или в стенной нише.

Оборудование настольного типа следует устанавливать на аппаратных столах или на полках без крепления. Крепление оборудования рекомендуется выполнять таким образом, которое допускает установку и демонтаж любой единицы оборудования независимо от других единиц оборудования. В МКД места монтажа оборудования сети связи, расположенные на разных этажах, при наличии технической возможности следует располагать друг над другом.

Места для монтажа оборудования сети связи проектируются таким образом, чтобы имелась возможность для доступа персонала, обслуживающего инфраструктуру, содержащуюся в соответствующих помещениях, и избежать возможного несанкционированного доступа.

Допускается монтаж оборудования сети связи в подвалах, в верхних технических этажах, чердаках, крышах или иных конструктивных элементах зданий или сооружения. При этом должны быть обеспечены требования пожарной безопасности, сохранность оборудования и доступ к нему для обслуживания и ремонта, а также требования санитарных правил и норм к допустимому уровню шуму в смежных жилых помещениях. При необходимости следует предусмотреть специальные мероприятия для защиты от шума.

В местах монтажа оборудования сети связи допускается установка телекоммуникационных шкафов или стоек напольного, потолочного или настенного исполнения. Допускается создание места монтажа оборудования сети связи путем обустройство отдельного помещения (установка «вгородки») в существующих помещениях здания, в том числе на технических этажах чердаке и в подвале соответствующего здания, а также путем установки климатического шкафа на крыше здания.

Технические требования к прокладке кабелей операторов связи

К кабельным вводам в МКД относится часть линейных сооружений на участке от вводного колодца кабельной канализации или коллектора, а также от вводной опоры воздушной линии связи до оконченных кабельных устройств, установленных в зданиях или сооружениях. Ввод кабелей сетей систем электросвязи следует осуществлять с учетом минимальной длины кабелей внутри зданий и сооружения, допустимых радиусов изгиба, максимального использования существующих металлоконструкций, а также удобства эксплуатации.

При проектировании ввода кабелей сетей связи в МКД преимущество следует отдавать предпочтение подземному решению при наличии необходимых для этого технических возможностей и экономической целесообразности, при отсутствии которых используется воздушный способ прокладки кабелей. Подземный ввод кабелей следует, по возможности, выполнять через гильзы из хризотилцементных труб или в полимерной трубе, обеспечивающей механическую защиту кабеля от агрессивного воздействия окружающей среды. Все каналы вводы блоков (как свободные, так и занятые) необходимо герметично заделывать со стороны технических подполий и подвалов с помощью герметизирующих устройств.

При отсутствии технической или экономической возможности прокладки линий связи в существующих линейно-кабельных сооружениях предусматривается строительство нового ввода кабелей связи в МКД. В обоснованных случаях, в том числе при реконструкции и капитальном ремонте МКД, являющихся объектами культурного наследия, допускается вывод кабелей сети связи на наружные стены зданий. Места установки вводных стоек на кровле следует выбирать так, чтобы провода, а также оттяжки не затрудняли доступ к расположенному на кровле инженерному оборудованию и строительным конструкциям, требующим периодического обслуживания.

Кабели систем электросвязи в МКД следует прокладывать в лестничных клетках коридорах, чердаках, подпольях, технических этажах и другим помещениям, к которым может быть обеспечен доступ обслуживающего персонала, Стояки, полки, плинтуса и трубы для размещения кабелей систем электросвязи следует прокладывать в пределах лестнично-лифтовых узлов, в коридорах, чердаках, технических подпольях, технических этажах и других помещениях, доступных для обслуживающего персонала.

Распределительные сети операторов связи допускается прокладывать в каналах слаботочный стояков и межподъездных переходах при наличии технической возможности, Допускается строительство новых слаботочных стояков и межподъездных переходов в случае загруженности существующих или отказе владельца в их предоставлении.

Кабели и провода абонентских сетей (абонентская проводка) следует прокладывать по специальным конструкциям или непосредственно по стенам здания МКД (в том числе методом открытой прокладки) при условии их фиксации на стенах здания. Трассу прокладки кабелей и проводов абонентских сетей следует выполнять параллельно архитектурным линиям помещения.

При прокладке кабелей в трубах в местах ответвлений и соединений трубных проводок следует устанавливать коробки или протяжные ящики при наличии технической возможности. Монтаж этажных распределительных коробок осуществляется на стенах, в нише в степе здания, в настенном исполнении, в напольном исполнении. Для исключения несанкционированного доступа к распределительной коробке и телекоммуникационного оборудования целесообразно использовать запираемый шкаф. Для связи шкафов, стоек, ящиков, коробок друг с другом устанавливаются кабельные шахты (стояки), выполненные из труб или каналов.