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Оператор информационной системы АО ГИС ЖКХ Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства
СОБЫТИЯ
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|08.04.2024
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Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом»
слуги осуществляется на базе платформы Ujin OS. Одним из первых к сервису видеонаблюдения Оператора ГИС ЖКХ (АО «Оператор информационной системы») подключился жилищный кооператив «Обручева 30»
|21.11.2022
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«Ланит» выбил из «Почты России» 360 миллионов за 20 миллиардов запросов в ГИС ЖКХ
Деньги за работу ГИС ЖКХ Как выяснил CNews, «Почте России» придется заплатить «Ланиту» 361,1 млн руб. за обесп
|03.08.2022
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Облачный сервис ответит ГИС ЖКХ о наличии задолженности собственников
. 5 ст. 159 Жилищного кодекса России, согласно которой региональные органы власти и уполномоченные ими учреждения получают информацию о наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам только из ГИС ЖКХ в течение пяти рабочих дней. Упомянутый облачный сервис предназначен для управляющих организаций (УК, ТСЖ), расчетных центров, фондов капитального ремонта и ресурсоснабжающих организаци
|03.02.2022
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«Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ
Новым оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) стало совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО» – АО «Оператор информационной системы». Это произошло согласно распоряжению Правительства № 34-р от 20 января 2022 г. Об этом
|19.01.2021
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МКБ интегрировал ГИС ЖКХ в сервис оплаты ЖКУ
вского кредитного банка» (МКБ) стал доступен в мобильном и интернет-банке поиск начислений за жилищно-коммунальные услуги по единому лицевому счету сервиса государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Раздел находится во вкладке «Оплатить» – «Коммунальные услуги». Необходимо выбрать вкладку ГИС ЖКХ, ввести единый лицевой счет (ЕЛС), выбрать начисление и подтвердить оплату. С
|23.10.2019
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Почта России и «Ланит» внедрили функцию самоконтроля в ГИС ЖКХ
Почта России совместно с «Ланит» расширяет возможности для организаций жилищно-коммунальной сферы по самоконтролю за размещением информации в ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru). Разработчики системы внедрили новую аналитическую функцию в личных кабинетах управляющих и ресурсоснабжающих организаций, которая упрощает соблюдение требований зако
|26.09.2019
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«Ланит» запустил новую функцию в ГИС ЖКХ
«Ланит» по заказу «Почты России», оператора ГИС ЖКХ, продолжает развивать государственную систему жилищно-коммунального хозяйства dom.gos
|02.07.2019
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R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3
R-style Softlab реализовала возможность онлайн-взаимодействия банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3. В ходе проекта специалисты ИТ-компании перевели функциональность для интеграции с ГИС ЖКХ на СМЭВ 3, а также перенесли функциональность для обработки запросов и соо
|19.04.2018
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ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты
Минкомсвязи отчиталось о ГИС ЖКХ Отчитываясь 9 апреля 2018 г. о шестилетнем периоде работы Минкомсвязи, глава этого ве
|30.01.2018
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ГИС ЖКХ не готова к запуску
палата проверила состояние государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и пришла к выводу, что она не готова к полноценному запуску. Причина — низкий уровен
|10.01.2018
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Вступила в силу административная ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ
уникаций Российской Федерации сообщило о том, что в силу вступила административная ответственность за неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Теперь с должностного лица компании, не разместившей необходимую для граждан информацию, взимается штраф. За первичное правонарушение должностным лицом ресурсоснабжающей организации (
|26.07.2017
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Минкомсвязи: граждане России могут голосовать за объекты благоустройства в ГИС ЖКХ
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) заработал специальный раздел «Формирование комфортной городской среды». В разделе граждане России смогут выбрать объекты благоустройства, которые будут включены в программы благоустрой
|26.07.2017
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«Почта России» внезапно передумала создавать собственную платежную систему
Отмена тендеров по ГИС ЖКХ «Почта России» передумала создавать собственную платежную систему для госинформсистем
|17.05.2017
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Полуторамиллиардная ГИС ЖКХ окупится через пять лет
Горизонт окупаемости ГИС ЖКХ Завершающийся трехлетний совместный проект Минкомсвязи, Минстроя и «Почты России» по созданию госинформсистемы жилищно-коммунального хозяйства страны (ГИС ЖКХ) окупится в перспек
|16.05.2017
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ЛАНИТ обеспечил интеграцию РЖД с ГИС ЖКХ
ЛАНИТ анонсировала завершение проекта интеграции РЖД с ГИС ЖКХ. Филиал ОАО «РЖД» – Центральная дирекция по тепловодоснабжению, автоматически размеща
|21.04.2017
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«Ланит» представил доступные сервисы ГИС ЖКХ
«Ланит» на Красноярском экономическом форуме рассказала о состоянии внедрения ГИС ЖКХ и продемонстрировали доступный функционал системы в режиме онлайн.Государственную информационную систему (ГИС ЖКХ), разработанную «Ланит» по заказу Почты России, называют самой д
|04.04.2017
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Промсвязьбанк приступил к электронному обмену данными с ГИС ЖКХ
анк объявил о подключении к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). ГИС ЖКХ — единая федеральная централизованная информационная система, котора
|21.02.2017
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В Минкомсвязи обсудили с регионами вопросы внедрения ГИС ЖКХ
ийской Федерации в режиме видеоконференции состоялось совещание с органами власти субъектов РФ по актуальным вопросам внедрения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В заседании, которое прошло под председательством замглавы Минкомсвязи России Михаила Евраева, также приняли участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального х
|08.12.2016
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«Лаборатория программных решений» разработала платформу для загрузки данных в ГИС ЖКХ
Компания «Лаборатория программных решений» разработала прикладную интеграционную платформу, связывающую государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а также другие информационные системы в единое информационное поле. Решение обеспечивает корректную и беспрепятственную интеграцию информации в ГИС ЖКХ, сообщили CNews в «Лабор
|18.11.2016
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Минкомсвязи отложило применение карательных мер к пользователям ГИС ЖКХ
Михаил Евраев заявил, что его ведомством совместно с Минстроем было принято решение не вводить с Нового года карательные меры в отношении участников госинформсистемы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), которые не успеют интегрироваться с ней в полной мере. Напомним, данная система должна объединить всех участников рынка ЖКХ — управляющие и ресурсоснабжающие компании, федеральные орг
|14.11.2016
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ГИС ЖКХ стала лауреатом конкурса CNews Awards в номинации «Современная страна»
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), разработанная специалистами компании «Ланит», признана победителем в номинации «Современная страна» конкурса CNews Awards, состоявшегося 10 ноября 2016 г. в рамках ежегодного мероприя
|09.11.2016
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150 российских банков выбрали специализированные ИТ-решения для подключения к ГИС ЖКХ
ий для подключения банков к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). За последние три месяца 20 кредитных учреждений приобрели систему «RS-Connect. Обме
|07.11.2016
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Компании группы «Ланит» представят на CNews Forum 2016 ГИС ЖКХ и решения собственной разработки
ект федерального масштаба — Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Как рассказали в компании, на мероприятии, которое состоится 10 ноября 2016 г. и ст
|24.10.2016
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Банки смогут информировать население о задолженностях по оплате услуг ЖКХ с помощью решения R-Style Softlab
нформационной системой жилищно-коммунального хозяйства. В новой версии решения «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ» ИТ-компания реализовала запрос данных о начислениях из ГИС ЖКХ, сообщили CNew
|05.10.2016
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«Сетевая Академия Ланит» провела обучение по ГИС ЖКХ
«Сетевая Академия Ланит» в рамках запуска в промышленную эксплуатацию единой информационной системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) провела обучение по вопросам работы с системой для всех организаций, которые будут ею пользоваться. Как рассказали CNews в компании, серия выездных семинаров и вебинаров была организов
|15.08.2016
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Банк «Агропромкредит» приступает к взаимодействию с ГИС ЖКХ
ступает к взаимодействию с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Об этом CNews сообщили в банке «Агропромкредит». Благодаря интеграции с системой св
|26.07.2016
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Решение BSS для ГИС ЖКХ позволяет банкам выполнять требования регулятора
Компания BSS представила новый адаптер к системе BSS e-Government Gate для ГИС ЖКХ и доработки в системах ДБО. Об этом CNews сообщили в BSS. Как известно, с 1 июля 2016 г. вступили в силу положения федерального закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной инф
|22.07.2016
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10 российских банков внедряют решение R-Style Softlab для подключения к ГИС ЖКХ
в банках «Пойдем», «Экспресс-Волга», «Иваново» и «Еврокапитал-Альянс» системы «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ», предназначенной для электронного взаимодействия банков с государственной информацио
|15.07.2016
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ГИС ЖКХ запущена в промышленную эксплуатацию по всей стране
1 июля 2016 г. по всей стране введена в промышленную эксплуатацию государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Программное обеспечение системы разработано компанией «Ланит». Единый информационный ресурс ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) заменит многочисленные сайты с разрозненной информацией в
|08.07.2016
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«Тинькофф Банк» подключился к ГИС ЖКХ
«Тинькофф Банк» объявил о подключении к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Уведомления об оплате услуг ЖКХ через сервисы банка теперь отправляются в ГИС ЖКХ, сообщили CNews в «Тинькофф Банке». Для пользователей процедура оплаты услуг ЖКХ на универсаль
|07.07.2016
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«Лаборатория программных решений» разработала прикладную интеграционную платформу для интеграции с ГИС ЖКХ
асно законодательству, все поставщики коммунальных услуг и управляющие компании обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию о своей деятельности Сегодня в российских регионах достаточно большое коли
|03.06.2016
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«Неофлекс» расширила функционал Neoflex Adapters для взаимодействия с ГИС ЖКХ
ое взаимодействие банков с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с помощью нового продукта — Neoflex ZKH Adapter. Об этом CNews сообщили в «Неофлекс»
|01.06.2016
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Завершено формирование нормативно-правовой базы ГИС ЖКХ
массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что определен состав, сроки и периодичность размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Соответствующий ключевой приказ, подготовленный совместно Минкомсвязью России и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, зарегистрирован в Министерстве юстици
|31.05.2016
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AT Consulting создала для банков решение по обмену данными с ГИС ЖКХ
Компания AT Consulting создала для банков решение, которое обеспечивает оперативный обмен данными с ГИС ЖКХ. Оно позволяет выполнить требования законодательства в части предоставления информаци
|29.02.2016
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В ГИС ЖКХ выложат данные из базы ФМС России
яющего порядок размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) сведений из информационных систем Федеральной миграционной службы (ФМС) о регистраци
|18.01.2016
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В ГИС ЖКХ зарегистрированы все поставщики информации Тульской области
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области сообщило, что в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) зарегистрировано 100% участников жилищно-коммунального рынка Тульской области. Это 461 организация, которая обязана поставлять информацию о своей деятельности в систему. «Тульская обла
|24.12.2015
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В Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ о порядке размещения информации Росреестром в ГИС ЖКХ
о о том, что в Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ о составе, порядке, способах, сроках и периодичности размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информации из государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Приказ подготовлен Минкомсвязью России совместно с
|16.10.2015
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Минкомсвязи: правовая база для ГИС ЖКХ создана на 50%, функциональность — большей частью готова. Видео
ается», заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев оценил готовность правовой базы для полноценной работы государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в 50%. «В частности уже принято шесть совместных приказов Минкомсвязи и Минстроя», — напомнил он.С точки зрения создания самой системы, по словам чиновника, большая часть функционально
|25.09.2015
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Михаил Евраев подвел итоги работ по внедрению «ГИС ЖКХ» и системы «Независимый регистратор»
госсекторе», где рассказал о работе системы по борьбе с электронным мошенничеством «Независимый регистратор» и о ходе внедрения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «ГИС ЖКХ» в субъектах РФ. Замминистра сообщил, что создание системы «Независимый регистратор», которая с ноября 2014 г. введена в промышленную эксплуатацию, — серьезный прорыв в сфере информацио
|11.09.2015
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69 субъектов РФ подписали соглашение о проведении опытной эксплуатации «ГИС ЖКХ»
совых коммуникации Российской Федерации сообщает о подписании 69 соглашений с субъектами РФ по проведению опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства («ГИС ЖКХ») совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и «Почтой России». Внедрение «ГИС ЖКХ» на территории России проходит поэтапно. С каждым регионом по
Оператор информационной системы АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Евраев Михаил 264 85
|Бойко Елена 152 23
|Авербах Владимир 127 23
|Елистратов Николай 90 23
|Козырев Алексей 328 22
|Попов Алексей 338 22
|Ермолаев Артем 379 19
|Гуральников Сергей 164 17
|Путин Владимир 3441 17
|Никифоров Николай 1138 15
|Чаркин Евгений 317 14
|Лысенко Эдуард 317 14
|Богачев Игорь 183 14
|Орловский Виктор 405 13
|Сотин Денис 216 12
|Нестеров Алексей 174 12
|Меньшов Кирилл 137 12
|Бетсис Павел 101 12
|Марич Игорь 18 12
|Шадаев Максут 1200 11
|Морлок Александр 15 11
|Никуличев Андрей 43 11
|Звягина Наталья 64 10
|Херсонцев Алексей 93 10
|Скляр Алексей 54 9
|Медведев Дмитрий 1664 9
|Матвеева Татьяна 110 8
|Назарова Анна 52 8
|Дюбанов Анатолий 95 8
|Фомичев Олег 139 8
|Лопаткин Герман 104 8
|Стрельцов Андрей 62 8
|Опенышева Светлана 64 8
|Оголь Елена 24 8
|Казарин Станислав 175 8
|Контрабаев Артур 70 8
|Громов Иван 102 8
|Кесельбренер Леонид 52 8
|Горбунов Василий 14 8
|Абызов Михаил 69 7
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