Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом» слуги осуществляется на базе платформы Ujin OS. Одним из первых к сервису видеонаблюдения Оператора ГИС ЖКХ (АО «Оператор информационной системы») подключился жилищный кооператив «Обручева 30»

«Ланит» выбил из «Почты России» 360 миллионов за 20 миллиардов запросов в ГИС ЖКХ Деньги за работу ГИС ЖКХ Как выяснил CNews, «Почте России» придется заплатить «Ланиту» 361,1 млн руб. за обесп

Облачный сервис ответит ГИС ЖКХ о наличии задолженности собственников . 5 ст. 159 Жилищного кодекса России, согласно которой региональные органы власти и уполномоченные ими учреждения получают информацию о наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам только из ГИС ЖКХ в течение пяти рабочих дней. Упомянутый облачный сервис предназначен для управляющих организаций (УК, ТСЖ), расчетных центров, фондов капитального ремонта и ресурсоснабжающих организаци

«Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ Новым оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) стало совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО» – АО «Оператор информационной системы». Это произошло согласно распоряжению Правительства № 34-р от 20 января 2022 г. Об этом

МКБ интегрировал ГИС ЖКХ в сервис оплаты ЖКУ вского кредитного банка» (МКБ) стал доступен в мобильном и интернет-банке поиск начислений за жилищно-коммунальные услуги по единому лицевому счету сервиса государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Раздел находится во вкладке «Оплатить» – «Коммунальные услуги». Необходимо выбрать вкладку ГИС ЖКХ, ввести единый лицевой счет (ЕЛС), выбрать начисление и подтвердить оплату. С

Почта России и «Ланит» внедрили функцию самоконтроля в ГИС ЖКХ Почта России совместно с «Ланит» расширяет возможности для организаций жилищно-коммунальной сферы по самоконтролю за размещением информации в ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru). Разработчики системы внедрили новую аналитическую функцию в личных кабинетах управляющих и ресурсоснабжающих организаций, которая упрощает соблюдение требований зако

«Ланит» запустил новую функцию в ГИС ЖКХ «Ланит» по заказу «Почты России», оператора ГИС ЖКХ, продолжает развивать государственную систему жилищно-коммунального хозяйства dom.gos

R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3 R-style Softlab реализовала возможность онлайн-взаимодействия банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3. В ходе проекта специалисты ИТ-компании перевели функциональность для интеграции с ГИС ЖКХ на СМЭВ 3, а также перенесли функциональность для обработки запросов и соо

ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты Минкомсвязи отчиталось о ГИС ЖКХ Отчитываясь 9 апреля 2018 г. о шестилетнем периоде работы Минкомсвязи, глава этого ве

ГИС ЖКХ не готова к запуску палата проверила состояние государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и пришла к выводу, что она не готова к полноценному запуску. Причина — низкий уровен

Вступила в силу административная ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ уникаций Российской Федерации сообщило о том, что в силу вступила административная ответственность за неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Теперь с должностного лица компании, не разместившей необходимую для граждан информацию, взимается штраф. За первичное правонарушение должностным лицом ресурсоснабжающей организации (

Минкомсвязи: граждане России могут голосовать за объекты благоустройства в ГИС ЖКХ Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) заработал специальный раздел «Формирование комфортной городской среды». В разделе граждане России смогут выбрать объекты благоустройства, которые будут включены в программы благоустрой

«Почта России» внезапно передумала создавать собственную платежную систему Отмена тендеров по ГИС ЖКХ «Почта России» передумала создавать собственную платежную систему для госинформсистем

Полуторамиллиардная ГИС ЖКХ окупится через пять лет Горизонт окупаемости ГИС ЖКХ Завершающийся трехлетний совместный проект Минкомсвязи, Минстроя и «Почты России» по созданию госинформсистемы жилищно-коммунального хозяйства страны (ГИС ЖКХ) окупится в перспек

ЛАНИТ обеспечил интеграцию РЖД с ГИС ЖКХ ЛАНИТ анонсировала завершение проекта интеграции РЖД с ГИС ЖКХ. Филиал ОАО «РЖД» – Центральная дирекция по тепловодоснабжению, автоматически размеща

«Ланит» представил доступные сервисы ГИС ЖКХ «Ланит» на Красноярском экономическом форуме рассказала о состоянии внедрения ГИС ЖКХ и продемонстрировали доступный функционал системы в режиме онлайн.Государственную информационную систему (ГИС ЖКХ), разработанную «Ланит» по заказу Почты России, называют самой д

Промсвязьбанк приступил к электронному обмену данными с ГИС ЖКХ анк объявил о подключении к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). ГИС ЖКХ — единая федеральная централизованная информационная система, котора

В Минкомсвязи обсудили с регионами вопросы внедрения ГИС ЖКХ ийской Федерации в режиме видеоконференции состоялось совещание с органами власти субъектов РФ по актуальным вопросам внедрения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В заседании, которое прошло под председательством замглавы Минкомсвязи России Михаила Евраева, также приняли участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального х

«Лаборатория программных решений» разработала платформу для загрузки данных в ГИС ЖКХ Компания «Лаборатория программных решений» разработала прикладную интеграционную платформу, связывающую государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а также другие информационные системы в единое информационное поле. Решение обеспечивает корректную и беспрепятственную интеграцию информации в ГИС ЖКХ, сообщили CNews в «Лабор

Минкомсвязи отложило применение карательных мер к пользователям ГИС ЖКХ Михаил Евраев заявил, что его ведомством совместно с Минстроем было принято решение не вводить с Нового года карательные меры в отношении участников госинформсистемы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), которые не успеют интегрироваться с ней в полной мере. Напомним, данная система должна объединить всех участников рынка ЖКХ — управляющие и ресурсоснабжающие компании, федеральные орг

ГИС ЖКХ стала лауреатом конкурса CNews Awards в номинации «Современная страна» Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), разработанная специалистами компании «Ланит», признана победителем в номинации «Современная страна» конкурса CNews Awards, состоявшегося 10 ноября 2016 г. в рамках ежегодного мероприя

150 российских банков выбрали специализированные ИТ-решения для подключения к ГИС ЖКХ ий для подключения банков к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). За последние три месяца 20 кредитных учреждений приобрели систему «RS-Connect. Обме

Компании группы «Ланит» представят на CNews Forum 2016 ГИС ЖКХ и решения собственной разработки ект федерального масштаба — Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Как рассказали в компании, на мероприятии, которое состоится 10 ноября 2016 г. и ст

Банки смогут информировать население о задолженностях по оплате услуг ЖКХ с помощью решения R-Style Softlab нформационной системой жилищно-коммунального хозяйства. В новой версии решения «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ» ИТ-компания реализовала запрос данных о начислениях из ГИС ЖКХ, сообщили CNew

«Сетевая Академия Ланит» провела обучение по ГИС ЖКХ «Сетевая Академия Ланит» в рамках запуска в промышленную эксплуатацию единой информационной системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) провела обучение по вопросам работы с системой для всех организаций, которые будут ею пользоваться. Как рассказали CNews в компании, серия выездных семинаров и вебинаров была организов

Банк «Агропромкредит» приступает к взаимодействию с ГИС ЖКХ ступает к взаимодействию с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Об этом CNews сообщили в банке «Агропромкредит». Благодаря интеграции с системой св

Решение BSS для ГИС ЖКХ позволяет банкам выполнять требования регулятора Компания BSS представила новый адаптер к системе BSS e-Government Gate для ГИС ЖКХ и доработки в системах ДБО. Об этом CNews сообщили в BSS. Как известно, с 1 июля 2016 г. вступили в силу положения федерального закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной инф

10 российских банков внедряют решение R-Style Softlab для подключения к ГИС ЖКХ в банках «Пойдем», «Экспресс-Волга», «Иваново» и «Еврокапитал-Альянс» системы «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ», предназначенной для электронного взаимодействия банков с государственной информацио

ГИС ЖКХ запущена в промышленную эксплуатацию по всей стране 1 июля 2016 г. по всей стране введена в промышленную эксплуатацию государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Программное обеспечение системы разработано компанией «Ланит». Единый информационный ресурс ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) заменит многочисленные сайты с разрозненной информацией в

«Тинькофф Банк» подключился к ГИС ЖКХ «Тинькофф Банк» объявил о подключении к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Уведомления об оплате услуг ЖКХ через сервисы банка теперь отправляются в ГИС ЖКХ, сообщили CNews в «Тинькофф Банке». Для пользователей процедура оплаты услуг ЖКХ на универсаль

«Лаборатория программных решений» разработала прикладную интеграционную платформу для интеграции с ГИС ЖКХ асно законодательству, все поставщики коммунальных услуг и управляющие компании обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию о своей деятельности Сегодня в российских регионах достаточно большое коли

«Неофлекс» расширила функционал Neoflex Adapters для взаимодействия с ГИС ЖКХ ое взаимодействие банков с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с помощью нового продукта — Neoflex ZKH Adapter. Об этом CNews сообщили в «Неофлекс»

Завершено формирование нормативно-правовой базы ГИС ЖКХ массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что определен состав, сроки и периодичность размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Соответствующий ключевой приказ, подготовленный совместно Минкомсвязью России и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, зарегистрирован в Министерстве юстици

AT Consulting создала для банков решение по обмену данными с ГИС ЖКХ Компания AT Consulting создала для банков решение, которое обеспечивает оперативный обмен данными с ГИС ЖКХ. Оно позволяет выполнить требования законодательства в части предоставления информаци

В ГИС ЖКХ выложат данные из базы ФМС России яющего порядок размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) сведений из информационных систем Федеральной миграционной службы (ФМС) о регистраци

В ГИС ЖКХ зарегистрированы все поставщики информации Тульской области Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области сообщило, что в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) зарегистрировано 100% участников жилищно-коммунального рынка Тульской области. Это 461 организация, которая обязана поставлять информацию о своей деятельности в систему. «Тульская обла

В Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ о порядке размещения информации Росреестром в ГИС ЖКХ о о том, что в Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ о составе, порядке, способах, сроках и периодичности размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информации из государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Приказ подготовлен Минкомсвязью России совместно с

Минкомсвязи: правовая база для ГИС ЖКХ создана на 50%, функциональность — большей частью готова. Видео ается», заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев оценил готовность правовой базы для полноценной работы государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в 50%. «В частности уже принято шесть совместных приказов Минкомсвязи и Минстроя», — напомнил он.С точки зрения создания самой системы, по словам чиновника, большая часть функционально

Михаил Евраев подвел итоги работ по внедрению «ГИС ЖКХ» и системы «Независимый регистратор» госсекторе», где рассказал о работе системы по борьбе с электронным мошенничеством «Независимый регистратор» и о ходе внедрения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «ГИС ЖКХ» в субъектах РФ. Замминистра сообщил, что создание системы «Независимый регистратор», которая с ноября 2014 г. введена в промышленную эксплуатацию, — серьезный прорыв в сфере информацио