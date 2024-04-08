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Оператор информационной системы АО ГИС ЖКХ Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

СОБЫТИЯ

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08.04.2024 Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом»

слуги осуществляется на базе платформы Ujin OS. Одним из первых к сервису видеонаблюдения Оператора ГИС ЖКХ (АО «Оператор информационной системы») подключился жилищный кооператив «Обручева 30»

21.11.2022 «Ланит» выбил из «Почты России» 360 миллионов за 20 миллиардов запросов в ГИС ЖКХ

Деньги за работу ГИС ЖКХ Как выяснил CNews, «Почте России» придется заплатить «Ланиту» 361,1 млн руб. за обесп
03.08.2022 Облачный сервис ответит ГИС ЖКХ о наличии задолженности собственников

. 5 ст. 159 Жилищного кодекса России, согласно которой региональные органы власти и уполномоченные ими учреждения получают информацию о наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам только из ГИС ЖКХ в течение пяти рабочих дней. Упомянутый облачный сервис предназначен для управляющих организаций (УК, ТСЖ), расчетных центров, фондов капитального ремонта и ресурсоснабжающих организаци
03.02.2022 «Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ

Новым оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) стало совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО» – АО «Оператор информационной системы». Это произошло согласно распоряжению Правительства № 34-р от 20 января 2022 г. Об этом

19.01.2021 МКБ интегрировал ГИС ЖКХ в сервис оплаты ЖКУ

вского кредитного банка» (МКБ) стал доступен в мобильном и интернет-банке поиск начислений за жилищно-коммунальные услуги по единому лицевому счету сервиса государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Раздел находится во вкладке «Оплатить» – «Коммунальные услуги». Необходимо выбрать вкладку ГИС ЖКХ, ввести единый лицевой счет (ЕЛС), выбрать начисление и подтвердить оплату. С
23.10.2019 Почта России и «Ланит» внедрили функцию самоконтроля в ГИС ЖКХ

Почта России совместно с «Ланит» расширяет возможности для организаций жилищно-коммунальной сферы по самоконтролю за размещением информации в ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru). Разработчики системы внедрили новую аналитическую функцию в личных кабинетах управляющих и ресурсоснабжающих организаций, которая упрощает соблюдение требований зако
26.09.2019 «Ланит» запустил новую функцию в ГИС ЖКХ

«Ланит» по заказу «Почты России», оператора ГИС ЖКХ, продолжает развивать государственную систему жилищно-коммунального хозяйства dom.gos
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3

R-style Softlab реализовала возможность онлайн-взаимодействия банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3. В ходе проекта специалисты ИТ-компании перевели функциональность для интеграции с ГИС ЖКХ на СМЭВ 3, а также перенесли функциональность для обработки запросов и соо
19.04.2018 ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты

Минкомсвязи отчиталось о ГИС ЖКХ Отчитываясь 9 апреля 2018 г. о шестилетнем периоде работы Минкомсвязи, глава этого ве
30.01.2018 ГИС ЖКХ не готова к запуску

палата проверила состояние государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и пришла к выводу, что она не готова к полноценному запуску. Причина — низкий уровен
10.01.2018 Вступила в силу административная ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ

уникаций Российской Федерации сообщило о том, что в силу вступила административная ответственность за неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Теперь с должностного лица компании, не разместившей необходимую для граждан информацию, взимается штраф. За первичное правонарушение должностным лицом ресурсоснабжающей организации (
26.07.2017 Минкомсвязи: граждане России могут голосовать за объекты благоустройства в ГИС ЖКХ

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) заработал специальный раздел «Формирование комфортной городской среды». В разделе граждане России смогут выбрать объекты благоустройства, которые будут включены в программы благоустрой
26.07.2017 «Почта России» внезапно передумала создавать собственную платежную систему

Отмена тендеров по ГИС ЖКХ «Почта России» передумала создавать собственную платежную систему для госинформсистем
17.05.2017 Полуторамиллиардная ГИС ЖКХ окупится через пять лет

Горизонт окупаемости ГИС ЖКХ Завершающийся трехлетний совместный проект Минкомсвязи, Минстроя и «Почты России» по созданию госинформсистемы жилищно-коммунального хозяйства страны (ГИС ЖКХ) окупится в перспек
16.05.2017 ЛАНИТ обеспечил интеграцию РЖД с ГИС ЖКХ

ЛАНИТ анонсировала завершение проекта интеграции РЖД с ГИС ЖКХ. Филиал ОАО «РЖД» – Центральная дирекция по тепловодоснабжению, автоматически размеща
21.04.2017 «Ланит» представил доступные сервисы ГИС ЖКХ

«Ланит» на Красноярском экономическом форуме рассказала о состоянии внедрения ГИС ЖКХ и продемонстрировали доступный функционал системы в режиме онлайн.Государственную информационную систему (ГИС ЖКХ), разработанную «Ланит» по заказу Почты России, называют самой д
04.04.2017 Промсвязьбанк приступил к электронному обмену данными с ГИС ЖКХ

анк объявил о подключении к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). ГИС ЖКХ — единая федеральная централизованная информационная система, котора
21.02.2017 В Минкомсвязи обсудили с регионами вопросы внедрения ГИС ЖКХ

ийской Федерации в режиме видеоконференции состоялось совещание с органами власти субъектов РФ по актуальным вопросам внедрения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В заседании, которое прошло под председательством замглавы Минкомсвязи России Михаила Евраева, также приняли участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального х
08.12.2016 «Лаборатория программных решений» разработала платформу для загрузки данных в ГИС ЖКХ

Компания «Лаборатория программных решений» разработала прикладную интеграционную платформу, связывающую государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а также другие информационные системы в единое информационное поле. Решение обеспечивает корректную и беспрепятственную интеграцию информации в ГИС ЖКХ, сообщили CNews в «Лабор
18.11.2016 Минкомсвязи отложило применение карательных мер к пользователям ГИС ЖКХ

Михаил Евраев заявил, что его ведомством совместно с Минстроем было принято решение не вводить с Нового года карательные меры в отношении участников госинформсистемы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), которые не успеют интегрироваться с ней в полной мере. Напомним, данная система должна объединить всех участников рынка ЖКХ — управляющие и ресурсоснабжающие компании, федеральные орг
14.11.2016 ГИС ЖКХ стала лауреатом конкурса CNews Awards в номинации «Современная страна»

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), разработанная специалистами компании «Ланит», признана победителем в номинации «Современная страна» конкурса CNews Awards, состоявшегося 10 ноября 2016 г. в рамках ежегодного мероприя
09.11.2016 150 российских банков выбрали специализированные ИТ-решения для подключения к ГИС ЖКХ

ий для подключения банков к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). За последние три месяца 20 кредитных учреждений приобрели систему «RS-Connect. Обме
07.11.2016 Компании группы «Ланит» представят на CNews Forum 2016 ГИС ЖКХ и решения собственной разработки

ект федерального масштаба — Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Как рассказали в компании, на мероприятии, которое состоится 10 ноября 2016 г. и ст
24.10.2016 Банки смогут информировать население о задолженностях по оплате услуг ЖКХ с помощью решения R-Style Softlab

нформационной системой жилищно-коммунального хозяйства. В новой версии решения «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ» ИТ-компания реализовала запрос данных о начислениях из ГИС ЖКХ, сообщили CNew
05.10.2016 «Сетевая Академия Ланит» провела обучение по ГИС ЖКХ

«Сетевая Академия Ланит» в рамках запуска в промышленную эксплуатацию единой информационной системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) провела обучение по вопросам работы с системой для всех организаций, которые будут ею пользоваться. Как рассказали CNews в компании, серия выездных семинаров и вебинаров была организов
15.08.2016 Банк «Агропромкредит» приступает к взаимодействию с ГИС ЖКХ

ступает к взаимодействию с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Об этом CNews сообщили в банке «Агропромкредит». Благодаря интеграции с системой св
26.07.2016 Решение BSS для ГИС ЖКХ позволяет банкам выполнять требования регулятора

Компания BSS представила новый адаптер к системе BSS e-Government Gate для ГИС ЖКХ и доработки в системах ДБО. Об этом CNews сообщили в BSS. Как известно, с 1 июля 2016 г. вступили в силу положения федерального закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной инф
22.07.2016 10 российских банков внедряют решение R-Style Softlab для подключения к ГИС ЖКХ

в банках «Пойдем», «Экспресс-Волга», «Иваново» и «Еврокапитал-Альянс» системы «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ», предназначенной для электронного взаимодействия банков с государственной информацио
15.07.2016 ГИС ЖКХ запущена в промышленную эксплуатацию по всей стране

1 июля 2016 г. по всей стране введена в промышленную эксплуатацию государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Программное обеспечение системы разработано компанией «Ланит». Единый информационный ресурс ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) заменит многочисленные сайты с разрозненной информацией в
08.07.2016 «Тинькофф Банк» подключился к ГИС ЖКХ

«Тинькофф Банк» объявил о подключении к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Уведомления об оплате услуг ЖКХ через сервисы банка теперь отправляются в ГИС ЖКХ, сообщили CNews в «Тинькофф Банке». Для пользователей процедура оплаты услуг ЖКХ на универсаль
07.07.2016 «Лаборатория программных решений» разработала прикладную интеграционную платформу для интеграции с ГИС ЖКХ

асно законодательству, все поставщики коммунальных услуг и управляющие компании обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию о своей деятельности Сегодня в российских регионах достаточно большое коли
03.06.2016 «Неофлекс» расширила функционал Neoflex Adapters для взаимодействия с ГИС ЖКХ

ое взаимодействие банков с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с помощью нового продукта — Neoflex ZKH Adapter. Об этом CNews сообщили в «Неофлекс»
01.06.2016 Завершено формирование нормативно-правовой базы ГИС ЖКХ

 массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что определен состав, сроки и периодичность размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Соответствующий ключевой приказ, подготовленный совместно Минкомсвязью России и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, зарегистрирован в Министерстве юстици
31.05.2016 AT Consulting создала для банков решение по обмену данными с ГИС ЖКХ

Компания AT Consulting создала для банков решение, которое обеспечивает оперативный обмен данными с ГИС ЖКХ. Оно позволяет выполнить требования законодательства в части предоставления информаци
29.02.2016 В ГИС ЖКХ выложат данные из базы ФМС России

яющего порядок размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) сведений из информационных систем Федеральной миграционной службы (ФМС) о регистраци
18.01.2016 В ГИС ЖКХ зарегистрированы все поставщики информации Тульской области

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области сообщило, что в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) зарегистрировано 100% участников жилищно-коммунального рынка Тульской области. Это 461 организация, которая обязана поставлять информацию о своей деятельности в систему. «Тульская обла
24.12.2015 В Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ о порядке размещения информации Росреестром в ГИС ЖКХ

о о том, что в Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ о составе, порядке, способах, сроках и периодичности размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информации из государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Приказ подготовлен Минкомсвязью России совместно с 
16.10.2015 Минкомсвязи: правовая база для ГИС ЖКХ создана на 50%, функциональность — большей частью готова. Видео

ается», заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев оценил готовность правовой базы для полноценной работы государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в 50%. «В частности уже принято шесть совместных приказов Минкомсвязи и Минстроя», — напомнил он.С точки зрения создания самой системы, по словам чиновника, большая часть функционально
25.09.2015 Михаил Евраев подвел итоги работ по внедрению «ГИС ЖКХ» и системы «Независимый регистратор»

госсекторе», где рассказал о работе системы по борьбе с электронным мошенничеством «Независимый регистратор» и о ходе внедрения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «ГИС ЖКХ» в субъектах РФ. Замминистра сообщил, что создание системы «Независимый регистратор», которая с ноября 2014 г. введена в промышленную эксплуатацию, — серьезный прорыв в сфере информацио
11.09.2015 69 субъектов РФ подписали соглашение о проведении опытной эксплуатации «ГИС ЖКХ»

совых коммуникации Российской Федерации сообщает о подписании 69 соглашений с субъектами РФ по проведению опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства («ГИС ЖКХ») совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и «Почтой России». Внедрение «ГИС ЖКХ» на территории России проходит поэтапно. С каждым регионом по

Публикаций - 326, упоминаний - 409

Оператор информационной системы АО и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2357 40
Ростелеком 10787 36
Microsoft Corporation 25651 25
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 24
9419 20
БАРС Груп 571 19
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 13
Oracle Corporation 7037 13
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 12
АйТи 1499 10
Diasoft - Диасофт 1107 9
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 9
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 433 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 727 8
Эттон Груп - Etton 58 8
Google LLC 12566 8
МКД 80 7
Yandex - Яндекс 9031 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 408 7
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 397 6
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 6
МегаФон 10523 6
Крок - Croc 1933 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9416 5
NVision Group - Энвижн Груп 698 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1115 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 5
Росимущество - Управления информационных технологий 19 5
Восход ФГБУ НИИ 714 5
IBM - International Business Machines Corp 9662 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1749 5
Directum - Директум 1231 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 993 4
ФОРС - Центр разработки 697 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 4
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 36 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 4
Почта России ПАО 2324 64
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 37
РЖД - Российские железные дороги 2054 16
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1871 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3113 12
ПСБ - Промсвязьбанк 951 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 10
ВТБ - Почта Банк 511 9
Газпром ПАО 1457 8
НСПК - Национальная система платежных карт 933 6
Visa International 1986 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2374 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1563 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 613 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 4
Альфа-Банк 1954 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 3
Ак Барс Банк 283 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1839 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 363 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 247 3
Россети Ленэнерго 1698 3
РВК - Российская венчурная компания 569 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 357 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 249 2
Совкомбанк Совесть 278 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 230 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 154
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 379 61
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6480 52
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 50
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3253 44
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 41
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3638 36
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4916 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2853 30
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 28
Федеральное казначейство России 1932 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2117 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5554 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3384 20
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 17
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 14
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3546 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 13
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1523 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2824 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 12
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 968 12
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 10
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 10
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5905 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3040 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3768 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 365 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5440 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 613 7
ГосИнформСистемы 160 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 5
Единая Россия - Политическая партия 320 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
ЛДПР 115 1
Linux Foundation 196 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 1 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63638 222
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35484 112
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60556 99
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 75
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2686 75
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13643 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23962 57
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17827 57
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13761 52
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12843 50
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2120 49
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22637 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12613 41
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6129 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12743 36
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1243 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32950 35
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13581 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27005 32
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 746 32
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 936 31
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4278 31
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 28
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12961 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34025 27
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3051 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15753 26
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1640 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10489 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7749 24
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1564 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12664 22
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4565 21
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8515 20
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9207 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11993 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7683 19
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5442 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5539 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11995 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6139 118
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3515 39
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 39
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 33
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 29
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 27
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 21
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 615 18
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 15
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 351 14
Google Android 15101 14
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 12
Mozilla Firefox - браузер 1936 11
Google Chrome - браузер 1687 11
Apple iOS 8510 11
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 80 10
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 189 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 7
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1695 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 449 6
Apple iPhone 6 4861 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 472 6
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1024 6
Linux OS 11345 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 421 6
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 135 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2463 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2959 5
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 63 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 5
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 123 5
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 5
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 5
БАРС.ЖКХ - БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд - БАРС.ЖКХ-Биллинговый Центр 12 5
Евраев Михаил 264 85
Бойко Елена 152 23
Авербах Владимир 127 23
Елистратов Николай 90 23
Козырев Алексей 328 22
Попов Алексей 338 22
Ермолаев Артем 379 19
Гуральников Сергей 164 17
Путин Владимир 3441 17
Никифоров Николай 1138 15
Чаркин Евгений 317 14
Лысенко Эдуард 317 14
Богачев Игорь 183 14
Орловский Виктор 405 13
Сотин Денис 216 12
Нестеров Алексей 174 12
Меньшов Кирилл 137 12
Бетсис Павел 101 12
Марич Игорь 18 12
Шадаев Максут 1200 11
Морлок Александр 15 11
Никуличев Андрей 43 11
Звягина Наталья 64 10
Херсонцев Алексей 93 10
Скляр Алексей 54 9
Медведев Дмитрий 1664 9
Матвеева Татьяна 110 8
Назарова Анна 52 8
Дюбанов Анатолий 95 8
Фомичев Олег 139 8
Лопаткин Герман 104 8
Стрельцов Андрей 62 8
Опенышева Светлана 64 8
Оголь Елена 24 8
Казарин Станислав 175 8
Контрабаев Артур 70 8
Громов Иван 102 8
Кесельбренер Леонид 52 8
Горбунов Василий 14 8
Абызов Михаил 69 7
Россия - РФ - Российская федерация 163701 253
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47104 74
Россия - ЦФО - Тульская область 1208 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19298 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8448 39
Россия - ЦФО - Калужская область 1065 26
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 779 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54246 21
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1375 18
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1320 18
Россия - ЦФО - Ярославская область 962 18
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 913 17
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2011 16
Россия - ЮФО - Волгоградская область 889 15
Россия - ПФО - Самарская область 1545 15
Россия - ЦФО - Тамбовская область 641 14
Россия - ЦФО - Воронежская область 935 14
Россия - СЗФО - Вологодская область 778 14
Россия - УФО - Челябинская область 1476 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3422 13
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1058 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14733 13
Россия - ЦФО - Ивановская область 573 12
Россия - ЮФО - Ростовская область 1751 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1756 11
Россия - УФО - Тюменская область 1344 11
Россия - ЮФО - Астраханская область 754 11
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 453 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3394 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2214 10
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 892 10
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 560 10
Россия - ЦФО - Орловская область 364 10
Европа 24873 10
Россия - УФО - Свердловская область 1902 10
Россия - ЦФО - Курская область 737 9
Россия - ДФО - Сахалинская область 1058 9
Россия - ПФО - Ульяновская область 667 9
Россия - ПФО - Пензенская область 632 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1416 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 264
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3905 239
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52762 118
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21255 80
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8727 77
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4545 75
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10765 68
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 50
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17934 46
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11123 40
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6503 39
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3520 38
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6945 38
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11248 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26881 33
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8677 31
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5510 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6489 28
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10114 24
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7448 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4383 23
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 147 22
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3003 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15762 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 6419 20
Энергетика - Energy - Energetically 5747 20
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5405 19
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 29 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8722 19
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3915 18
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1212 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12121 16
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1525 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6941 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6078 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6542 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7652 15
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3771 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2311 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11524 14
Коммерсантъ - Издательский дом 2324 5
РОИ - Российская общественная инициатива 85 5
Известия ИД 746 5
Ведомости 1418 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1229 3
РИА Новости 1026 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1126 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 126 2
Парламентская газета 32 2
Госрасходы - портал 70 2
Сердитый Гражданин 10 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 1
Wired - Издание 275 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
9to5Google 59 1
Комсомольская правда ИД 80 1
Российская газета 285 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
9to5Mac 70 1
РБК Инновации 47 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Криптомужик - telegram-канал 3 1
Forbes - Форбс 973 1
WikiLeaks 120 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8497 33
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3888 13
IDC - International Data Corporation 4965 9
Gartner - Гартнер 3647 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 6
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1081 2
Forrester Research 832 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 1
CNews Инновация года - награда 151 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
IDC FinTech Ranking 8 1
Vanson Bourne 49 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 144 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
Wainhouse Research 40 1
CB Insights 10 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 639 6
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 706 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1711 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 595 1
РАН - Российская академия наук 2088 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 249 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 214 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 111 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 176 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 714 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 285 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 274 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 107 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 81 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 117 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 58 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 17 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 4 1
Микроинформ 35 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
Орский индустриальный колледж ГАПОУ 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2175 28
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1263 21
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ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
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CNews FORUM Кейсы 300 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Час кода - международное движение 11 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 148 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
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День молодёжи - 27 июня 1059 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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